Тур: 26. Стадион: Boraas Arena. Зрители: 4762
0'
36' Желтая карточкаХольмен Себастьян
40' Желтая карточкаРёмер Андре
48' Желтая карточкаБертильссон Юхан
56' Желтая карточкаEmmanuel Boateng2
0:1
58' ГолDiego Campos2
1:1
84' ГолOscar Aga
85' Желтая карточкаЛагербильке Густав
1:1
90' Не забитый пенальтиMichael Baidoo
90'+5
Ход матча
40'
48'
58'
0:1
84'
1:1
90'
1:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
10 Удары в створ 6
-
3 Угловые 3
-
4 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
20
Странд
Симон
15
Вяйсянен
Лео
23
Хульт
Никлас
21
Альм
Расмус
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Странд СимонЗащитник
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Альм РасмусНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Роннинг ТимВратарь
-
5 МаудуЗащитник
- Полузащитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Oscar Aga
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
-
25 Галь ДжеффриВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Фараж ОмарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Край АнтонПолузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Holmberg
История личных встреч
Эльфсборг
Дегерфорс
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael Baidoo
|7 (2)
|0.27
|Альм Расмус
|6
|0.23
|Гудьонсен Свейнн
|5
|0.19
|Ольссон Симон
|4
|0.15
|Бернхардссон Александер
|4
|0.15
|Ондрейка Якоб
|3
|0.12
|Фрик Пер
|2
|0.08
|Ларссон Йохан
|2
|0.08
|Занден Оливер
|2
|0.08
|Седерберг Ноа
|2
|0.08
|Оккельс Йеппе
|1
|0.04
|Рёмер Андре
|1
|0.04
|Мауду
|1
|0.04
|Oscar Aga
|1
|0.04
|Хенрикссон Густав
|1
|0.04
|Вяйсянен Лео
|0
|0
|Странд Симон
|0
|0
|Emmanuel Boateng2
|0
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саиди Абдельрахман
|7
|0.27
|Diego Campos2
|5
|0.19
|Вукоевич Диян
|3
|0.12
|Фараж Омар
|3
|0.12
|Эрквист Расмус
|2
|0.08
|Джурджич Никола
|1
|0.04
|Бертильссон Юхан
|1
|0.04
|Лагербильке Густав
|1
|0.04
|Мёрфельт Альбин
|1
|0.04
|Салмон Джастин
|1
|0.04
|Гравиус Христос
|0
|0
|Гайаю Джозеф-Клод
|0
|0
|Линделль Эрик
|0
|0
|Гранат Густав
|0
|0
|Карлен Адам
|0
|0
|Elyas Bouzaiene
|0
|0
|Ольссон Себастьян II
|0
|0
|Раджамохан Адхаван
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рёмер Андре
|8
|0
|Emmanuel Boateng2
|6
|0
|Фрик Пер
|5
|0
|Лагербильке Густав
|5
|0
|Хольмен Себастьян
|4
|0
|Странд Симон
|4
|0
|Гудьонсен Свейнн
|4
|0
|Бернхардссон Александер
|4
|0
|Ларссон Йохан
|3
|0
|Вяйсянен Лео
|3
|0
|Ольссон Симон
|3
|0
|Хенрикссон Густав
|3
|0
|Седерберг Ноа
|3
|0
|Альм Расмус
|2
|0
|Оккельс Йеппе
|1
|0
|Занден Оливер
|1
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джурджич Никола
|6
|1
|Гайаю Джозеф-Клод
|5
|1
|Карлен Адам
|5
|0
|Diego Campos2
|5
|0
|Ольссон Себастьян II
|3
|1
|Гравиус Христос
|4
|0
|Эрквист Расмус
|4
|0
|Сабеткар Шон
|3
|0
|Гранат Густав
|3
|0
|Вукоевич Диян
|2
|0
|Линделль Эрик
|2
|0
|Уайтмэн Элфи
|2
|0
|Саиди Абдельрахман
|2
|0
|Салмон Джастин
|2
|0
|Бертильссон Юхан
|1
|0
|Мукийби Рональд
|1
|0
|Край Антон
|1
|0
|Раджамохан Адхаван
|1
|0
|Фараж Омар
|1
|0
|Elyas Bouzaiene
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
11
10 В 1-м тайме 1
16 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 2
16 Не забивали 18
3
12%
0
0%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
19%
1
9%
31-45
3
12%
4
36%
46-60
4
15%
1
9%
61-75
9
35%
5
45%
76-90
Пропущено
20
28
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
2
10%
5
18%
1-15
2
10%
3
11%
16-30
6
30%
4
14%
31-45
4
20%
3
11%
46-60
4
20%
2
7%
61-75
2
10%
11
39%
76-90
Забито
17
12
11 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
18 Не забивали 18
5
29%
29%
2
17%
1-15
2
12%
2
17%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
4
24%
4
33%
76-90
Пропущено
17
19
11 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
5
29%
29%
8
42%
1-15
2
12%
1
5%
16-30
4
24%
4
21%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
1
6%
3
16%
76-90
Забито
43
23
21 В 1-м тайме 5
22 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
8
19%
2
9%
1-15
4
9%
2
9%
16-30
9
21%
1
4%
31-45
4
9%
5
22%
46-60
5
12%
4
17%
61-75
13
30%
9
39%
76-90
Пропущено
37
47
21 В 1-м тайме 25
16 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 24
7
19%
13
28%
1-15
4
11%
4
9%
16-30
10
27%
8
17%
31-45
7
19%
4
9%
46-60
6
16%
4
9%
61-75
3
8%
14
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эльфсборг - Кальмар 0:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Сириус 3:0 Сундсвалль - Эльфсборг 0:2
Эльфсборг - Мальмё 3:2 Оскаршамнс АИК - Эльфсборг 1:0 Юргорден - Эльфсборг 2:1 Вернаму - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Хеккен 4:4 Эльфсборг - Мольде 1:2 Кальмар - Эльфсборг 1:0 Мольде - Эльфсборг 4:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - АИК 2:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2
Дегерфорс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Дегерфорс - Сириус 0:0 Дегерфорс - Юргорден 3:0 АИК - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:0
Хеккен - Дегерфорс 2:2 Худдинге - Дегерфорс 1:3 Дегерфорс - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Норрчёпинг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Кальмар 2:1 Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - АИК 1:1 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|25
|14
|9
|2
|54 - 31
|51
|2.
|Юргорден
|25
|14
|6
|5
|46 - 20
|48
|3.
|Хаммарбю
|25
|13
|7
|5
|49 - 22
|46
|4.
|Кальмар
|25
|13
|5
|7
|31 - 20
|44
|5.
|АИК
|25
|12
|8
|5
|40 - 30
|44
|6.
|Мальмё
|25
|12
|6
|7
|33 - 23
|42
|7.
|Эльфсборг
|26
|9
|10
|7
|46 - 34
|37
|8.
|Гётеборг
|25
|11
|3
|11
|34 - 30
|36
|9.
|Мьельбю
|25
|8
|10
|7
|25 - 26
|34
|10.
|Вернаму
|25
|8
|8
|9
|29 - 38
|32
|11.
|Норрчёпинг
|25
|7
|8
|10
|34 - 35
|29
|12.
|Сириус
|25
|7
|6
|12
|23 - 36
|27
|13.
|Варберг БоИС
|25
|6
|7
|12
|22 - 42
|25
|14.
|Дегерфорс
|26
|5
|8
|13
|25 - 45
|23
|15.
|Хельсинборг
|25
|4
|5
|16
|20 - 40
|17
|16.
|Сундсвалль
|25
|4
|2
|19
|24 - 63
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|12
|10
|1
|1
|33 - 8
|31
|2.
|Кальмар
|13
|9
|2
|2
|15 - 5
|29
|3.
|АИК
|13
|8
|4
|1
|20 - 8
|28
|4.
|Хаммарбю
|13
|8
|4
|1
|32 - 10
|28
|5.
|Мальмё
|13
|8
|3
|2
|21 - 8
|27
|6.
|Хеккен
|12
|7
|3
|2
|29 - 16
|24
|7.
|Эльфсборг
|13
|6
|5
|2
|28 - 18
|23
|8.
|Вернаму
|12
|5
|5
|2
|14 - 10
|20
|9.
|Гётеборг
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|10.
|Мьельбю
|12
|4
|6
|2
|16 - 14
|18
|11.
|Варберг БоИС
|13
|4
|5
|4
|13 - 17
|17
|12.
|Дегерфорс
|13
|4
|5
|4
|14 - 17
|17
|13.
|Сириус
|12
|5
|1
|6
|13 - 14
|16
|14.
|Норрчёпинг
|13
|4
|4
|5
|22 - 19
|16
|15.
|Сундсвалль
|13
|4
|0
|9
|17 - 33
|12
|16.
|Хельсинборг
|12
|2
|3
|7
|7 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|13
|7
|6
|0
|25 - 15
|27
|2.
|Хаммарбю
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|3.
|Гётеборг
|13
|6
|0
|7
|18 - 17
|18
|4.
|Юргорден
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|5.
|Мьельбю
|13
|4
|4
|5
|9 - 12
|16
|6.
|АИК
|12
|4
|4
|4
|20 - 22
|16
|7.
|Кальмар
|12
|4
|3
|5
|16 - 15
|15
|8.
|Мальмё
|12
|4
|3
|5
|12 - 15
|15
|9.
|Эльфсборг
|13
|3
|5
|5
|18 - 16
|14
|10.
|Норрчёпинг
|12
|3
|4
|5
|12 - 16
|13
|11.
|Вернаму
|13
|3
|3
|7
|15 - 28
|12
|12.
|Сириус
|13
|2
|5
|6
|10 - 22
|11
|13.
|Варберг БоИС
|12
|2
|2
|8
|9 - 25
|8
|14.
|Хельсинборг
|13
|2
|2
|9
|13 - 25
|8
|15.
|Дегерфорс
|13
|1
|3
|9
|11 - 28
|6
|16.
|Сундсвалль
|12
|0
|2
|10
|7 - 30
|2
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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|Хеккен
|Еремеефф Александер
|25 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|20
|Гётеборг
|Берг Маркус
|11 (6)
|Норрчёпинг
|Нюман Кристоффер
|11 (2)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|11 (9)
|АИК
|Ларссон Себастьян
|8
|Сириус
|Матисен Маркус
|8
|Эльфсборг
|Рёмер Андре
|8
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|8
|Дегерфорс
|Джурджич Никола
|1 6