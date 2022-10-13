Манчестер Юнайтед

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Судейская бригада сегодня целиком и полностью из Франции.

Рефери - Жером Брисар;

Ассистенты рефери: Бенжамен Пажес, Алексис Ожер;

ВАР - Бенуа Мийо; ассистент ВАР - Эрик Ваттеллье;

Четвертый рефери - Хаким Бен Эль-Хадж.