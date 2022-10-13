Тур: 4. Стадион: Яаков Тернер. Зрители: 11668
1:1
Конец матча
0'
1:0
9' ПенальтиХемед Томер
1:1
44' ГолШимчак Филип
68' Желтая карточкаКарлстрём Йеспер
78' Желтая карточкаЭлиас Шай
90' Желтая карточкаМархвиньски Филип
90'+5
Ход матча
9'
1:0
44'
1:1
68'
78'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
55
Глазер
Омри
18
Тиби
Эйтан
22
Лопеш
Элдер
10
Миха
Дор
19
Элиас
Шай
17
Хемед
Томер
- Основной состав
-
55 Глазер ОмриВратарь
- Защитник
-
18 Тиби ЭйтанЗащитник
- Защитник
-
22 Лопеш ЭлдерЗащитник
- Полузащитник
-
10 Миха ДорПолузащитник
-
19 Элиас ШайПолузащитник
- Нападающий
-
17 Хемед ТомерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Йосефи ТомерПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Шамир ЭденПолузащитник
-
13 Анса ЮджинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
45 Khaled Zaid
-
41 Liad Abitbul
-
34 Amir Ganah
-
37 Eric Khalfin
-
Главный тренер: Барда Эльянив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
-
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
История личных встреч
Хапоэль Беэр-Шева
Лех
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хапоэль Беэр-Шева
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хатуэль Ротем
|5
|0.5
|Хемед Томер
|2 (1)
|0.2
|Йосефи Томер
|1
|0.1
|Витор Мигел
|1
|0.1
|Джехезкель Сагив
|1
|0.1
|Сельмани Астрит
|1
|0.1
|Сафури Рамиз
|0
|0
|Миха Дор
|0
|0
|Лопеш Элдер
|0
|0
|Анса Юджин
|0
|0
|Сулейманов Магомед-Шапи
|0
|0
|Эль-Хамид Хатем Абд
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|6 (1)
|0.6
|Вельде Кристоффер
|4
|0.4
|Скурась Михал
|4
|0.4
|Амарал Жоау
|2
|0.2
|Перейра Жоэл III
|1
|0.1
|Мархвиньски Филип
|1
|0.1
|Соуза Афонсу
|1
|0.1
|Шимчак Филип
|1
|0.1
|Червински Алан
|1
|0.1
|Ребошу Педру
|0
|0
|Дагерстол Филип
|0
|0
|Цитаишвили Георгий
|0
|0
Карточки
Хапоэль Беэр-Шева
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барейро Лукас
|4
|0
|Хатуэль Ротем
|4
|0
|Эль-Хамид Хатем Абд
|2
|1
|Элиас Шай
|3
|0
|Миха Дор
|2
|0
|Лопеш Элдер
|2
|0
|Анса Юджин
|2
|0
|Кельтенс Давид
|2
|0
|Сельмани Астрит
|2
|0
|Витор Мигел
|1
|0
|Мартинш Андре
|1
|0
|Тиби Эйтан
|1
|0
|Абу-Абайд Ияд
|1
|0
|Джехезкель Сагив
|1
|0
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0
|Глазер Омри
|1
|0
|Йосефи Томер
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравски Радослав
|3
|0
|Карлстрём Йеспер
|3
|0
|Ребошу Педру
|2
|0
|Перейра Жоэл III
|2
|0
|Вельде Кристоффер
|2
|0
|Мархвиньски Филип
|2
|0
|Милич Антонио
|0
|1
|Дуглас Барри
|1
|0
|Квеквескири Ника
|1
|0
|Беднарек Филип
|1
|0
|Червински Алан
|1
|0
|Скурась Михал
|1
|0
|Шимчак Филип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
1
14%
0
0%
91-120
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
5
63%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
1
14%
0
0%
91-120
Забито
4
15
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
25%
3
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
20%
61-75
2
50%
3
20%
76-90
0
0%
2
13%
91-120
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
11
21
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
2
18%
3
14%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
9%
4
19%
31-45
2
18%
2
10%
46-60
2
18%
4
19%
61-75
3
27%
4
19%
76-90
1
9%
2
10%
91-120
Пропущено
8
10
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
5
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
50%
1
10%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
1
13%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Хапоэль Беэр-Шева
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Хайфа 2:2 Лех - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Маккаби Нетания - Хапоэль Беэр-Шева 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Бней-Сахнин 1:0
Хапоэль Беэр-Шева - Вильярреал 1:2 Хапоэль Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 2:3 Аустрия Вена - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Ашдод 1:2 Бейтар Трамп - Хапоэль Беэр-Шева 0:5 Хапоэль Беэр-Шева - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Лугано 3:1 Лугано - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Динамо Минск - Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Хапоэль Беэр-Шева - Динамо Минск 2:1 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Висла Краков - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:2
Лех
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лех - Радомьяк Радом 1:0 Лех - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Лех - Легия 0:0 Варта Познань - Лех 0:1
Лех - Аустрия Вена 4:1 Погонь Щецин - Лех 2:2 Вильярреал - Лех 4:3 Лех - Видзев Лодзь 2:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3 Лех - Пяст 1:0 Дюделанж - Лех 1:1 Лех - Дюделанж 2:0 Лех - Шлёнск 0:1 Лех - Викингур Рейкьявик 4:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Викингур Рейкьявик - Лех 1:0 Лех - Висла Плоцк 1:3 Динамо Батуми - Лех 1:1 Лех - Динамо Батуми 5:0 Лех - Сталь Мелец 0:2
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 4
|12
|2.
|Лех
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 6
|5
|3.
|Хапоэль Беэр-Шева
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|4.
|Аустрия Вена
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 10
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|2.
|Лех
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Аустрия Вена
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|4.
|Хапоэль Беэр-Шева
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Хапоэль Беэр-Шева
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|3.
|Лех
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|4.
|Аустрия Вена
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|9 (2)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|7 (3)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (2)
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 4
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|5
|ФКСБ
|Олару Дариус
|5
|Базель
|Бургер Ваутер
|5
|Слован Братислава
|Канкава Джаба
|1 3
Прогнозы на матч Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Лех
Исход игры
Хапоэль Беэр-Шева
43.6% (51)
Ничья
43.6% (51)
Лех
12.8% (15)
Тотал 2.5
Больше
33.04% (38)
Меньше
66.96% (77)
Обе команды забьют
Да
72.17% (83)
Нет
27.83% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.5% (45)
2:1 Хапоэль Беэр-Шева
22.2% (26)
1:0 Хапоэль Беэр-Шева
17.9% (21)
1:2 Лех
6.8% (8)
0:1 Лех
5.1% (6)
2:2 Ничья
2.6% (3)
2:0 Хапоэль Беэр-Шева
2.6% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!