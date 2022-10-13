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Лига Европы
2022-2023

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Палабийик Али
ПСВ
5:0
Конец матча
Цюрих
0'
3' Желтая карточка
Метс Кароль
1:0
9' Гол
Гутьеррес Эрик
2:0
15' Гол
Веерман Йоэй
32' Желтая карточка
Маркезано Антонио
3:0
35' Гол
Сангаре Ибрахим
4:0
55' Гол
Веерман Йоэй
61' Желтая карточка
Ледесма Ричард
66' Желтая карточка
Камбери Линдрит
5:0
84' Гол
Эль-Гази Анвар
90'+2
Голы (видео). Лига Европы. Футбо...
5:0. Гол Анвара Эль-Гази (видео)...
4:0. Гол Йоей Вермана (видео). Л...
3:0. Гол Ибрахима Сангаре (видео...
2:0. Гол Йоей Вермана (видео). Л...
1:0. Гол Эрика Гутьерреса (видео...

Ход матча

3'
 
Метс Кароль
9'
Гутьеррес Эрик
(Обиспо Армандо)
1:0
15'
Веерман Йоэй
(Тиль Гус)
2:0
32'
 
Маркезано Антонио
35'
Сангаре Ибрахим
(Гакпо Коди)
3:0
46'
Эль-Гази Анвар
Гакпо Коди
 
46'
Ледесма Ричард
Симонс Хави
 
55'
Веерман Йоэй
(Сангаре Ибрахим)
4:0
56'
Бакайоко Жоан
Веерман Йоэй
 
59'
 
Окита Жонатан
Вьюнник Богдан
59'
 
Сельнес Оле
Конде Шейк
61'
Ледесма Ричард
 
63'
Савио III
Сангаре Ибрахим
 
66'
 
Камбери Линдрит
70'
 
Красничи Бледиан
Маркезано Антонио
70'
 
Афдияй Донис
Тосин Айегун
74'
Тезе Джордан
Обиспо Армандо
 
82'
 
Ронер Фабиан
Хорншу Марк
84'
Эль-Гази Анвар
(Тиль Гус)
5:0

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 121
ПСВ 99.2% (120)
X 0.8% (1)
Цюрих 0% (0)
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1
Бенитес
Вальтер
29
Мвене
Филлипп
5
Рамальо
Андре
4
Обиспо
Армандо
31
Макс
Филипп
6
Сангаре
Ибрахим
15
Гутьеррес
Эрик
7
Симонс
Хави
23
Веерман
Йоэй
11
Гакпо
Коди
20
Тиль
Гус
25
Бреше
Янник
19
Боранияшевич
Никола
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
28
Метс
Кароль
17
Конде
Шейк
16
Хорншу
Марк
3
Герреро
Адрия
20
Вьюнник
Богдан
15
Тосин
Айегун
10
Маркезано
Антонио
ПСВ
4-2-3-1
Цюрих
4-3-3

История личных встреч

ПСВ
Цюрих

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:5

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 3 1
Веерман Йоэй 2 0.67
Вертессен Йорбе 2 0.67
Эль-Гази Анвар 1 0.33
Сангаре Ибрахим 1 0.33
Гутьеррес Эрик 1 0.33
Симонс Хави 1 0.33
Тиль Гус 0 0
Обиспо Армандо 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афдияй Донис 3 0.38
Тосин Айегун 1 0.13
Ронер Фабиан 1 0.13
Герреро Адрия 1 0.13
Ньонто Вильфред 1 0.13
Сантини Иван 1 0.13
Джемаили Блерим 1 0.13
Окита Жонатан 1 0.13
Крюезиу Мирлинд 1 (1) 0.13
Маркезано Антонио 0 0
Сельнес Оле 0 0
Конде Шейк 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гакпо Коди 1 0
Ледесма Ричард 1 0
Симонс Хави 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камбери Линдрит 3 0
Хорншу Марк 2 0
Маркезано Антонио 2 0
Метс Кароль 1 0
Сельнес Оле 1 0
Афдияй Донис 1 0
Тосин Айегун 1 0
Герреро Адрия 1 0
Крюезиу Мирлинд 1 0
Конде Шейк 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
2
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
2
40%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
3
43%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

11
12
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
4
36%
2
17%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
1
9%
4
33%
76-90

Пропущено

2
14
1 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
50%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
50%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Херенвен - ПСВ 0:1 Цюрих - ПСВ 1:5 Камбюр - ПСВ 3:0 ПСВ - Фейеноорд 4:3
ПСВ - Валвейк 1:0 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 ПСВ - Волендам 7:1 Эксельсиор - ПСВ 1:6 ПСВ - Рейнджерс 0:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 ПСВ - Монако 3:2 ПСВ - Эммен 4:1 Монако - ПСВ 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 ПСВ - Бетис 2:1 ПСВ - Эйндховен 5:0 ПСВ - Вильярреал 1:2 Арминия - ПСВ 4:0
Цюрих
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Цюрих - Винтертур 0:0 Цюрих - ПСВ 1:5 Грасcхоппер - Цюрих 1:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 3:2
Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Серветт - Цюрих 3:2 Цюрих - Арсенал 1:2 Цюрих - Лугано 1:2 Цюрих - Базель 2:4 Хартс - Цюрих 0:1 Хам - Цюрих 0:4 Цюрих - Хартс 2:1 Винтертур - Цюрих 1:1 Цюрих - Линфилд 3:0 Цюрих - Сьон 0:3 Линфилд - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Цюрих - Карабах 2:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Карабах - Цюрих 3:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2. ПСВ Заявка 3 2 1 0 11 - 2 7
3. Будё-Глимт Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
4. Цюрих Заявка 4 0 0 4 3 - 14 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
2. Арсенал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Будё-Глимт Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Цюрих Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. ПСВ Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3. Будё-Глимт Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
4. Цюрих Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
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Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (2)
Фрайбург Грегорич Михаэль 3 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Бонифасе Виктор 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Ференцварош Кнустер Матс 4
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    ПСВ 99.2% (120)
    X 0.8% (1)
    Цюрих 0% (0)
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    Прогнозы на матч ПСВ 5:0 Цюрих

    Исход игры
    ПСВ
    99.2% (120)
    Ничья
    0.8% (1)
    Цюрих
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.55% (83)
    Меньше
    28.45% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    57.76% (67)
    Нет
    42.24% (49)
    Популярный счёт
    2:1 ПСВ
    25.6% (31)
    3:1 ПСВ
    24.8% (30)
    2:0 ПСВ
    24% (29)
    3:0 ПСВ
    9.9% (12)
    4:0 ПСВ
    3.3% (4)
    4:1 ПСВ
    2.5% (3)
    1:0 ПСВ
    2.5% (3)
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