Тур: 14. Стадион: Газ Метан. Главный судья: Andrei Chivulete
0:2
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаAntonio Sefer
59' Желтая карточкаАлбу Кристиан
0:1
75' ГолЭммерс Сиан
0:2
78' ГолГригоре Драгош
88' Желтая карточкаДуганджич Марко
90'+4
Ход матча
19'
59'
75'
78'
0:2
88'
Владение мячом
31
Vlad
Mutiu
17
Бутян
Михай
98
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
19
Оня
Рэзван
25
Эммерс
Сиан
- Основной состав
-
31 Vlad MutiuВратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Опрут РаульЗащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Летица КарлоВратарь
-
18 Медина ПаолоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Бабич МаткоНападающий
- Нападающий
-
-
11 Petru Dragos
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Эммерс СианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Дюссо ДамьенЗащитник
- Нападающий
-
71 Войтуш ЯкубНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|6
|0.46
|Альхассан Баба
|6
|0.46
|Бутян Михай
|1
|0.08
|Стойка Йонуц
|1
|0.08
|Ороиан Александру
|1
|0.08
|Балауре Сильвиу
|0
|0
|Петреску Петришор
|0
|0
|Sota Mino
|0
|0
|Ionut Nastasie
|0
|0
|Бейян Флориан
|0
|0
|Попеску Кэлин
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Antonio Sefer
|5
|0.36
|Дуганджич Марко
|3 (1)
|0.21
|Ионицэ Александру II
|2
|0.14
|Мораис Жуниор II
|2
|0.14
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.07
|Григоре Драгош
|1
|0.07
|Лукассен Кевин
|1
|0.07
|Эммерс Сиан
|1
|0.07
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Чобану Андрей
|0
|0
|Кяйт Маттиас
|0
|0
|Штефан Флорин
|0
|0
Карточки
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опрут Рауль
|5
|0
|Альхассан Баба
|4
|0
|Бутян Михай
|3
|0
|Бейян Флориан
|2
|0
|Балауре Сильвиу
|2
|0
|Попеску Кэлин
|2
|0
|Sota Mino
|2
|0
|Илиев Пламен
|1
|0
|Ionut Nastasie
|1
|0
|Петреску Петришор
|1
|0
|Стойка Йонуц
|1
|0
|Паращив Даниэль
|1
|0
|Saeed Issah
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Григоре Драгош
|5
|1
|Ионицэ Александру II
|2
|1
|Сэпунару Кристиан
|2
|0
|Црепуля Любян
|2
|0
|Кяйт Маттиас
|2
|0
|Молдован Хорациу
|2
|0
|Оня Рэзван
|2
|0
|Папо Джейсон
|2
|0
|Antonio Sefer
|2
|0
|Костаче Ионуц
|1
|0
|Лукассен Кевин
|1
|0
|Мораис Жуниор II
|1
|0
|Албу Кристиан
|1
|0
|Эммерс Сиан
|1
|0
|Якоб Паул
|1
|0
|Штефан Флорин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
2
22%
3
43%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
3
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
2
33%
4
40%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
15
17
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
3
18%
16-30
3
20%
4
24%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
3
20%
2
12%
61-75
3
20%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
13
8
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 7
2
15%
1
13%
1-15
2
15%
4
50%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Германнштадт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Университатя - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Сепси 1:2 УТА Арад - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1
Арджеш - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Германнштадт 2:2 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Миовени 3:0 Германнштадт - Брашов 2:0 Германнштадт - Униря Деж 0:2 Газиантепспор - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Шкупи 2:0 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Университатя - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Конкордия Кьяжна - Германнштадт 1:3
Рапид Бухарест
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0
Волунтари - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Санкт-Пёльтен - Рапид Бухарест 3:2 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|24
|9
|6
|9
|26 - 27
|33
|2.
|Вииторул Констанца
|13
|9
|3
|1
|25 - 10
|30
|3.
|Рапид Бухарест
|14
|9
|1
|4
|16 - 9
|28
|4.
|ЧФР Клуж
|11
|7
|1
|3
|18 - 10
|22
|5.
|Германнштадт
|13
|6
|4
|3
|16 - 12
|22
|6.
|Сепси
|13
|5
|4
|4
|20 - 10
|19
|7.
|Волунтари
|14
|4
|5
|5
|12 - 13
|17
|8.
|Петролул Плоешти
|13
|5
|2
|6
|11 - 15
|17
|9.
|Арджеш
|14
|5
|2
|7
|12 - 18
|17
|10.
|УТА Арад
|13
|4
|4
|5
|12 - 16
|16
|11.
|Университатя
|13
|3
|5
|5
|9 - 12
|14
|12.
|ФКСБ
|11
|3
|5
|3
|16 - 17
|14
|13.
|Ботошани
|12
|3
|5
|4
|11 - 18
|14
|14.
|Киндия Тырговиште
|12
|2
|3
|7
|13 - 19
|9
|15.
|Миовени
|13
|1
|4
|8
|9 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|13
|8
|2
|3
|17 - 13
|26
|2.
|Вииторул Констанца
|7
|5
|2
|0
|12 - 3
|17
|3.
|Рапид Бухарест
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|4.
|ЧФР Клуж
|7
|5
|0
|2
|13 - 6
|15
|5.
|Германнштадт
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|6.
|Арджеш
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|7.
|Волунтари
|7
|3
|2
|2
|7 - 3
|11
|8.
|УТА Арад
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|9.
|ФКСБ
|6
|2
|4
|0
|11 - 9
|10
|10.
|Петролул Плоешти
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|11.
|Университатя
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|12.
|Сепси
|6
|2
|1
|3
|12 - 4
|7
|13.
|Ботошани
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|14.
|Киндия Тырговиште
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Миовени
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|2.
|Рапид Бухарест
|8
|4
|0
|4
|7 - 6
|12
|3.
|Сепси
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|4.
|Университатя Крайова
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|5.
|Германнштадт
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|6.
|Петролул Плоешти
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Ботошани
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|8.
|ЧФР Клуж
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Университатя
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Волунтари
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|11.
|Киндия Тырговиште
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|12.
|УТА Арад
|7
|1
|2
|4
|3 - 10
|5
|13.
|ФКСБ
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Арджеш
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|15.
|Миовени
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|13
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (1)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|7 (1)
|Рапид Бухарест
|Antonio Sefer
|5
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 5
|Университатя
|Пирес Ромарио
|6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 4
|Сепси
|Паун Николае
|1 4