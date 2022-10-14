Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

ШТАНГА! Так было близко к голу - Ionut Stoica нанес удар в каркас ворот!

Ionut Stoica выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Команда Германнштадт почти не владела мячом в первой половине.

46' Бутян Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Antonio Sefer пробует нанести удар издали, но Vlad Mutiu держит все под контролем

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Матч возобновится спорным мячом

44' Ох, нехорошо это выглядит. Альхассан Баба получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Альхассан Баба на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Мораис Жуниор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Бутян Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Германнштадт

42' Удар от ворот произведет Германнштадт

42' Antonio Sefer не смог попасть в створ ударом издали

41' Ионицэ Александру II создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Чобану Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Опрут Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Ионицэ Александру II пробует нанести удар издали, но Vlad Mutiu держит все под контролем

39' Ионицэ Александру II создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Албу Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Германнштадт

36' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Григоре Драгош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Матч возобновится спорным мячом

32' Мораис Жуниор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Паращив Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Албу Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Petrisor Petrescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Матч возобновлен

28' Ionut Stoica на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Ionut Stoica выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Horatiu Moldovan из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

28' Бутян Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

26' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

24' Ionut Stoica выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Лукассен Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Альхассан Баба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Бейян Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Матч возобновлен

20' Antonio Sefer на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Ороиан Александру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Опрут Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

14' Оня Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Ionut Stoica выиграл воздушное противоборство у Лукассен Кевин

13' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Ciprian Biceanu не смог попасть в створ ударом издали

11' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Сэпунару Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Эммерс Сиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Лукассен Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Чобану Андрей пробил со штрафного прямо в стенку

6' Ионицэ Александру II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Эммерс Сиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Ионицэ Александру II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Григоре Драгош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Бутян Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Мораис Жуниор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Petrisor Petrescu пробил со штрафного прямо в стенку

2' Ороиан Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Опрут Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Petrisor Petrescu задерживает мяч рукой

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру