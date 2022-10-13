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Лига конференций
2022-2023

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 9103 Главный судья: Nicholas Walsh
ФКСБ
0:5
Конец матча
Силькеборг
0'
0:1
12' Гол
Куск Каспер
0:2
16' Гол
Клинг Андерс
37' Желтая карточка
Крецу Валентин
0:3
63' Гол
Тенгстедт Сёрен
68' Желтая карточка
Кордя Андрей
0:4
68' Гол
Йоргенсен Себастьян Винтер
0:5
70' Гол
Йоргенсен Себастьян Винтер
72' Желтая карточка
Олару Дариус
73' Желтая карточка
Бринк Марк
90'+2
Голы и лучшие моменты (видео). Л...

Ход матча

12'
0:1
Куск Каспер
(Хелениус Никлас)
16'
0:2
Клинг Андерс
37'
Крецу Валентин
 
46'
Радаславеску Эдуард
Оайдэ Рэзван
 
46'
Микулеску Давид
Попеску Октавиан
 
55'
 
Тенгстедт Сёрен
Куск Каспер
63'
0:3
Тенгстедт Сёрен
(Бринк Марк)
67'
Стойка Янис
Компаньо Андреа
 
68'
Кордя Андрей
 
68'
0:4
Йоргенсен Себастьян Винтер
(Тенгстедт Сёрен)
70'
0:5
Йоргенсен Себастьян Винтер
(Энгель Лукас)
72'
Олару Дариус
 
73'
 
Бринк Марк
73'
 
Гояни Роберт
Бринк Марк
73'
 
Адамсен Тонни
Хелениус Никлас
73'
 
Оггесен Андреас
Клинг Андерс
73'
Муси Александру Мариан
Кордя Андрей
 
73'
Дулка Марко
Эджума Малком
 
83'
 
Андэрс Дахл
Йоргенсен Себастьян Винтер

Статистика матча

  • 0 Голы 5
  • 5 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 117
ФКСБ 27.4% (32)
X 40.2% (47)
Силькеборг 32.5% (38)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
6
Харуц
Денис
29
Буэнна
Рашид
28
Пантя
Александру
18
Эджума
Малком
98
Кордя
Андрей
26
Оайдэ
Рэзван
27
Олару
Дариус
10
Попеску
Октавиан
96
Компаньо
Андреа
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
4
Феликс
Йоэль
29
Энгель
Лукас
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
7
Куск
Каспер
27
Йоргенсен
Себастьян
Винтер
11
Хелениус
Никлас
ФКСБ
4-1-4-1
Силькеборг
4-3-2-1

История личных встреч

ФКСБ
Силькеборг

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
5:0

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордя Андрей 3 0.3
Радунович Ристо 2 (2) 0.2
Коман Флоринел 2 0.2
Эджума Малком 2 0.2
Тамм Йоонас 1 0.1
Дава Джойским 1 0.1
Русу Богдан 0 0
Попеску Овидиу 0 0
Олару Дариус 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куск Каспер 3 0.75
Йоргенсен Себастьян Винтер 2 0.5
Тенгстедт Сёрен 2 0.5
Клинг Андерс 2 0.5
Адамсен Тонни 1 0.25
Хелениус Никлас 1 (1) 0.25
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0.25
Энгель Лукас 0 0
Бринк Марк 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олару Дариус 5 0
Попеску Октавиан 4 0
Тамм Йоонас 3 0
Кордя Андрей 1 1
Коман Флоринел 2 0
Эджума Малком 2 0
Дава Джойским 2 0
Микулеску Давид 2 0
Радунович Ристо 1 0
Крецу Валентин 1 0
Попеску Овидиу 1 0
Харуц Денис 1 0
Оайдэ Рэзван 1 0
Дулка Марко 1 0
Тарновану Стефан 1 0
Стойка Янис 1 0
Компаньо Андреа 1 0
Шут Адриан 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0
Сальквист Тобиас 1 0
Бринк Марк 1 0
Энгель Лукас 1 0
Клинг Андерс 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 3
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
1
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
1
100%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 2
1
20%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

10
3
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
20%
1
33%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
2
18%
4
33%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
1
9%
5
42%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

19
4
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
4
21%
1
25%
1-15
2
11%
1
25%
16-30
3
16%
1
25%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
7
37%
0
0%
61-75
2
11%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ФКСБ - Униря Констанца 5:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:2 ФКСБ - АСУ Политехнича 3:1 Силькеборг - ФКСБ 5:0
ФКСБ - Арджеш 3:2 Виторул Селимбар - ФКСБ 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Андерлехт 0:0 ФКСБ - Волунтари 1:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 1:2 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 3:1 CSC Думбрэвица - ФКСБ 0:3 ФКСБ - Германнштадт 2:2 Викинг - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Чиксереда Меркуря-Чук 0:4 ФКСБ - Викинг 1:2 Слатина - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2
Силькеборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Оденсе - Силькеборг 1:1 Силькеборг - ФКСБ 5:0 Силькеборг - Хорсенс 2:1 Нествед - Силькеборг 0:3
Раннерс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Силькеборг - Орхус 1:0 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Силькеборг - Оденсе 1:2 Силькеборг - ХИК 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2 ХИК - Силькеборг 1:0 Виборг - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Силькеборг - Брондбю 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 4 4 0 0 9 - 4 12
2. Силькеборг Заявка 4 2 0 2 12 - 4 6
3. Андерлехт Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
4. ФКСБ Заявка 4 0 1 3 1 - 13 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Андерлехт Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3. Силькеборг Заявка 2 1 0 1 7 - 3 3
4. ФКСБ Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Силькеборг Заявка 2 1 0 1 5 - 1 3
3. Андерлехт Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
4. ФКСБ Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 9 (2)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
Вильярреал Моралес Луис 7 (3)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вадуц Фоссо Райан 1 4
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
ФКСБ Олару Дариус 5
Базель Бургер Ваутер 5
Слован Братислава Канкава Джаба 1 3
Весь список
  • 91'
    Пантя Александру из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: ФКСБ: 50%, Силькеборг: 50%.
  • 90'
    Удар от ворот произведет ФКСБ
  • 90'
    Гояни Роберт не смог попасть в створ ударом издали
  • 90'
    Харуц Денис успешно блокирует удар.
  • 90'
    Серен Тенгстедт нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 90'
    Харуц Денис из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Прогнозы 117
    ФКСБ 27.4% (32)
    X 40.2% (47)
    Силькеборг 32.5% (38)
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    Где смотреть матч ФКСБ 0:5 Силькеборг онлайн

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    Прогнозы на матч ФКСБ 0:5 Силькеборг

    Исход игры
    ФКСБ
    27.4% (32)
    Ничья
    40.2% (47)
    Силькеборг
    32.5% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.39% (43)
    Меньше
    62.61% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    70.43% (81)
    Нет
    29.57% (34)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.5% (38)
    1:2 Силькеборг
    15.4% (18)
    2:1 ФКСБ
    12% (14)
    1:0 ФКСБ
    10.3% (12)
    0:1 Силькеборг
    9.4% (11)
    1:3 Силькеборг
    4.3% (5)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    2:0 ФКСБ
    3.4% (4)
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