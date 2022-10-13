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Лига Европы
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
Ференцварош
 
Позже
Црвена Звезда
90
Дибус
Денеш
21
Ботка
Эндре
4
Кнустер
Матс
3
Ммаэ
Сами
23
Паска
Лоранд
19
Вечеи
Балинт
5
Бешич
Мухамед
20
Траоре
Адама
VII
16
Захариассен
Кристоффер
14
Гояк
Амер
8
Ммаэ
Райан
82
Борян
Милан
77
Гобелич
Марко
25
Эракович
Страхиня
15
Драгович
Александр
23
Родич
Милан
80
Митрович
Стефан
35
Саного
Секу
8
Гелор
Конга
4
Иванич
Мирко
72
Пешич
Александар
10
Катай
Александар
Ференцварош
4-2-3-1
Црвена Звезда
4-4-2

История личных встреч

Ференцварош
Црвена Звезда

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Ференцварош
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Адама VII 3 0.6
Нгуэн Токмак 2 (1) 0.4
Вечеи Балинт 1 0.2
Ауски Карлос 1 0.2
Захариассен Кристоффер 1 0.2
Чивич Эльдар 1 0.2
Мерсье Ксавье 0 0
Ммаэ Райан 0 0
Кнустер Матс 0 0
Уинго Генри 0 0
Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гелор Конга 2 (1) 0.67
Катай Александар 1 0.33
Митрович Стефан 1 0.33
Николич Велько 1 0.33
Иванич Мирко 0 0
Гобелич Марко 0 0
Мустафа Ибрагим 0 0

Карточки

Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнустер Матс 3 0
Бешич Мухамед 2 0
Ауски Карлос 2 0
Чивич Эльдар 0 1
Дибус Денеш 1 0
Вечеи Балинт 1 0
Эсити Андерсон 1 0
Ммаэ Сами 1 0
Траоре Адама VII 1 0
Уинго Генри 1 0
Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кангва Кингс 1 1
Драгович Александр 2 0
Саного Секу 2 0
Пешич Александар 1 0
Катай Александар 1 0
Родич Милан 1 0
Милунович Неманья 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
1
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
3
75%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ференцварош
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ференцварош - Дебрецен 2:0 Црвена Звезда - Ференцварош 4:1 Кечкемет - Ференцварош 2:0 Монако - Ференцварош 0:1
Ференцварош - Кишварда 3:0 Ференцварош - Трабзонспор 3:2 Уйпешт - Ференцварош 0:6 Вашаш - Ференцварош 0:1 Ференцварош - Гонвед 3:1 Шемрок Роверс - Ференцварош 1:0 Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0 Ференцварош - Фехервар 4:0 Ференцварош - Карабах 1:3 Карабах - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Пушкаш-Академия 1:0 Слован Братислава - Ференцварош 1:4 Ференцварош - Слован Братислава 1:2 Ференцварош - Тобол 5:1 Тобол - Ференцварош 0:0 Ференцварош - Карлсруэ 4:1
Црвена Звезда
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Црвена Звезда - Спартак Суботица 3:0 Црвена Звезда - Ференцварош 4:1 Младост Нови Сад - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Напредак 1:0
Трабзонспор - Црвена Звезда 2:1 Нови Пазар - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Монако 0:1 Црвена Звезда - Бачка-Топола 1:1 Партизан - Црвена Звезда 1:1 Црвена Звезда - Явор Иваньица 4:1 Црвена Звезда - Маккаби Хайфа 2:2 Маккаби Хайфа - Црвена Звезда 3:2 Црвена Звезда - Вождовац 4:0 Пюник - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Пюник 5:0 Црвена Звезда - Радник Сурдулица 6:0 Младост Лучани - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Колубара 5:0 Црвена Звезда - Раднички Ниш 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ференцварош Заявка 3 2 0 1 5 - 6 6
2. Монако Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Трабзонспор Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Црвена Звезда Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Црвена Звезда Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
2. Ференцварош Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Монако Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Трабзонспор Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ференцварош Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
2. Монако Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Трабзонспор Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
4. Црвена Звезда Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
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  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Бонифасе Виктор 3 (1)
Фрайбург Грегорич Михаэль 3
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 5
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Штурм Хирлендер Штефан 1 2
Унион Берлин Шефер Андраш 1 2
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы "Ференцварош" Станислава Черчесова принимает "Црвену Звезду". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ференцварош - Црвена Звезда от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 октября 2022, осталось 7 минут.



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Прогнозы 110
Ференцварош 55.5% (61)
X 26.4% (29)
Црвена Звезда 18.2% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ференцварош
Ничья
Црвена Звезда
2.70
3.60
3.55
Все Коэффициенты
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Прогнозы на матч Ференцварош - Црвена Звезда

Исход игры
Ференцварош
55.8% (63)
Ничья
25.7% (29)
Црвена Звезда
18.6% (21)
Тотал 2.5
Больше
70.64% (77)
Меньше
29.36% (32)
Обе команды забьют
Да
88.99% (97)
Нет
11.01% (12)
Популярный счёт
2:1 Ференцварош
42.5% (48)
1:1 Ничья
18.6% (21)
1:2 Црвена Звезда
13.3% (15)
2:2 Ничья
7.1% (8)
1:0 Ференцварош
7.1% (8)
2:0 Ференцварош
1.8% (2)
3:2 Ференцварош
1.8% (2)
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