Тур: 4. Стадион: Бенито Вильямарин.
История личных встреч
Бетис
Рома
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрике Луис
|2
|0.67
|Виллиан Жозе
|2 (1)
|0.67
|Каналес Серхио
|1
|0.33
|Хоакин Санчес
|1
|0.33
|Гидо Родригес
|1
|0.33
|Миранда Хуан
|0
|0
|Родри Родриго
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|2 (1)
|0.67
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0.33
|Белотти Андреа
|1
|0.33
|Шомуродов Элдор
|1
|0.33
|Дзаньоло Николо
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуардадо Андрес
|2
|0
|Браво Клаудио
|2
|0
|Песселья Херман
|2
|0
|Луис Фелипе
|2
|0
|Виктор Руис
|1
|0
|Руибаль Айтор
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзаньоло Николо
|0
|1
|Кристанте Бриан
|1
|0
|Манчини Джанлука
|1
|0
|Ибаньес Рожер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
20%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Вальядолид - Бетис 0:0 Рома - Бетис 1:2 Сельта - Бетис 1:0 Бетис - Жирона 2:1
Бетис - Лудогорец 3:2 Бетис - Вильярреал 1:0 ХИК - Бетис 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Мальорка - Бетис 1:2 Бетис - Эльче 3:0 Бетис - Фиорентина 3:1 Бетис - Сарагоса 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Бетис - Марсель 1:1 ПСВ - Бетис 2:1 Грёдиг - Бетис 0:0 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Гранада 2:0 Валенсия - Бетис 0:3
Рома
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Рома - Лечче 2:1 Рома - Бетис 1:2 Интер Милан - Рома 1:2 Рома - Аталанта 0:1
Рома - ХИК 3:0 Эмполи - Рома 1:2 Лудогорец - Рома 2:1 Удинезе - Рома 4:0 Рома - Монца 3:0 Ювентус - Рома 1:1 Рома - Кремонезе 1:0 Салернитана - Рома 0:1 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рома - Асколи 0:1 Рома - Ницца 1:1 Спортинг Л - Рома 3:2 Рома - Портимоненсе 2:0 Рома - Сандерленд 2:0 Рома - Фейеноорд 1:0
Группа C
Группа C
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (1)
|АЕК Ларнака
|Дьюрчо Адам
|3
|Фенербахче
|Кавечи Ирфан
|3
|Мальмё
|Телин Исаак
|3
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
|Штурм
|Хирлендер Штефан
|1 2
|Унион Берлин
|Шефер Андраш
|1 2
|Штурм
|Газибегович Юсуф
|1 2
Прогнозы на матч Бетис - Рома
Исход игры
Бетис
38.3% (18)
Ничья
29.8% (14)
Рома
31.9% (15)
Тотал 2.5
Больше
70.21% (33)
Меньше
29.79% (14)
Обе команды забьют
Да
91.49% (43)
Нет
8.51% (4)
Популярный счёт
2:1 Бетис
29.8% (14)
1:2 Рома
29.8% (14)
1:1 Ничья
21.3% (10)
2:2 Ничья
8.5% (4)
1:0 Бетис
6.4% (3)
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