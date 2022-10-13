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Лига конференций
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
Истанбул Башакшехир
3:0
Конец матча
РФШ Рига
0'
1:0
11' Гол
Тюрюдж Дениз
25' Желтая карточка
Джатта Альфусейни
36' Желтая карточка
Окака Стефано
2:0
45' Гол
Окака Стефано
3:0
72' Гол
Окака Стефано
90'+4

Ход матча

11'
Тюрюдж Дениз
(Окака Стефано)
1:0
25'
 
Джатта Альфусейни
32'
 
Ракель Денис
Ферейра Фабрисио
36'
Окака Стефано
 
45'
Окака Стефано
(Озджан Беркай)
2:0
62'
Траоре Бертран
Гюрлер Сердар
 
62'
Шуиар Мунир
Тюрюдж Дениз
 
65'
 
Зюзин Артур
Фризенбихлер Кевин
72'
Окака Стефано
(Шуиар Мунир)
3:0
73'
Ндайишимийе Юссуф
Билья Лукас
 
73'
Шахинер Омер Али
Озджан Беркай
 
81'
 
Варславаyc Ренарс
Панич Стефан
81'
 
Стуглис Элвис
Джатта Альфусейни
83'
Шиш Патрик
Окака Стефано
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогнозы 117
Истанбул Башакшехир 93.2% (109)
X 6% (7)
РФШ Рига 0.9% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бабаджан
Волкан
80
Кайсара
Жуниор
21
Текдемир
Махмут
59
Тоуба
Ахмед
3
Калдырым
Хасан
Али
19
Озджан
Беркай
20
Билья
Лукас
8
Алексич
Даниел
23
Тюрюдж
Дениз
77
Окака
Стефано
7
Гюрлер
Сердар
12
Стейнбор
Павел
6
Джатта
Альфусейни
92
Ягодинский
Виталий
43
Липушчек
Жига
66
Влалукин
Йован
25
Мареш
Петер
30
Фризенбихлер
Кевин
28
Панич
Стефан
24
Сарич
Томислав
19
Илич
Андрей
29
Ферейра
Фабрисио
Истанбул Башакшехир
4-3-3
РФШ Рига
3-5-2

История личных встреч

Истанбул Башакшехир
РФШ Рига

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окака Стефано 5 0.5
Алексич Даниел 4 0.4
Тюрюдж Дениз 2 0.2
Озджан Беркай 2 0.2
Ндайишимийе Юссуф 2 0.2
Гюрлер Сердар 2 0.2
Шуиар Мунир 1 0.1
Калдырым Хасан Али 1 0.1
Шиш Патрик 1 0.1
Траоре Бертран 1 0.1
Тоуба Ахмед 1 0.1
Лима Лукас 0 0
Шахинер Омер Али 0 0
РФШ Рига
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Илич Андрей 4 0.5
Фризенбихлер Кевин 1 0.13
Липушчек Жига 1 0.13
Мареш Петер 1 (1) 0.13
Панич Стефан 0 0
Сантана Эмерсон 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Окака Стефано 2 0
Текдемир Махмут 2 0
Бабаджан Волкан 2 0
Гюрлер Сердар 2 0
Билья Лукас 1 0
Алексич Даниел 1 0
Шахинер Омер Али 1 0
Тюрюдж Дениз 1 0
Траоре Бертран 1 0
Кривелли Энцо 1 0
Лима Лукас 1 0
Дуарте Леонардо 1 0
Шуиар Мунир 1 0
Тоуба Ахмед 1 0
Ндайишимийе Юссуф 1 0
РФШ Рига
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шимкович Томаш 3 1
Мареш Петер 3 0
Панич Стефан 3 0
Липушчек Жига 3 0
Зюзин Артур 2 0
Джатта Альфусейни 2 0
Сарич Томислав 1 0
Фризенбихлер Кевин 1 0
Ягодинский Виталий 1 0
Стейнбор Павел 1 0
Куадьо Седрик 1 0
Сорокин Владислав 1 0
Илич Андрей 1 0
Сантана Эмерсон 1 0
Влалукин Йован 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
4
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
1
25%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
1
25%
61-75
3
27%
2
50%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
0
0%
2
29%
91-120

Забито

11
3
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
3
100%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

22
7
7 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
3
14%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
14%
1
14%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
5
23%
1
14%
61-75
6
27%
5
71%
76-90

Пропущено

4
12
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
25%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
1
25%
3
25%
61-75
1
25%
1
8%
76-90
0
0%
2
17%
91-120

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Истанбул Башакшехир - Сивасспор 0:2 РФШ Рига - Истанбул Башакшехир 0:0 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:0
Истанбул Башакшехир - Фиорентина 3:0 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 0:1 Хартс - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 2:0 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Брейдаблик 3:0 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:0 Брейдаблик - Истанбул Башакшехир 1:3 Маккаби Нетания - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Маккаби Нетания 1:1 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 0:0
РФШ Рига
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Ауда - РФШ Рига 1:1 РФШ Рига - Истанбул Башакшехир 0:0 РФШ Рига - Метта 6:0 Даугавпилс - РФШ Рига 1:3
РФШ Рига - Хартс 0:2 РФШ Рига - Спартак Юрмала 3:0 Фиорентина - РФШ Рига 1:1 РФШ Рига - Рига 1:1 Лиепая - РФШ Рига 1:2 Линфилд - РФШ Рига 1:1 РФШ Рига - ФК Валмиера 2:2 РФШ Рига - Линфилд 2:2 Хибернианс - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - Супер Нова 2:3 РФШ Рига - Хибернианс 1:1 Тукумс 2000 - РФШ Рига 0:2 РФШ Рига - Ауда 0:0 Метта - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - ХИК 2:1 ХИК - РФШ Рига 1:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир Заявка 4 3 1 0 10 - 0 10
2. Фиорентина Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
3. Хартс Заявка 4 1 0 3 3 - 12 3
4. РФШ Рига Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Фиорентина Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
3. РФШ Рига Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
4. Хартс Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
2. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Хартс Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
4. РФШ Рига Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 9 (2)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
Вильярреал Моралес Луис 7 (3)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
Слован Братислава Канкава Джаба 1 3
РФШ Рига Шимкович Томаш 1 3
Юргорден Шуллер Расмус 1 3
Партизан Белич Кристиян 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      25'
      Alfusainey Jatta получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      11'
      Г О О О О Л - Тюрюдж Дениз бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Basaksehir Fatih Terim Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Истанбул Башакшехир 93.2% (109)
    X 6% (7)
    РФШ Рига 0.9% (1)
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    Прогнозы на матч Истанбул Башакшехир 3:0 РФШ Рига

    Исход игры
    Истанбул Башакшехир
    93.2% (109)
    Ничья
    6% (7)
    РФШ Рига
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.7% (33)
    Меньше
    71.3% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    20% (23)
    Нет
    80% (92)
    Популярный счёт
    2:0 Истанбул Башакшехир
    54.7% (64)
    3:0 Истанбул Башакшехир
    11.1% (13)
    1:0 Истанбул Башакшехир
    10.3% (12)
    2:1 Истанбул Башакшехир
    10.3% (12)
    1:1 Ничья
    5.1% (6)
    4:0 Истанбул Башакшехир
    2.6% (3)
    3:1 Истанбул Башакшехир
    2.6% (3)
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