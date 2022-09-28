Тур: 4. Стадион: Групама Арена.
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История личных встреч
Ференцварош
Црвена Звезда
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ференцварош
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Адама VII
|3
|0.6
|Нгуэн Токмак
|2 (1)
|0.4
|Вечеи Балинт
|1
|0.2
|Ауски Карлос
|1
|0.2
|Захариассен Кристоффер
|1
|0.2
|Чивич Эльдар
|1
|0.2
|Мерсье Ксавье
|0
|0
|Ммаэ Райан
|0
|0
|Кнустер Матс
|0
|0
|Уинго Генри
|0
|0
Црвена Звезда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гелор Конга
|2 (1)
|0.67
|Катай Александар
|1
|0.33
|Митрович Стефан
|1
|0.33
|Николич Велько
|1
|0.33
|Иванич Мирко
|0
|0
|Гобелич Марко
|0
|0
|Мустафа Ибрагим
|0
|0
Карточки
Ференцварош
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кнустер Матс
|3
|0
|Бешич Мухамед
|2
|0
|Ауски Карлос
|2
|0
|Чивич Эльдар
|0
|1
|Дибус Денеш
|1
|0
|Вечеи Балинт
|1
|0
|Эсити Андерсон
|1
|0
|Ммаэ Сами
|1
|0
|Траоре Адама VII
|1
|0
|Уинго Генри
|1
|0
Црвена Звезда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кангва Кингс
|1
|1
|Драгович Александр
|2
|0
|Саного Секу
|2
|0
|Пешич Александар
|1
|0
|Катай Александар
|1
|0
|Родич Милан
|1
|0
|Милунович Неманья
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
1
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
3
75%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ференцварош
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ференцварош - Дебрецен 2:0 Црвена Звезда - Ференцварош 4:1 Кечкемет - Ференцварош 2:0 Монако - Ференцварош 0:1
Ференцварош - Кишварда 3:0 Ференцварош - Трабзонспор 3:2 Уйпешт - Ференцварош 0:6 Вашаш - Ференцварош 0:1 Ференцварош - Гонвед 3:1 Шемрок Роверс - Ференцварош 1:0 Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0 Ференцварош - Фехервар 4:0 Ференцварош - Карабах 1:3 Карабах - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Пушкаш-Академия 1:0 Слован Братислава - Ференцварош 1:4 Ференцварош - Слован Братислава 1:2 Ференцварош - Тобол 5:1 Тобол - Ференцварош 0:0 Ференцварош - Карлсруэ 4:1
Црвена Звезда
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Црвена Звезда - Спартак Суботица 3:0 Црвена Звезда - Ференцварош 4:1 Младост Нови Сад - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Напредак 1:0
Трабзонспор - Црвена Звезда 2:1 Нови Пазар - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Монако 0:1 Црвена Звезда - Бачка-Топола 1:1 Партизан - Црвена Звезда 1:1 Црвена Звезда - Явор Иваньица 4:1 Црвена Звезда - Маккаби Хайфа 2:2 Маккаби Хайфа - Црвена Звезда 3:2 Црвена Звезда - Вождовац 4:0 Пюник - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Пюник 5:0 Црвена Звезда - Радник Сурдулица 6:0 Младост Лучани - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Колубара 5:0 Црвена Звезда - Раднички Ниш 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ференцварош
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|2.
|Монако
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Трабзонспор
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Црвена Звезда
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Црвена Звезда
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|2.
|Ференцварош
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Трабзонспор
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ференцварош
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|2.
|Монако
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Трабзонспор
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|4.
|Црвена Звезда
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (1)
|АЕК Ларнака
|Дьюрчо Адам
|3
|Фенербахче
|Кавечи Ирфан
|3
|Мальмё
|Телин Исаак
|3
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
|Штурм
|Хирлендер Штефан
|1 2
|Унион Берлин
|Шефер Андраш
|1 2
|Штурм
|Газибегович Юсуф
|1 2
Прогнозы на матч Ференцварош - Црвена Звезда
Исход игры
Ференцварош
57.8% (26)
Ничья
17.8% (8)
Црвена Звезда
24.4% (11)
Тотал 2.5
Больше
79.55% (35)
Меньше
20.45% (9)
Обе команды забьют
Да
86.36% (38)
Нет
13.64% (6)
Популярный счёт
2:1 Ференцварош
42.2% (19)
1:2 Црвена Звезда
17.8% (8)
1:1 Ничья
8.9% (4)
2:2 Ничья
8.9% (4)
2:0 Ференцварош
4.4% (2)
1:0 Ференцварош
4.4% (2)
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