Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Матиас Кристенсен бьет со штрафного в створ, но Theo Sander держит все под контролем

88' Theo Sander взял и забрал мяч на выходе

88' Theo Sander взял и забрал мяч на выходе

87' Чорлу Резан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

84' Бакиз Юнес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Oliver Ross нанес удар, но тот был заблокирован.

83' Матиас Кристенсен нанес удар головой, но Theo Sander спокойно отбил мяч.

83' Чорлу Резан из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Люнгбю

81' Педерсен Йеппе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Бакиз Юнес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Чорлу Резан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

79' Тактическая замена. Андерсен Лукас уходит с поля и его заменяет Oliver Ross

78' Летсерт Тимо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

77' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

76' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

76' Рефери не любит споров - именно за это Магнуссон Сайвар-Атли сейчас получил желтую

76' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

75' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

73' Удар от ворот произведет Ольборг

71' Сёренсен Адам из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Сёренсен Адам из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Чорлу Резан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Чорлу Резан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Йоргенсен Каспер пробует нанести удар издали, но Theo Sander ловит мяч

69' Сёренсен Адам из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Феррейра Педру получил желтую карточку от судьи

67' Ромер Марсель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Theo Sander взял и забрал мяч на выходе

66' Вестергорд Магнус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Хорошую попытку сделал Чорлу Резан . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Вестергорд Магнус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Люнгбю

64' Андреасен Лука не смог попасть в створ ударом издали

62' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Г О О О О Л - Бакиз Юнес забивает с правой ноги!

60' Соуза Аллан II создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Ромер Марсель плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

57' Соуза Аллан II навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Матч возобновлен

55' Вестергорд Магнус получил желтую карточку от судьи

55' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

54' Удар от ворот произведет Люнгбю

53' Бакиз Юнес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Паллесен Кристоффер пробует нанести удар издали, но Мэдс Киккенборг держит все под контролем

51' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

50' Удар от ворот произведет Ольборг

49' Альманн Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Игрок из команды Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Игрок из команды Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника