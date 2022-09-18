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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 5. Стадион:
Волос
2:0
Конец матча
Ионикос
0'
1:0
15' Гол
Ожегович Огнен
34' Желтая карточка
Эшковал Жоау
47' Желтая карточка
Vasilios Mantzis
2:0
54' Гол
Луна Антонио
56' Желтая карточка
Луна Антонио
62' Желтая карточка
Fabien Antunes
80' Желтая карточка
Мендоса Хавьер
90'+4
55
Клейман
Борис
3
Алхо
Николай
26
Эшковал
Жоау
16
Сьелис
Христос
13
Луна
Антонио
14
Баррьентос
Жан
6
Цоканис
Тасос
10
Фернандес
Пауло
20
Мескида
Николас
7
Делетич
Милош
9
Ожегович
Огнен
94
Хутесиотис
Лефтерис
24
Ромао
Алаиксис
16
Чигринский
Дмитрий
25
Federico
Milo
22
Georgios
Mygas
15
Валерианос
Йоргос
10
Мендоса
Хавьер
6
Fabien
Antunes
87
Каньяс
Хосе
75
Фадига
Бандиугу
99
Vasilios
Mantzis
Волос
4-2-3-1
Ионикос
3-5-2

История личных встреч

Волос
Ионикос

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
2:1
С
2:2
С
1:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ожегович Огнен 2 0.4
Делетич Милош 2 0.4
Фернандес Пауло 1 0.2
Луна Антонио 1 0.2
Ван Веерт Том 1 0.2
Алхо Николай 0 0
Мескида Николас 0 0
Фернандеш Виктор 0 0
Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендоса Хавьер 2 0.4

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матилья Хавьер 2 0
Луна Антонио 2 0
Клейман Борис 2 0
Эшковал Жоау 2 0
Сьелис Христос 2 0
Цоканис Тасос 1 0
Ван Веерт Том 1 0
Ус Абдул Рахман 1 0
Dimitris Metaxas 1 0
Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендоса Хавьер 3 0
Federico Milo 2 0
Fabien Antunes 2 0
Чигринский Дмитрий 1 0
Ромао Алаиксис 1 0
Валерианос Йоргос 1 0
Аосман Аяс 1 0
Georgios Mygas 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Vasilios Mantzis 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
1
10%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
2
40%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Олимпиакос - Волос 1:1 Волос - ОФИ 0:1 Волос - Аполлон Лариса 1:0 АЕК - Волос 0:1
Волос - Астерас 3:3 ПАОК - Волос 3:1 Волос - ОФИ 2:1 Волос - ПАС Янина 2:0 Левадиакос - Волос 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 0:2 Волос - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 5:0 Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:1 Волос - Ламия 3:0 Ионикос - Волос 2:2 Волос - Астерас 0:2 Волос - ПАС Янина 0:0
Ионикос
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ионикос - Атромитос 1:4 Олимпиакос - Ионикос 3:1 Ионикос - Левадиакос 0:0 Панатинаикос - Ионикос 1:0
Ламия - Ионикос 1:0 Ионикос - Атромитос 2:2 Левадиакос - Ионикос 2:1 Волос - Ионикос 2:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Атромитос - Ионикос 0:1 Ионикос - Аполлон Смирнис 5:1 Ламия - Ионикос 0:1 Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Волос 2:2 ОФИ - Ионикос 2:3 Ионикос - Панетоликос 1:2 ПАОК - Ионикос 1:1 Ионикос - Аполлон Смирнис 4:0 Ионикос - ОФИ 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 5 5 0 0 9 - 1 15
2. ПАОК 5 3 2 0 5 - 2 11
3. Арис Салоники 5 3 1 1 8 - 4 10
4. АЕК 5 3 0 2 8 - 3 9
5. Атромитос 5 2 2 1 9 - 5 8
6. Волос 5 2 2 1 7 - 5 8
7. Олимпиакос 5 2 2 1 7 - 4 8
8. Панетоликос 5 2 1 2 6 - 6 7
9. ОФИ 5 1 1 3 4 - 8 4
10. ПАС Янина 5 1 1 3 3 - 9 4
11. Астерас 5 0 4 1 4 - 6 4
12. Ламия 5 0 3 2 1 - 5 3
13. Левадиакос 5 0 2 3 2 - 7 2
14. Ионикос 5 0 1 4 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 4 4 0 0 7 - 1 12
2. ПАОК 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Арис Салоники 3 2 1 0 5 - 1 7
4. Олимпиакос 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Атромитос 3 1 2 0 4 - 2 5
6. ПАС Янина 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Волос 3 1 1 1 5 - 4 4
8. АЕК 2 1 0 1 2 - 1 3
9. Панетоликос 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Астерас 2 0 1 1 0 - 2 1
11. Левадиакос 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ионикос 2 0 1 1 1 - 4 1
13. Ламия 2 0 1 1 0 - 3 1
14. ОФИ 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 3 2 0 1 6 - 2 6
2. Волос 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Панетоликос 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Панатинаикос 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Атромитос 2 1 0 1 5 - 3 3
6. Арис Салоники 2 1 0 1 3 - 3 3
7. ОФИ 2 1 0 1 2 - 3 3
8. Астерас 3 0 3 0 4 - 4 3
9. ПАОК 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Ламия 3 0 2 1 1 - 2 2
11. Олимпиакос 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Левадиакос 4 0 1 3 1 - 6 1
13. Ионикос 3 0 0 3 1 - 6 0
14. ПАС Янина 3 0 0 3 0 - 7 0
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Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 7 (1)
Арис Салоники Мансини Даниэль 3 (1)
Панетоликос Карелис Никос 3
АЕК Пинеда Орбелин 3
ПАОК Нарей Халед 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ОФИ Ларссон Эрик 1 2
Арис Салоники Дабо Брайан 1 2
Астерас Гардавски Михаэль 3
Арис Салоники Дукуре Шейк III 3
Левадиакос Константинидис Димитрис 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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