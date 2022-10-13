Тур: 4. Стадион: Лудогорец Арена.
0'
34' Желтая карточкаБраун Дэвид
1:0
39' ГолГрупер Дэнни
45' Желтая карточкаСисиньо
55' Желтая карточкаРайтала Юкка
2:0
64' ГолРик
73' Желтая карточкаТерхо Каспер
83' Желтая карточкаХетемай Перпарим
90' Вторая желтая карточкаРайтала Юкка
90'+5
Бонусы букмекеров
Ход матча
34'
39'
1:0
45'
55'
64'
2:0
73'
83'
90'
Статистика матча
-
16 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 1
-
7 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
63 Владение мячом, % 37
14
Групер
Дэнни
23
Кафумана
Шоу
95
Соуза
Коули
73
Рик
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
24
Браун
Дэвид
23
Соири
Пюрю
- Основной состав
- Вратарь
-
4 СисиньоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Групер ДэнниЗащитник
-
23 Кафумана ШоуПолузащитник
- Полузащитник
-
95 Соуза КоулиПолузащитник
-
73 РикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Слуга СимонВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Делев СпасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шимунджа Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
-
24 Браун ДэвидЗащитник
-
23 Соири ПюрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Терхо КасперПолузащитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коскела Тони
История личных встреч
Лудогорец
ХИК
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лудогорец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссера Матиас
|3
|0.5
|Рик
|2
|0.33
|Соуза Коули
|1
|0.17
|Десподов Кирилл
|1
|0.17
|Групер Дэнни
|1
|0.17
|Нонато Густаво
|1
|0.17
|Вердон Оливье
|1 (1)
|0.17
|Текпетей Бернард
|0
|0
|Пётровски Якуб
|0
|0
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браун Дэвид
|2
|0.25
|Хостикка Сантери
|1
|0.13
|Хетемай Перпарим
|1
|0.13
|Радулович Боян
|1
|0.13
|Абубакари Малик
|1
|0.13
|Лингман Лукас
|0
|0
|Хальме Аапо
|0
|0
|Мурило
|0
|0
Карточки
Лудогорец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Недялков Антон
|4
|0
|Пётровски Якуб
|3
|0
|Сисиньо Неусиано
|2
|0
|Десподов Кирилл
|2
|0
|Текпетей Бернард
|2
|0
|Тиссера Матиас
|2
|0
|Кафумана Шоу
|2
|0
|Йорданов Иван
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райтала Юкка
|3
|1
|Браун Дэвид
|3
|0
|Тенхо Миро
|1
|1
|Хетемай Перпарим
|2
|0
|Радулович Боян
|2
|0
|Бурджеллаб Нассим
|2
|0
|Хальме Аапо
|1
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Хазард Конор
|1
|0
|Вяянянен Сантери
|1
|0
|Терхо Каспер
|1
|0
|Мурило
|1
|0
|Абубакари Малик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
67%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
1
17%
0
0%
91-120
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
29%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
1
10%
3
50%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
1
10%
1
17%
76-90
1
10%
0
0%
91-120
Пропущено
9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
33%
1
11%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
1
11%
4
44%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лудогорец
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лудогорец - ЦСКА София 2:1 ХИК - Лудогорец 1:1 Локомотив София - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Арда Карджали 1:1
Бетис - Лудогорец 3:2 Ботев Враца - Лудогорец 0:4 Лудогорец - Рома 2:1 Лудогорец - Хебар Пазарджик 6:0 Лудогорец - Левски София 2:2 Черно Море - Лудогорец 2:3 Жальгирис - Лудогорец 3:3 Пирин Благоевград - Лудогорец 0:4 Лудогорец - Жальгирис 1:0 Динамо Загреб - Лудогорец 4:2 Лудогорец - Динамо Загреб 1:2 Лудогорец - Спартак Варна 5:0 Шемрок Роверс - Лудогорец 2:1 ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2 Лудогорец - Шемрок Роверс 3:0 Лудогорец - Локомотив Пловдив 2:0
ХИК
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хака - ХИК 0:1 ХИК - Лудогорец 1:1 ХИК - Интер Турку 3:0 Хонка - ХИК 3:1
ХИК - СЯК Сейнайоки 2:1 Рома - ХИК 3:0 Хонка - ХИК 1:2 ХИК - Бетис 0:2 ХИК - ХИФК 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 1:0 Силькеборг - ХИК 1:1 Хака - ХИК 0:3 ХИК - Силькеборг 1:0 ХИК - Марибор 1:0 Оулу - ХИК 1:1 Марибор - ХИК 0:2 ХИК - Мариехамн 1:0 Виктория Пльзень - ХИК 5:0 Ильвес - ХИК 1:2 ХИК - Виктория Пльзень 1:2
Группа C
Группа C
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (2)
|Фрайбург
|Грегорич Михаэль
|3 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бонифасе Виктор
|3 (1)
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
|АЕК Ларнака
|Гарсия Анхель
|1 3
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
|Ференцварош
|Кнустер Матс
|4
Прогнозы на матч Лудогорец 2:0 ХИК
Исход игры
Лудогорец
89.7% (105)
Ничья
8.5% (10)
ХИК
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.7% (56)
Меньше
51.3% (59)
Обе команды забьют
Да
52.17% (60)
Нет
47.83% (55)
Популярный счёт
2:1 Лудогорец
40.2% (47)
1:0 Лудогорец
29.1% (34)
2:0 Лудогорец
13.7% (16)
1:1 Ничья
6.8% (8)
3:0 Лудогорец
3.4% (4)
3:1 Лудогорец
2.6% (3)
1:2 ХИК
1.7% (2)
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