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Лига Европы
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
Трабзонспор
 
Позже
Монако
1
Чакыр
Угурджан
4
Тюркмен
Хюсейин
3
Бартра
Марк
24
Денсвил
Стефано
18
Элмалы
Эврен
Эрен
17
Гамшик
Марек
25
Гбамен
Жан-Филипп
21
Джанини
Жорже
11
Бакасетас
Тасос
29
Барди
Энис
9
Бозок
Умут
16
Нюбель
Александр
2
Скардовелли
Вандерсон
6
Дисаси
Аксель
23
Сарр
Маланг
12
Кайе
Энрике
27
Дьятта
Крепен
4
Камара
Мохамед
VII
19
Фофана
Юссуф
17
Головин
Александр
36
Эмболо
Брель
10
Бен-Йеддер
Виссам
Трабзонспор
4-2-3-1
Монако
4-4-2

История личных встреч

Трабзонспор
Монако

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакасетас Тасос 1 0.33
Трезеге 1 0.33
Бозок Умут 1 0.33
Макси Гомес 1 0.33
Гамшик Марек 1 0.33
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 2 (1) 0.67
Эмболо Брель 1 (1) 0.33
Дисаси Аксель 1 0.33

Карточки

Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макси Гомес 0 1
Денсвил Стефано 1 0
Джанини Жорже 1 0
Барди Энис 1 0
Элмалы Эврен Эрен 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скардовелли Вандерсон 1 0
Минамино Такуми 1 0
Головин Александр 1 0
Эмболо Брель 1 0
Дьятта Крепен 1 0
Бадьяшиль Бенуа 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
60%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Трабзонспор
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Трабзонспор - Касымпаша 0:0 Монако - Трабзонспор 3:1 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Газиантеп 3:2
Трабзонспор - Црвена Звезда 2:1 Адана Демирспор - Трабзонспор 3:2 Ференцварош - Трабзонспор 3:2 Умраниеспор - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Галатасарай 0:0 Трабзонспор - Копенгаген 0:0 Антальяспор - Трабзонспор 5:2 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Хатайспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 0:2 Трабзонспор - Сивасспор 4:0 Эмполи - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Торино 0:3 Трабзонспор - Словацко 2:2 МТК - Трабзонспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1
Монако
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Монпелье - Монако 0:2 Монако - Трабзонспор 3:1 Монако - Нант 4:1 Монако - Дженоа 2:3
Реймс - Монако 0:3 Монако - Ференцварош 0:1 Монако - Лион 2:1 Црвена Звезда - Монако 0:1 Ницца - Монако 0:1 Монако - Труа 2:4 ПСЖ - Монако 1:1 Монако - Ланс 1:4 Монако - Ренн 1:1 ПСВ - Монако 3:2 Страсбург - Монако 1:2 Монако - ПСВ 1:1 Саутгемптон - Монако 3:1 Порту - Монако 2:1 Интер Милан - Монако 2:2 Портимоненсе - Монако 0:2

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ференцварош Заявка 3 2 0 1 5 - 6 6
2. Монако Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Трабзонспор Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Црвена Звезда Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Црвена Звезда Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
2. Ференцварош Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Монако Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Трабзонспор Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ференцварош Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
2. Монако Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Трабзонспор Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
4. Црвена Звезда Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Бонифасе Виктор 3 (1)
Фрайбург Грегорич Михаэль 3
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 5
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Штурм Хирлендер Штефан 1 2
Унион Берлин Шефер Андраш 1 2
Весь список
  • До матча
  • Рассудит этот матч датская бригада арбитров во главе с Якобом Кехлетом. Помогать ему на бровках будут Ларс Хуммельгор и Виктор Скитте. Резервным арбитром на этот матч назначен Санди Путрос. За VAR будут отвечать англичане Дэвид Кут и Джарред Джиллетт. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче четвёртого тура группового этапа между турецким "Трабзонспором" и французским "Монако", которые выступают в группе Н. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Трабзонспор - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 октября 2022, осталось 6 минут.



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Прогнозы 115
Трабзонспор 6.1% (7)
X 27% (31)
Монако 67% (77)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Трабзонспор
Ничья
Монако
4.55
3.83
3.80
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Прогнозы на матч Трабзонспор - Монако

Исход игры
Трабзонспор
6.1% (7)
Ничья
27% (31)
Монако
67% (77)
Тотал 2.5
Больше
60.55% (66)
Меньше
39.45% (43)
Обе команды забьют
Да
82.57% (90)
Нет
17.43% (19)
Популярный счёт
1:2 Монако
47.8% (55)
1:1 Ничья
20.9% (24)
0:1 Монако
11.3% (13)
2:2 Ничья
5.2% (6)
2:1 Трабзонспор
4.3% (5)
0:2 Монако
2.6% (3)
1:0 Трабзонспор
1.7% (2)
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