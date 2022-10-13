Тур: 4. Стадион: Альянц Ривьера.
0'
1:0
14' ГолДиоп Софьян
66' Желтая карточкаДоски Мерхауз
72' Желтая карточкаСинявский Василий
1:1
75' ГолТомич Михал
85' Красная карточкаТодибо Жан-Клер
85' Желтая карточкаДанте Бонфим
1:2
86' ГолРайнберк Петр
90' Желтая карточкаКозак Либор
90' Желтая карточкаНгуиэн Филип
90'+5
Ход матча
14'
1:0
66'
75'
1:1
85'
85'
86'
1:2
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 5
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
42
Вити
Маттиа
99
Лемина
Марио
19
Тюрам
Кефрен
15
Брайан
Джо
29
Пепе
Николя
10
Диоп
Софьян
27
Томич
Михал
19
Калабишка
Ян
20
Гавлик
Марек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Полузащитник
-
99 Лемина МариоПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
15 Брайан ДжоПолузащитник
-
29 Пепе НиколяНападающий
- Нападающий
-
10 Диоп СофьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
33 Менди АнтуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Илие РарешПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Enzo Garrido
-
Главный тренер: Фавр Люсьен
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Томич МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Калабишка ЯнЗащитник
-
20 Гавлик МарекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Борек ИржиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Когут МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Козак ЛиборНападающий
-
Главный тренер: Сведик Мартин
История личных встреч
Ницца
Словацко
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брайан Джо
|1
|0.17
|Пепе Николя
|1
|0.17
|Диоп Софьян
|1
|0.17
|Бека Бека Алексис
|1
|0.17
|Клод-Морис Алексис
|1
|0.17
|Делор Анди
|1 (1)
|0.17
|Лемина Марио
|0
|0
|Тюрам Кефрен
|0
|0
Словацко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калабишка Ян
|3
|0.5
|Петржела Милан
|2
|0.33
|Райнберк Петр
|2
|0.33
|Синявский Василий
|2
|0.33
|Козак Либор
|1
|0.17
|Томич Михал
|1
|0.17
|Хольцер Даниель
|0
|0
|Когут Михал
|0
|0
|Хофманн Станислав
|0
|0
|Шашинка Ондржей
|0
|0
|Доски Мерхауз
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуйри Амин
|1
|1
|Данте Бонфим
|2
|0
|Будауи Хишем
|2
|0
|Бар Мельвен
|2
|0
|Тодибо Жан-Клер
|0
|1
|Ремзи Аарон
|1
|0
|Булка Марцин
|1
|0
|Илие Рареш
|1
|0
|Браими Билаль
|1
|0
Словацко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Травник Михал
|4
|0
|Козак Либор
|2
|0
|Доски Мерхауз
|2
|0
|Хофманн Станислав
|1
|0
|Калабишка Ян
|1
|0
|Синявский Василий
|1
|0
|Нгуиэн Филип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
75%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
33%
1
9%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
1
17%
0
0%
91-120
Пропущено
5
9
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
3
33%
46-60
2
40%
3
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ницца - Труа 3:2 Словацко - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Ницца - Анже 0:1
Партизан - Ницца 1:1 Аяччо - Ницца 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Ницца - Монако 0:1 Лилль - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 0:3 Ницца - Маккаби Тель-Авив 2:0 Клермон - Ницца 1:0 Маккаби Тель-Авив - Ницца 1:0 Ницца - Страсбург 1:1 Тулуза - Ницца 1:1 Ницца - Торино 1:0 Рома - Ницца 1:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Бенфика - Ницца 3:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1
Словацко
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Словацко - Богемианс-1905 2:4 Словацко - Ницца 0:1 Фастав Злин - Словацко 0:2 Словацко - Яблонец 0:2
Кёльн - Словацко 4:2 Млада Болеслав - Словацко 1:1 Словацко - Партизан 3:3 Словацко - Славия Прага 1:1 Виктория Пльзень - Словацко 3:0 Словацко - Слован Либерец 1:2 АИК - Словацко 0:1 Сигма Оломоуц - Словацко 1:2 Словацко - АИК 3:0 Ческе-Будеевице - Словацко 2:2 Словацко - Фенербахче 1:1 Словацко - Градец Кралове 1:0 Фенербахче - Словацко 3:0 Зброёвка - Словацко 2:2 Ашдод - Словацко 1:1 Будафоки - Словацко 0:3
Группа D
Группа D
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|9 (2)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|7 (3)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (2)
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 4
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|5
|ФКСБ
|Олару Дариус
|5
|Базель
|Бургер Ваутер
|5
|Слован Братислава
|Канкава Джаба
|1 3
Прогнозы на матч Ницца 1:2 Словацко
Исход игры
Ницца
98.3% (115)
Ничья
1.7% (2)
Словацко
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
34.78% (40)
Меньше
65.22% (75)
Обе команды забьют
Да
33.91% (39)
Нет
66.09% (76)
Популярный счёт
2:0 Ницца
38.5% (45)
2:1 Ницца
26.5% (31)
1:0 Ницца
23.9% (28)
3:1 Ницца
3.4% (4)
3:0 Ницца
1.7% (2)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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