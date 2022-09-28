Тур: 4. Стадион: ЛФФ.
История личных встреч
Жальгирис
Пюник
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Жальгирис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Пюник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дашян Артак
|2
|0.67
|Отубаньо Юсуф
|2
|0.67
|Карлос Джуниор II
|1
|0.33
|Гонсалес Александр
|0
|0
|Арутюнян Оганес
|0
|0
Карточки
Жальгирис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горобцов Николас
|2
|0
|Любисавльевич Неманья
|2
|0
|Мамич Петар
|1
|0
|Кьеремех Франсис
|1
|0
Пюник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милькович Александр
|3
|0
|Братков Антон
|1
|0
|Коваленко Михаил Вадимович
|1
|0
|Кочук Евгений
|1
|0
|Арутюнян Оганес
|1
|0
|Карапетян Арис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Жальгирис
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лиетава Йонава - Жальгирис 0:4 Пюник - Жальгирис 2:0 Жальгирис - Кауно Жальгирис 2:1 Жальгирис - Судува 1:0
Жальгирис - Ритеряй 3:1 Жальгирис - Базель 0:1 Кауно Жальгирис - Жальгирис 0:2 Слован Братислава - Жальгирис 0:0 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 1:1 Хегельман Литауэн - Жальгирис 1:4 Жальгирис - Лудогорец 3:3 Жальгирис - Лиетава Йонава 3:1 Лудогорец - Жальгирис 1:0 Ритеряй - Жальгирис 1:5 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Жальгирис - Банга 2:1 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0 Мальмё - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Мальмё 1:0 Жальгирис - ФК Балкани 1:0
Пюник
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Арарат - Пюник 1:0 Пюник - Жальгирис 2:0 Пюник - Алашкерт 5:1 Урарту - Пюник 2:1
Пюник - Слован Братислава 2:0 Пюник - ЦСКА Ереван 3:1 Базель - Пюник 3:1 Пюник - Лернаин Арцах 1:0 Пюник - Ноа Ереван 3:0 Шериф - Пюник 0:0 Пюник - Ван 0:1 Пюник - Шериф 0:0 Пюник - Ширак 1:0 Пюник - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Пюник 5:0 Пюник - Арарат 0:1 Дюделанж - Пюник 1:4 Пюник - Дюделанж 0:1 ЧФР Клуж - Пюник 2:2 Пюник - ЧФР Клуж 0:0
Группа H
Группа H
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|9 (2)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|7 (2)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (1)
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|5
|РФШ Рига
|Шимкович Томаш
|1 3
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 3
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 3
|ФКСБ
|Попеску Октавиан
|4
Прогнозы на матч Жальгирис - Пюник
Исход игры
Жальгирис
43.9% (18)
Ничья
26.8% (11)
Пюник
29.3% (12)
Тотал 2.5
Больше
58.54% (24)
Меньше
41.46% (17)
Обе команды забьют
Да
80.49% (33)
Нет
19.51% (8)
Популярный счёт
2:1 Жальгирис
29.3% (12)
1:2 Пюник
24.4% (10)
1:1 Ничья
22% (9)
1:0 Жальгирис
12.2% (5)
2:2 Ничья
4.9% (2)
0:1 Пюник
4.9% (2)
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