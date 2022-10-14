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  3. Австралия: A-Лига
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Danaskos T.
Брисбен Роар
0:2
Конец матча
Мельбурн Сити
0'
0:1
22' Гол
Макларен Джейми
31' Желтая карточка
Бериша Валон
0:2
38' Пенальти
Макларен Джейми
47' Красная карточка
Taras Gomulka
77' Желтая карточка
Леки Мэттью
90' Желтая карточка
Cyrus Dehmie
90'+6
23
Jordan
Holmes
2
Невилл
Скотт
5
Олдред
Том
6
Чапман
Коннор
19
Хинджерт
Джек
17
Армиенто
Карло
8
Дандзаки
Рику
27
Трюин
Кай
26
О'Ши
Джеймс
9
Остин
Чарльз
28
Joseph
Knowles
1
Гловер
Том
13
О'Нил
Эйден
6
Лам
Томас
3
Джеймисон
Скотт
25
Callum
Talbot
38
Jordan
Bos
14
Бериша
Валон
16
Taras
Gomulka
7
Леки
Мэттью
15
Нэббаут
Эндрю
9
Макларен
Джейми
Брисбен Роар
Мельбурн Сити

История личных встреч

Брисбен Роар
Мельбурн Сити

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
43.8%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
50%
11 побед 8 ничьих 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 17 побед

38 матчей

34.2%
15.8%
50%
13 побед 6 ничьих 19 побед

Первый тайм

36.8%
31.6%
31.6%
14 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

28.9%
26.3%
44.8%
11 побед 10 ничьих 17 побед

История матчей

1:2
2:1
3:0
3:2
0:1
1:0
2:2
4:3
4:1
1:0
2:0
КФ
0:1
2:0
1:2
3:1
2:0
2:2
1:1
1:0
3:1
3:1
1:1
1:0
1:0
1:3
2:1
1:0
3:0
2:0
3:2
4:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
4:0

Результаты последних матчей

Брисбен Роар
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Брисбен Роар - Макартур 0:0 Сидней Юнайтед - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2
Эйвондэйл - Брисбен Роар 2:2 Хейдельберг Юнайтед - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2
Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:2
Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Керес-Негрос - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Бангкок Гласс 0:0 Чоннам Дрэгонс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Чоннам Дрэгонс 2:1 Мельбурн Сити - Керес-Негрос 3:0 Бангкок Гласс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Макларен Джейми из команды Мельбурн Сити забивает с точки!
  • Желтая карточка
    31'
    Бериша Валон получил желтую карточку от судьи
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