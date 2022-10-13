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Лига конференций
2022-2023

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 30230
Вест Хэм
2:1
Конец матча
Андерлехт
0'
9' Желтая карточка
Арнстад Кристиан
1:0
14' Гол
Бенрахма Саид
2:0
30' Гол
Боуэн Джаррод
36' Желтая карточка
Пакета Лукас
59' Желтая карточка
Даунс Флинн
88' Желтая карточка
Джонсон Бен
2:1
89' Пенальти
Эспозито Себастьяно
90'+7
Вест Хэм - Андерлехт. Голы и луч...

Ход матча

9'
 
Арнстад Кристиан
14'
Бенрахма Саид
1:0
22'
Доусон Крэйг
Огбонна Анджело
 
30'
Боуэн Джаррод
(Эмерсон Палмиери)
2:0
36'
Пакета Лукас
 
46'
Форнальс Пабло
Пакета Лукас
 
59'
Даунс Флинн
 
59'
 
Садики Ноа
Диавара Амаду
63'
Райс Деклан
Крессуэлл Аарон
 
63'
Скамакка Джанлука
Боуэн Джаррод
 
66'
 
Струйкенс Марио
Амузу Френсис
66'
 
Вертонген Ян
Версхарен Яри
75'
Соучек Томаш
Доусон Крэйг
 
79'
 
Худт Уэсли
Делькруа Ханнес
79'
 
Стассин Лукас
Силва Фабио
88'
Джонсон Бен
 
89'
2:1
Эспозито Себастьяно

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 119
Вест Хэм 89.9% (107)
X 6.7% (8)
Андерлехт 3.4% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Ареола
Альфонс
5
Цоуфал
Владимир
2
Джонсон
Бен
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Аарон
10
Лансини
Мануэль
12
Даунс
Флинн
33
Эмерсон
Палмиери
11
Пакета
Лукас
20
Боуэн
Джаррод
22
Бенрахма
Саид
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
56
Дебас
Зено
3
Делькруа
Ханнес
5
Н'Диайе
Мусса
62
Мурильо
Микаэль
7
Амузу
Френсис
61
Арнстад
Кристиан
21
Диавара
Амаду
10
Версхарен
Яри
99
Силва
Фабио
70
Эспозито
Себастьяно
Вест Хэм
4-3-3
Андерлехт
3-5-2

История личных встреч

Вест Хэм
Андерлехт

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скамакка Джанлука 4 0.67
Боуэн Джаррод 3 (1) 0.5
Бенрахма Саид 2 0.33
Антонио Майкл 2 0.33
Эмерсон Палмиери 1 0.17
Соучек Томаш 1 0.17
Доусон Крэйг 1 0.17
Лансини Мануэль 1 (1) 0.17
Корне Максвелл 0 0
Крессуэлл Аарон 0 0
Форнальс Пабло 0 0
Пакета Лукас 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Фабио 3 (1) 0.38
Мурильо Микаэль 2 0.25
Рафаэлов Лиор 1 0.13
Делькруа Ханнес 1 0.13
Эспозито Себастьяно 1 (1) 0.13
Олссон Кристоффер 0 0
Амузу Френсис 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Огбонна Анджело 2 0
Крессуэлл Аарон 2 0
Даунс Флинн 2 0
Антонио Майкл 1 0
Лансини Мануэль 1 0
Цоуфал Владимир 1 0
Корне Максвелл 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Пакета Лукас 1 0
Джонсон Бен 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурильо Микаэль 3 0
Арнстад Кристиан 3 0
Силва Фабио 2 0
Олссон Кристоффер 2 0
Кана Марко 2 0
Худт Уэсли 1 0
Делькруа Ханнес 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
3
75%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

15
8
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
2
13%
1
13%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
4
27%
3
38%
61-75
3
20%
2
25%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:0
Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 Челси - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Виборг 3:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:1 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Рединг - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Вест Хэм 1:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:1
Андерлехт
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Кортрейк 4:1
ФКСБ - Андерлехт 0:0 Вестерло - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Андерлехт - Гент 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Пайде Линнамеесконд 3:0 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Пайде Линнамеесконд - Андерлехт 0:2 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Остенде 2:0 Андерлехт - Лион 3:0 Андерлехт - Хелмонд 2:0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 4 4 0 0 9 - 4 12
2. Силькеборг Заявка 4 2 0 2 12 - 4 6
3. Андерлехт Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
4. ФКСБ Заявка 4 0 1 3 1 - 13 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Андерлехт Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3. Силькеборг Заявка 2 1 0 1 7 - 3 3
4. ФКСБ Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Силькеборг Заявка 2 1 0 1 5 - 1 3
3. Андерлехт Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
4. ФКСБ Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
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  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 9 (2)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
Вильярреал Моралес Луис 7 (3)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вадуц Фоссо Райан 1 4
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
ФКСБ Олару Дариус 5
Базель Бургер Ваутер 5
Слован Братислава Канкава Джаба 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Прогнозы 119
    Вест Хэм 89.9% (107)
    X 6.7% (8)
    Андерлехт 3.4% (4)
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    Прогнозы на матч Вест Хэм 2:1 Андерлехт

    Исход игры
    Вест Хэм
    89.9% (107)
    Ничья
    6.7% (8)
    Андерлехт
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.48% (73)
    Меньше
    36.52% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    66.96% (77)
    Нет
    33.04% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    46.2% (55)
    2:0 Вест Хэм
    16% (19)
    1:0 Вест Хэм
    14.3% (17)
    3:1 Вест Хэм
    6.7% (8)
    1:1 Ничья
    4.2% (5)
    3:2 Вест Хэм
    3.4% (4)
    1:2 Андерлехт
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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