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Лига Европы
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
Лацио
2:2
Конец матча
Штурм
0'
22' Желтая карточка
Инголич Сандро
27' Желтая карточка
Лаццари Мануэль
27' Желтая карточка
Китеишвили Отар
44' Желтая карточка
Аффенгрубер Давид
1:0
45' Пенальти
Иммобиле Чиро
45' Вторая желтая карточка
Лаццари Мануэль
45' Желтая карточка
Горенц-Станкович Йон
45' Желтая карточка
Иммобиле Чиро
1:1
56' Гол
Бовинг Виллиам
2:1
71' Гол
Педро Родригес
74' Желтая карточка
Прасс Александр
2:2
83' Гол
Бовинг Виллиам
85' Желтая карточка
Любич Иван
87' Желтая карточка
Вютрих Грегори
90'+4
Голы и лучшие моменты (видео). Л...

Ход матча

22'
 
Инголич Сандро
27'
Лаццари Мануэль
 
27'
 
Китеишвили Отар
44'
 
Аффенгрубер Давид
45'
Иммобиле Чиро
1:0
45'
Лаццари Мануэль
 
45'
 
Горенц-Станкович Йон
45'
Иммобиле Чиро
 
46'
Марушич Адам
Дзакканьи Маттиа
 
46'
 
Бовинг Виллиам
Эмега Эмануэль
56'
1:1
Бовинг Виллиам
(Прасс Александр)
58'
Милинкович-Савич Сергей
Башич Тома
 
58'
Весино Матиас
Катальди Данило
 
58'
Андерсон Фелипе
Альберто Луис
 
58'
 
Хорват Томи
Китеишвили Отар
71'
Педро Родригес
(Андерсон Фелипе)
2:1
74'
 
Прасс Александр
79'
Канчельери Маттео
Иммобиле Чиро
 
79'
 
Янтшер Якоб
Айети Альбиан
79'
 
Саркария Манприт
Хирлендер Штефан
79'
 
Любич Иван
Горенц-Станкович Йон
83'
2:2
Бовинг Виллиам
(Хорват Томи)
85'
 
Любич Иван
87'
 
Вютрих Грегори

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 13
  • 3 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 0
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 7
  • 1 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Лацио 97.5% (117)
X 0.8% (1)
Штурм 1.7% (2)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
34
Хила
Марио
4
Патрик
23
Хюсай
Эльсейд
10
Альберто
Луис
32
Катальди
Данило
88
Башич
Тома
9
Педро
Родригес
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
27
Зибенхандль
Йорг
42
Аффенгрубер
Давид
4
Горенц-Станкович
Йон
5
Вютрих
Грегори
24
Инголич
Сандро
44
Данте
Амаду
25
Хирлендер
Штефан
10
Китеишвили
Отар
8
Прасс
Александр
9
Айети
Альбиан
20
Эмега
Эмануэль
Лацио
4-3-3
Штурм
5-3-2

История личных встреч

Лацио
Штурм

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Весино Матиас 2 0.5
Иммобиле Чиро 1 (1) 0.25
Альберто Луис 1 0.25
Андерсон Фелипе 1 0.25
Педро Родригес 1 0.25
Милинкович-Савич Сергей 1 0.25
Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бовинг Виллиам 2 0.5
Эмега Эмануэль 1 0.25
Хорват Томи 0 0
Прасс Александр 0 0
Данте Амаду 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаццари Мануэль 1 1
Иммобиле Чиро 1 0
Патрик 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Романьоли Алессио 1 0
Катальди Данило 1 0
Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хирлендер Штефан 2 1
Газибегович Юсуф 2 1
Вютрих Грегори 2 0
Горенц-Станкович Йон 2 0
Китеишвили Отар 2 0
Любич Иван 2 0
Аффенгрубер Давид 2 0
Айети Альбиан 1 0
Зибенхандль Йорг 1 0
Инголич Сандро 1 0
Прасс Александр 1 0
Эмега Эмануэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
8
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
2
50%
1
13%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
29%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

9
8
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
2
25%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Фиорентина - Лацио 0:4 Штурм - Лацио 0:0 Лацио - Специя 4:0 Кремонезе - Лацио 0:4
Митьюлланд - Лацио 5:1 Лацио - Верона 2:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Лацио - Наполи 1:2 Сампдория - Лацио 1:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Торино - Лацио 0:0 Лацио - Болонья 2:1 Вальядолид - Лацио 0:0 Дженоа - Лацио 4:1 Лацио - Приморье 4:0 Лацио - Триестина 3:1 Лацио - Верона 3:3 Ювентус - Лацио 2:2 Лацио - Сампдория 2:0 Специя - Лацио 3:4
Штурм
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Штурм - Сваровски Тироль 2:1 Штурм - Лацио 0:0 Аустрия Вена - Штурм 0:3 Штурм - Марибор 5:1
Штурм - Аустрия Лустенау 2:0 Фейеноорд - Штурм 6:0 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:2 Штурм - Митьюлланд 1:0 Штурм - Хартберг 0:0 Штурм - Аустрия Зальцбург 3:1 Рапид Вена - Штурм 1:2 Штурм - ЛАСК 0:1 Штурм - Альтах 4:0 Штурм - Динамо Киев 1:2 Рид - Штурм 1:1 Динамо Киев - Штурм 1:0 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Штурм - Аль-Вахда III 4:0 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Рёфикс Рётис - Штурм 0:6

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 4 1 2 1 12 - 8 5
2. Штурм Заявка 4 1 2 1 3 - 8 5
3. Митьюлланд Заявка 4 1 2 1 9 - 6 5
4. Лацио Заявка 4 1 2 1 7 - 9 5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 2 1 1 0 6 - 4 4
2. Фейеноорд Заявка 2 1 1 0 8 - 2 4
3. Штурм Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Митьюлланд Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
2. Фейеноорд Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
3. Штурм Заявка 2 0 1 1 2 - 8 1
4. Митьюлланд Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
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  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (2)
Фрайбург Грегорич Михаэль 3 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Бонифасе Виктор 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Ференцварош Кнустер Матс 4
Весь список
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    Прогнозы 120
    Лацио 97.5% (117)
    X 0.8% (1)
    Штурм 1.7% (2)
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    Прогнозы на матч Лацио 2:2 Штурм

    Исход игры
    Лацио
    97.5% (117)
    Ничья
    0.8% (1)
    Штурм
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.96% (54)
    Меньше
    53.04% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    39.13% (45)
    Нет
    60.87% (70)
    Популярный счёт
    2:0 Лацио
    42.5% (51)
    2:1 Лацио
    20.8% (25)
    3:1 Лацио
    11.7% (14)
    1:0 Лацио
    7.5% (9)
    3:0 Лацио
    7.5% (9)
    3:2 Лацио
    1.7% (2)
    4:1 Лацио
    1.7% (2)
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