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  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
Бетис
 
Позже
Рома
Прогнозы 48
Бетис 37.5% (18)
X 31.3% (15)
Рома 31.3% (15)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Рома
2.71
3.56
3.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Бетис
Рома

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:2
ТМК
5:2

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрике Луис 2 0.67
Виллиан Жозе 2 (1) 0.67
Каналес Серхио 1 0.33
Хоакин Санчес 1 0.33
Гидо Родригес 1 0.33
Миранда Хуан 0 0
Родри Родриго 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 2 (1) 0.67
Пеллегрини Лоренцо 1 0.33
Белотти Андреа 1 0.33
Шомуродов Элдор 1 0.33
Дзаньоло Николо 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуардадо Андрес 2 0
Браво Клаудио 2 0
Песселья Херман 2 0
Луис Фелипе 2 0
Виктор Руис 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Акуоку Поль 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзаньоло Николо 0 1
Кристанте Бриан 1 0
Манчини Джанлука 1 0
Ибаньес Рожер 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
20%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Вальядолид - Бетис 0:0 Рома - Бетис 1:2 Сельта - Бетис 1:0 Бетис - Жирона 2:1
Бетис - Лудогорец 3:2 Бетис - Вильярреал 1:0 ХИК - Бетис 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Мальорка - Бетис 1:2 Бетис - Эльче 3:0 Бетис - Фиорентина 3:1 Бетис - Сарагоса 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Бетис - Марсель 1:1 ПСВ - Бетис 2:1 Грёдиг - Бетис 0:0 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Гранада 2:0 Валенсия - Бетис 0:3
Рома
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Рома - Лечче 2:1 Рома - Бетис 1:2 Интер Милан - Рома 1:2 Рома - Аталанта 0:1
Рома - ХИК 3:0 Эмполи - Рома 1:2 Лудогорец - Рома 2:1 Удинезе - Рома 4:0 Рома - Монца 3:0 Ювентус - Рома 1:1 Рома - Кремонезе 1:0 Салернитана - Рома 0:1 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рома - Асколи 0:1 Рома - Ницца 1:1 Спортинг Л - Рома 3:2 Рома - Портимоненсе 2:0 Рома - Сандерленд 2:0 Рома - Фейеноорд 1:0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 3 3 0 0 7 - 3 9
2. Лудогорец Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
3. Рома Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
4. ХИК Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
2. Лудогорец Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Рома Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4. ХИК Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Лудогорец Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
3. Рома Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. ХИК Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (1)
АЕК Ларнака Дьюрчо Адам 3
Фенербахче Кавечи Ирфан 3
Мальмё Телин Исаак 3
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 5
Лудогорец Недялков Антон 4
Штурм Хирлендер Штефан 1 2
Унион Берлин Шефер Андраш 1 2
Штурм Газибегович Юсуф 1 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 октября 2022, осталось 2 дня 10 часов 42 минуты.



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    • Прогнозы 48
    Бетис 37.5% (18)
    X 31.3% (15)
    Рома 31.3% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бетис
    Ничья
    Рома
    2.71
    3.56
    3.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Бетис - Рома онлайн

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    Прогнозы на матч Бетис - Рома

    Исход игры
    Бетис
    38.3% (18)
    Ничья
    29.8% (14)
    Рома
    31.9% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.21% (33)
    Меньше
    29.79% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    91.49% (43)
    Нет
    8.51% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Бетис
    29.8% (14)
    1:2 Рома
    29.8% (14)
    1:1 Ничья
    21.3% (10)
    2:2 Ничья
    8.5% (4)
    1:0 Бетис
    6.4% (3)
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