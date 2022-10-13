Тур: 4. Стадион: Рейнпарк.
0'
0:1
25' ГолХамаче Янис
1:1
30' ГолРастодер Элмин
54' Желтая карточкаФоссо Райан
63' Желтая карточкаБабенко Руслан
71' Желтая карточкаГромов Артём
78' Желтая карточкаВалентин Рубчинский
1:2
90' ГолДовбик Артём
90' Желтая карточкаМакс Валеф
90' Желтая карточкаТанчик Владимир
90'+5
Бонусы букмекеров
Ход матча
25'
0:1
30'
1:1
54'
63'
71'
90'
1:2
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
47
Фер
Фабио
13
Иодис
Кевин
80
Фоссо
Райан
19
Джокич
Деян
93
Макс
Валеф
13
Хамаче
Янис
10
Балули
Фарес
- Основной состав
- Вратарь
-
47 Фер ФабиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Иодис КевинЗащитник
-
14 Гаич МиланПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Фоссо РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Джокич ДеянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
42 Чанде ДжионВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Ульрих ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Пепси ГезимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
- Основной состав
-
93 Макс ВалефВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Хамаче ЯнисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Балули ФаресПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
-
11 Громов АртёмНападающий
-
-
Главный тренер: Городов Валерий Васильевич
История личных встреч
Вадуц
Днепр-1
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вадуц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чичек Тунахан
|3
|0.3
|Сасере Франклин
|3
|0.3
|Гассер Седрик
|2
|0.2
|Фер Фабио
|1
|0.1
|Ульрих Дарио
|1
|0.1
|Растодер Элмин
|1
|0.1
|Зуттер Мануэль
|1
|0.1
|Гоэльцер Антони
|1
|0.1
|Гаич Милан II
|0
|0
|Добрас Кристиан
|0
|0
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|4
|1
|Валентин Рубчинский
|1
|0.25
|Пихалёнок Александр
|1
|0.25
|Хамаче Янис
|1
|0.25
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Танчик Владимир
|0
|0
Карточки
Вадуц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фоссо Райан
|4
|1
|Сасере Франклин
|4
|0
|Зуттер Мануэль
|3
|0
|Бюхель Бенджамин
|1
|1
|Добрас Кристиан
|2
|0
|Ульрих Дарио
|2
|0
|Исик Габриэль
|2
|0
|Омерович Анес
|2
|0
|Чичек Тунахан
|1
|0
|Хаслер Николас
|1
|0
|Гассер Седрик
|1
|0
|Хадзи Мерлин
|1
|0
|Джокич Деян
|1
|0
|Трабер Ларс
|1
|0
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабенко Руслан
|2
|0
|Громов Артём
|1
|0
|Сваток Александр
|1
|0
|Танчик Владимир
|1
|0
|Адамюк Владимир
|1
|0
|Бланко Доминго
|1
|0
|Макс Валеф
|1
|0
|Сарапий Эдуард
|1
|0
|Валентин Рубчинский
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 2
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
50%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
5
63%
0
0%
76-90
Забито
13
7
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
8%
2
29%
1-15
5
38%
2
29%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
2
29%
76-90
1
8%
0
0%
91-120
Пропущено
13
5
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
8
62%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вадуц
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Шаффхаузен - Вадуц 2:2 Днепр-1 - Вадуц 2:2 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 0:2 АЗ Алкмаар - Вадуц 4:1
Нёвшатель Ксамакс - Вадуц 1:1 Вадуц - Аполлон 0:0 Вадуц - Шаффхаузен 1:1 Лозанна-Спорт - Вадуц 3:1 Рапид Вена - Вадуц 0:1 Вадуц - Рапид Вена 1:1 Вадуц - Тун 2:4 Коньяспор - Вадуц 2:4 Вадуц - Беллинцона 2:3 Вадуц - Коньяспор 1:1 Виль - Вадуц 2:0 Вадуц - Копер 1:1 Вадуц - Ивердон 3:3 Копер - Вадуц 0:1 Арау - Вадуц 1:1 Вадуц - Дорнбирн 3:1
Днепр-1
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Днепр-1 - Заря 3:0 Днепр-1 - Вадуц 2:2 Львов - Днепр-1 0:3 Аполлон - Днепр-1 1:3
Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Белтинци - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Аль-Наср Дубай 0:0 Днепр-1 - Бейтар Трамп 1:1 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Днепр-1 - Чарда Мартианци 14:0 Мариуполь - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Днепр-1 - Александрия 3:1
Группа E
Группа E
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|9 (2)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|7 (3)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (2)
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 4
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|5
|ФКСБ
|Олару Дариус
|5
|Базель
|Бургер Ваутер
|5
|Слован Братислава
|Канкава Джаба
|1 3
Прогнозы на матч Вадуц 1:2 Днепр-1
Исход игры
Вадуц
35.3% (41)
Ничья
25.9% (30)
Днепр-1
38.8% (45)
Тотал 2.5
Больше
59.13% (68)
Меньше
40.87% (47)
Обе команды забьют
Да
81.74% (94)
Нет
18.26% (21)
Популярный счёт
2:1 Вадуц
27.6% (32)
1:2 Днепр-1
25.9% (30)
1:1 Ничья
22.4% (26)
0:1 Днепр-1
6.9% (8)
1:0 Вадуц
5.2% (6)
0:2 Днепр-1
2.6% (3)
1:3 Днепр-1
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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