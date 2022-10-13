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Лига Европы
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
Реал Сосьедад
 
Позже
Шериф
1
Ремиро
Алехандро
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
20
Пачеко
Хон
15
Рико
Диего
23
Браис
Мендес
16
Гевара
Андер
22
Туррьентес
Беньят
21
Сильва
Давид
9
Фернандес
Карлос
19
Сорлот
Александр
1
Челядник
Дмитрий
20
Зохури
Армель
15
Кики
Габи
6
Раделич
Степан
42
Гедес
Ренан
2
Кпозо
Патрик
8
Мухамед
Диоп
17
Мудасиру
Салифу
10
Бадоло
Седрик
28
Жозе
Витор
61
Аканби
Ибрагим
Реал Сосьедад
4-4-2
Шериф
5-3-2

История личных встреч

Реал Сосьедад
Шериф

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 1 0.33
Браис Мендес 1 (1) 0.33
Сильва Давид 1 0.33
Ариц Элустондо 1 0.33
Гевара Андер 1 0.33
Кубо Такефуса 0 0
Шериф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аканби Ибрагим 1 0.2
Мухамед Диоп 1 0.2
Атьемвен Айяйи 1 (1) 0.2
Коваль Максим 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Давид 1 0
Субельдия Игор 1 0
Муньос Айхен 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Сола Алекс 1 0
Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атьемвен Айяйи 3 0
Киабу Мусса 1 1
Кпозо Патрик 2 0
Уаттара Абу 1 0
Ботос Яннис-Фивос 1 0
Аканби Ибрагим 1 0
Гедес Ренан 1 0
Мухамед Диоп 1 0
Мудасиру Салифу 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Шериф - Реал Сосьедад 0:2 Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1
Реал Сосьедад - Омония 2:1 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Эйбар 1:2 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Кадис 3:0
Шериф
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Динамо-Авто - Шериф 0:1 Шериф - Реал Сосьедад 0:2 Шериф - Сфынтул Георге 3:0 Шериф - Зимбру 0:0
Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Шериф - Милсами 2:0 Омония - Шериф 0:3 Дачия-Буюканы - Шериф 0:2 Шериф - Петрокуб 1:1 Шериф - Пюник 0:0 Бельцы - Шериф 0:3 Пюник - Шериф 0:0 Шериф - Динамо-Авто 2:0 Виктория Пльзень - Шериф 2:1 Сфынтул Георге - Шериф 1:3 Шериф - Виктория Пльзень 1:2 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Марибор 1:0 Марибор - Шериф 0:0 Шериф - Зриньски 1:0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Шериф Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
4. Омония Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
3. Шериф Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
4. Омония Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Манчестер Юнайтед Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Шериф Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Омония Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Бонифасе Виктор 3 (1)
Фрайбург Грегорич Михаэль 3
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 5
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Штурм Хирлендер Штефан 1 2
Унион Берлин Шефер Андраш 1 2
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые посетители портала LiveResult. Сегодня представляем вашему вниманию текстовую трансляцию матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы "Реал Сосьедад" - "Шериф". Помогать вам следить за событиями встречи буду я, Дмитрий Миляев.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Шериф от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 октября 2022, осталось 6 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 120
Реал Сосьедад 95% (114)
X 2.5% (3)
Шериф 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Шериф
1.34
6.00
5.20
Все Коэффициенты
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Где смотреть матч Реал Сосьедад - Шериф онлайн

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Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Шериф

Исход игры
Реал Сосьедад
94.9% (111)
Ничья
2.6% (3)
Шериф
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
41.07% (46)
Меньше
58.93% (66)
Обе команды забьют
Да
33.04% (37)
Нет
66.96% (75)
Популярный счёт
2:0 Реал Сосьедад
47% (55)
2:1 Реал Сосьедад
16.2% (19)
3:1 Реал Сосьедад
11.1% (13)
3:0 Реал Сосьедад
7.7% (9)
1:0 Реал Сосьедад
7.7% (9)
1:1 Ничья
1.7% (2)
4:0 Реал Сосьедад
1.7% (2)
1:2 Шериф
1.7% (2)
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