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Румыния: Суперлига

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Andrei Chivulete
Германнштадт
0:0
Второй тайм: 46'
Рапид Бухарест
0'
19' Желтая карточка
Antonio Sefer

Ход матча

19'
 
Antonio Sefer
46'
Балауре Сильвиу
Петреску Петришор
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Германнштадт
Ничья
Рапид Бухарест
3.30
2.80
2.67
Все Коэффициенты
31
Vlad
Mutiu
17
Бутян
Михай
5
Бейян
Флориан
4
Стойка
Йонуц
98
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
7
Петреску
Петришор
29
Ciprian
Biceanu
8
Альхассан
Баба
51
Ороиан
Александру
30
Паращив
Даниэль
31
Молдован
Хорациу
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
21
Григоре
Драгош
13
Мораис
Жуниор
II
8
Чобану
Андрей
23
Албу
Кристиан
10
Ионицэ
Александру
II
7
Antonio
Sefer
42
Лукассен
Кевин
25
Эммерс
Сиан
Германнштадт
Рапид Бухарест

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 6 0.46
Альхассан Баба 6 0.46
Бутян Михай 1 0.08
Стойка Йонуц 1 0.08
Ороиан Александру 1 0.08
Балауре Сильвиу 0 0
Петреску Петришор 0 0
Sota Mino 0 0
Ionut Nastasie 0 0
Бейян Флориан 0 0
Попеску Кэлин 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Antonio Sefer 5 0.36
Дуганджич Марко 3 (1) 0.21
Ионицэ Александру II 2 0.14
Мораис Жуниор II 2 0.14
Сэпунару Кристиан 1 0.07
Лукассен Кевин 1 0.07
Костаче Ионуц 0 0
Кяйт Маттиас 0 0
Штефан Флорин 0 0

Карточки

Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опрут Рауль 5 0
Альхассан Баба 4 0
Бутян Михай 3 0
Бейян Флориан 2 0
Балауре Сильвиу 2 0
Попеску Кэлин 2 0
Sota Mino 2 0
Илиев Пламен 1 0
Ionut Nastasie 1 0
Петреску Петришор 1 0
Стойка Йонуц 1 0
Паращив Даниэль 1 0
Saeed Issah 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григоре Драгош 5 1
Ионицэ Александру II 2 1
Сэпунару Кристиан 2 0
Црепуля Любян 2 0
Кяйт Маттиас 2 0
Молдован Хорациу 2 0
Оня Рэзван 2 0
Папо Джейсон 2 0
Antonio Sefer 2 0
Костаче Ионуц 1 0
Лукассен Кевин 1 0
Мораис Жуниор II 1 0
Эммерс Сиан 1 0
Якоб Паул 1 0
Штефан Флорин 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
3
60%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
3
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
2
33%
4
40%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

15
15
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
3
20%
16-30
3
20%
4
27%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
3
20%
1
7%
61-75
3
20%
4
27%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
2
18%
1
13%
1-15
2
18%
4
50%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Университатя - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Сепси 1:2 УТА Арад - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1
Арджеш - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Германнштадт 2:2 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Миовени 3:0 Германнштадт - Брашов 2:0 Германнштадт - Униря Деж 0:2 Газиантепспор - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Шкупи 2:0 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Университатя - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Конкордия Кьяжна - Германнштадт 1:3
Рапид Бухарест
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0
Волунтари - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Санкт-Пёльтен - Рапид Бухарест 3:2 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 24 9 6 9 26 - 27 33
2. Вииторул Констанца 13 9 3 1 25 - 10 30
3. Рапид Бухарест 0:0 14 8 2 4 14 - 9 26
4. Германнштадт 0:0 13 6 5 2 16 - 10 23
5. ЧФР Клуж 11 7 1 3 18 - 10 22
6. Сепси 13 5 4 4 20 - 10 19
7. Волунтари 14 4 5 5 12 - 13 17
8. Петролул Плоешти 13 5 2 6 11 - 15 17
9. Арджеш 14 5 2 7 12 - 18 17
10. УТА Арад 13 4 4 5 12 - 16 16
11. Университатя 13 3 5 5 9 - 12 14
12. ФКСБ 11 3 5 3 16 - 17 14
13. Ботошани 12 3 5 4 11 - 18 14
14. Киндия Тырговиште 12 2 3 7 13 - 19 9
15. Миовени 13 1 4 8 9 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 13 8 2 3 17 - 13 26
2. Вииторул Констанца 7 5 2 0 12 - 3 17
3. Рапид Бухарест 0:0 6 5 1 0 9 - 3 16
4. ЧФР Клуж 7 5 0 2 13 - 6 15
5. Германнштадт 0:0 7 4 2 1 10 - 5 14
6. Арджеш 8 4 1 3 8 - 6 13
7. Волунтари 7 3 2 2 7 - 3 11
8. УТА Арад 6 3 2 1 9 - 6 11
9. ФКСБ 6 2 4 0 11 - 9 10
10. Петролул Плоешти 7 2 2 3 5 - 8 8
11. Университатя 6 2 2 2 4 - 4 8
12. Сепси 6 2 1 3 12 - 4 7
13. Ботошани 5 1 3 1 6 - 6 6
14. Киндия Тырговиште 5 1 1 3 6 - 9 4
15. Миовени 6 0 3 3 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 6 4 1 1 13 - 7 13
2. Сепси 7 3 3 1 8 - 6 12
3. Университатя Крайова 12 2 4 6 10 - 16 10
4. Рапид Бухарест 0:0 8 3 1 4 5 - 6 10
5. Германнштадт 0:0 6 2 3 1 6 - 5 9
6. Петролул Плоешти 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Ботошани 7 2 2 3 5 - 12 8
8. ЧФР Клуж 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Университатя 7 1 3 3 5 - 8 6
10. Волунтари 7 1 3 3 5 - 10 6
11. Киндия Тырговиште 7 1 2 4 7 - 10 5
12. УТА Арад 7 1 2 4 3 - 10 5
13. ФКСБ 5 1 1 3 5 - 8 4
14. Арджеш 6 1 1 4 4 - 12 4
15. Миовени 7 1 1 5 5 - 13 4
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 13
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (1)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 7 (1)
Рапид Бухарест Antonio Sefer 5
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 5
Университатя Пирес Ромарио 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 4
Сепси Паун Николае 1 4
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Германнштадт: 28%, Рапид Бухарест: 72%.
  • Фол, нарушение
    47'
    Мораис Жуниор II наказан за толчок Паращив Даниэль
  • 47'
    Команда Германнштадт почти не владела мячом в первой половине.
  • 46'
    Бутян Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 46'
    Antonio Sefer пробует нанести удар издали, но Vlad Mutiu держит все под контролем
  • 45'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
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    Лучшие коэффициенты
    Германнштадт
    Ничья
    Рапид Бухарест
    3.30
    2.80
    2.67
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    Где смотреть матч Германнштадт 0:0 Рапид Бухарест онлайн

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