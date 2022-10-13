Тур: 4. Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай.
1:0
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаХаберер Яник
14' Желтая карточкаТелин Исаак
29' Желтая карточкаТриммель Кристофер
36' Желтая карточкаПенья Серхио
61' Желтая карточкаКнохе Робин
63' Желтая карточкаХедира Рани
72' Желтая карточкаТорсби Мортен
77' Желтая карточкаОльссон Мартин
84' Желтая карточкаКнудсен Йонас
87' Желтая карточкаЭммануэль Ломотей
87' Желтая карточкаКристиансен Андерс
1:0
89' ПенальтиКнохе Робин
90' Красная карточкаЭммануэль Ломотей
90'+10
Бонусы букмекеров
Ход матча
8'
14'
36'
61'
63'
72'
77'
84'
89'
1:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
5 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 10
-
5 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 1
-
44 Владение мячом, % 56
31
Кнохе
Робин
19
Хаберер
Яник
15
Сисей
Йозеф
31
Ларссон
Хуго
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хаберер ЯникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Штайн ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Скарке ТимПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Михель СвенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Сисей ЙозефПолузащитник
-
31 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Далин ЮханВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Халуш МатейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
-
18 Галль РоменНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Харейде Оге
История личных встреч
Унион Берлин
Мальмё
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кнохе Робин
|1 (1)
|0.25
|Бекер Шеральдо
|1
|0.25
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|3
|0.38
|Тойвонен Ола
|2
|0.25
|Бирманчевич Велько
|2
|0.25
|Сисей Йозеф
|1
|0.13
|Мойсандер Никлас
|1
|0.13
|Кристиансен Андерс
|1
|0.13
|Зейдан Мустафа
|1
|0.13
|Буя Турай Мохамед
|1
|0.13
|Беихмо Феликс
|0
|0
|Ольссон Мартин
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
|Ларссон Хуго
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шефер Андраш
|2
|1
|Триммель Кристофер
|2
|0
|Хаберер Яник
|2
|0
|Михель Свен
|0
|1
|Кнохе Робин
|1
|0
|Хедира Рани
|1
|0
|Бехренс Кевин
|1
|0
|Торсби Мортен
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|5
|0
|Эммануэль Ломотей
|2
|1
|Ольссон Мартин
|2
|0
|Мойсандер Никлас
|2
|0
|Кнудсен Йонас
|2
|0
|Телин Исаак
|2
|0
|Беихмо Феликс
|2
|0
|Бирманчевич Велько
|2
|0
|Кристиансен Андерс
|1
|0
|Пенья Серхио
|1
|0
|Далин Юхан
|1
|0
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|Буя Турай Мохамед
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
33%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
12
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
50%
1
8%
61-75
1
50%
4
33%
76-90
Пропущено
2
10
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
5
50%
61-75
1
50%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Штуттгарт - Унион Берлин 0:1 Мальмё - Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0
Брага - Унион Берлин 1:0 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Берлин - Бавария 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Майнц - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Хемниц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Ческе-Будеевице - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Богемианс 2:1 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Магдебург - Унион Берлин 1:4
Мальмё
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мальмё - Вернаму 0:0 Мальмё - Унион Берлин 0:1 Мальмё - Хаммарбю 0:0 Хельсинборг - Мальмё 1:2
Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Мальмё - Норрчёпинг 2:1 Мальмё - Брага 0:2 Эльфсборг - Мальмё 3:2 Braalanda IF - Мальмё 0:9 Мальмё - Кальмар 0:1 Сивасспор - Мальмё 0:2 Мьельбю - Мальмё 1:1 Мальмё - Сивасспор 3:1 Мальмё - Сундсвалль 3:1 Дюделанж - Мальмё 2:2 Сириус - Мальмё 2:1 Мальмё - Дюделанж 3:0 Мальмё - Жальгирис 0:2 Мальмё - Сириус 3:1 Жальгирис - Мальмё 1:0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|2.
|Брага
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|2 - 2
|6
|4.
|Мальмё
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|2.
|Брага
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|Мальмё
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Брага
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|Мальмё
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
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|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (2)
|Фрайбург
|Грегорич Михаэль
|3 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бонифасе Виктор
|3 (1)
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
|АЕК Ларнака
|Гарсия Анхель
|1 3
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
|Ференцварош
|Кнустер Матс
|4
Прогнозы на матч Унион Берлин 1:0 Мальмё
Исход игры
Унион Берлин
96.6% (112)
Ничья
2.6% (3)
Мальмё
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.09% (53)
Меньше
53.91% (62)
Обе команды забьют
Да
46.96% (54)
Нет
53.04% (61)
Популярный счёт
2:0 Унион Берлин
36.2% (42)
2:1 Унион Берлин
34.5% (40)
1:0 Унион Берлин
14.7% (17)
3:1 Унион Берлин
6.9% (8)
1:1 Ничья
2.6% (3)
3:0 Унион Берлин
1.7% (2)
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