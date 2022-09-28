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Лига Европы
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
Реал Сосьедад
 
Позже
Шериф
Прогнозы 44
Реал Сосьедад 90.9% (40)
X 4.5% (2)
Шериф 4.5% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Шериф
1.28
6.50
5.90
Все Коэффициенты

История личных встреч

Реал Сосьедад
Шериф

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 1 0.33
Браис Мендес 1 (1) 0.33
Сильва Давид 1 0.33
Ариц Элустондо 1 0.33
Гевара Андер 1 0.33
Кубо Такефуса 0 0
Шериф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аканби Ибрагим 1 0.2
Мухамед Диоп 1 0.2
Атьемвен Айяйи 1 (1) 0.2
Коваль Максим 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Давид 1 0
Субельдия Игор 1 0
Муньос Айхен 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Сола Алекс 1 0
Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атьемвен Айяйи 3 0
Киабу Мусса 1 1
Кпозо Патрик 2 0
Уаттара Абу 1 0
Ботос Яннис-Фивос 1 0
Аканби Ибрагим 1 0
Гедес Ренан 1 0
Мухамед Диоп 1 0
Мудасиру Салифу 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Шериф - Реал Сосьедад 0:2 Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1
Реал Сосьедад - Омония 2:1 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Эйбар 1:2 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Кадис 3:0
Шериф
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Динамо-Авто - Шериф 0:1 Шериф - Реал Сосьедад 0:2 Шериф - Сфынтул Георге 3:0 Шериф - Зимбру 0:0
Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Шериф - Милсами 2:0 Омония - Шериф 0:3 Дачия-Буюканы - Шериф 0:2 Шериф - Петрокуб 1:1 Шериф - Пюник 0:0 Бельцы - Шериф 0:3 Пюник - Шериф 0:0 Шериф - Динамо-Авто 2:0 Виктория Пльзень - Шериф 2:1 Сфынтул Георге - Шериф 1:3 Шериф - Виктория Пльзень 1:2 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Марибор 1:0 Марибор - Шериф 0:0 Шериф - Зриньски 1:0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Шериф Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
4. Омония Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
3. Шериф Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
4. Омония Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Манчестер Юнайтед Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Шериф Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Омония Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
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  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (1)
АЕК Ларнака Дьюрчо Адам 3
Фенербахче Кавечи Ирфан 3
Мальмё Телин Исаак 3
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 5
Лудогорец Недялков Антон 4
Штурм Хирлендер Штефан 1 2
Унион Берлин Шефер Андраш 1 2
Штурм Газибегович Юсуф 1 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Шериф от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 октября 2022, осталось 2 дня 12 часов 57 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Реал Сосьедад 90.9% (40)
    X 4.5% (2)
    Шериф 4.5% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Шериф
    1.28
    6.50
    5.90
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Реал Сосьедад - Шериф онлайн

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    Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Шериф

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    90.7% (39)
    Ничья
    4.7% (2)
    Шериф
    4.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.84% (21)
    Меньше
    51.16% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    41.86% (18)
    Нет
    58.14% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Сосьедад
    44.2% (19)
    3:1 Реал Сосьедад
    16.3% (7)
    2:1 Реал Сосьедад
    16.3% (7)
    3:0 Реал Сосьедад
    9.3% (4)
    1:1 Ничья
    4.7% (2)
    1:2 Шериф
    4.7% (2)
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    Реал Сосьедад
    Шериф
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