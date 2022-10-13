Тур: 4. Стадион: Олимпийский (Лондон). Зрители: 30230
0'
9' Желтая карточкаАрнстад Кристиан
1:0
14' ГолБенрахма Саид
2:0
30' ГолБоуэн Джаррод
36' Желтая карточкаПакета Лукас
59' Желтая карточкаДаунс Флинн
88' Желтая карточкаДжонсон Бен
2:1
89' ПенальтиЭспозито Себастьяно
90'+7
Бонусы букмекеров
Ход матча
14'
1:0
30'
36'
59'
88'
89'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
12
Даунс
Флинн
11
Пакета
Лукас
56
Дебас
Зено
99
Силва
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Даунс ФлиннПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пакета ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
62 Фредди ПоттсПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
-
56 Дебас ЗеноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Силва ФабиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
27 Садики НоаЗащитник
- Защитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Леони ТеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццу Феличе
История личных встреч
Вест Хэм
Андерлехт
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скамакка Джанлука
|4
|0.67
|Боуэн Джаррод
|3 (1)
|0.5
|Бенрахма Саид
|2
|0.33
|Антонио Майкл
|2
|0.33
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.17
|Соучек Томаш
|1
|0.17
|Доусон Крэйг
|1
|0.17
|Лансини Мануэль
|1 (1)
|0.17
|Корне Максвелл
|0
|0
|Крессуэлл Аарон
|0
|0
|Форнальс Пабло
|0
|0
|Пакета Лукас
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Фабио
|3 (1)
|0.38
|Мурильо Микаэль
|2
|0.25
|Рафаэлов Лиор
|1
|0.13
|Делькруа Ханнес
|1
|0.13
|Эспозито Себастьяно
|1 (1)
|0.13
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Амузу Френсис
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Огбонна Анджело
|2
|0
|Крессуэлл Аарон
|2
|0
|Даунс Флинн
|2
|0
|Антонио Майкл
|1
|0
|Лансини Мануэль
|1
|0
|Цоуфал Владимир
|1
|0
|Корне Максвелл
|1
|0
|Эмерсон Палмиери
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурильо Микаэль
|3
|0
|Арнстад Кристиан
|3
|0
|Силва Фабио
|2
|0
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|Кана Марко
|2
|0
|Худт Уэсли
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
3
75%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
15
8
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
2
13%
1
13%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
4
27%
3
38%
61-75
3
20%
2
25%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:0
Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 Челси - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Виборг 3:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:1 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Рединг - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Вест Хэм 1:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:1
Андерлехт
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Кортрейк 4:1
ФКСБ - Андерлехт 0:0 Вестерло - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Андерлехт - Гент 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Пайде Линнамеесконд 3:0 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Пайде Линнамеесконд - Андерлехт 0:2 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Остенде 2:0 Андерлехт - Лион 3:0 Андерлехт - Хелмонд 2:0
Группа B
Группа B
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|9 (2)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|7 (3)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (2)
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 4
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|5
|ФКСБ
|Олару Дариус
|5
|Базель
|Бургер Ваутер
|5
|Слован Братислава
|Канкава Джаба
|1 3
Прогнозы на матч Вест Хэм 2:1 Андерлехт
Исход игры
Вест Хэм
89.9% (107)
Ничья
6.7% (8)
Андерлехт
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
63.48% (73)
Меньше
36.52% (42)
Обе команды забьют
Да
66.96% (77)
Нет
33.04% (38)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
46.2% (55)
2:0 Вест Хэм
16% (19)
1:0 Вест Хэм
14.3% (17)
3:1 Вест Хэм
6.7% (8)
1:1 Ничья
4.2% (5)
3:2 Вест Хэм
3.4% (4)
1:2 Андерлехт
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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