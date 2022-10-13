Тур: 4. Стадион: Олд Траффорд. Главный судья: Брисар Жером
Позже
20
Далот
Диогу
17
Фред
Сантос
21
Антони
22
Ланг
Адам
14
Кицос
Фотис
7
Бруно
V
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
-
21 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хитон ТомВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
-
25 Санчо ДжедонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Икбал ЗиданПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кицос ФотисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Бруно VНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
90 Безус РоманНападающий
-
Главный тренер: Леннон Нил
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Омония
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рэшфорд Маркус
|2
|0.67
|Роналду Криштиану
|1 (1)
|0.33
|Марсьяль Антони
|1
|0.33
|Санчо Джедон
|1
|0.33
|Эриксен Кристиан
|0
|0
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Харалампус Харалампос
|2
|0.4
|Какулис Андроникос
|1
|0.2
|Бруно V
|1
|0.2
|Ансарифард Карим
|1
|0.2
|Баркер Брэндон
|1
|0.2
|Панайоту Николас
|1
|0.2
|Лекьякс Ян
|0
|0
|Милетич Неманья
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Лисандро
|2
|0
|Шоу Люк
|1
|0
|Фред Сантос
|1
|0
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ланг Адам
|2
|0
|Какулис Андроникос
|2
|0
|Харалампус Харалампос
|2
|0
|Безус Роман
|1
|0
|Дискеруд Миккел
|1
|0
|Мэтьюз Адам
|1
|0
|Фабиано Фрейтас
|1
|0
|Баширу Фуад
|1
|0
|Захариу Панайотис
|1
|0
|Милетич Неманья
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2
Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0
Омония
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 Омония - Эносис 4:0
Реал Сосьедад - Омония 2:1 Аполлон - Омония 2:1 Омония - Шериф 0:3 Омония - АЕК Ларнака 3:2 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Аполлон - Омония 2:0 Омония - АЕК 0:2 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Хапоэль Иерусалим 2:0 Омония - ПАС Янина 2:1 Омония - Хапоэль Хайфа 0:1 Омония - Этникос Ахна 0:0 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1 ПАЕЕК - Омония 2:5
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|Шериф
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|4.
|Омония
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|3.
|Шериф
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|4.
|Омония
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Шериф
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Омония
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
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- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
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|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бонифасе Виктор
|3 (1)
|Фрайбург
|Грегорич Михаэль
|3
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|АЕК Ларнака
|Гарсия Анхель
|1 3
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
|Штурм
|Хирлендер Штефан
|1 2
|Унион Берлин
|Шефер Андраш
|1 2
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Омония
Исход игры
Манчестер Юнайтед
99.3% (143)
Ничья
0% (0)
Омония
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
56.03% (65)
Меньше
43.97% (51)
Обе команды забьют
Да
23.28% (27)
Нет
76.72% (89)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
34% (49)
3:0 Манчестер Юнайтед
20.1% (29)
3:1 Манчестер Юнайтед
9% (13)
2:1 Манчестер Юнайтед
6.9% (10)
4:0 Манчестер Юнайтед
4.2% (6)
4:1 Манчестер Юнайтед
1.4% (2)
1:0 Манчестер Юнайтед
1.4% (2)
5:0 Манчестер Юнайтед
1.4% (2)
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