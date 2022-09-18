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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 4.
Неа Саламина
1:1
Конец матча
Аполлон
0'
1:0
22' Гол
Фелипе Жуан
1:1
41' Пенальти
Пинакас Димитрис
83' Желтая карточка
Abdelaye Diakite
86' Красная карточка
Abdelaye Diakite
90'+5
Неа Саламина
Аполлон

История личных встреч

Неа Саламина
Аполлон

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
72.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

29 матчей

10.3%
89.7%
0 побед 3 ничьи 26 побед

Первый тайм

34.5%
65.5%
0 побед 10 ничьих 19 побед

Второй тайм

13.8%
86.2%
0 побед 4 ничьи 21 победа

40 матчей

17.5%
17.5%
65%
7 побед 7 ничьих 26 побед

Первый тайм

20%
32.5%
47.5%
8 побед 13 ничьих 19 побед

Второй тайм

17.5%
30%
52.5%
7 побед 12 ничьих 21 победа

История матчей

ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
1:3
ПД
4:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
0:3
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
5:0
ПД
1:1
ПД
0:3
ПД
0:3
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
5:0
ПД
5:0
ПД
4:0
ТМС
1:2
ПД
0:3
КК
1:3
КК
1:0
ПД
1:2
ПД
2:0
КК
1:0
КК
0:1
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
3:2
ПД
1:2
ПД
0:1
К
2:0
К
1:0
ПД
4:1
К
1:2
ПД
0:0
К
2:0
ПД
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мигелито 2 0.5
Климович Владислав 1 0.25
Фелипе Жуан 1 0.25
Abdelaye Diakite 1 0.25
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роберж Валентин 1 0.25
Жради Бассель 1 0.25
Хенти Эзекиэль 1 0.25
Питтас Яннис 1 0.25
Пинакас Димитрис 1 (1) 0.25

Карточки

Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Abdelaye Diakite 1 1
Манджек Жорж 2 0
Толемесс Флориан 1 0
Мигелито 1 0
Сантос Тьяго III 1 0
Konstrantinos Serghiou 1 0
Jose M.F. Moreno Chico3 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роберж Валентин 1 0
Йованович Вукашин 1 0
Алеесами Хайтам 1 0
Панайоту Антреас 1 0
Хаммас Амин 1 0
Артиматас Панайотис 1 0
Кабрал Эуклидес 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Неа Саламина
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2
Неа Саламина - Анортосис 0:2 Неа Саламина - Эрмис 1:0 Ботев Пловдив - Неа Саламина 2:1 Сабах Баку - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Zakakiou 0:1 Omonia 29 Maiou - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Ахиронас 3:0 Алки Ороклинис - Неа Саламина 0:2 Неа Саламина - Омония Арадиппу 2:0 Ксилотимву - Неа Саламина 1:1 Олимпиас Лимпион - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Отеллос 4:1 Неа Саламина - Кармиотисса 0:2 Айя-Напа - Неа Саламина 0:2 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:0 Неа Саламина - Эрмис Арадиппу 3:1
Аполлон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аполлон - Днепр-1 1:3 Аполлон - Омония 2:1 Вадуц - Аполлон 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:1
Аполлон - Эносис 1:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Аполлон - Омония 2:0 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Торино - Аполлон 1:0 Аполлон - Слован Либерец 2:3 Мезёкёвешд - Аполлон 3:3 Докса - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - Пафос 0:2 АЕК Ларнака - Аполлон 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 4 3 1 0 10 - 1 10
2. Аполлон 4 3 1 0 5 - 2 10
3. Арис Лимассол 4 3 0 1 9 - 3 9
4. АПОЭЛ 4 2 1 1 5 - 2 7
5. Неа Саламина 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Анортосис 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Докса Катокопия 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Омония 4 2 0 2 8 - 5 6
9. АЕК Ларнака 4 1 1 2 3 - 4 4
10. Акритас Хлоракас 4 1 1 2 3 - 7 4
11. Эносис 4 1 0 3 2 - 7 3
12. Кармиотисса 4 1 0 3 3 - 9 3
13. АЕЛ Лимаcсол 4 0 1 3 2 - 5 1
14. Олимпиакос Никосия 4 0 1 3 1 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Омония 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Пафос 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Аполлон 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Арис Лимассол 3 2 0 1 8 - 3 6
5. АЕК Ларнака 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Неа Саламина 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Акритас Хлоракас 2 1 0 1 1 - 4 3
8. АПОЭЛ 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Анортосис 2 0 1 1 1 - 3 1
10. Олимпиакос Никосия 3 0 1 2 1 - 4 1
11. Докса Катокопия 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Эносис 1 0 0 1 1 - 2 0
13. АЕЛ Лимаcсол 2 0 0 2 1 - 3 0
14. Кармиотисса 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Докса Катокопия 3 2 1 0 4 - 2 7
2. АПОЭЛ 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Анортосис 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Пафос 2 1 1 0 5 - 1 4
5. Аполлон 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Арис Лимассол 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Неа Саламина 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Кармиотисса 2 1 0 1 2 - 5 3
9. Эносис 3 1 0 2 1 - 5 3
10. АЕЛ Лимаcсол 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Акритас Хлоракас 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Олимпиакос Никосия 1 0 0 1 0 - 5 0
13. Омония 2 0 0 2 1 - 3 0
14. АЕК Ларнака 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 3
Анортосис Нинга Казимир 3
Омония Бруно V 5
Неа Саламина Мигелито 2
Арис Лимассол Шави Уоррен 2
Весь список

Топ нарушителей
Арис Лимассол Яго Стив 1 2
АПОЭЛ Вилер Христос 1 2
Акритас Хлоракас Эрасо Хави 3
Эносис Andreas Christofi 3
Неа Саламина Abdelaye Diakite 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Dimitris Pinakas из команды Аполлон забивает с точки!
  • Бонусы букмекеров
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    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Фелипе Жуан бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Неа Саламина 1:1 Аполлон онлайн

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