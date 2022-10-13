Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Серен Тенгстедт нанес удар, но тот был заблокирован.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

83' Удар от ворот произведет Силькеборг

82' Феликс Йоэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Радаславеску Эдуард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Удар от ворот произведет Силькеборг

80' Сегодняшная посещаемость составляет 9103 болельщиков

79' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Удар от ворот произведет ФКСБ

79' Адамсен Тонни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Энгель Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Удар от ворот произведет Силькеборг

75' Радаславеску Эдуард из команды ФКСБ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

74' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Тактическая замена. Сальквист Тобиас уходит с поля и его заменяет Андерс Даль

73' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

73' Рефери не любит споров - именно за это Бринк Марк сейчас получил желтую

72' Олару Дариус получил желтую карточку от судьи

70' Г О О О О Л - Йоргенсен Себастьян Винтер забивает с левой ноги!

70' Энгель Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Серен Тенгстедт сделал результативную передачу.

68' Г О О О О Л - Йоргенсен Себастьян Винтер забивает с правой ноги!

68' Серен Тенгстедт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Кордя Андрей получил желтую карточку от судьи

67' Хорошую попытку сделал Радаславеску Эдуард . Удар в створ, но вратарь начеку

67' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Радаславеску Эдуард создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Г О О О О Л - Серен Тенгстедт забивает с правой ноги!

63' Бринк Марк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Хорошую попытку сделал Олару Дариус . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Эджума Малком выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет ФКСБ

56' Клинг Андерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Матч возобновлен

55' Куск Каспер получил травму и заменен. Серен Тенгстедт выходит на поле.

55' Ох, нехорошо это выглядит. Куск Каспер получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Куск Каспер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Энгель Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

52' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Удар от ворот произведет Силькеборг

51' Эджума Малком не смог попасть в створ ударом издали

51' Крецу Валентин из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Удар от ворот произведет Силькеборг

49' Хелениус Никлас пробует нанести удар издали, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем

49' Сонне Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Удар от ворот произведет ФКСБ

48' Хелениус Никлас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Крецу Валентин из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Хорошую попытку сделал Микулеску Давид . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

46' Тактическая замена. Octavian Popescu уходит с поля и его заменяет Микулеску Давид