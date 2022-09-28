Тур: 4. Стадион: Senol Gunes Sport Complex.
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История личных встреч
Трабзонспор
Монако
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакасетас Тасос
|1
|0.33
|Трезеге
|1
|0.33
|Бозок Умут
|1
|0.33
|Макси Гомес
|1
|0.33
|Гамшик Марек
|1
|0.33
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|2 (1)
|0.67
|Эмболо Брель
|1 (1)
|0.33
|Дисаси Аксель
|1
|0.33
Карточки
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макси Гомес
|0
|1
|Денсвил Стефано
|1
|0
|Джанини Жорже
|1
|0
|Барди Энис
|1
|0
|Элмалы Эврен Эрен
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Головин Александр
|1
|0
|Эмболо Брель
|1
|0
|Дьятта Крепен
|1
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
60%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
14%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Трабзонспор
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Трабзонспор - Касымпаша 0:0 Монако - Трабзонспор 3:1 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Газиантеп 3:2
Трабзонспор - Црвена Звезда 2:1 Адана Демирспор - Трабзонспор 3:2 Ференцварош - Трабзонспор 3:2 Умраниеспор - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Галатасарай 0:0 Трабзонспор - Копенгаген 0:0 Антальяспор - Трабзонспор 5:2 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Трабзонспор - Хатайспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 0:2 Трабзонспор - Сивасспор 4:0 Эмполи - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Торино 0:3 Трабзонспор - Словацко 2:2 МТК - Трабзонспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1
Монако
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Монпелье - Монако 0:2 Монако - Трабзонспор 3:1 Монако - Нант 4:1 Монако - Дженоа 2:3
Реймс - Монако 0:3 Монако - Ференцварош 0:1 Монако - Лион 2:1 Црвена Звезда - Монако 0:1 Ницца - Монако 0:1 Монако - Труа 2:4 ПСЖ - Монако 1:1 Монако - Ланс 1:4 Монако - Ренн 1:1 ПСВ - Монако 3:2 Страсбург - Монако 1:2 Монако - ПСВ 1:1 Саутгемптон - Монако 3:1 Порту - Монако 2:1 Интер Милан - Монако 2:2 Портимоненсе - Монако 0:2
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ференцварош
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|2.
|Монако
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Трабзонспор
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Црвена Звезда
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Црвена Звезда
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|2.
|Ференцварош
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Трабзонспор
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ференцварош
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|2.
|Монако
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Трабзонспор
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|4.
|Црвена Звезда
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (1)
|АЕК Ларнака
|Дьюрчо Адам
|3
|Фенербахче
|Кавечи Ирфан
|3
|Мальмё
|Телин Исаак
|3
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
|Штурм
|Хирлендер Штефан
|1 2
|Унион Берлин
|Шефер Андраш
|1 2
|Штурм
|Газибегович Юсуф
|1 2
Прогнозы на матч Трабзонспор - Монако
Исход игры
Трабзонспор
4.7% (2)
Ничья
30.2% (13)
Монако
65.1% (28)
Тотал 2.5
Больше
67.44% (29)
Меньше
32.56% (14)
Обе команды забьют
Да
83.72% (36)
Нет
16.28% (7)
Популярный счёт
1:2 Монако
48.8% (21)
1:1 Ничья
16.3% (7)
2:2 Ничья
14% (6)
0:1 Монако
9.3% (4)
0:2 Монако
7% (3)
2:1 Трабзонспор
4.7% (2)
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