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Лига конференций
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
Вадуц
1:2
Конец матча
Днепр-1
0'
0:1
25' Гол
Хамаче Янис
1:1
30' Гол
Растодер Элмин
54' Желтая карточка
Фоссо Райан
63' Желтая карточка
Бабенко Руслан
71' Желтая карточка
Громов Артём
78' Желтая карточка
Валентин Рубчинский
1:2
90' Гол
Довбик Артём
90' Желтая карточка
Макс Валеф
90' Желтая карточка
Танчик Владимир
90'+5
Голы (видео). Лига конференций. ...

Ход матча

25'
0:1
Хамаче Янис
30'
Растодер Элмин
(Фер Фабио)
1:1
46'
Ульрих Дарио
Фер Фабио
 
54'
Фоссо Райан
 
60'
 
Танчик Владимир
Гуцуляк Алексей
60'
 
Громов Артём
Балули Фарес
63'
 
Бабенко Руслан
66'
Хаслер Николас
Фоссо Райан
 
66'
Сасере Франклин
Хадзи Мерлин
 
71'
 
Громов Артём
76'
 
Валентин Рубчинский
Бабенко Руслан
76'
Чичек Тунахан
Растодер Элмин
 
78'
 
Валентин Рубчинский
83'
 
Когут Игорь
Бланко Доминго
83'
 
Горбунов Сергей Олегович
Пихалёнок Александр
87'
Зуттер Мануэль
Джокич Деян
 
90'
1:2
Довбик Артём
(Танчик Владимир)
90'
 
Макс Валеф
90'
 
Танчик Владимир

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Вадуц 35.3% (41)
X 25.9% (30)
Днепр-1 38.8% (45)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бюхель
Бенджамин
47
Фер
Фабио
29
Исик
Габриэль
21
Джемайли
Арбенит
13
Иодис
Кевин
14
Гаич
Милан
II
7
Хадзи
Мерлин
80
Фоссо
Райан
77
Добрас
Кристиан
19
Джокич
Деян
74
Растодер
Элмин
93
Макс
Валеф
3
Адамюк
Владимир
5
Сарапий
Эдуард
39
Сваток
Александр
13
Хамаче
Янис
18
Бабенко
Руслан
8
Пихалёнок
Александр
9
Гуцуляк
Алексей
10
Балули
Фарес
23
Бланко
Доминго
7
Довбик
Артём
Вадуц
4-1-4-1
Днепр-1
4-2-3-1

История личных встреч

Вадуц
Днепр-1

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Вадуц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чичек Тунахан 3 0.3
Сасере Франклин 3 0.3
Гассер Седрик 2 0.2
Фер Фабио 1 0.1
Ульрих Дарио 1 0.1
Растодер Элмин 1 0.1
Зуттер Мануэль 1 0.1
Гоэльцер Антони 1 0.1
Гаич Милан II 0 0
Добрас Кристиан 0 0
Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 4 1
Валентин Рубчинский 1 0.25
Пихалёнок Александр 1 0.25
Хамаче Янис 1 0.25
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Танчик Владимир 0 0

Карточки

Вадуц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоссо Райан 4 1
Сасере Франклин 4 0
Зуттер Мануэль 3 0
Бюхель Бенджамин 1 1
Добрас Кристиан 2 0
Ульрих Дарио 2 0
Исик Габриэль 2 0
Омерович Анес 2 0
Чичек Тунахан 1 0
Хаслер Николас 1 0
Гассер Седрик 1 0
Хадзи Мерлин 1 0
Джокич Деян 1 0
Трабер Ларс 1 0
Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабенко Руслан 2 0
Громов Артём 1 0
Сваток Александр 1 0
Танчик Владимир 1 0
Адамюк Владимир 1 0
Бланко Доминго 1 0
Макс Валеф 1 0
Сарапий Эдуард 1 0
Валентин Рубчинский 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 2
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
50%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
5
63%
0
0%
76-90

Забито

13
7
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
8%
2
29%
1-15
5
38%
2
29%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
2
29%
76-90
1
8%
0
0%
91-120

Пропущено

13
5
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
8
62%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вадуц
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Шаффхаузен - Вадуц 2:2 Днепр-1 - Вадуц 2:2 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 0:2 АЗ Алкмаар - Вадуц 4:1
Нёвшатель Ксамакс - Вадуц 1:1 Вадуц - Аполлон 0:0 Вадуц - Шаффхаузен 1:1 Лозанна-Спорт - Вадуц 3:1 Рапид Вена - Вадуц 0:1 Вадуц - Рапид Вена 1:1 Вадуц - Тун 2:4 Коньяспор - Вадуц 2:4 Вадуц - Беллинцона 2:3 Вадуц - Коньяспор 1:1 Виль - Вадуц 2:0 Вадуц - Копер 1:1 Вадуц - Ивердон 3:3 Копер - Вадуц 0:1 Арау - Вадуц 1:1 Вадуц - Дорнбирн 3:1
Днепр-1
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Днепр-1 - Заря 3:0 Днепр-1 - Вадуц 2:2 Львов - Днепр-1 0:3 Аполлон - Днепр-1 1:3
Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Белтинци - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Аль-Наср Дубай 0:0 Днепр-1 - Бейтар Трамп 1:1 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Днепр-1 - Чарда Мартианци 14:0 Мариуполь - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Днепр-1 - Александрия 3:1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
2. Днепр-1 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
3. Аполлон Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
4. Вадуц Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Аполлон Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
3. Днепр-1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Вадуц Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. АЗ Алкмаар Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3. Аполлон Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Вадуц Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
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  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 9 (2)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
Вильярреал Моралес Луис 7 (3)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вадуц Фоссо Райан 1 4
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
ФКСБ Олару Дариус 5
Базель Бургер Ваутер 5
Слован Братислава Канкава Джаба 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Растодер Элмин бьет в цель!
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Янис Амаш бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rheinpark Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Вадуц 35.3% (41)
    X 25.9% (30)
    Днепр-1 38.8% (45)
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    Прогнозы на матч Вадуц 1:2 Днепр-1

    Исход игры
    Вадуц
    35.3% (41)
    Ничья
    25.9% (30)
    Днепр-1
    38.8% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.13% (68)
    Меньше
    40.87% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    81.74% (94)
    Нет
    18.26% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Вадуц
    27.6% (32)
    1:2 Днепр-1
    25.9% (30)
    1:1 Ничья
    22.4% (26)
    0:1 Днепр-1
    6.9% (8)
    1:0 Вадуц
    5.2% (6)
    0:2 Днепр-1
    2.6% (3)
    1:3 Днепр-1
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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