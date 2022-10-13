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Лига конференций
2022-2023

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 11668
Хапоэль Беэр-Шева
1:1
Конец матча
Лех
0'
1:0
9' Пенальти
Хемед Томер
1:1
44' Гол
Шимчак Филип
68' Желтая карточка
Карлстрём Йеспер
78' Желтая карточка
Элиас Шай
90' Желтая карточка
Мархвиньски Филип
90'+5

Ход матча

9'
Хемед Томер
1:0
44'
1:1
Шимчак Филип
(Дагерстол Филип)
57'
 
Вельде Кристоффер
Цитаишвили Георгий
59'
Анса Юджин
Хатуэль Ротем
 
68'
 
Карлстрём Йеспер
68'
 
Амарал Жоау
Шимчак Филип
72'
Шехтер Итей
Хемед Томер
 
72'
Джехезкель Сагив
Сулейманов Магомед-Шапи
 
78'
Элиас Шай
 
81'
Шамир Эден
Барейро Лукас
 
81'
Сельмани Астрит
Абу-Абайд Ияд
 
85'
 
Квеквескири Ника
Муравски Радослав
85'
 
Мархвиньски Филип
Скурась Михал
90'
 
Мархвиньски Филип

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 117
Хапоэль Беэр-Шева 43.6% (51)
X 43.6% (51)
Лех 12.8% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
55
Глазер
Омри
5
Абу-Абайд
Ияд
18
Тиби
Эйтан
4
Витор
Мигел
22
Лопеш
Элдер
35
Барейро
Лукас
10
Миха
Дор
19
Элиас
Шай
77
Хатуэль
Ротем
17
Хемед
Томер
93
Сулейманов
Магомед-Шапи
35
Беднарек
Филип
2
Перейра
Жоэл
III
25
Дагерстол
Филип
16
Милич
Антонио
5
Ребошу
Педру
6
Карлстрём
Йеспер
22
Муравски
Радослав
14
Цитаишвили
Георгий
17
Шимчак
Филип
21
Скурась
Михал
9
Исхак
Микаэль
Хапоэль Беэр-Шева
4-1-2-3
Лех
4-2-3-1

История личных встреч

Хапоэль Беэр-Шева
Лех

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хатуэль Ротем 5 0.5
Хемед Томер 2 (1) 0.2
Йосефи Томер 1 0.1
Витор Мигел 1 0.1
Джехезкель Сагив 1 0.1
Сельмани Астрит 1 0.1
Сафури Рамиз 0 0
Миха Дор 0 0
Лопеш Элдер 0 0
Анса Юджин 0 0
Сулейманов Магомед-Шапи 0 0
Эль-Хамид Хатем Абд 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 6 (1) 0.6
Вельде Кристоффер 4 0.4
Скурась Михал 4 0.4
Амарал Жоау 2 0.2
Перейра Жоэл III 1 0.1
Мархвиньски Филип 1 0.1
Соуза Афонсу 1 0.1
Шимчак Филип 1 0.1
Червински Алан 1 0.1
Ребошу Педру 0 0
Дагерстол Филип 0 0
Цитаишвили Георгий 0 0

Карточки

Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барейро Лукас 4 0
Хатуэль Ротем 4 0
Эль-Хамид Хатем Абд 2 1
Элиас Шай 3 0
Миха Дор 2 0
Лопеш Элдер 2 0
Анса Юджин 2 0
Кельтенс Давид 2 0
Сельмани Астрит 2 0
Витор Мигел 1 0
Мартинш Андре 1 0
Тиби Эйтан 1 0
Абу-Абайд Ияд 1 0
Джехезкель Сагив 1 0
Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
Глазер Омри 1 0
Йосефи Томер 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравски Радослав 3 0
Карлстрём Йеспер 3 0
Ребошу Педру 2 0
Перейра Жоэл III 2 0
Вельде Кристоффер 2 0
Мархвиньски Филип 2 0
Милич Антонио 0 1
Дуглас Барри 1 0
Квеквескири Ника 1 0
Беднарек Филип 1 0
Червински Алан 1 0
Скурась Михал 1 0
Шимчак Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
1
14%
0
0%
91-120

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
5
63%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
1
14%
0
0%
91-120

Забито

4
15
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
25%
3
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
20%
61-75
2
50%
3
20%
76-90
0
0%
2
13%
91-120

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

11
21
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
2
18%
3
14%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
9%
4
19%
31-45
2
18%
2
10%
46-60
2
18%
4
19%
61-75
3
27%
4
19%
76-90
1
9%
2
10%
91-120

Пропущено

8
10
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
5
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
50%
1
10%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
1
13%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Хапоэль Беэр-Шева
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Хайфа 2:2 Лех - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Маккаби Нетания - Хапоэль Беэр-Шева 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Бней-Сахнин 1:0
Хапоэль Беэр-Шева - Вильярреал 1:2 Хапоэль Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 2:3 Аустрия Вена - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Ашдод 1:2 Бейтар Трамп - Хапоэль Беэр-Шева 0:5 Хапоэль Беэр-Шева - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Лугано 3:1 Лугано - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Динамо Минск - Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Хапоэль Беэр-Шева - Динамо Минск 2:1 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Висла Краков - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:2
Лех
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лех - Радомьяк Радом 1:0 Лех - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Лех - Легия 0:0 Варта Познань - Лех 0:1
Лех - Аустрия Вена 4:1 Погонь Щецин - Лех 2:2 Вильярреал - Лех 4:3 Лех - Видзев Лодзь 2:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3 Лех - Пяст 1:0 Дюделанж - Лех 1:1 Лех - Дюделанж 2:0 Лех - Шлёнск 0:1 Лех - Викингур Рейкьявик 4:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Викингур Рейкьявик - Лех 1:0 Лех - Висла Плоцк 1:3 Динамо Батуми - Лех 1:1 Лех - Динамо Батуми 5:0 Лех - Сталь Мелец 0:2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 4 4 0 0 12 - 4 12
2. Лех Заявка 4 1 2 1 8 - 6 5
3. Хапоэль Беэр-Шева Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
4. Аустрия Вена Заявка 4 0 1 3 1 - 10 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 2 2 0 0 9 - 3 6
2. Лех Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Аустрия Вена Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Хапоэль Беэр-Шева Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Хапоэль Беэр-Шева Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
3. Лех Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
4. Аустрия Вена Заявка 2 0 0 2 1 - 9 0
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  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 9 (2)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
Вильярреал Моралес Луис 7 (3)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вадуц Фоссо Райан 1 4
Юргорден Эдвардсен Виктор 5
ФКСБ Олару Дариус 5
Базель Бургер Ваутер 5
Слован Братислава Канкава Джаба 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turner Stadium Be'er Sheva. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Хапоэль Беэр-Шева 43.6% (51)
    X 43.6% (51)
    Лех 12.8% (15)
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    Где смотреть матч Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Лех онлайн

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    Прогнозы на матч Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Лех

    Исход игры
    Хапоэль Беэр-Шева
    43.6% (51)
    Ничья
    43.6% (51)
    Лех
    12.8% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.04% (38)
    Меньше
    66.96% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    72.17% (83)
    Нет
    27.83% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.5% (45)
    2:1 Хапоэль Беэр-Шева
    22.2% (26)
    1:0 Хапоэль Беэр-Шева
    17.9% (21)
    1:2 Лех
    6.8% (8)
    0:1 Лех
    5.1% (6)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    2:0 Хапоэль Беэр-Шева
    2.6% (3)
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