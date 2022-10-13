Тур: 4. Стадион: Филипс. Главный судья: Палабийик Али
0'
3' Желтая карточкаМетс Кароль
1:0
9' ГолГутьеррес Эрик
2:0
15' ГолВеерман Йоэй
32' Желтая карточкаМаркезано Антонио
3:0
35' ГолСангаре Ибрахим
4:0
55' ГолВеерман Йоэй
61' Желтая карточкаЛедесма Ричард
66' Желтая карточкаКамбери Линдрит
5:0
84' ГолЭль-Гази Анвар
90'+2
Бонусы букмекеров
Ход матча
3'
9'
1:0
15'
2:0
35'
3:0
55'
4:0
61'
66'
84'
5:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 2
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
31
Макс
Филипп
23
Веерман
Йоэй
11
Гакпо
Коди
20
Тиль
Гус
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
28
Метс
Кароль
17
Конде
Шейк
16
Хорншу
Марк
15
Тосин
Айегун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
-
11 Гакпо КодиПолузащитник
-
20 Тиль ГусНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Савио IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Нистелрой Руд
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
-
28 Метс КарольЗащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
-
16 Хорншу МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Тосин АйегунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Афдияй ДонисПолузащитник
-
27 Селмин ХоджаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Ронер ФабианНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
История личных встреч
ПСВ
Цюрих
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|3
|1
|Веерман Йоэй
|2
|0.67
|Вертессен Йорбе
|2
|0.67
|Эль-Гази Анвар
|1
|0.33
|Сангаре Ибрахим
|1
|0.33
|Гутьеррес Эрик
|1
|0.33
|Симонс Хави
|1
|0.33
|Тиль Гус
|0
|0
|Обиспо Армандо
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афдияй Донис
|3
|0.38
|Тосин Айегун
|1
|0.13
|Ронер Фабиан
|1
|0.13
|Герреро Адрия
|1
|0.13
|Ньонто Вильфред
|1
|0.13
|Сантини Иван
|1
|0.13
|Джемаили Блерим
|1
|0.13
|Окита Жонатан
|1
|0.13
|Крюезиу Мирлинд
|1 (1)
|0.13
|Маркезано Антонио
|0
|0
|Сельнес Оле
|0
|0
|Конде Шейк
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гакпо Коди
|1
|0
|Ледесма Ричард
|1
|0
|Симонс Хави
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камбери Линдрит
|3
|0
|Хорншу Марк
|2
|0
|Маркезано Антонио
|2
|0
|Метс Кароль
|1
|0
|Сельнес Оле
|1
|0
|Афдияй Донис
|1
|0
|Тосин Айегун
|1
|0
|Герреро Адрия
|1
|0
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0
|Конде Шейк
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
2
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
5
7
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
2
40%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
3
43%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
1
8
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
11
12
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
4
36%
2
17%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
1
9%
4
33%
76-90
Пропущено
2
14
1 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
50%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
50%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Херенвен - ПСВ 0:1 Цюрих - ПСВ 1:5 Камбюр - ПСВ 3:0 ПСВ - Фейеноорд 4:3
ПСВ - Валвейк 1:0 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 ПСВ - Волендам 7:1 Эксельсиор - ПСВ 1:6 ПСВ - Рейнджерс 0:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 ПСВ - Монако 3:2 ПСВ - Эммен 4:1 Монако - ПСВ 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 ПСВ - Бетис 2:1 ПСВ - Эйндховен 5:0 ПСВ - Вильярреал 1:2 Арминия - ПСВ 4:0
Цюрих
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Цюрих - Винтертур 0:0 Цюрих - ПСВ 1:5 Грасcхоппер - Цюрих 1:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 3:2
Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Серветт - Цюрих 3:2 Цюрих - Арсенал 1:2 Цюрих - Лугано 1:2 Цюрих - Базель 2:4 Хартс - Цюрих 0:1 Хам - Цюрих 0:4 Цюрих - Хартс 2:1 Винтертур - Цюрих 1:1 Цюрих - Линфилд 3:0 Цюрих - Сьон 0:3 Линфилд - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Цюрих - Карабах 2:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Карабах - Цюрих 3:2
Группа A
Группа A
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (2)
|Фрайбург
|Грегорич Михаэль
|3 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бонифасе Виктор
|3 (1)
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
|АЕК Ларнака
|Гарсия Анхель
|1 3
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
|Ференцварош
|Кнустер Матс
|4
Прогнозы на матч ПСВ 5:0 Цюрих
Исход игры
ПСВ
99.2% (120)
Ничья
0.8% (1)
Цюрих
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
71.55% (83)
Меньше
28.45% (33)
Обе команды забьют
Да
57.76% (67)
Нет
42.24% (49)
Популярный счёт
2:1 ПСВ
25.6% (31)
3:1 ПСВ
24.8% (30)
2:0 ПСВ
24% (29)
3:0 ПСВ
9.9% (12)
4:0 ПСВ
3.3% (4)
4:1 ПСВ
2.5% (3)
1:0 ПСВ
2.5% (3)
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