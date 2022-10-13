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Лига конференций
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
Фиорентина
5:1
Конец матча
Хартс
0'
1:0
6' Гол
Йович Лука
2:0
22' Гол
Бираги Кристиано
3:0
32' Гол
Гонсалес Николас
4:0
38' Гол
Барак Антонин
4:1
47' Гол
Хамфрис Стивен
48' Желтая карточка
Харинг Петер
69' Желтая карточка
Сиббик Тоби
70' Желтая карточка
Бираги Кристиано
77' Желтая карточка
Кокран Алекс
5:1
78' Пенальти
Гонсалес Николас
86' Желтая карточка
Венути Лоренцо
87' Желтая карточка
Смит Коннор I
90'+3
4:1. Гол Стивена Хамфриса (видео...
4:0. Гол Антонина Барака (видео)...
3:0. Гол Николаса Гонсалеса (вид...
2:0. Гол Кристиано Бираги (видео...
1:0. Гол Лука Йовича (видео). Ли...

Ход матча

6'
Йович Лука
(Бираги Кристиано)
1:0
16'
 
Сиббик Тоби
Аткинсон Натаниэль
22'
Бираги Кристиано
2:0
32'
Гонсалес Николас
(Куаме Кристиан)
3:0
38'
Барак Антонин
(Куаме Кристиан)
4:0
46'
Дункан Альфред
Мандрагора Роландо
 
46'
Сапонара Риккардо
Йович Лука
 
46'
 
Киомурцоглу Орестис
Форрест Алан
46'
 
Смит Коннор I
Грант Джордж
47'
4:1
Хамфрис Стивен
(Маккей Барри)
48'
 
Харинг Петер
69'
 
Сиббик Тоби
70'
Бираги Кристиано
 
74'
 
Шенклэнд Лоуренс
Хамфрис Стивен
75'
 
Хендерсон Эуан
Маккей Барри
77'
 
Кокран Алекс
78'
Гонсалес Николас
5:1
81'
Бьянко Алессандро
Барак Антонин
 
81'
Венути Лоренцо
Бираги Кристиано
 
86'
Венути Лоренцо
 
87'
Кабрал Артур
Куаме Кристиан
 
87'
 
Смит Коннор I

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогнозы 116
Фиорентина 98.3% (114)
X 1.7% (2)
Хартс 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
95
Голлини
Пьерлуиджи
15
Терзич
Алекса
4
Миленкович
Никола
98
Роша
Игор
II
3
Бираги
Кристиано
72
Барак
Антонин
34
Амрабат
Софьян
38
Мандрагора
Роландо
22
Гонсалес
Николас
7
Йович
Лука
99
Куаме
Кристиан
1
Гордон
Крейг
12
Аткинсон
Натаниэль
3
Кингсли
Стивен
19
Кокран
Алекс
16
Хэллидэй
Эндрю
14
Девлин
Кэмерон
5
Харинг
Петер
7
Грант
Джордж
17
Форрест
Алан
29
Хамфрис
Стивен
18
Маккей
Барри
Фиорентина
4-3-3
Хартс
4-3-3

История личных встреч

Фиорентина
Хартс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Николас 3 (1) 0.5
Йович Лука 2 0.33
Барак Антонин 2 0.33
Бираги Кристиано 1 0.17
Куаме Кристиан 1 0.17
Мандрагора Роландо 1 0.17
Кабрал Артур 1 0.17
Соттиль Рикардо 0 0
Терзич Алекса 0 0
Хартс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форрест Алан 1 0.25
Хамфрис Стивен 1 0.25
Шенклэнд Лоуренс 1 (1) 0.25
Маккей Барри 0 0
Девлин Кэмерон 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иконе Жонатан 2 1
Мале Юссеф 3 0
Роша Игор II 1 1
Амрабат Софьян 2 0
Бираги Кристиано 1 0
Венути Лоренцо 1 0
Голлини Пьерлуиджи 1 0
Миленкович Никола 1 0
Хартс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харинг Петер 2 0
Кокран Алекс 2 0
Смит Коннор I 2 0
Нилсон Льюис 0 1
Гордон Крейг 1 0
Кингсли Стивен 1 0
Шенклэнд Лоуренс 1 0
Джиннелли Джош 1 0
Киомурцоглу Орестис 1 0
Сиббик Тоби 1 0
Аткинсон Натаниэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
3
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
33%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Забито

11
3
8 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
1
33%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
1
33%
76-90

Пропущено

6
12
0 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
3
50%
2
17%
61-75
1
17%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фиорентина - Лацио 0:4 Хартс - Фиорентина 0:3 Аталанта - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Верона 2:0
Истанбул Башакшехир - Фиорентина 3:0 Болонья - Фиорентина 2:1 Фиорентина - РФШ Рига 1:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Удинезе - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 0:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Бетис - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Галатасарай 1:2 Фиорентина - Триестина 4:0 Фиорентина - Тренто 4:1 Фиорентина - Реал Виченца 7:0 Фиорентина - Ювентус 2:0
Хартс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Килмарнок - Хартс 2:2 Хартс - Фиорентина 0:3 Хартс - Рейнджерс 0:4 Мазеруэлл - Хартс 0:3
РФШ Рига - Хартс 0:2 Хартс - Истанбул Башакшехир 0:4 Ливингстон - Хартс 1:0 Хартс - Килмарнок 0:1 Хартс - Сент-Джонстон 3:2 Хартс - Цюрих 0:1 Селтик - Хартс 2:0 Цюрих - Хартс 2:1 Хартс - Данди Юнайтед 4:1 Хиберниан - Хартс 1:1 Хартс - Росс Каунти 2:1 Хартс - Сток Сити 2:1 Престон Норт Энд - Хартс 2:1 Хартс - Кроули Таун 2:2 Транмир - Хартс 1:2 Bonnyrigg Rose - Хартс 0:5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир Заявка 4 3 1 0 10 - 0 10
2. Фиорентина Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
3. Хартс Заявка 4 1 0 3 3 - 12 3
4. РФШ Рига Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Фиорентина Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
3. РФШ Рига Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
4. Хартс Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
2. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Хартс Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
4. РФШ Рига Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
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Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 9 (2)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
Вильярреал Моралес Луис 7 (3)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
Слован Братислава Канкава Джаба 1 3
РФШ Рига Шимкович Томаш 1 3
Юргорден Шуллер Расмус 1 3
Партизан Белич Кристиян 1 3
Весь список
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    Прогнозы 116
    Фиорентина 98.3% (114)
    X 1.7% (2)
    Хартс 0% (0)
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    Прогнозы на матч Фиорентина 5:1 Хартс

    Исход игры
    Фиорентина
    98.3% (114)
    Ничья
    1.7% (2)
    Хартс
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.22% (52)
    Меньше
    54.78% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    29.57% (34)
    Нет
    70.43% (81)
    Популярный счёт
    2:0 Фиорентина
    45.7% (53)
    2:1 Фиорентина
    16.4% (19)
    3:0 Фиорентина
    12.9% (15)
    3:1 Фиорентина
    10.3% (12)
    1:0 Фиорентина
    6.9% (8)
    4:0 Фиорентина
    3.4% (4)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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