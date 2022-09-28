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Лига Европы
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
Будё-Глимт
 
Позже
Арсенал
Прогнозы 49
Будё-Глимт 2% (1)
X 10.2% (5)
Арсенал 87.8% (43)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Арсенал
7.90
5.10
1.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Будё-Глимт
Арсенал

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ветлесен Уго 1 0.33
Грёнбек Альберт 1 0.33
Берг Патрик 0 0
Сольбаккен Ола 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкетиа Эдди 2 1
Виейра Фабиу 1 0.5
Маркус Аленсар 1 0.5
Холдинг Роб 1 0.5
Тирни Киран 0 0
Жезус Габриэль 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоде Мариус 1 0
Берг Патрик 1 0
Вембангомо Брис 1 0
Хайкин Никита 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Амундсен Исак 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:1 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1
Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Тромсё - Будё-Глимт 3:2 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Одд 7:0 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Линфилд 8:0 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Линфилд - Будё-Глимт 1:0
Арсенал
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Арсенал - Ливерпуль 3:2 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:3
Цюрих - Арсенал 1:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Борнмут - Арсенал 0:3 Арсенал - Лестер 4:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Арсенал - Севилья 6:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Арсенал - Челси 4:0 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Арсенал - Эвертон 2:0 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Арсенал - Ипсвич 5:1 Арсенал - Эвертон 5:1 Ньюкасл - Арсенал 2:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Будё-Глимт Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
3. ПСВ Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
4. Цюрих Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Будё-Глимт Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. ПСВ Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Цюрих Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Арсенал Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Будё-Глимт Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
4. Цюрих Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
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  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (1)
АЕК Ларнака Дьюрчо Адам 3
Фенербахче Кавечи Ирфан 3
Мальмё Телин Исаак 3
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 5
Лудогорец Недялков Антон 4
Штурм Хирлендер Штефан 1 2
Унион Берлин Шефер Андраш 1 2
Штурм Газибегович Юсуф 1 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Будё-Глимт - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 октября 2022, осталось 2 дня 10 часов 42 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Будё-Глимт 2% (1)
    X 10.2% (5)
    Арсенал 87.8% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Будё-Глимт
    Ничья
    Арсенал
    7.90
    5.10
    1.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Будё-Глимт - Арсенал онлайн

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    Прогнозы на матч Будё-Глимт - Арсенал

    Исход игры
    Будё-Глимт
    2.1% (1)
    Ничья
    10.4% (5)
    Арсенал
    87.5% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    84.78% (39)
    Меньше
    15.22% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    82.61% (38)
    Нет
    17.39% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    54.2% (26)
    1:3 Арсенал
    14.6% (7)
    0:2 Арсенал
    6.3% (3)
    0:4 Арсенал
    4.2% (2)
    1:1 Ничья
    4.2% (2)
    2:2 Ничья
    4.2% (2)
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    Арсенал
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