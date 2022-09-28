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Лига Европы
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
Ференцварош
 
Позже
Црвена Звезда
Прогнозы 46
Ференцварош 58.7% (27)
X 17.4% (8)
Црвена Звезда 23.9% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ференцварош
Ничья
Црвена Звезда
2.56
3.62
3.40
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ференцварош
Црвена Звезда

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Ференцварош
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Адама VII 3 0.6
Нгуэн Токмак 2 (1) 0.4
Вечеи Балинт 1 0.2
Ауски Карлос 1 0.2
Захариассен Кристоффер 1 0.2
Чивич Эльдар 1 0.2
Мерсье Ксавье 0 0
Ммаэ Райан 0 0
Кнустер Матс 0 0
Уинго Генри 0 0
Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гелор Конга 2 (1) 0.67
Катай Александар 1 0.33
Митрович Стефан 1 0.33
Николич Велько 1 0.33
Иванич Мирко 0 0
Гобелич Марко 0 0
Мустафа Ибрагим 0 0

Карточки

Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнустер Матс 3 0
Бешич Мухамед 2 0
Ауски Карлос 2 0
Чивич Эльдар 0 1
Дибус Денеш 1 0
Вечеи Балинт 1 0
Эсити Андерсон 1 0
Ммаэ Сами 1 0
Траоре Адама VII 1 0
Уинго Генри 1 0
Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кангва Кингс 1 1
Драгович Александр 2 0
Саного Секу 2 0
Пешич Александар 1 0
Катай Александар 1 0
Родич Милан 1 0
Милунович Неманья 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
1
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
3
75%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ференцварош
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ференцварош - Дебрецен 2:0 Црвена Звезда - Ференцварош 4:1 Кечкемет - Ференцварош 2:0 Монако - Ференцварош 0:1
Ференцварош - Кишварда 3:0 Ференцварош - Трабзонспор 3:2 Уйпешт - Ференцварош 0:6 Вашаш - Ференцварош 0:1 Ференцварош - Гонвед 3:1 Шемрок Роверс - Ференцварош 1:0 Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0 Ференцварош - Фехервар 4:0 Ференцварош - Карабах 1:3 Карабах - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Пушкаш-Академия 1:0 Слован Братислава - Ференцварош 1:4 Ференцварош - Слован Братислава 1:2 Ференцварош - Тобол 5:1 Тобол - Ференцварош 0:0 Ференцварош - Карлсруэ 4:1
Црвена Звезда
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Црвена Звезда - Спартак Суботица 3:0 Црвена Звезда - Ференцварош 4:1 Младост Нови Сад - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Напредак 1:0
Трабзонспор - Црвена Звезда 2:1 Нови Пазар - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Монако 0:1 Црвена Звезда - Бачка-Топола 1:1 Партизан - Црвена Звезда 1:1 Црвена Звезда - Явор Иваньица 4:1 Црвена Звезда - Маккаби Хайфа 2:2 Маккаби Хайфа - Црвена Звезда 3:2 Црвена Звезда - Вождовац 4:0 Пюник - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Пюник 5:0 Црвена Звезда - Радник Сурдулица 6:0 Младост Лучани - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Колубара 5:0 Црвена Звезда - Раднички Ниш 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ференцварош Заявка 3 2 0 1 5 - 6 6
2. Монако Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Трабзонспор Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Црвена Звезда Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Црвена Звезда Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
2. Ференцварош Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Монако Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Трабзонспор Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ференцварош Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
2. Монако Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Трабзонспор Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
4. Црвена Звезда Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
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  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (1)
АЕК Ларнака Дьюрчо Адам 3
Фенербахче Кавечи Ирфан 3
Мальмё Телин Исаак 3
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 5
Лудогорец Недялков Антон 4
Штурм Хирлендер Штефан 1 2
Унион Берлин Шефер Андраш 1 2
Штурм Газибегович Юсуф 1 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ференцварош - Црвена Звезда от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 октября 2022, осталось 2 дня 12 часов 57 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Ференцварош 58.7% (27)
    X 17.4% (8)
    Црвена Звезда 23.9% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ференцварош
    Ничья
    Црвена Звезда
    2.56
    3.62
    3.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ференцварош - Црвена Звезда онлайн

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    Прогнозы на матч Ференцварош - Црвена Звезда

    Исход игры
    Ференцварош
    57.8% (26)
    Ничья
    17.8% (8)
    Црвена Звезда
    24.4% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.55% (35)
    Меньше
    20.45% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    86.36% (38)
    Нет
    13.64% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Ференцварош
    42.2% (19)
    1:2 Црвена Звезда
    17.8% (8)
    1:1 Ничья
    8.9% (4)
    2:2 Ничья
    8.9% (4)
    2:0 Ференцварош
    4.4% (2)
    1:0 Ференцварош
    4.4% (2)
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    Ференцварош
    Црвена Звезда
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