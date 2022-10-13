Тур: 4. Стадион: Партизан.
0'
1:0
15' ГолДиабате Фуссейни
45' Желтая карточкаДиабате Фуссейни
48' Желтая карточкаХюберс Тимо
2:0
52' ГолГомеш Рикарду
55' Желтая карточкаХектор Йонас
58' Желтая карточкаБелич Кристиян
69' Желтая карточкаМаркович Светозар
74' Желтая карточкаФейса Любомир
90' Желтая карточкаСкири Эйе
90' Желтая карточкаУрошевич Слободан
90'+6
Бонусы букмекеров
Ход матча
15'
1:0
45'
48'
52'
55'
58'
74'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 11
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 13
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
10
Натхо
Бибрас
20
Швебе
Марвин
28
Скири
Эйе
14
Хектор
Йонас
33
Дитц
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Натхо БибрасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Баждар СамедНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петрич Гордан
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хектор ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Дитц ФлорианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
-
48 Штраух ГеоргЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонНападающий
- Нападающий
-
13 Ут МаркНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
История личных встреч
Партизан
Кёльн
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Партизан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Рикарду
|5
|0.83
|Диабате Фуссейни
|5
|0.83
|Урошевич Слободан
|2
|0.33
|Андраде Патрик
|1
|0.17
|Маркович Светозар
|1
|0.17
|Натхо Бибрас
|0
|0
|Мениг Квинси
|0
|0
|Живкович Марко II
|0
|0
|Вуячич Игор
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Любичич Деян
|2 (1)
|0.33
|Дитц Флориан
|2
|0.33
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.17
|Адамян Саркис
|1
|0.17
|Скири Эйе
|1
|0.17
|Хюберс Тимо
|1
|0.17
|Тиггес Штеффен
|1
|0.17
|Майна Линтон
|0
|0
|Тилманн Ян
|0
|0
|Кайнц Флориан
|0
|0
|Педерсен Кристиан
|0
|0
|Килиан Лука
|0
|0
Карточки
Партизан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белич Кристиян
|3
|1
|Натхо Бибрас
|3
|0
|Живкович Марко II
|2
|0
|Фейса Любомир
|1
|0
|Траоре Хамиду
|1
|0
|Урошевич Слободан
|1
|0
|Диабате Фуссейни
|1
|0
|Саничанин Синиша
|1
|0
|Маркович Светозар
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хектор Йонас
|4
|0
|Хюберс Тимо
|2
|0
|Шабо Юлиан
|0
|1
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Дуда Ондрей
|1
|0
|Скири Эйе
|1
|0
|Любичич Деян
|1
|0
|Майна Линтон
|1
|0
|Килиан Лука
|1
|0
|Мартель Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
14%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
2
40%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
12
9
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
2
17%
3
33%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
3
25%
1
11%
46-60
2
17%
2
22%
61-75
2
17%
1
11%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
25%
1
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Партизан
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Вождовац - Партизан 0:4 Кёльн - Партизан 0:1 Партизан - Войводина 4:1 Радник Сурдулица - Партизан 0:2
Партизан - Ницца 1:1 Партизан - Младост Лучани 6:0 Словацко - Партизан 3:3 Колубара - Партизан 1:5 Партизан - Црвена Звезда 1:1 Раднички 1923 - Партизан 0:1 Хамрун Спартанс - Партизан 3:3 Партизан - Хамрун Спартанс 4:1 Младост Нови Сад - Партизан 0:1 Партизан - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Партизан 2:1 Нови Пазар - Партизан 1:0 Партизан - Бачка-Топола 0:0 Раднички Ниш - Партизан 3:3 Явор Иваньица - Партизан 0:4 Фенербахче - Партизан 1:0
Кёльн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Боруссия М - Кёльн 5:2 Кёльн - Партизан 0:1 Кёльн - Боруссия Д 3:2 Бохум - Кёльн 1:1
Кёльн - Словацко 4:2 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Фехервар - Кёльн 0:3 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Фехервар 1:2 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Ян - Кёльн 2:2 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 Оффенбах - Кёльн 0:2 Кёльн - Милан 1:2 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Аустрия Лустенау - Кёльн 0:4
Группа D
Группа D
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|9 (2)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|7 (3)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (2)
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|5
|Слован Братислава
|Канкава Джаба
|1 3
|РФШ Рига
|Шимкович Томаш
|1 3
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 3
|Партизан
|Белич Кристиян
|1 3
Прогнозы на матч Партизан 2:0 Кёльн
Исход игры
Партизан
40.7% (48)
Ничья
38.1% (45)
Кёльн
21.2% (25)
Тотал 2.5
Больше
50% (58)
Меньше
50% (58)
Обе команды забьют
Да
81.9% (95)
Нет
18.1% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.4% (37)
2:1 Партизан
29.7% (35)
1:2 Кёльн
11% (13)
0:1 Кёльн
5.9% (7)
1:0 Партизан
5.1% (6)
2:2 Ничья
5.1% (6)
2:0 Партизан
3.4% (4)
0:2 Кёльн
2.5% (3)
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