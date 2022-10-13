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Лига конференций
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
Шемрок Роверс
0:2
Конец матча
Мольде
0'
3' Желтая карточка
Клири Дэниел
0:1
33' Гол
Фофана Датро
53' Желтая карточка
Фофана Датро
0:2
69' Гол
Эриксен Кристиан I
78' Желтая карточка
Брейвик Эмиль
79' Желтая карточка
Эриксен Кристиан I
87' Желтая карточка
О'Нил Гари III
90'+4

Ход матча

3'
Клири Дэниел
 
33'
0:1
Фофана Датро
(Брейвик Эмиль)
46'
 
Хансен Беньямин
Бьорнбак Мартин
53'
 
Фофана Датро
64'
 
Эйкрем Магнус
Фофана Датро
64'
 
Эриксен Кристиан I
Грёдем Магнус
64'
 
Ловик Матиас
Хёуген Кристоффер
69'
0:2
Эриксен Кристиан I
(Эйкрем Магнус)
69'
Бурк Грэм
Тауэлл Ричард
 
69'
Фарруджиа Нил
Финн Ронан
 
78'
 
Брейвик Эмиль
79'
 
Эриксен Кристиан I
81'
Фериджей Джастин
Уоттс Дилан
 
81'
 
Кнутсон Эрлинг
Линнес Мартин
87'
О'Нил Гари III
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогнозы 116
Шемрок Роверс 13.8% (16)
X 21.6% (25)
Мольде 64.7% (75)
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1
Маннус
Алан
3
Хор
Шон
6
Клири
Дэниел
4
Лопес
Роберто
8
Финн
Ронан
11
Кавана
Шон
29
Бирн
Джек
7
Уоттс
Дилан
16
О'Нил
Гари
III
9
Грин
Аарон
17
Тауэлл
Ричард
1
Карлстрём
Якоб
21
Линнес
Мартин
19
Хауган
Эйрик
2
Бьорнбак
Мартин
28
Хёуген
Кристоффер
8
Маннсверк
Сиверт
25
Брейвик
Эмиль
22
Грёдем
Магнус
3
Риса
Бирк
9
Фофана
Датро
11
Брюнхильдсен
Ола
Шемрок Роверс
3-5-2
Мольде
4-3-3

История личных встреч

Шемрок Роверс
Мольде

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Шемрок Роверс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брейвик Эмиль 4 0.4
Брюнхильдсен Ола 4 0.4
Фофана Датро 4 (1) 0.4
Маннсверк Сиверт 3 (1) 0.3
Хуссейн Эцаз 2 0.2
Эриксен Кристиан I 1 0.1
Линнес Мартин 1 0.1
Хёуген Кристоффер 1 0.1
Коса Маркус Андреас 1 0.1
Эйкрем Магнус 0 0
Хансен Беньямин 0 0

Карточки

Шемрок Роверс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кавана Шон 2 0
Гаффни Рори 1 0
Грин Аарон 1 0
Клири Дэниел 1 0
О'Нил Гари III 1 0
Фарруджиа Нил 1 0
Эмаху Айдомо 1 0
Фериджей Джастин 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фофана Датро 2 1
Хауган Эйрик 3 0
Маннсверк Сиверт 3 0
Брейвик Эмиль 3 0
Хуссейн Эцаз 2 0
Эриксен Кристиан I 2 0
Грёдем Магнус 2 0
Брюнхильдсен Ола 2 0
Кнутсон Эрлинг 1 0
Зехнини Рафик 1 0
Хансен Беньямин 1 0
Карлстрём Якоб 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
11
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

0
10
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
5
50%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
33%
1
50%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
21
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 16
0 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
0
0%
6
29%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
0
0%
6
29%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
25%
2
25%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Шемрок Роверс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шемрок Роверс - Шелбурн 3:2 Мольде - Шемрок Роверс 3:0 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 1:3 Шемрок Роверс - ЮК Дублин 1:0
Шелбурн - Шемрок Роверс 0:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 3:1 Гент - Шемрок Роверс 3:0 Шемрок Роверс - Финн Харпс 5:1 Шемрок Роверс - Юргорден 0:0 Богемианс - Шемрок Роверс 1:0 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Ференцварош 1:0 Шемрок Роверс - Дандолк 3:0 Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 0:0 Шкупи - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Шкупи 3:1 Бангор Селтик - Шемрок Роверс 0:4 Шемрок Роверс - Лудогорец 2:1 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 1:1
Мольде
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Мольде - Хам-Кам 5:0 Мольде - Шемрок Роверс 3:0 Тромсё - Мольде 0:1 Мольде - Олесунн 3:0
Юргорден - Мольде 3:2 Дьерв - Мольде 2:4 Мольде - Гент 0:0 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Вольфсбергер - Мольде 0:4 Хёугесунн - Мольде 0:1 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Кишварда - Мольде 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Мольде - Кишварда 3:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Эльфсборг - Мольде 1:2 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Мольде - Эльфсборг 4:1 Мольде - Хёугесунн 1:0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
2. Мольде Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
3. Гент Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
4. Шемрок Роверс Заявка 4 0 1 3 0 - 8 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 2 2 0 0 7 - 4 6
2. Мольде Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3. Гент Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
4. Шемрок Роверс Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Мольде Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
3. Гент Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
4. Шемрок Роверс Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 9 (2)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
Вильярреал Моралес Луис 7 (3)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вадуц Фоссо Райан 1 4
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
ФКСБ Олару Дариус 5
Базель Бургер Ваутер 5
Слован Братислава Канкава Джаба 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Фофана Датро бьет в цель!
    • Желтая карточка
      3'
      Клири Дэниел получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tallaght Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Шемрок Роверс 13.8% (16)
    X 21.6% (25)
    Мольде 64.7% (75)
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    Прогнозы на матч Шемрок Роверс 0:2 Мольде

    Исход игры
    Шемрок Роверс
    13.8% (16)
    Ничья
    21.6% (25)
    Мольде
    64.7% (75)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.91% (62)
    Меньше
    46.09% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    70.43% (81)
    Нет
    29.57% (34)
    Популярный счёт
    1:2 Мольде
    37.9% (44)
    0:1 Мольде
    18.1% (21)
    1:1 Ничья
    16.4% (19)
    2:1 Шемрок Роверс
    8.6% (10)
    0:2 Мольде
    5.2% (6)
    1:0 Шемрок Роверс
    4.3% (5)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    2:3 Мольде
    1.7% (2)
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