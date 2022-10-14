Тур: 2. Стадион: Moreton Daily Stadium. Главный судья: Danaskos T.
0:2
Конец матча
0'
0:1
22' ГолМакларен Джейми
31' Желтая карточкаБериша Валон
0:2
38' ПенальтиМакларен Джейми
47' Красная карточкаTaras Gomulka
77' Желтая карточкаЛеки Мэттью
90' Желтая карточкаCyrus Dehmie
90'+6
Ход матча
22'
0:1
31'
38'
0:2
47'
77'
90'
27
Трюин
Кай
26
О'Ши
Джеймс
13
О'Нил
Эйден
38
Jordan
Bos
14
Бериша
Валон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Трюин КайПолузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Cyrus Dehmie
-
-
35 Louis Zabala
-
15 Jesse Daley
-
Главный тренер: Warren Moon
- Основной состав
- Вратарь
-
13 О'Нил ЭйденЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Jordan BosЗащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
-
18 Jordon Hall
-
30 Luke Oresti
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
История личных встреч
Брисбен Роар
Мельбурн Сити
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
43.8%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
50%
11 побед 8 ничьих 0 побед
22 матча
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 17 побед
38 матчей
34.2%
15.8%
50%
13 побед 6 ничьих 19 побед
Первый тайм
36.8%
31.6%
31.6%
14 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
28.9%
26.3%
44.8%
11 побед 10 ничьих 17 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Брисбен Роар
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Брисбен Роар - Макартур 0:0 Сидней Юнайтед - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2
Эйвондэйл - Брисбен Роар 2:2 Хейдельберг Юнайтед - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2
Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:2
Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Керес-Негрос - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Бангкок Гласс 0:0 Чоннам Дрэгонс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Чоннам Дрэгонс 2:1 Мельбурн Сити - Керес-Негрос 3:0 Бангкок Гласс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1