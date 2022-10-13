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Лига Европы
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
Унион Берлин
1:0
Конец матча
Мальмё
0'
8' Желтая карточка
Хаберер Яник
14' Желтая карточка
Телин Исаак
29' Желтая карточка
Триммель Кристофер
36' Желтая карточка
Пенья Серхио
61' Желтая карточка
Кнохе Робин
63' Желтая карточка
Хедира Рани
72' Желтая карточка
Торсби Мортен
77' Желтая карточка
Ольссон Мартин
84' Желтая карточка
Кнудсен Йонас
87' Желтая карточка
Эммануэль Ломотей
87' Желтая карточка
Кристиансен Андерс
1:0
89' Пенальти
Кнохе Робин
90' Красная карточка
Эммануэль Ломотей
90'+10
Гол и лучшие моменты (видео). Ли...

Ход матча

8'
Хаберер Яник
 
14'
 
Телин Исаак
29'
Триммель Кристофер
 
36'
 
Пенья Серхио
37'
 
Ракип Эрдаль
Бергет Йо Инге
61'
Кнохе Робин
 
63'
Хедира Рани
 
67'
Михель Свен
Сибачо Жордан
 
67'
Торсби Мортен
Харагути Генки
 
72'
Торсби Мортен
 
77'
 
Ольссон Мартин
81'
 
Эммануэль Ломотей
Левицки Оскар
84'
 
Кнудсен Йонас
85'
Бехренс Кевин
Хаберер Яник
 
85'
 
Кнудсен Йонас
Ольссон Мартин
87'
 
Эммануэль Ломотей
87'
 
Кристиансен Андерс
89'
Кнохе Робин
1:0
90'
 
Эммануэль Ломотей
90'
Гисельман Нико
Бекер Шеральдо
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 5 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 10
  • 5 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 1
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогнозы 116
Унион Берлин 96.6% (112)
X 2.6% (3)
Мальмё 0.9% (1)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рённов
Фредерик
31
Кнохе
Робин
3
Еккель
Пауль
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
19
Хаберер
Яник
6
Рюэрсон
Юлиан
24
Харагути
Генки
8
Хедира
Рани
27
Бекер
Шеральдо
45
Сибачо
Жордан
30
Диавара
Исмаэль
14
Беихмо
Феликс
21
Хаджикадунич
Деннис
6
Левицки
Оскар
15
Сисей
Йозеф
31
Ларссон
Хуго
8
Пенья
Серхио
13
Ольссон
Мартин
32
Бергет
Йо
Инге
9
Телин
Исаак
10
Кристиансен
Андерс
Унион Берлин
3-5-2
Мальмё
3-4-3

История личных встреч

Унион Берлин
Мальмё

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кнохе Робин 1 (1) 0.25
Бекер Шеральдо 1 0.25
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 3 0.38
Тойвонен Ола 2 0.25
Бирманчевич Велько 2 0.25
Сисей Йозеф 1 0.13
Мойсандер Никлас 1 0.13
Кристиансен Андерс 1 0.13
Зейдан Мустафа 1 0.13
Буя Турай Мохамед 1 0.13
Беихмо Феликс 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Ларссон Хуго 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шефер Андраш 2 1
Триммель Кристофер 2 0
Хаберер Яник 2 0
Михель Свен 0 1
Кнохе Робин 1 0
Хедира Рани 1 0
Бехренс Кевин 1 0
Торсби Мортен 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 5 0
Эммануэль Ломотей 2 1
Ольссон Мартин 2 0
Мойсандер Никлас 2 0
Кнудсен Йонас 2 0
Телин Исаак 2 0
Беихмо Феликс 2 0
Бирманчевич Велько 2 0
Кристиансен Андерс 1 0
Пенья Серхио 1 0
Далин Юхан 1 0
Хаджикадунич Деннис 1 0
Буя Турай Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
33%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
12
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
50%
1
8%
61-75
1
50%
4
33%
76-90

Пропущено

2
10
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
5
50%
61-75
1
50%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Штуттгарт - Унион Берлин 0:1 Мальмё - Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0
Брага - Унион Берлин 1:0 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Берлин - Бавария 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Майнц - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Хемниц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Ческе-Будеевице - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Богемианс 2:1 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Магдебург - Унион Берлин 1:4
Мальмё
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мальмё - Вернаму 0:0 Мальмё - Унион Берлин 0:1 Мальмё - Хаммарбю 0:0 Хельсинборг - Мальмё 1:2
Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Мальмё - Норрчёпинг 2:1 Мальмё - Брага 0:2 Эльфсборг - Мальмё 3:2 Braalanda IF - Мальмё 0:9 Мальмё - Кальмар 0:1 Сивасспор - Мальмё 0:2 Мьельбю - Мальмё 1:1 Мальмё - Сивасспор 3:1 Мальмё - Сундсвалль 3:1 Дюделанж - Мальмё 2:2 Сириус - Мальмё 2:1 Мальмё - Дюделанж 3:0 Мальмё - Жальгирис 0:2 Мальмё - Сириус 3:1 Жальгирис - Мальмё 1:0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз Заявка 4 3 1 0 9 - 6 10
2. Брага Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
3. Унион Берлин Заявка 4 2 0 2 2 - 2 6
4. Мальмё Заявка 4 0 0 4 2 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
2. Брага Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Унион Берлин Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
4. Мальмё Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Брага Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Унион Берлин Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
4. Мальмё Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (2)
Фрайбург Грегорич Михаэль 3 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Бонифасе Виктор 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Ференцварош Кнустер Матс 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      63'
      Хедира Рани получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      61'
      Кнохе Робин получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Унион Берлин 96.6% (112)
    X 2.6% (3)
    Мальмё 0.9% (1)
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    Прогнозы на матч Унион Берлин 1:0 Мальмё

    Исход игры
    Унион Берлин
    96.6% (112)
    Ничья
    2.6% (3)
    Мальмё
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.09% (53)
    Меньше
    53.91% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    46.96% (54)
    Нет
    53.04% (61)
    Популярный счёт
    2:0 Унион Берлин
    36.2% (42)
    2:1 Унион Берлин
    34.5% (40)
    1:0 Унион Берлин
    14.7% (17)
    3:1 Унион Берлин
    6.9% (8)
    1:1 Ничья
    2.6% (3)
    3:0 Унион Берлин
    1.7% (2)
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