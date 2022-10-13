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Лига конференций
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
Жальгирис
 
Позже
Пюник
1
Гертмонас
Эдвинас
12
Мамич
Петар
3
Павелич
Марио
26
Любисавльевич
Неманья
7
Бопесу
Жоэль
77
Кьеремех
Франсис
5
Горобцов
Николас
23
Буфф
Оливер
92
Урега
Фабьен
99
Ойвуси
Матиас
10
Ренан
Соарес
1
Юрченко
Давид
29
Кочук
Евгений
14
Отубаньо
Юсуф
2
Джуричич
Лука
79
Вакуленко
Сергей
27
Баранов
Никита
9
Дашян
Артак
11
Арутюнян
Оганес
95
Братков
Антон
30
Гонсалес
Александр
6
Карлос
Джуниор
II
Жальгирис
4-4-2
Пюник
4-3-3

История личных встреч

Жальгирис
Пюник

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛК
2:0
ЛЕ
1:1
ЛЕ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Жальгирис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пюник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дашян Артак 2 0.67
Отубаньо Юсуф 2 0.67
Карлос Джуниор II 1 0.33
Гонсалес Александр 0 0
Арутюнян Оганес 0 0

Карточки

Жальгирис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горобцов Николас 2 0
Любисавльевич Неманья 2 0
Мамич Петар 1 0
Кьеремех Франсис 1 0
Пюник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милькович Александр 3 0
Братков Антон 1 0
Коваленко Михаил Вадимович 1 0
Кочук Евгений 1 0
Арутюнян Оганес 1 0
Карапетян Арис 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Жальгирис
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лиетава Йонава - Жальгирис 0:4 Пюник - Жальгирис 2:0 Жальгирис - Кауно Жальгирис 2:1 Жальгирис - Судува 1:0
Жальгирис - Ритеряй 3:1 Жальгирис - Базель 0:1 Кауно Жальгирис - Жальгирис 0:2 Слован Братислава - Жальгирис 0:0 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 1:1 Хегельман Литауэн - Жальгирис 1:4 Жальгирис - Лудогорец 3:3 Жальгирис - Лиетава Йонава 3:1 Лудогорец - Жальгирис 1:0 Ритеряй - Жальгирис 1:5 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Жальгирис - Банга 2:1 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0 Мальмё - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Мальмё 1:0 Жальгирис - ФК Балкани 1:0
Пюник
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Арарат - Пюник 1:0 Пюник - Жальгирис 2:0 Пюник - Алашкерт 5:1 Урарту - Пюник 2:1
Пюник - Слован Братислава 2:0 Пюник - ЦСКА Ереван 3:1 Базель - Пюник 3:1 Пюник - Лернаин Арцах 1:0 Пюник - Ноа Ереван 3:0 Шериф - Пюник 0:0 Пюник - Ван 0:1 Пюник - Шериф 0:0 Пюник - Ширак 1:0 Пюник - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Пюник 5:0 Пюник - Арарат 0:1 Дюделанж - Пюник 1:4 Пюник - Дюделанж 0:1 ЧФР Клуж - Пюник 2:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
2. Пюник Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Слован Братислава Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
4. Жальгирис Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пюник Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Базель Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Слован Братислава Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
4. Жальгирис Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Слован Братислава Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Жальгирис Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
4. Пюник Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 9 (2)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
Вильярреал Моралес Луис 7 (3)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
Слован Братислава Канкава Джаба 1 3
РФШ Рига Шимкович Томаш 1 3
Юргорден Шуллер Расмус 1 3
Партизан Белич Кристиян 1 3
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги конференций, в котором сыграют литовский «Жальгирис» и армянский «Пюникя». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Жальгирис - Пюник от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 октября 2022, осталось 6 минут.



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Прогнозы 132
Жальгирис 46.2% (61)
X 31.1% (41)
Пюник 22.7% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жальгирис
Ничья
Пюник
3.20
3.50
4.10
Все Коэффициенты
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Прогнозы на матч Жальгирис - Пюник

Исход игры
Жальгирис
46.6% (61)
Ничья
31.3% (41)
Пюник
22.1% (29)
Тотал 2.5
Больше
42.15% (51)
Меньше
57.85% (70)
Обе команды забьют
Да
66.94% (81)
Нет
33.06% (40)
Популярный счёт
2:1 Жальгирис
25.2% (33)
1:1 Ничья
22.9% (30)
1:0 Жальгирис
18.3% (24)
1:2 Пюник
11.5% (15)
0:1 Пюник
5.3% (7)
0:0 Ничья
3.8% (5)
2:0 Жальгирис
3.1% (4)
2:2 Ничья
2.3% (3)
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