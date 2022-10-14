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Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 26. Стадион: . Зрители: 4762
Эльфсборг
1:1
Конец матча
Дегерфорс
0'
36' Желтая карточка
Хольмен Себастьян
40' Желтая карточка
Рёмер Андре
48' Желтая карточка
Бертильссон Юхан
56' Желтая карточка
Emmanuel Boateng2
0:1
58' Гол
Diego Campos2
1:1
84' Гол
Oscar Aga
85' Желтая карточка
Лагербильке Густав
1:1
90' Не забитый пенальти
Michael Baidoo
90'+5

Ход матча

36'
Хольмен Себастьян
 
40'
Рёмер Андре
 
48'
 
Бертильссон Юхан
56'
Emmanuel Boateng2
 
58'
0:1
Diego Campos2
(Джурджич Никола)
64'
Оккельс Йеппе
Ондрейка Якоб
 
65'
Oscar Aga
Гудьонсен Свейнн
 
71'
 
Карлен Адам
Бертильссон Юхан
71'
 
Раджамохан Адхаван
Diego Campos2
76'
Касем Ахмед
Альм Расмус
 
77'
Седерберг Ноа
Emmanuel Boateng2
 
79'
 
Вукоевич Диян
Фараж Омар
84'
Oscar Aga
(Странд Симон)
1:1
85'
 
Лагербильке Густав
90'
Michael Baidoo
1:1
90'
 
Линделль Эрик
Салмон Джастин

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 6
  • 10 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 3
  • 4 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
20
Странд
Симон
8
Хольмен
Себастьян
15
Вяйсянен
Лео
23
Хульт
Никлас
26
Emmanuel
Boateng2
13
Michael
Baidoo
6
Рёмер
Андре
21
Альм
Расмус
11
Гудьонсен
Свейнн
7
Ондрейка
Якоб
25
Галь
Джеффри
20
Elyas
Bouzaiene
15
Лагербильке
Густав
7
Ольссон
Себастьян
II
5
Гайаю
Джозеф-Клод
22
Салмон
Джастин
11
Гравиус
Христос
9
Бертильссон
Юхан
40
Джурджич
Никола
8
Diego
Campos2
19
Фараж
Омар
Эльфсборг
4-3-3
Дегерфорс
4-2-3-1

История личных встреч

Эльфсборг
Дегерфорс

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

А
0:6
К
5:1
А
1:2
А
3:0
К
0:1
ШК
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Baidoo 7 (2) 0.27
Альм Расмус 6 0.23
Гудьонсен Свейнн 5 0.19
Ольссон Симон 4 0.15
Бернхардссон Александер 4 0.15
Ондрейка Якоб 3 0.12
Фрик Пер 2 0.08
Ларссон Йохан 2 0.08
Занден Оливер 2 0.08
Седерберг Ноа 2 0.08
Оккельс Йеппе 1 0.04
Рёмер Андре 1 0.04
Мауду 1 0.04
Oscar Aga 1 0.04
Хенрикссон Густав 1 0.04
Вяйсянен Лео 0 0
Странд Симон 0 0
Emmanuel Boateng2 0 0
Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саиди Абдельрахман 7 0.27
Diego Campos2 5 0.19
Вукоевич Диян 3 0.12
Фараж Омар 3 0.12
Эрквист Расмус 2 0.08
Джурджич Никола 1 0.04
Бертильссон Юхан 1 0.04
Лагербильке Густав 1 0.04
Мёрфельт Альбин 1 0.04
Салмон Джастин 1 0.04
Гравиус Христос 0 0
Гайаю Джозеф-Клод 0 0
Линделль Эрик 0 0
Гранат Густав 0 0
Карлен Адам 0 0
Elyas Bouzaiene 0 0
Ольссон Себастьян II 0 0
Раджамохан Адхаван 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёмер Андре 8 0
Emmanuel Boateng2 6 0
Фрик Пер 5 0
Лагербильке Густав 5 0
Хольмен Себастьян 4 0
Странд Симон 4 0
Гудьонсен Свейнн 4 0
Бернхардссон Александер 4 0
Ларссон Йохан 3 0
Вяйсянен Лео 3 0
Ольссон Симон 3 0
Хенрикссон Густав 3 0
Седерберг Ноа 3 0
Альм Расмус 2 0
Оккельс Йеппе 1 0
Занден Оливер 1 0
Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джурджич Никола 6 1
Гайаю Джозеф-Клод 5 1
Карлен Адам 5 0
Diego Campos2 5 0
Ольссон Себастьян II 3 1
Гравиус Христос 4 0
Эрквист Расмус 4 0
Сабеткар Шон 3 0
Гранат Густав 3 0
Вукоевич Диян 2 0
Линделль Эрик 2 0
Уайтмэн Элфи 2 0
Саиди Абдельрахман 2 0
Салмон Джастин 2 0
Бертильссон Юхан 1 0
Мукийби Рональд 1 0
Край Антон 1 0
Раджамохан Адхаван 1 0
Фараж Омар 1 0
Elyas Bouzaiene 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
11
10 В 1-м тайме 1
16 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 2
16 Не забивали 18
3
12%
0
0%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
19%
1
9%
31-45
3
12%
4
36%
46-60
4
15%
1
9%
61-75
9
35%
5
45%
76-90

Пропущено

20
28
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
2
10%
5
18%
1-15
2
10%
3
11%
16-30
6
30%
4
14%
31-45
4
20%
3
11%
46-60
4
20%
2
7%
61-75
2
10%
11
39%
76-90

Забито

17
12
11 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
18 Не забивали 18
5
29%
29%
2
17%
1-15
2
12%
2
17%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
4
24%
4
33%
76-90

Пропущено

17
19
11 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
5
29%
29%
8
42%
1-15
2
12%
1
5%
16-30
4
24%
4
21%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
1
6%
3
16%
76-90

Забито

43
23
21 В 1-м тайме 5
22 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
8
19%
2
9%
1-15
4
9%
2
9%
16-30
9
21%
1
4%
31-45
4
9%
5
22%
46-60
5
12%
4
17%
61-75
13
30%
9
39%
76-90

Пропущено

37
47
21 В 1-м тайме 25
16 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 24
7
19%
13
28%
1-15
4
11%
4
9%
16-30
10
27%
8
17%
31-45
7
19%
4
9%
46-60
6
16%
4
9%
61-75
3
8%
14
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эльфсборг - Кальмар 0:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Сириус 3:0 Сундсвалль - Эльфсборг 0:2
Эльфсборг - Мальмё 3:2 Оскаршамнс АИК - Эльфсборг 1:0 Юргорден - Эльфсборг 2:1 Вернаму - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Хеккен 4:4 Эльфсборг - Мольде 1:2 Кальмар - Эльфсборг 1:0 Мольде - Эльфсборг 4:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - АИК 2:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2
Дегерфорс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Дегерфорс - Сириус 0:0 Дегерфорс - Юргорден 3:0 АИК - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:0
Хеккен - Дегерфорс 2:2 Худдинге - Дегерфорс 1:3 Дегерфорс - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Норрчёпинг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Кальмар 2:1 Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - АИК 1:1 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 25 14 9 2 54 - 31 51
2. Юргорден 25 14 6 5 46 - 20 48
3. Хаммарбю 25 13 7 5 49 - 22 46
4. Кальмар 25 13 5 7 31 - 20 44
5. АИК 25 12 8 5 40 - 30 44
6. Мальмё 25 12 6 7 33 - 23 42
7. Эльфсборг 26 9 10 7 46 - 34 37
8. Гётеборг 25 11 3 11 34 - 30 36
9. Мьельбю 25 8 10 7 25 - 26 34
10. Вернаму 25 8 8 9 29 - 38 32
11. Норрчёпинг 25 7 8 10 34 - 35 29
12. Сириус 25 7 6 12 23 - 36 27
13. Варберг БоИС 25 6 7 12 22 - 42 25
14. Дегерфорс 26 5 8 13 25 - 45 23
15. Хельсинборг 25 4 5 16 20 - 40 17
16. Сундсвалль 25 4 2 19 24 - 63 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 12 10 1 1 33 - 8 31
2. Кальмар 13 9 2 2 15 - 5 29
3. АИК 13 8 4 1 20 - 8 28
4. Хаммарбю 13 8 4 1 32 - 10 28
5. Мальмё 13 8 3 2 21 - 8 27
6. Хеккен 12 7 3 2 29 - 16 24
7. Эльфсборг 13 6 5 2 28 - 18 23
8. Вернаму 12 5 5 2 14 - 10 20
9. Гётеборг 12 5 3 4 16 - 13 18
10. Мьельбю 12 4 6 2 16 - 14 18
11. Варберг БоИС 13 4 5 4 13 - 17 17
12. Дегерфорс 13 4 5 4 14 - 17 17
13. Сириус 12 5 1 6 13 - 14 16
14. Норрчёпинг 13 4 4 5 22 - 19 16
15. Сундсвалль 13 4 0 9 17 - 33 12
16. Хельсинборг 12 2 3 7 7 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 13 7 6 0 25 - 15 27
2. Хаммарбю 12 5 3 4 17 - 12 18
3. Гётеборг 13 6 0 7 18 - 17 18
4. Юргорден 13 4 5 4 13 - 12 17
5. Мьельбю 13 4 4 5 9 - 12 16
6. АИК 12 4 4 4 20 - 22 16
7. Кальмар 12 4 3 5 16 - 15 15
8. Мальмё 12 4 3 5 12 - 15 15
9. Эльфсборг 13 3 5 5 18 - 16 14
10. Норрчёпинг 12 3 4 5 12 - 16 13
11. Вернаму 13 3 3 7 15 - 28 12
12. Сириус 13 2 5 6 10 - 22 11
13. Варберг БоИС 12 2 2 8 9 - 25 8
14. Хельсинборг 13 2 2 9 13 - 25 8
15. Дегерфорс 13 1 3 9 11 - 28 6
16. Сундсвалль 12 0 2 10 7 - 30 2
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Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 25 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 20
Гётеборг Берг Маркус 11 (6)
Норрчёпинг Нюман Кристоффер 11 (2)
Хаммарбю Бесара Нахир 11 (9)
Весь список

Топ нарушителей
АИК Ларссон Себастьян 8
Сириус Матисен Маркус 8
Эльфсборг Рёмер Андре 8
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 8
Дегерфорс Джурджич Никола 1 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      40'
      Рёмер Андре получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      36'
      Хольмен Себастьян получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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