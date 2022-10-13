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Лига Европы
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
Лудогорец
2:0
Конец матча
ХИК
0'
34' Желтая карточка
Браун Дэвид
1:0
39' Гол
Групер Дэнни
45' Желтая карточка
Сисиньо
55' Желтая карточка
Райтала Юкка
2:0
64' Гол
Рик
73' Желтая карточка
Терхо Каспер
83' Желтая карточка
Хетемай Перпарим
90' Вторая желтая карточка
Райтала Юкка
90'+5
Голы и лучшие моменты (видео). Л...

Ход матча

34'
 
Браун Дэвид
39'
Групер Дэнни
(Рик)
1:0
45'
Сисиньо
 
46'
 
Пелтола Матти
Браун Дэвид
55'
 
Райтала Юкка
58'
 
Терхо Каспер
Соири Пюрю
58'
 
Бурджеллаб Нассим
Вяянянен Сантери
64'
Рик
(Текпетей Бернард)
2:0
67'
Родригеш Тьяго
Тиссера Матиас
 
70'
 
Танака Атому
Лингман Лукас
70'
 
Олусанья Антони
Хостикка Сантери
73'
 
Терхо Каспер
76'
Педринью Роша
Кафумана Шоу
 
83'
 
Хетемай Перпарим
86'
Делев Спас
Текпетей Бернард
 
86'
Нонато Густаво
Пётровски Якуб
 
90'
 
Райтала Юкка

Статистика матча

  • 16 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогнозы 117
Лудогорец 89.7% (105)
X 8.5% (10)
ХИК 1.7% (2)
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1
Падт
Серджио
4
Сисиньо
Неусиано
3
Недялков
Антон
24
Вердон
Оливье
14
Групер
Дэнни
23
Кафумана
Шоу
6
Пётровски
Якуб
95
Соуза
Коули
73
Рик
10
Тиссера
Матиас
37
Текпетей
Бернард
1
Хазард
Конор
5
Хосконен
Артту
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
24
Браун
Дэвид
23
Соири
Пюрю
56
Хетемай
Перпарим
21
Вяянянен
Сантери
8
Лингман
Лукас
7
Хостикка
Сантери
77
Абубакари
Малик
Лудогорец
4-3-3
ХИК
3-5-2

История личных встреч

Лудогорец
ХИК

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссера Матиас 3 0.5
Рик 2 0.33
Соуза Коули 1 0.17
Десподов Кирилл 1 0.17
Групер Дэнни 1 0.17
Нонато Густаво 1 0.17
Вердон Оливье 1 (1) 0.17
Текпетей Бернард 0 0
Пётровски Якуб 0 0
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браун Дэвид 2 0.25
Хостикка Сантери 1 0.13
Хетемай Перпарим 1 0.13
Радулович Боян 1 0.13
Абубакари Малик 1 0.13
Лингман Лукас 0 0
Хальме Аапо 0 0
Мурило 0 0

Карточки

Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Недялков Антон 4 0
Пётровски Якуб 3 0
Сисиньо Неусиано 2 0
Десподов Кирилл 2 0
Текпетей Бернард 2 0
Тиссера Матиас 2 0
Кафумана Шоу 2 0
Йорданов Иван 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райтала Юкка 3 1
Браун Дэвид 3 0
Тенхо Миро 1 1
Хетемай Перпарим 2 0
Радулович Боян 2 0
Бурджеллаб Нассим 2 0
Хальме Аапо 1 0
Хостикка Сантери 1 0
Хазард Конор 1 0
Вяянянен Сантери 1 0
Терхо Каспер 1 0
Мурило 1 0
Абубакари Малик 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
67%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
1
17%
0
0%
91-120

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
29%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
1
10%
3
50%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
1
10%
1
17%
76-90
1
10%
0
0%
91-120

Пропущено

9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
33%
1
11%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
1
11%
4
44%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лудогорец
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лудогорец - ЦСКА София 2:1 ХИК - Лудогорец 1:1 Локомотив София - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Арда Карджали 1:1
Бетис - Лудогорец 3:2 Ботев Враца - Лудогорец 0:4 Лудогорец - Рома 2:1 Лудогорец - Хебар Пазарджик 6:0 Лудогорец - Левски София 2:2 Черно Море - Лудогорец 2:3 Жальгирис - Лудогорец 3:3 Пирин Благоевград - Лудогорец 0:4 Лудогорец - Жальгирис 1:0 Динамо Загреб - Лудогорец 4:2 Лудогорец - Динамо Загреб 1:2 Лудогорец - Спартак Варна 5:0 Шемрок Роверс - Лудогорец 2:1 ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2 Лудогорец - Шемрок Роверс 3:0 Лудогорец - Локомотив Пловдив 2:0
ХИК
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хака - ХИК 0:1 ХИК - Лудогорец 1:1 ХИК - Интер Турку 3:0 Хонка - ХИК 3:1
ХИК - СЯК Сейнайоки 2:1 Рома - ХИК 3:0 Хонка - ХИК 1:2 ХИК - Бетис 0:2 ХИК - ХИФК 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 1:0 Силькеборг - ХИК 1:1 Хака - ХИК 0:3 ХИК - Силькеборг 1:0 ХИК - Марибор 1:0 Оулу - ХИК 1:1 Марибор - ХИК 0:2 ХИК - Мариехамн 1:0 Виктория Пльзень - ХИК 5:0 Ильвес - ХИК 1:2 ХИК - Виктория Пльзень 1:2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
2. Лудогорец Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
3. Рома Заявка 4 1 1 2 6 - 5 4
4. ХИК Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лудогорец Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Бетис Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Рома Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4. ХИК Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Лудогорец Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
3. Рома Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. ХИК Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
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Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (2)
Фрайбург Грегорич Михаэль 3 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Бонифасе Виктор 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Ференцварош Кнустер Матс 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Сисиньо Неусиано получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Групер Дэнни бьет в цель!
    • Желтая карточка
      34'
      Браун Дэвид получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huvepharma Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Лудогорец 89.7% (105)
    X 8.5% (10)
    ХИК 1.7% (2)
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    Прогнозы на матч Лудогорец 2:0 ХИК

    Исход игры
    Лудогорец
    89.7% (105)
    Ничья
    8.5% (10)
    ХИК
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.7% (56)
    Меньше
    51.3% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    52.17% (60)
    Нет
    47.83% (55)
    Популярный счёт
    2:1 Лудогорец
    40.2% (47)
    1:0 Лудогорец
    29.1% (34)
    2:0 Лудогорец
    13.7% (16)
    1:1 Ничья
    6.8% (8)
    3:0 Лудогорец
    3.4% (4)
    3:1 Лудогорец
    2.6% (3)
    1:2 ХИК
    1.7% (2)
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