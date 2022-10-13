Тур: 4. Стадион: Артемио Франки.
5:1
Конец матча
0'
1:0
6' ГолЙович Лука
2:0
22' ГолБираги Кристиано
3:0
32' ГолГонсалес Николас
4:0
38' ГолБарак Антонин
4:1
47' ГолХамфрис Стивен
48' Желтая карточкаХаринг Петер
69' Желтая карточкаСиббик Тоби
70' Желтая карточкаБираги Кристиано
77' Желтая карточкаКокран Алекс
5:1
78' ПенальтиГонсалес Николас
86' Желтая карточкаВенути Лоренцо
87' Желтая карточкаСмит Коннор I
90'+3
Бонусы букмекеров
Ход матча
6'
1:0
22'
2:0
32'
38'
4:0
47'
4:1
48'
69'
70'
77'
78'
5:1
86'
87'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 2
-
5 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
98
Роша
Игор
II
19
Кокран
Алекс
17
Форрест
Алан
18
Маккей
Барри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Кокран АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Форрест АланНападающий
- Нападающий
-
18 Маккей БарриНападающий
- Запасные игроки
-
28 Кларк ЗандерВратарь
- Вратарь
-
21 Сиббик ТобиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Нильсон Робби
История личных встреч
Фиорентина
Хартс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Николас
|3 (1)
|0.5
|Йович Лука
|2
|0.33
|Барак Антонин
|2
|0.33
|Бираги Кристиано
|1
|0.17
|Куаме Кристиан
|1
|0.17
|Мандрагора Роландо
|1
|0.17
|Кабрал Артур
|1
|0.17
|Соттиль Рикардо
|0
|0
|Терзич Алекса
|0
|0
Хартс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форрест Алан
|1
|0.25
|Хамфрис Стивен
|1
|0.25
|Шенклэнд Лоуренс
|1 (1)
|0.25
|Маккей Барри
|0
|0
|Девлин Кэмерон
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иконе Жонатан
|2
|1
|Мале Юссеф
|3
|0
|Роша Игор II
|1
|1
|Амрабат Софьян
|2
|0
|Бираги Кристиано
|1
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Голлини Пьерлуиджи
|1
|0
|Миленкович Никола
|1
|0
Хартс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Харинг Петер
|2
|0
|Кокран Алекс
|2
|0
|Смит Коннор I
|2
|0
|Нилсон Льюис
|0
|1
|Гордон Крейг
|1
|0
|Кингсли Стивен
|1
|0
|Шенклэнд Лоуренс
|1
|0
|Джиннелли Джош
|1
|0
|Киомурцоглу Орестис
|1
|0
|Сиббик Тоби
|1
|0
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
3
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
33%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Забито
11
3
8 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
1
33%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
1
33%
76-90
Пропущено
6
12
0 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
3
50%
2
17%
61-75
1
17%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фиорентина - Лацио 0:4 Хартс - Фиорентина 0:3 Аталанта - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Верона 2:0
Истанбул Башакшехир - Фиорентина 3:0 Болонья - Фиорентина 2:1 Фиорентина - РФШ Рига 1:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Удинезе - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 0:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Бетис - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Галатасарай 1:2 Фиорентина - Триестина 4:0 Фиорентина - Тренто 4:1 Фиорентина - Реал Виченца 7:0 Фиорентина - Ювентус 2:0
Хартс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Килмарнок - Хартс 2:2 Хартс - Фиорентина 0:3 Хартс - Рейнджерс 0:4 Мазеруэлл - Хартс 0:3
РФШ Рига - Хартс 0:2 Хартс - Истанбул Башакшехир 0:4 Ливингстон - Хартс 1:0 Хартс - Килмарнок 0:1 Хартс - Сент-Джонстон 3:2 Хартс - Цюрих 0:1 Селтик - Хартс 2:0 Цюрих - Хартс 2:1 Хартс - Данди Юнайтед 4:1 Хиберниан - Хартс 1:1 Хартс - Росс Каунти 2:1 Хартс - Сток Сити 2:1 Престон Норт Энд - Хартс 2:1 Хартс - Кроули Таун 2:2 Транмир - Хартс 1:2 Bonnyrigg Rose - Хартс 0:5
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 0
|10
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|3.
|Хартс
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 12
|3
|4.
|РФШ Рига
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|3.
|РФШ Рига
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|4.
|Хартс
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|Хартс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|4.
|РФШ Рига
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|9 (2)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|7 (3)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (2)
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|5
|Слован Братислава
|Канкава Джаба
|1 3
|РФШ Рига
|Шимкович Томаш
|1 3
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 3
|Партизан
|Белич Кристиян
|1 3
Прогнозы на матч Фиорентина 5:1 Хартс
Исход игры
Фиорентина
98.3% (114)
Ничья
1.7% (2)
Хартс
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45.22% (52)
Меньше
54.78% (63)
Обе команды забьют
Да
29.57% (34)
Нет
70.43% (81)
Популярный счёт
2:0 Фиорентина
45.7% (53)
2:1 Фиорентина
16.4% (19)
3:0 Фиорентина
12.9% (15)
3:1 Фиорентина
10.3% (12)
1:0 Фиорентина
6.9% (8)
4:0 Фиорентина
3.4% (4)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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