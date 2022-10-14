Тур: 13. Стадион: Люнгбю. Главный судья: Jacob Karlsen
0'
0:1
42' ГолБакиз Юнес
55' Желтая карточкаВестергорд Магнус
0:2
60' ГолБакиз Юнес
67' Желтая карточкаФеррейра Педру
76' Желтая карточкаМагнуссон Сайвар-Атли
78' Желтая карточкаЛетсерт Тимо
90'+5
Ход матча
42'
0:1
60'
0:2
67'
78'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
8 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 6
-
5 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
97
Чорлу
Резан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Чорлу РезанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
24 Tobias Storm
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Theo SanderВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бакиз ЮнесНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
38 Oliver Ross
-
-
-
Главный тренер: Хамрен Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Люнгбю
Ольборг
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
20 матчей
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоргенсен Каспер
|3
|0.23
|Mathias Kristensen2
|2 (2)
|0.15
|Нильсен Эмиль
|2
|0.15
|Магнуссон Сайвар-Атли
|2
|0.15
|Гюткьяер Фредерик
|1
|0.08
|Чорлу Резан
|1
|0.08
|Риис Кристиан
|1
|0.08
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|Финнбогасон Альфред
|0
|0
|Ромер Марсель
|0
|0
|Сёренсен Адам
|0
|0
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Аллан II
|4
|0.31
|Бакиз Юнес
|2
|0.15
|Куск Каспер
|1
|0.08
|Феррейра Педру
|1
|0.08
|Педерсен Йеппе
|1
|0.08
|Крамер Ларс II
|1
|0.08
|Росс Матиас
|1
|0.08
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.08
|Андреасен Лука
|0
|0
|Андерсен Лукас
|0
|0
|Макарич Милан
|0
|0
Карточки
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винтер Каспер
|4
|0
|Бьеллан Андреас
|3
|0
|Ромер Марсель
|3
|0
|Вестергорд Магнус
|3
|0
|Чуквуани Точи
|3
|0
|Хамалайнен Брайан
|2
|0
|Нильсен Эмиль
|2
|0
|Коструп Магнус
|2
|0
|Mathias Kristensen2
|2
|0
|Грегор Паскаль
|1
|0
|Летсерт Тимо
|1
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0
|Риис Кристиан
|1
|0
|Сёренсен Адам
|1
|0
|Йоргенсен Каспер
|1
|0
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соуза Аллан II
|5
|0
|Крамер Ларс II
|3
|0
|Альманн Якоб
|2
|0
|Феррейра Педру
|2
|0
|Росс Матиас
|2
|0
|Anosike Ementa
|2
|0
|Паллесен Кристоффер
|1
|0
|Макарич Милан
|1
|0
|Посавец Йосип
|1
|0
|Андреасен Лука
|1
|0
|Людевиг Килиан
|1
|0
|Бакиз Юнес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
38%
76-90
Пропущено
15
8
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
5
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
5
33%
2
25%
46-60
1
7%
2
25%
61-75
2
13%
2
25%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
17%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
40%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
3
30%
1
17%
76-90
Забито
12
13
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
2
17%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
25%
2
15%
31-45
2
17%
3
23%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
5
38%
76-90
Пропущено
25
14
12 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
5
20%
1
7%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
3
12%
3
21%
31-45
6
24%
4
29%
46-60
2
8%
3
21%
61-75
5
20%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Люнгбю
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Люнгбю - Виборг 1:1 Брондбю - Люнгбю 3:3 Люнгбю - Оденсе 0:2 Ольборг - Люнгбю 1:1
Люнгбю - Раннерс 0:2 Виборг - Люнгбю 2:1 Хельсингёр - Люнгбю 2:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - Ког 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Никобинг 2:0 Рудерсдаль - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Фредерисия 1:0 Нюкёбинг - Люнгбю 1:1 Хельсингёр - Люнгбю 1:2
Ольборг
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Хорсенс - Ольборг 0:0 Ольборг - Оденсе 1:1 Орхус - Ольборг 3:1 Ольборг - Люнгбю 1:1
Митьюлланд - Ольборг 0:2 Раннерс - Ольборг 1:0 Ольборг - Брондбю 2:1 Ольборг - Нордшелланн 0:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Ольборг - Хорсенс 0:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Виборг - Ольборг 2:1 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Варта Познань - Ольборг 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Орхус - Ольборг 2:2 Ольборг - Виборг 1:1 Копенгаген - Ольборг 3:0 Ольборг - Брондбю 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|12
|7
|3
|2
|19 - 11
|24
|2.
|Раннерс
|12
|6
|4
|2
|19 - 14
|22
|3.
|Виборг
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|4.
|Силькеборг
|12
|6
|2
|4
|19 - 14
|20
|5.
|Митьюлланд
|12
|4
|5
|3
|20 - 18
|17
|6.
|Копенгаген
|12
|5
|1
|6
|19 - 18
|16
|7.
|Орхус
|12
|5
|1
|6
|14 - 12
|16
|8.
|Брондбю
|12
|4
|3
|5
|16 - 20
|15
|9.
|Оденсе
|12
|4
|3
|5
|14 - 19
|15
|10.
|Хорсенс
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|11.
|Ольборг
|13
|3
|5
|5
|12 - 15
|14
|12.
|Люнгбю
|13
|0
|5
|8
|12 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|2.
|Нордшелланн
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|Раннерс
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|4.
|Силькеборг
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|5.
|Хорсенс
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|6.
|Копенгаген
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|7.
|Орхус
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|8.
|Брондбю
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|9.
|Оденсе
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|10.
|Ольборг
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|11.
|Митьюлланд
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|12.
|Люнгбю
|7
|0
|3
|4
|6 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|6
|3
|3
|0
|15 - 8
|12
|2.
|Нордшелланн
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|3.
|Раннерс
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|4.
|Оденсе
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|5.
|Силькеборг
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|6.
|Ольборг
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|7.
|Брондбю
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|8.
|Копенгаген
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|9.
|Орхус
|6
|2
|0
|4
|5 - 6
|6
|10.
|Виборг
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|11.
|Хорсенс
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|12.
|Люнгбю
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|8 (1)
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|8 (3)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|6 (1)
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|6 (1)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|7
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|5
|Силькеборг
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|4
|Орхус
|Поульсен Николай
|4
|Митьюлланд
|Феррейра Эвандер
|4
|Хорсенс
|Йенсен Магнус
|4