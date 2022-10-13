Тур: 4. Стадион: Национальный стадион (Бухарест). Зрители: 9103 Главный судья: Nicholas Walsh
0:5
Конец матча
0'
0:1
12' ГолКуск Каспер
0:2
16' ГолКлинг Андерс
37' Желтая карточкаКрецу Валентин
0:3
63' ГолТенгстедт Сёрен
68' Желтая карточкаКордя Андрей
0:4
68' ГолЙоргенсен Себастьян Винтер
0:5
70' ГолЙоргенсен Себастьян Винтер
72' Желтая карточкаОлару Дариус
73' Желтая карточкаБринк Марк
90'+2
Бонусы букмекеров
Ход матча
12'
0:1
16'
0:2
37'
63'
0:3
68'
68'
70'
72'
73'
Статистика матча
-
0 Голы 5
-
5 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 8
-
2 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 5
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
29
Буэнна
Рашид
98
Кордя
Андрей
26
Оайдэ
Рэзван
27
Олару
Дариус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Буэнна РашидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
98 Кордя АндрейПолузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
-
22 Раду БобокЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дулка МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Русу БогданНападающий
-
14 Matei Tanasa
-
-
Главный тренер: Дикэ Николае
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Энгель ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Андэрс ДахлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ФКСБ
Силькеборг
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордя Андрей
|3
|0.3
|Радунович Ристо
|2 (2)
|0.2
|Коман Флоринел
|2
|0.2
|Эджума Малком
|2
|0.2
|Тамм Йоонас
|1
|0.1
|Дава Джойским
|1
|0.1
|Русу Богдан
|0
|0
|Попеску Овидиу
|0
|0
|Олару Дариус
|0
|0
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куск Каспер
|3
|0.75
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|2
|0.5
|Тенгстедт Сёрен
|2
|0.5
|Клинг Андерс
|2
|0.5
|Адамсен Тонни
|1
|0.25
|Хелениус Никлас
|1 (1)
|0.25
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|1
|0.25
|Энгель Лукас
|0
|0
|Бринк Марк
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олару Дариус
|5
|0
|Попеску Октавиан
|4
|0
|Тамм Йоонас
|3
|0
|Кордя Андрей
|1
|1
|Коман Флоринел
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Дава Джойским
|2
|0
|Микулеску Давид
|2
|0
|Радунович Ристо
|1
|0
|Крецу Валентин
|1
|0
|Попеску Овидиу
|1
|0
|Харуц Денис
|1
|0
|Оайдэ Рэзван
|1
|0
|Дулка Марко
|1
|0
|Тарновану Стефан
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Компаньо Андреа
|1
|0
|Шут Адриан
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|1
|0
|Сальквист Тобиас
|1
|0
|Бринк Марк
|1
|0
|Энгель Лукас
|1
|0
|Клинг Андерс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 3
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
9
1
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
1
100%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 2
1
20%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
10
3
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
20%
1
33%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
2
18%
4
33%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
1
9%
5
42%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
19
4
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
4
21%
1
25%
1-15
2
11%
1
25%
16-30
3
16%
1
25%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
7
37%
0
0%
61-75
2
11%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ФКСБ - Униря Констанца 5:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:2 ФКСБ - АСУ Политехнича 3:1 Силькеборг - ФКСБ 5:0
ФКСБ - Арджеш 3:2 Виторул Селимбар - ФКСБ 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Андерлехт 0:0 ФКСБ - Волунтари 1:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 1:2 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 3:1 CSC Думбрэвица - ФКСБ 0:3 ФКСБ - Германнштадт 2:2 Викинг - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Чиксереда Меркуря-Чук 0:4 ФКСБ - Викинг 1:2 Слатина - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2
Силькеборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Оденсе - Силькеборг 1:1 Силькеборг - ФКСБ 5:0 Силькеборг - Хорсенс 2:1 Нествед - Силькеборг 0:3
Раннерс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Силькеборг - Орхус 1:0 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Силькеборг - Оденсе 1:2 Силькеборг - ХИК 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2 ХИК - Силькеборг 1:0 Виборг - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Силькеборг - Брондбю 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0
Группа B
Группа B
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|9 (2)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|7 (3)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (2)
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 4
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|5
|ФКСБ
|Олару Дариус
|5
|Базель
|Бургер Ваутер
|5
|Слован Братислава
|Канкава Джаба
|1 3
Прогнозы на матч ФКСБ 0:5 Силькеборг
Исход игры
ФКСБ
27.4% (32)
Ничья
40.2% (47)
Силькеборг
32.5% (38)
Тотал 2.5
Больше
37.39% (43)
Меньше
62.61% (72)
Обе команды забьют
Да
70.43% (81)
Нет
29.57% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.5% (38)
1:2 Силькеборг
15.4% (18)
2:1 ФКСБ
12% (14)
1:0 ФКСБ
10.3% (12)
0:1 Силькеборг
9.4% (11)
1:3 Силькеборг
4.3% (5)
2:2 Ничья
3.4% (4)
2:0 ФКСБ
3.4% (4)
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