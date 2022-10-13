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Добрый вечер, уважаемые посетители портала LiveResult. Сегодня представляем вашему вниманию текстовую трансляцию матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы "Реал Сосьедад" - "Шериф". Помогать вам следить за событиями встречи буду я, Дмитрий Миляев.