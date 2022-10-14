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Румыния: Суперлига

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Andrei Chivulete
Германнштадт
0:2
Конец матча
Рапид Бухарест
0'
19' Желтая карточка
Antonio Sefer
59' Желтая карточка
Албу Кристиан
0:1
75' Гол
Эммерс Сиан
0:2
78' Гол
Григоре Драгош
88' Желтая карточка
Дуганджич Марко
90'+4
31
Vlad
Mutiu
17
Бутян
Михай
5
Бейян
Флориан
4
Стойка
Йонуц
98
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
7
Петреску
Петришор
29
Ciprian
Biceanu
8
Альхассан
Баба
51
Ороиан
Александру
30
Паращив
Даниэль
31
Молдован
Хорациу
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
21
Григоре
Драгош
13
Мораис
Жуниор
II
8
Чобану
Андрей
23
Албу
Кристиан
10
Ионицэ
Александру
II
7
Antonio
Sefer
42
Лукассен
Кевин
25
Эммерс
Сиан
Германнштадт
Рапид Бухарест

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 6 0.46
Альхассан Баба 6 0.46
Бутян Михай 1 0.08
Стойка Йонуц 1 0.08
Ороиан Александру 1 0.08
Балауре Сильвиу 0 0
Петреску Петришор 0 0
Sota Mino 0 0
Ionut Nastasie 0 0
Бейян Флориан 0 0
Попеску Кэлин 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Antonio Sefer 5 0.36
Дуганджич Марко 3 (1) 0.21
Ионицэ Александру II 2 0.14
Мораис Жуниор II 2 0.14
Сэпунару Кристиан 1 0.07
Григоре Драгош 1 0.07
Лукассен Кевин 1 0.07
Эммерс Сиан 1 0.07
Костаче Ионуц 0 0
Чобану Андрей 0 0
Кяйт Маттиас 0 0
Штефан Флорин 0 0

Карточки

Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опрут Рауль 5 0
Альхассан Баба 4 0
Бутян Михай 3 0
Бейян Флориан 2 0
Балауре Сильвиу 2 0
Попеску Кэлин 2 0
Sota Mino 2 0
Илиев Пламен 1 0
Ionut Nastasie 1 0
Петреску Петришор 1 0
Стойка Йонуц 1 0
Паращив Даниэль 1 0
Saeed Issah 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григоре Драгош 5 1
Ионицэ Александру II 2 1
Сэпунару Кристиан 2 0
Црепуля Любян 2 0
Кяйт Маттиас 2 0
Молдован Хорациу 2 0
Оня Рэзван 2 0
Папо Джейсон 2 0
Antonio Sefer 2 0
Костаче Ионуц 1 0
Лукассен Кевин 1 0
Мораис Жуниор II 1 0
Албу Кристиан 1 0
Эммерс Сиан 1 0
Якоб Паул 1 0
Штефан Флорин 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
2
22%
3
43%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
3
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
2
33%
4
40%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

15
17
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
3
18%
16-30
3
20%
4
24%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
3
20%
2
12%
61-75
3
20%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

13
8
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 7
2
15%
1
13%
1-15
2
15%
4
50%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Университатя - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Сепси 1:2 УТА Арад - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1
Арджеш - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Германнштадт 2:2 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Миовени 3:0 Германнштадт - Брашов 2:0 Германнштадт - Униря Деж 0:2 Газиантепспор - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Шкупи 2:0 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Университатя - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Конкордия Кьяжна - Германнштадт 1:3
Рапид Бухарест
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0
Волунтари - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Санкт-Пёльтен - Рапид Бухарест 3:2 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 24 9 6 9 26 - 27 33
2. Вииторул Констанца 13 9 3 1 25 - 10 30
3. Рапид Бухарест 14 9 1 4 16 - 9 28
4. ЧФР Клуж 11 7 1 3 18 - 10 22
5. Германнштадт 13 6 4 3 16 - 12 22
6. Сепси 13 5 4 4 20 - 10 19
7. Волунтари 14 4 5 5 12 - 13 17
8. Петролул Плоешти 13 5 2 6 11 - 15 17
9. Арджеш 14 5 2 7 12 - 18 17
10. УТА Арад 13 4 4 5 12 - 16 16
11. Университатя 13 3 5 5 9 - 12 14
12. ФКСБ 11 3 5 3 16 - 17 14
13. Ботошани 12 3 5 4 11 - 18 14
14. Киндия Тырговиште 12 2 3 7 13 - 19 9
15. Миовени 13 1 4 8 9 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 13 8 2 3 17 - 13 26
2. Вииторул Констанца 7 5 2 0 12 - 3 17
3. Рапид Бухарест 6 5 1 0 9 - 3 16
4. ЧФР Клуж 7 5 0 2 13 - 6 15
5. Германнштадт 7 4 1 2 10 - 7 13
6. Арджеш 8 4 1 3 8 - 6 13
7. Волунтари 7 3 2 2 7 - 3 11
8. УТА Арад 6 3 2 1 9 - 6 11
9. ФКСБ 6 2 4 0 11 - 9 10
10. Петролул Плоешти 7 2 2 3 5 - 8 8
11. Университатя 6 2 2 2 4 - 4 8
12. Сепси 6 2 1 3 12 - 4 7
13. Ботошани 5 1 3 1 6 - 6 6
14. Киндия Тырговиште 5 1 1 3 6 - 9 4
15. Миовени 6 0 3 3 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 6 4 1 1 13 - 7 13
2. Рапид Бухарест 8 4 0 4 7 - 6 12
3. Сепси 7 3 3 1 8 - 6 12
4. Университатя Крайова 12 2 4 6 10 - 16 10
5. Германнштадт 6 2 3 1 6 - 5 9
6. Петролул Плоешти 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Ботошани 7 2 2 3 5 - 12 8
8. ЧФР Клуж 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Университатя 7 1 3 3 5 - 8 6
10. Волунтари 7 1 3 3 5 - 10 6
11. Киндия Тырговиште 7 1 2 4 7 - 10 5
12. УТА Арад 7 1 2 4 3 - 10 5
13. ФКСБ 5 1 1 3 5 - 8 4
14. Арджеш 6 1 1 4 4 - 12 4
15. Миовени 7 1 1 5 5 - 13 4
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 13
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (1)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 7 (1)
Рапид Бухарест Antonio Sefer 5
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 5
Университатя Пирес Ромарио 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 4
Сепси Паун Николае 1 4
Весь список
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