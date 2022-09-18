Тур: 4.
1:1
Конец матча
0'
1:0
22' ГолФелипе Жуан
1:1
41' ПенальтиПинакас Димитрис
83' Желтая карточкаAbdelaye Diakite
86' Красная карточкаAbdelaye Diakite
90'+5
Ход матча
22'
1:0
41'
1:1
83'
86'
- Основной состав
-
30 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
-
37 Офори РичардЗащитник
-
8 МигелитоЗащитник
-
10 Манджек ЖоржПолузащитник
-
70 Фелипе ЖуанПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
- Запасные игроки
-
24 Тчаха СержЗащитник
- Полузащитник
-
20 Ботеак ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Savvas Poursaitidis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Шахар ИдоПолузащитник
-
24 Хаммас АминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Ресио ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Катала Давид
История личных встреч
Неа Саламина
Аполлон
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
72.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
29 матчей
10.3%
89.7%
0 побед 3 ничьи 26 побед
Первый тайм
34.5%
65.5%
0 побед 10 ничьих 19 побед
Второй тайм
13.8%
86.2%
0 побед 4 ничьи 21 победа
40 матчей
17.5%
17.5%
65%
7 побед 7 ничьих 26 побед
Первый тайм
20%
32.5%
47.5%
8 побед 13 ничьих 19 побед
Второй тайм
17.5%
30%
52.5%
7 побед 12 ничьих 21 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мигелито
|2
|0.5
|Климович Владислав
|1
|0.25
|Фелипе Жуан
|1
|0.25
|Abdelaye Diakite
|1
|0.25
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роберж Валентин
|1
|0.25
|Жради Бассель
|1
|0.25
|Хенти Эзекиэль
|1
|0.25
|Питтас Яннис
|1
|0.25
|Пинакас Димитрис
|1 (1)
|0.25
Карточки
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Abdelaye Diakite
|1
|1
|Манджек Жорж
|2
|0
|Толемесс Флориан
|1
|0
|Мигелито
|1
|0
|Сантос Тьяго III
|1
|0
|Konstrantinos Serghiou
|1
|0
|Jose M.F. Moreno Chico3
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роберж Валентин
|1
|0
|Йованович Вукашин
|1
|0
|Алеесами Хайтам
|1
|0
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Хаммас Амин
|1
|0
|Артиматас Панайотис
|1
|0
|Кабрал Эуклидес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Неа Саламина
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2
Неа Саламина - Анортосис 0:2 Неа Саламина - Эрмис 1:0 Ботев Пловдив - Неа Саламина 2:1 Сабах Баку - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Zakakiou 0:1 Omonia 29 Maiou - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Ахиронас 3:0 Алки Ороклинис - Неа Саламина 0:2 Неа Саламина - Омония Арадиппу 2:0 Ксилотимву - Неа Саламина 1:1 Олимпиас Лимпион - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Отеллос 4:1 Неа Саламина - Кармиотисса 0:2 Айя-Напа - Неа Саламина 0:2 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:0 Неа Саламина - Эрмис Арадиппу 3:1
Аполлон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аполлон - Днепр-1 1:3 Аполлон - Омония 2:1 Вадуц - Аполлон 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:1
Аполлон - Эносис 1:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Аполлон - Омония 2:0 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Торино - Аполлон 1:0 Аполлон - Слован Либерец 2:3 Мезёкёвешд - Аполлон 3:3 Докса - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - Пафос 0:2 АЕК Ларнака - Аполлон 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|2.
|Аполлон
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|Арис Лимассол
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|4.
|АПОЭЛ
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|5.
|Неа Саламина
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Анортосис
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Докса Катокопия
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Омония
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|9.
|АЕК Ларнака
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|Акритас Хлоракас
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|11.
|Эносис
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|12.
|Кармиотисса
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|13.
|АЕЛ Лимаcсол
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|Олимпиакос Никосия
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Омония
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Пафос
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Аполлон
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Арис Лимассол
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|5.
|АЕК Ларнака
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Неа Саламина
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Акритас Хлоракас
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|8.
|АПОЭЛ
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Анортосис
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|Олимпиакос Никосия
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|11.
|Докса Катокопия
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Эносис
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|АЕЛ Лимаcсол
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|14.
|Кармиотисса
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Докса Катокопия
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|АПОЭЛ
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Анортосис
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Пафос
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|5.
|Аполлон
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Арис Лимассол
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Неа Саламина
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Кармиотисса
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|9.
|Эносис
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|10.
|АЕЛ Лимаcсол
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Акритас Хлоракас
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|13.
|Омония
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|14.
|АЕК Ларнака
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
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|Пафос
|Жайро
|3
|Анортосис
|Нинга Казимир
|3
|Омония
|Бруно V
|5
|Неа Саламина
|Мигелито
|2
|Арис Лимассол
|Шави Уоррен
|2
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 2
|АПОЭЛ
|Вилер Христос
|1 2
|Акритас Хлоракас
|Эрасо Хави
|3
|Эносис
|Andreas Christofi
|3
|Неа Саламина
|Abdelaye Diakite
|1 1