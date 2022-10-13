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Лига конференций
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
Ницца
1:2
Конец матча
Словацко
0'
1:0
14' Гол
Диоп Софьян
66' Желтая карточка
Доски Мерхауз
72' Желтая карточка
Синявский Василий
1:1
75' Гол
Томич Михал
85' Красная карточка
Тодибо Жан-Клер
85' Желтая карточка
Данте Бонфим
1:2
86' Гол
Райнберк Петр
90' Желтая карточка
Козак Либор
90' Желтая карточка
Нгуиэн Филип
90'+5

Ход матча

14'
Диоп Софьян
(Брайан Джо)
1:0
46'
 
Райнберк Петр
Бранднер Патрик
46'
 
Когут Михал
Травник Михал
46'
 
Синявский Василий
Петржела Милан
63'
Лаборд Гаэтан
Диоп Софьян
 
66'
 
Доски Мерхауз
72'
 
Синявский Василий
72'
 
Хольцер Даниель
Калабишка Ян
75'
1:1
Томич Михал
(Доски Мерхауз)
80'
Браими Билаль
Делор Анди
 
80'
Бар Мельвен
Брайан Джо
 
82'
 
Козак Либор
Мигалик Ондржей
85'
Тодибо Жан-Клер
 
85'
Данте Бонфим
 
86'
1:2
Райнберк Петр
90'
 
Козак Либор
90'
 
Нгуиэн Филип

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 117
Ницца 98.3% (115)
X 1.7% (2)
Словацко 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шмейхель
Каспер
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
42
Вити
Маттиа
23
Лотомба
Жордан
99
Лемина
Марио
19
Тюрам
Кефрен
15
Брайан
Джо
29
Пепе
Николя
7
Делор
Анди
10
Диоп
Софьян
1
Нгуиэн
Филип
27
Томич
Михал
28
Даничек
Властимил
3
Кадлец
Михал
19
Калабишка
Ян
20
Гавлик
Марек
10
Травник
Михал
15
Бранднер
Патрик
11
Петржела
Милан
14
Доски
Мерхауз
17
Мигалик
Ондржей
Ницца
3-4-3
Словацко
4-2-3-1

История личных встреч

Ницца
Словацко

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брайан Джо 1 0.17
Пепе Николя 1 0.17
Диоп Софьян 1 0.17
Бека Бека Алексис 1 0.17
Клод-Морис Алексис 1 0.17
Делор Анди 1 (1) 0.17
Лемина Марио 0 0
Тюрам Кефрен 0 0
Словацко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калабишка Ян 3 0.5
Петржела Милан 2 0.33
Райнберк Петр 2 0.33
Синявский Василий 2 0.33
Козак Либор 1 0.17
Томич Михал 1 0.17
Хольцер Даниель 0 0
Когут Михал 0 0
Хофманн Станислав 0 0
Шашинка Ондржей 0 0
Доски Мерхауз 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуйри Амин 1 1
Данте Бонфим 2 0
Будауи Хишем 2 0
Бар Мельвен 2 0
Тодибо Жан-Клер 0 1
Ремзи Аарон 1 0
Булка Марцин 1 0
Илие Рареш 1 0
Браими Билаль 1 0
Словацко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Травник Михал 4 0
Козак Либор 2 0
Доски Мерхауз 2 0
Хофманн Станислав 1 0
Калабишка Ян 1 0
Синявский Василий 1 0
Нгуиэн Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
75%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
33%
1
9%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
1
17%
0
0%
91-120

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
3
33%
46-60
2
40%
3
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ницца - Труа 3:2 Словацко - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Ницца - Анже 0:1
Партизан - Ницца 1:1 Аяччо - Ницца 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Ницца - Монако 0:1 Лилль - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 0:3 Ницца - Маккаби Тель-Авив 2:0 Клермон - Ницца 1:0 Маккаби Тель-Авив - Ницца 1:0 Ницца - Страсбург 1:1 Тулуза - Ницца 1:1 Ницца - Торино 1:0 Рома - Ницца 1:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Бенфика - Ницца 3:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1
Словацко
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Словацко - Богемианс-1905 2:4 Словацко - Ницца 0:1 Фастав Злин - Словацко 0:2 Словацко - Яблонец 0:2
Кёльн - Словацко 4:2 Млада Болеслав - Словацко 1:1 Словацко - Партизан 3:3 Словацко - Славия Прага 1:1 Виктория Пльзень - Словацко 3:0 Словацко - Слован Либерец 1:2 АИК - Словацко 0:1 Сигма Оломоуц - Словацко 1:2 Словацко - АИК 3:0 Ческе-Будеевице - Словацко 2:2 Словацко - Фенербахче 1:1 Словацко - Градец Кралове 1:0 Фенербахче - Словацко 3:0 Зброёвка - Словацко 2:2 Ашдод - Словацко 1:1 Будафоки - Словацко 0:3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Партизан Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
2. Ницца Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
3. Кёльн Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
4. Словацко Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Партизан Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Кёльн Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
3. Словацко Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
4. Ницца Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Партизан Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Словацко Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
4. Кёльн Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 9 (2)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
Вильярреал Моралес Луис 7 (3)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вадуц Фоссо Райан 1 4
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
ФКСБ Олару Дариус 5
Базель Бургер Ваутер 5
Слован Братислава Канкава Джаба 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О Л - Диоп Софьян бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Ницца 98.3% (115)
    X 1.7% (2)
    Словацко 0% (0)
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    Прогнозы на матч Ницца 1:2 Словацко

    Исход игры
    Ницца
    98.3% (115)
    Ничья
    1.7% (2)
    Словацко
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.78% (40)
    Меньше
    65.22% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    33.91% (39)
    Нет
    66.09% (76)
    Популярный счёт
    2:0 Ницца
    38.5% (45)
    2:1 Ницца
    26.5% (31)
    1:0 Ницца
    23.9% (28)
    3:1 Ницца
    3.4% (4)
    3:0 Ницца
    1.7% (2)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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