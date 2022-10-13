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Лига конференций
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
Аполлон
1:0
Конец матча
АЗ Алкмаар
0'
1:0
32' Гол
Роберж Валентин
45' Желтая карточка
Хацидиакос Пантелис
73' Желтая карточка
Одгор Йенс
90' Желтая карточка
Йованович Вукашин
90' Желтая карточка
Де Вит Меес
90'+6

Ход матча

32'
Роберж Валентин
(Йоостен Патрик)
1:0
45'
 
Хацидиакос Пантелис
46'
 
Одгор Йенс
Класи Йорди
46'
 
Лахдо Майкель
Хацидиакос Пантелис
46'
Питтас Яннис
Дабо Багали
 
56'
Жради Бассель
Йоостен Патрик
 
56'
Коль Исраэль
Шполярич Данило
 
63'
 
Копмейнерс Пер
Деккер Максим
63'
 
Ван Бредероде Мирон
Карлссон Йеспер
63'
 
Де Вит Меес
Керкез Милош
64'
Хенти Эзекиэль
Дигин Николя
 
73'
 
Одгор Йенс
81'
Йованович Вукашин
Кириаку Хараламбос
 
90'
Йованович Вукашин
 
90'
 
Де Вит Меес

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогнозы 115
Аполлон 3.5% (4)
X 9.6% (11)
АЗ Алкмаар 87% (100)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Йованович
Александар
II
19
Кабрал
Эуклидес
6
Артиматас
Панайотис
22
Роберж
Валентин
24
Хаммас
Амин
25
Кириаку
Хараламбос
20
Шполярич
Данило
65
Йоостен
Патрик
28
Дигин
Николя
36
Шахар
Идо
11
Дабо
Багали
12
Верхюлст
Хоби
3
Хацидиакос
Пантелис
31
Бёкема
Сэм
22
Деккер
Максим
5
Керкез
Милош
8
Класи
Йорди
25
Базур
Рихедли
6
Рейндерс
Тиджани
2
Сугавара
Юкинари
10
Де
Вит
Дани
11
Карлссон
Йеспер
III
Аполлон
4-2-3-1
АЗ Алкмаар
4-3-3

История личных встреч

Аполлон
АЗ Алкмаар

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоостен Патрик 1 0.25
Питтас Яннис 1 0.25
Роберж Валентин 1 0.25
Кабрал Эуклидес 1 0.25
Кириаку Хараламбос 0 0
Антонио Владимиро 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Вит Дани 7 (2) 0.7
Павлидис Вангелис 4 0.4
Рейндерс Тиджани 3 0.3
Лахдо Майкель 3 0.3
Эвьен Хэкон 2 0.2
Сугавара Юкинари 1 0.1
Одгор Йенс 1 0.1
Бёкема Сэм 1 0.1
Де Вит Меес 1 0.1
Карлссон Йеспер III 1 0.1
Бараси Юсуф 1 0.1
Де Йонг Федде 1 0.1
Керкез Милош 0 0
Хацидиакос Пантелис 0 0
Класи Йорди 0 0

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ба Эль-Хаджи 1 0
Дабо Багали 1 0
Кириаку Хараламбос 1 0
Йованович Вукашин 1 0
Алеесами Хайтам 1 0
Питтас Яннис 1 0
Антонио Владимиро 1 0
Кабрал Эуклидес 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хацидиакос Пантелис 3 0
Бёкема Сэм 3 0
Одгор Йенс 2 0
Класи Йорди 1 0
Базур Рихедли 1 0
Павлидис Вангелис 1 0
Де Вит Дани 1 0
Де Вит Меес 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Керкез Милош 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
19
1 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
0
0%
1
5%
1-15
1
50%
4
21%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
50%
2
11%
61-75
0
0%
7
37%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
26
2 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 16
1 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
0
0%
1
4%
1-15
1
25%
4
15%
16-30
1
25%
5
19%
31-45
1
25%
2
8%
46-60
1
25%
6
23%
61-75
0
0%
8
31%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Анортосис - Аполлон 0:1 АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 1:1
Аполлон - Днепр-1 1:3 Аполлон - Омония 2:1 Вадуц - Аполлон 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Аполлон - Омония 2:0 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Торино - Аполлон 1:0 Аполлон - Слован Либерец 2:3 Мезёкёвешд - Аполлон 3:3 Докса - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимассол - Аполлон 1:4
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Утрехт - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2 Гронинген - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Аякс 2:1
АЗ Алкмаар - Вадуц 4:1 АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Жил Висенте - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Жил Висенте 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - Данди Юнайтед 7:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Данди Юнайтед - АЗ Алкмаар 1:0 Тузла Сити - АЗ Алкмаар 0:4 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 АЗ Алкмаар - Тузла Сити 1:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
2. Днепр-1 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
3. Аполлон Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
4. Вадуц Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Аполлон Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
3. Вадуц Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Днепр-1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
2. Днепр-1 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Аполлон Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Вадуц Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
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Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 9 (2)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
Вильярреал Моралес Луис 7 (3)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
Слован Братислава Канкава Джаба 1 3
РФШ Рига Шимкович Томаш 1 3
Юргорден Шуллер Расмус 1 3
Партизан Белич Кристиян 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      47'
      Хацидиакос Пантелис получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Роберж Валентин бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Аполлон 3.5% (4)
    X 9.6% (11)
    АЗ Алкмаар 87% (100)
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    Прогнозы на матч Аполлон 1:0 АЗ Алкмаар

    Исход игры
    Аполлон
    3.5% (4)
    Ничья
    9.6% (11)
    АЗ Алкмаар
    87% (100)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.56% (85)
    Меньше
    25.44% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    81.58% (93)
    Нет
    18.42% (21)
    Популярный счёт
    1:2 АЗ Алкмаар
    55.7% (64)
    1:3 АЗ Алкмаар
    13% (15)
    0:1 АЗ Алкмаар
    10.4% (12)
    1:1 Ничья
    7.8% (9)
    0:2 АЗ Алкмаар
    5.2% (6)
    2:1 Аполлон
    2.6% (3)
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