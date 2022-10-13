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Лига конференций
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
Партизан
2:0
Конец матча
Кёльн
0'
1:0
15' Гол
Диабате Фуссейни
45' Желтая карточка
Диабате Фуссейни
48' Желтая карточка
Хюберс Тимо
2:0
52' Гол
Гомеш Рикарду
55' Желтая карточка
Хектор Йонас
58' Желтая карточка
Белич Кристиян
69' Желтая карточка
Маркович Светозар
74' Желтая карточка
Фейса Любомир
90' Желтая карточка
Скири Эйе
90' Желтая карточка
Урошевич Слободан
90'+6
2:0. Гол Рикарду Гомеша (видео)....
1:0. Гол Фуссейни Диабате (видео...

Ход матча

15'
Диабате Фуссейни
1:0
45'
Диабате Фуссейни
 
46'
 
Тиггес Штеффен
Дитц Флориан
48'
 
Хюберс Тимо
52'
Гомеш Рикарду
(Урошевич Слободан)
2:0
55'
 
Хектор Йонас
58'
Белич Кристиян
 
62'
Фейса Любомир
Белич Кристиян
 
67'
 
Майна Линтон
Адамян Саркис
69'
Маркович Светозар
 
71'
Андраде Патрик
Мениг Квинси
 
73'
 
Гусенбашич Денис
Педерсен Кристиан
74'
Фейса Любомир
 
76'
Павлович Андрия
Гомеш Рикарду
 
90'
 
Скири Эйе
90'
Урошевич Слободан
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 11
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 13
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Прогнозы 118
Партизан 40.7% (48)
X 38.1% (45)
Кёльн 21.2% (25)
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41
Попович
Александар
26
Филипович
Александар
6
Маркович
Светозар
5
Вуячич
Игор
72
Урошевич
Слободан
40
Белич
Кристиян
8
Траоре
Хамиду
9
Мениг
Квинси
10
Натхо
Бибрас
18
Диабате
Фуссейни
11
Гомеш
Рикарду
20
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
4
Хюберс
Тимо
5
Сольдо
Никола
3
Педерсен
Кристиан
28
Скири
Эйе
6
Мартель
Эрик
23
Адамян
Саркис
14
Хектор
Йонас
11
Кайнц
Флориан
33
Дитц
Флориан
Партизан
4-2-3-1
Кёльн
4-2-3-1

История личных встреч

Партизан
Кёльн

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Партизан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Рикарду 5 0.83
Диабате Фуссейни 5 0.83
Урошевич Слободан 2 0.33
Андраде Патрик 1 0.17
Маркович Светозар 1 0.17
Натхо Бибрас 0 0
Мениг Квинси 0 0
Живкович Марко II 0 0
Вуячич Игор 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Любичич Деян 2 (1) 0.33
Дитц Флориан 2 0.33
Шиндлер Кингсли 1 0.17
Адамян Саркис 1 0.17
Скири Эйе 1 0.17
Хюберс Тимо 1 0.17
Тиггес Штеффен 1 0.17
Майна Линтон 0 0
Тилманн Ян 0 0
Кайнц Флориан 0 0
Педерсен Кристиан 0 0
Килиан Лука 0 0

Карточки

Партизан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белич Кристиян 3 1
Натхо Бибрас 3 0
Живкович Марко II 2 0
Фейса Любомир 1 0
Траоре Хамиду 1 0
Урошевич Слободан 1 0
Диабате Фуссейни 1 0
Саничанин Синиша 1 0
Маркович Светозар 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хектор Йонас 4 0
Хюберс Тимо 2 0
Шабо Юлиан 0 1
Шиндлер Кингсли 1 0
Дуда Ондрей 1 0
Скири Эйе 1 0
Любичич Деян 1 0
Майна Линтон 1 0
Килиан Лука 1 0
Мартель Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
14%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
2
40%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
2
17%
3
33%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
3
25%
1
11%
46-60
2
17%
2
22%
61-75
2
17%
1
11%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
25%
1
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Партизан
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Вождовац - Партизан 0:4 Кёльн - Партизан 0:1 Партизан - Войводина 4:1 Радник Сурдулица - Партизан 0:2
Партизан - Ницца 1:1 Партизан - Младост Лучани 6:0 Словацко - Партизан 3:3 Колубара - Партизан 1:5 Партизан - Црвена Звезда 1:1 Раднички 1923 - Партизан 0:1 Хамрун Спартанс - Партизан 3:3 Партизан - Хамрун Спартанс 4:1 Младост Нови Сад - Партизан 0:1 Партизан - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Партизан 2:1 Нови Пазар - Партизан 1:0 Партизан - Бачка-Топола 0:0 Раднички Ниш - Партизан 3:3 Явор Иваньица - Партизан 0:4 Фенербахче - Партизан 1:0
Кёльн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Боруссия М - Кёльн 5:2 Кёльн - Партизан 0:1 Кёльн - Боруссия Д 3:2 Бохум - Кёльн 1:1
Кёльн - Словацко 4:2 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Фехервар - Кёльн 0:3 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Фехервар 1:2 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Ян - Кёльн 2:2 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 Оффенбах - Кёльн 0:2 Кёльн - Милан 1:2 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Аустрия Лустенау - Кёльн 0:4

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Партизан Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
2. Ницца Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
3. Кёльн Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
4. Словацко Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Партизан Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Кёльн Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
3. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Словацко Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Партизан Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Кёльн Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
4. Словацко Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
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Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 9 (2)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
Вильярреал Моралес Луис 7 (3)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
Слован Братислава Канкава Джаба 1 3
РФШ Рига Шимкович Томаш 1 3
Юргорден Шуллер Расмус 1 3
Партизан Белич Кристиян 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      48'
      Диабате Фуссейни получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Диабате Фуссейни бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion FK Partizan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Партизан 40.7% (48)
    X 38.1% (45)
    Кёльн 21.2% (25)
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    Прогнозы на матч Партизан 2:0 Кёльн

    Исход игры
    Партизан
    40.7% (48)
    Ничья
    38.1% (45)
    Кёльн
    21.2% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (58)
    Меньше
    50% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    81.9% (95)
    Нет
    18.1% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.4% (37)
    2:1 Партизан
    29.7% (35)
    1:2 Кёльн
    11% (13)
    0:1 Кёльн
    5.9% (7)
    1:0 Партизан
    5.1% (6)
    2:2 Ничья
    5.1% (6)
    2:0 Партизан
    3.4% (4)
    0:2 Кёльн
    2.5% (3)
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