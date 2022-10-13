Трабзонспор

Рассудит этот матч датская бригада арбитров во главе с Якобом Кехлетом. Помогать ему на бровках будут Ларс Хуммельгор и Виктор Скитте. Резервным арбитром на этот матч назначен Санди Путрос. За VAR будут отвечать англичане Дэвид Кут и Джарред Джиллетт.

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Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче четвёртого тура группового этапа между турецким "Трабзонспором" и французским "Монако", которые выступают в группе Н. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров.