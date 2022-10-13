Тур: 4. Стадион: Джи Эс Пи.
1:0
Конец матча
0'
1:0
32' ГолРоберж Валентин
45' Желтая карточкаХацидиакос Пантелис
73' Желтая карточкаОдгор Йенс
90' Желтая карточкаЙованович Вукашин
90' Желтая карточкаДе Вит Меес
90'+6
Ход матча
32'
73'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
24
Хаммас
Амин
28
Дигин
Николя
36
Шахар
Идо
11
Дабо
Багали
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дигин НиколяПолузащитник
-
36 Шахар ИдоПолузащитник
-
11 Дабо БагалиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Катала Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Де Вит ДаниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
39 Гриффит ИманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Бараси ЮсуфНападающий
- Нападающий
-
34 Де Вит МеесНападающий
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
История личных встреч
Аполлон
АЗ Алкмаар
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоостен Патрик
|1
|0.25
|Питтас Яннис
|1
|0.25
|Роберж Валентин
|1
|0.25
|Кабрал Эуклидес
|1
|0.25
|Кириаку Хараламбос
|0
|0
|Антонио Владимиро
|0
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Вит Дани
|7 (2)
|0.7
|Павлидис Вангелис
|4
|0.4
|Рейндерс Тиджани
|3
|0.3
|Лахдо Майкель
|3
|0.3
|Эвьен Хэкон
|2
|0.2
|Сугавара Юкинари
|1
|0.1
|Одгор Йенс
|1
|0.1
|Бёкема Сэм
|1
|0.1
|Де Вит Меес
|1
|0.1
|Карлссон Йеспер III
|1
|0.1
|Бараси Юсуф
|1
|0.1
|Де Йонг Федде
|1
|0.1
|Керкез Милош
|0
|0
|Хацидиакос Пантелис
|0
|0
|Класи Йорди
|0
|0
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ба Эль-Хаджи
|1
|0
|Дабо Багали
|1
|0
|Кириаку Хараламбос
|1
|0
|Йованович Вукашин
|1
|0
|Алеесами Хайтам
|1
|0
|Питтас Яннис
|1
|0
|Антонио Владимиро
|1
|0
|Кабрал Эуклидес
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хацидиакос Пантелис
|3
|0
|Бёкема Сэм
|3
|0
|Одгор Йенс
|2
|0
|Класи Йорди
|1
|0
|Базур Рихедли
|1
|0
|Павлидис Вангелис
|1
|0
|Де Вит Дани
|1
|0
|Де Вит Меес
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Керкез Милош
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
19
1 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
0
0%
1
5%
1-15
1
50%
4
21%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
50%
2
11%
61-75
0
0%
7
37%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
26
2 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 16
1 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
0
0%
1
4%
1-15
1
25%
4
15%
16-30
1
25%
5
19%
31-45
1
25%
2
8%
46-60
1
25%
6
23%
61-75
0
0%
8
31%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Анортосис - Аполлон 0:1 АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 1:1
Аполлон - Днепр-1 1:3 Аполлон - Омония 2:1 Вадуц - Аполлон 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Аполлон - Омония 2:0 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Торино - Аполлон 1:0 Аполлон - Слован Либерец 2:3 Мезёкёвешд - Аполлон 3:3 Докса - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимассол - Аполлон 1:4
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Утрехт - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2 Гронинген - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Аякс 2:1
АЗ Алкмаар - Вадуц 4:1 АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Жил Висенте - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Жил Висенте 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - Данди Юнайтед 7:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Данди Юнайтед - АЗ Алкмаар 1:0 Тузла Сити - АЗ Алкмаар 0:4 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 АЗ Алкмаар - Тузла Сити 1:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1
Группа E
Группа E
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|9 (2)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|7 (3)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (2)
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|5
|Слован Братислава
|Канкава Джаба
|1 3
|РФШ Рига
|Шимкович Томаш
|1 3
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 3
|Партизан
|Белич Кристиян
|1 3
Прогнозы на матч Аполлон 1:0 АЗ Алкмаар
Исход игры
Аполлон
3.5% (4)
Ничья
9.6% (11)
АЗ Алкмаар
87% (100)
Тотал 2.5
Больше
74.56% (85)
Меньше
25.44% (29)
Обе команды забьют
Да
81.58% (93)
Нет
18.42% (21)
Популярный счёт
1:2 АЗ Алкмаар
55.7% (64)
1:3 АЗ Алкмаар
13% (15)
0:1 АЗ Алкмаар
10.4% (12)
1:1 Ничья
7.8% (9)
0:2 АЗ Алкмаар
5.2% (6)
2:1 Аполлон
2.6% (3)
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