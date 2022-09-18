Тур: 5. Стадион: Пантессалико
0'
1:0
15' ГолОжегович Огнен
34' Желтая карточкаЭшковал Жоау
47' Желтая карточкаVasilios Mantzis
2:0
54' ГолЛуна Антонио
56' Желтая карточкаЛуна Антонио
62' Желтая карточкаFabien Antunes
80' Желтая карточкаМендоса Хавьер
90'+4
Ход матча
15'
34'
47'
54'
2:0
56'
62'
80'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
4 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
26
Эшковал
Жоау
13
Луна
Антонио
87
Каньяс
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Эшковал ЖоауЗащитник
- Защитник
-
13 Луна АнтониоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Пиринен ЮхаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
История личных встреч
Волос
Ионикос
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ожегович Огнен
|2
|0.4
|Делетич Милош
|2
|0.4
|Фернандес Пауло
|1
|0.2
|Луна Антонио
|1
|0.2
|Ван Веерт Том
|1
|0.2
|Алхо Николай
|0
|0
|Мескида Николас
|0
|0
|Фернандеш Виктор
|0
|0
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендоса Хавьер
|2
|0.4
Карточки
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матилья Хавьер
|2
|0
|Луна Антонио
|2
|0
|Клейман Борис
|2
|0
|Эшковал Жоау
|2
|0
|Сьелис Христос
|2
|0
|Цоканис Тасос
|1
|0
|Ван Веерт Том
|1
|0
|Ус Абдул Рахман
|1
|0
|Dimitris Metaxas
|1
|0
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендоса Хавьер
|3
|0
|Federico Milo
|2
|0
|Fabien Antunes
|2
|0
|Чигринский Дмитрий
|1
|0
|Ромао Алаиксис
|1
|0
|Валерианос Йоргос
|1
|0
|Аосман Аяс
|1
|0
|Georgios Mygas
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|Vasilios Mantzis
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
1
10%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
2
40%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Олимпиакос - Волос 1:1 Волос - ОФИ 0:1 Волос - Аполлон Лариса 1:0 АЕК - Волос 0:1
Волос - Астерас 3:3 ПАОК - Волос 3:1 Волос - ОФИ 2:1 Волос - ПАС Янина 2:0 Левадиакос - Волос 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 0:2 Волос - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 5:0 Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:1 Волос - Ламия 3:0 Ионикос - Волос 2:2 Волос - Астерас 0:2 Волос - ПАС Янина 0:0
Ионикос
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ионикос - Атромитос 1:4 Олимпиакос - Ионикос 3:1 Ионикос - Левадиакос 0:0 Панатинаикос - Ионикос 1:0
Ламия - Ионикос 1:0 Ионикос - Атромитос 2:2 Левадиакос - Ионикос 2:1 Волос - Ионикос 2:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Атромитос - Ионикос 0:1 Ионикос - Аполлон Смирнис 5:1 Ламия - Ионикос 0:1 Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Волос 2:2 ОФИ - Ионикос 2:3 Ионикос - Панетоликос 1:2 ПАОК - Ионикос 1:1 Ионикос - Аполлон Смирнис 4:0 Ионикос - ОФИ 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|5
|5
|0
|0
|9 - 1
|15
|2.
|ПАОК
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|3.
|Арис Салоники
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|4.
|АЕК
|5
|3
|0
|2
|8 - 3
|9
|5.
|Атромитос
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|6.
|Волос
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Олимпиакос
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|8.
|Панетоликос
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|ОФИ
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|10.
|ПАС Янина
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|11.
|Астерас
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|12.
|Ламия
|5
|0
|3
|2
|1 - 5
|3
|13.
|Левадиакос
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|14.
|Ионикос
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|ПАОК
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Арис Салоники
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|Олимпиакос
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Атромитос
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|ПАС Янина
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Волос
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|АЕК
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Панетоликос
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Астерас
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|Левадиакос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Ионикос
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|13.
|Ламия
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|ОФИ
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|2.
|Волос
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Панетоликос
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Атромитос
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|6.
|Арис Салоники
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|ОФИ
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|8.
|Астерас
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|9.
|ПАОК
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Ламия
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|11.
|Олимпиакос
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Левадиакос
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|13.
|Ионикос
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|14.
|ПАС Янина
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
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|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|7 (1)
|Арис Салоники
|Мансини Даниэль
|3 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|3
|АЕК
|Пинеда Орбелин
|3
|ПАОК
|Нарей Халед
|2 (2)
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 2
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1 2
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|3
|Арис Салоники
|Дукуре Шейк III
|3
|Левадиакос
|Константинидис Димитрис
|3