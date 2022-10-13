Тур: 4. Стадион: Башакшехир Фатих Терим.
3:0
Конец матча
0'
1:0
11' ГолТюрюдж Дениз
25' Желтая карточкаДжатта Альфусейни
36' Желтая карточкаОкака Стефано
2:0
45' ГолОкака Стефано
3:0
72' ГолОкака Стефано
90'+4
Ход матча
11'
1:0
36'
45'
2:0
72'
3:0
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 2
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
59
Тоуба
Ахмед
20
Билья
Лукас
23
Тюрюдж
Дениз
25
Мареш
Петер
28
Панич
Стефан
19
Илич
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Билья ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Дилмен ДенизВратарь
- Вратарь
-
60 Лима ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
18 Шиш ПатрикНападающий
- Нападающий
-
11 Шуиар МунирНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Мареш ПетерЗащитник
- Полузащитник
-
28 Панич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Илич АндрейНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
10 Ракель ДенисЗащитник
- Защитник
-
77 Дубра КаспарЗащитник
-
99 Зелейко ГлебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мороз Виктор
История личных встреч
Истанбул Башакшехир
РФШ Рига
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окака Стефано
|5
|0.5
|Алексич Даниел
|4
|0.4
|Тюрюдж Дениз
|2
|0.2
|Озджан Беркай
|2
|0.2
|Ндайишимийе Юссуф
|2
|0.2
|Гюрлер Сердар
|2
|0.2
|Шуиар Мунир
|1
|0.1
|Калдырым Хасан Али
|1
|0.1
|Шиш Патрик
|1
|0.1
|Траоре Бертран
|1
|0.1
|Тоуба Ахмед
|1
|0.1
|Лима Лукас
|0
|0
|Шахинер Омер Али
|0
|0
РФШ Рига
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Илич Андрей
|4
|0.5
|Фризенбихлер Кевин
|1
|0.13
|Липушчек Жига
|1
|0.13
|Мареш Петер
|1 (1)
|0.13
|Панич Стефан
|0
|0
|Сантана Эмерсон
|0
|0
Карточки
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Окака Стефано
|2
|0
|Текдемир Махмут
|2
|0
|Бабаджан Волкан
|2
|0
|Гюрлер Сердар
|2
|0
|Билья Лукас
|1
|0
|Алексич Даниел
|1
|0
|Шахинер Омер Али
|1
|0
|Тюрюдж Дениз
|1
|0
|Траоре Бертран
|1
|0
|Кривелли Энцо
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Дуарте Леонардо
|1
|0
|Шуиар Мунир
|1
|0
|Тоуба Ахмед
|1
|0
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0
РФШ Рига
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шимкович Томаш
|3
|1
|Мареш Петер
|3
|0
|Панич Стефан
|3
|0
|Липушчек Жига
|3
|0
|Зюзин Артур
|2
|0
|Джатта Альфусейни
|2
|0
|Сарич Томислав
|1
|0
|Фризенбихлер Кевин
|1
|0
|Ягодинский Виталий
|1
|0
|Стейнбор Павел
|1
|0
|Куадьо Седрик
|1
|0
|Сорокин Владислав
|1
|0
|Илич Андрей
|1
|0
|Сантана Эмерсон
|1
|0
|Влалукин Йован
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
4
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
1
25%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
1
25%
61-75
3
27%
2
50%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
0
0%
2
29%
91-120
Забито
11
3
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
3
100%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
22
7
7 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
3
14%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
14%
1
14%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
5
23%
1
14%
61-75
6
27%
5
71%
76-90
Пропущено
4
12
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
25%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
1
25%
3
25%
61-75
1
25%
1
8%
76-90
0
0%
2
17%
91-120
Результаты последних матчей
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Истанбул Башакшехир - Сивасспор 0:2 РФШ Рига - Истанбул Башакшехир 0:0 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:0
Истанбул Башакшехир - Фиорентина 3:0 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 0:1 Хартс - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 2:0 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Брейдаблик 3:0 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:0 Брейдаблик - Истанбул Башакшехир 1:3 Маккаби Нетания - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Маккаби Нетания 1:1 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 0:0
РФШ Рига
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Ауда - РФШ Рига 1:1 РФШ Рига - Истанбул Башакшехир 0:0 РФШ Рига - Метта 6:0 Даугавпилс - РФШ Рига 1:3
РФШ Рига - Хартс 0:2 РФШ Рига - Спартак Юрмала 3:0 Фиорентина - РФШ Рига 1:1 РФШ Рига - Рига 1:1 Лиепая - РФШ Рига 1:2 Линфилд - РФШ Рига 1:1 РФШ Рига - ФК Валмиера 2:2 РФШ Рига - Линфилд 2:2 Хибернианс - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - Супер Нова 2:3 РФШ Рига - Хибернианс 1:1 Тукумс 2000 - РФШ Рига 0:2 РФШ Рига - Ауда 0:0 Метта - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - ХИК 2:1 ХИК - РФШ Рига 1:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 0
|10
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|3.
|Хартс
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 12
|3
|4.
|РФШ Рига
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|3.
|РФШ Рига
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|4.
|Хартс
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|Хартс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|4.
|РФШ Рига
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
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- — Вылет из еврокубков
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|9 (2)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|7 (3)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (2)
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|5
|Слован Братислава
|Канкава Джаба
|1 3
|РФШ Рига
|Шимкович Томаш
|1 3
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 3
|Партизан
|Белич Кристиян
|1 3
Прогнозы на матч Истанбул Башакшехир 3:0 РФШ Рига
Исход игры
Истанбул Башакшехир
93.2% (109)
Ничья
6% (7)
РФШ Рига
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
28.7% (33)
Меньше
71.3% (82)
Обе команды забьют
Да
20% (23)
Нет
80% (92)
Популярный счёт
2:0 Истанбул Башакшехир
54.7% (64)
3:0 Истанбул Башакшехир
11.1% (13)
1:0 Истанбул Башакшехир
10.3% (12)
2:1 Истанбул Башакшехир
10.3% (12)
1:1 Ничья
5.1% (6)
4:0 Истанбул Башакшехир
2.6% (3)
3:1 Истанбул Башакшехир
2.6% (3)
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