Тур: 4. Стадион: Таллахт.
0:2
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаКлири Дэниел
0:1
33' ГолФофана Датро
53' Желтая карточкаФофана Датро
0:2
69' ГолЭриксен Кристиан I
78' Желтая карточкаБрейвик Эмиль
79' Желтая карточкаЭриксен Кристиан I
87' Желтая карточкаО'Нил Гари III
90'+4
Ход матча
3'
33'
0:1
53'
69'
78'
87'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 5
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
3
Хор
Шон
11
Кавана
Шон
29
Бирн
Джек
19
Хауган
Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
-
3 Хор ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кавана ШонЗащитник
-
29 Бирн ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Пёльс ЛеонВратарь
-
5 Грэйс ЛиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гаффни РориНападающий
-
10 Бурк ГрэмНападающий
-
Главный тренер: Брэдли Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
-
24 Бакке ЙоханПолузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
История личных встреч
Шемрок Роверс
Мольде
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шемрок Роверс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брейвик Эмиль
|4
|0.4
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0.4
|Фофана Датро
|4 (1)
|0.4
|Маннсверк Сиверт
|3 (1)
|0.3
|Хуссейн Эцаз
|2
|0.2
|Эриксен Кристиан I
|1
|0.1
|Линнес Мартин
|1
|0.1
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.1
|Коса Маркус Андреас
|1
|0.1
|Эйкрем Магнус
|0
|0
|Хансен Беньямин
|0
|0
Карточки
Шемрок Роверс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кавана Шон
|2
|0
|Гаффни Рори
|1
|0
|Грин Аарон
|1
|0
|Клири Дэниел
|1
|0
|О'Нил Гари III
|1
|0
|Фарруджиа Нил
|1
|0
|Эмаху Айдомо
|1
|0
|Фериджей Джастин
|1
|0
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фофана Датро
|2
|1
|Хауган Эйрик
|3
|0
|Маннсверк Сиверт
|3
|0
|Брейвик Эмиль
|3
|0
|Хуссейн Эцаз
|2
|0
|Эриксен Кристиан I
|2
|0
|Грёдем Магнус
|2
|0
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|Зехнини Рафик
|1
|0
|Хансен Беньямин
|1
|0
|Карлстрём Якоб
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
11
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
0
10
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
5
50%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
33%
1
50%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
21
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 16
0 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
0
0%
6
29%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
0
0%
6
29%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
25%
2
25%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Шемрок Роверс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шемрок Роверс - Шелбурн 3:2 Мольде - Шемрок Роверс 3:0 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 1:3 Шемрок Роверс - ЮК Дублин 1:0
Шелбурн - Шемрок Роверс 0:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 3:1 Гент - Шемрок Роверс 3:0 Шемрок Роверс - Финн Харпс 5:1 Шемрок Роверс - Юргорден 0:0 Богемианс - Шемрок Роверс 1:0 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Ференцварош 1:0 Шемрок Роверс - Дандолк 3:0 Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 0:0 Шкупи - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Шкупи 3:1 Бангор Селтик - Шемрок Роверс 0:4 Шемрок Роверс - Лудогорец 2:1 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 1:1
Мольде
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Мольде - Хам-Кам 5:0 Мольде - Шемрок Роверс 3:0 Тромсё - Мольде 0:1 Мольде - Олесунн 3:0
Юргорден - Мольде 3:2 Дьерв - Мольде 2:4 Мольде - Гент 0:0 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Вольфсбергер - Мольде 0:4 Хёугесунн - Мольде 0:1 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Кишварда - Мольде 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Мольде - Кишварда 3:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Эльфсборг - Мольде 1:2 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Мольде - Эльфсборг 4:1 Мольде - Хёугесунн 1:0
Группа F
Группа F
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|9 (2)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|7 (3)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (2)
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 4
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|5
|ФКСБ
|Олару Дариус
|5
|Базель
|Бургер Ваутер
|5
|Слован Братислава
|Канкава Джаба
|1 3
Прогнозы на матч Шемрок Роверс 0:2 Мольде
Исход игры
Шемрок Роверс
13.8% (16)
Ничья
21.6% (25)
Мольде
64.7% (75)
Тотал 2.5
Больше
53.91% (62)
Меньше
46.09% (53)
Обе команды забьют
Да
70.43% (81)
Нет
29.57% (34)
Популярный счёт
1:2 Мольде
37.9% (44)
0:1 Мольде
18.1% (21)
1:1 Ничья
16.4% (19)
2:1 Шемрок Роверс
8.6% (10)
0:2 Мольде
5.2% (6)
1:0 Шемрок Роверс
4.3% (5)
2:2 Ничья
2.6% (3)
2:3 Мольде
1.7% (2)
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