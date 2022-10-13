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Лига Европы
2022-2023

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Манчестер Юнайтед
 
Позже
Омония
Прогнозы 136
Манчестер Юнайтед 99.3% (135)
X 0% (0)
Омония 0.7% (1)
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Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Омония
1.10
40.00
44.00
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1
Де
Хеа
Давид
20
Далот
Диогу
2
Линделоф
Виктор
6
Мартинес
Лисандро
12
Маласиа
Тирелл
18
Каземиро
Карлос
17
Фред
Сантос
21
Антони
8
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
7
Роналду
Криштиану
23
Узохо
Фрэнсис
22
Ланг
Адам
73
Милетич
Неманья
6
Юсте
Эктор
3
Мэтьюз
Адам
14
Кицос
Фотис
30
Панайоту
Николас
8
Кассама
Морету
76
Харалампус
Харалампос
7
Бруно
V
80
Какулис
Андроникос
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Омония
5-3-2

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Омония

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 2 0.67
Роналду Криштиану 1 (1) 0.33
Марсьяль Антони 1 0.33
Санчо Джедон 1 0.33
Эриксен Кристиан 0 0
Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Харалампус Харалампос 2 0.4
Какулис Андроникос 1 0.2
Бруно V 1 0.2
Ансарифард Карим 1 0.2
Баркер Брэндон 1 0.2
Панайоту Николас 1 0.2
Лекьякс Ян 0 0
Милетич Неманья 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Лисандро 2 0
Шоу Люк 1 0
Фред Сантос 1 0
Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ланг Адам 2 0
Какулис Андроникос 2 0
Харалампус Харалампос 2 0
Безус Роман 1 0
Дискеруд Миккел 1 0
Мэтьюз Адам 1 0
Фабиано Фрейтас 1 0
Баширу Фуад 1 0
Захариу Панайотис 1 0
Милетич Неманья 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2
Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0
Омония
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 Омония - Эносис 4:0
Реал Сосьедад - Омония 2:1 Аполлон - Омония 2:1 Омония - Шериф 0:3 Омония - АЕК Ларнака 3:2 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Аполлон - Омония 2:0 Омония - АЕК 0:2 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Хапоэль Иерусалим 2:0 Омония - ПАС Янина 2:1 Омония - Хапоэль Хайфа 0:1 Омония - Этникос Ахна 0:0 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1 ПАЕЕК - Омония 2:5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Шериф Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
4. Омония Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
3. Шериф Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
4. Омония Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Манчестер Юнайтед Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Шериф Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Омония Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Бонифасе Виктор 3 (1)
Фрайбург Грегорич Михаэль 3
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 5
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Штурм Хирлендер Штефан 1 2
Унион Берлин Шефер Андраш 1 2
Весь список
  • До матча
  • Судья
    Судейская бригада сегодня целиком и полностью из Франции.
    Рефери - Жером Брисар;
    Ассистенты рефери: Бенжамен Пажес, Алексис Ожер;
    ВАР -  Бенуа Мийо; ассистент ВАР - Эрик Ваттеллье;
    Четвертый рефери - Хаким Бен Эль-Хадж.
  • Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!
    Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция поединка Лиги Европы между командами "Манчестер Юнайтед" (Англия) и "Омония" (Кипр). С вами Андрей Сергеев. Добро пожаловать, дорогие друзья!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Омония от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 октября 2022, осталось 7 минут.

    Главный судья: Брисар Жером

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 136
Манчестер Юнайтед 99.3% (135)
X 0% (0)
Омония 0.7% (1)
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Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Омония
1.10
40.00
44.00
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Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Омония онлайн

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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Омония

Исход игры
Манчестер Юнайтед
99.3% (143)
Ничья
0% (0)
Омония
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
56.03% (65)
Меньше
43.97% (51)
Обе команды забьют
Да
23.28% (27)
Нет
76.72% (89)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
34% (49)
3:0 Манчестер Юнайтед
20.1% (29)
3:1 Манчестер Юнайтед
9% (13)
2:1 Манчестер Юнайтед
6.9% (10)
4:0 Манчестер Юнайтед
4.2% (6)
4:1 Манчестер Юнайтед
1.4% (2)
1:0 Манчестер Юнайтед
1.4% (2)
5:0 Манчестер Юнайтед
1.4% (2)
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