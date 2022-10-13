Тур: 4. Стадион: Стадио Олимпико.
0'
22' Желтая карточкаИнголич Сандро
27' Желтая карточкаЛаццари Мануэль
27' Желтая карточкаКитеишвили Отар
44' Желтая карточкаАффенгрубер Давид
1:0
45' ПенальтиИммобиле Чиро
45' Вторая желтая карточкаЛаццари Мануэль
45' Желтая карточкаГоренц-Станкович Йон
45' Желтая карточкаИммобиле Чиро
1:1
56' ГолБовинг Виллиам
2:1
71' ГолПедро Родригес
74' Желтая карточкаПрасс Александр
2:2
83' ГолБовинг Виллиам
85' Желтая карточкаЛюбич Иван
87' Желтая карточкаВютрих Грегори
90'+4
Бонусы букмекеров
Ход матча
22'
27'
27'
45'
1:0
45'
45'
56'
71'
74'
83'
2:2
85'
87'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 13
-
3 Удары в створ 7
-
2 Угловые 0
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 7
-
1 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
34
Хила
Марио
4
Патрик
88
Башич
Тома
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Хила МариоЗащитник
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Ороз АлоисЗащитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
-
37 Вельс МоритцПолузащитник
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
История личных встреч
Лацио
Штурм
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Весино Матиас
|2
|0.5
|Иммобиле Чиро
|1 (1)
|0.25
|Альберто Луис
|1
|0.25
|Андерсон Фелипе
|1
|0.25
|Педро Родригес
|1
|0.25
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0.25
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бовинг Виллиам
|2
|0.5
|Эмега Эмануэль
|1
|0.25
|Хорват Томи
|0
|0
|Прасс Александр
|0
|0
|Данте Амаду
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаццари Мануэль
|1
|1
|Иммобиле Чиро
|1
|0
|Патрик
|1
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Романьоли Алессио
|1
|0
|Катальди Данило
|1
|0
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хирлендер Штефан
|2
|1
|Газибегович Юсуф
|2
|1
|Вютрих Грегори
|2
|0
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0
|Китеишвили Отар
|2
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Аффенгрубер Давид
|2
|0
|Айети Альбиан
|1
|0
|Зибенхандль Йорг
|1
|0
|Инголич Сандро
|1
|0
|Прасс Александр
|1
|0
|Эмега Эмануэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
8
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
2
50%
1
13%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
29%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
9
8
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
2
25%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Фиорентина - Лацио 0:4 Штурм - Лацио 0:0 Лацио - Специя 4:0 Кремонезе - Лацио 0:4
Митьюлланд - Лацио 5:1 Лацио - Верона 2:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Лацио - Наполи 1:2 Сампдория - Лацио 1:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Торино - Лацио 0:0 Лацио - Болонья 2:1 Вальядолид - Лацио 0:0 Дженоа - Лацио 4:1 Лацио - Приморье 4:0 Лацио - Триестина 3:1 Лацио - Верона 3:3 Ювентус - Лацио 2:2 Лацио - Сампдория 2:0 Специя - Лацио 3:4
Штурм
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Штурм - Сваровски Тироль 2:1 Штурм - Лацио 0:0 Аустрия Вена - Штурм 0:3 Штурм - Марибор 5:1
Штурм - Аустрия Лустенау 2:0 Фейеноорд - Штурм 6:0 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:2 Штурм - Митьюлланд 1:0 Штурм - Хартберг 0:0 Штурм - Аустрия Зальцбург 3:1 Рапид Вена - Штурм 1:2 Штурм - ЛАСК 0:1 Штурм - Альтах 4:0 Штурм - Динамо Киев 1:2 Рид - Штурм 1:1 Динамо Киев - Штурм 1:0 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Штурм - Аль-Вахда III 4:0 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Рёфикс Рётис - Штурм 0:6
Группа F
Группа F
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (2)
|Фрайбург
|Грегорич Михаэль
|3 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бонифасе Виктор
|3 (1)
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
|АЕК Ларнака
|Гарсия Анхель
|1 3
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
|Ференцварош
|Кнустер Матс
|4
Прогнозы на матч Лацио 2:2 Штурм
Исход игры
Лацио
97.5% (117)
Ничья
0.8% (1)
Штурм
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
46.96% (54)
Меньше
53.04% (61)
Обе команды забьют
Да
39.13% (45)
Нет
60.87% (70)
Популярный счёт
2:0 Лацио
42.5% (51)
2:1 Лацио
20.8% (25)
3:1 Лацио
11.7% (14)
1:0 Лацио
7.5% (9)
3:0 Лацио
7.5% (9)
3:2 Лацио
1.7% (2)
4:1 Лацио
1.7% (2)
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