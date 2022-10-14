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Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Jacob Karlsen
Люнгбю
0:2
Конец матча
Ольборг
0'
0:1
42' Гол
Бакиз Юнес
55' Желтая карточка
Вестергорд Магнус
0:2
60' Гол
Бакиз Юнес
67' Желтая карточка
Феррейра Педру
76' Желтая карточка
Магнуссон Сайвар-Атли
78' Желтая карточка
Летсерт Тимо
90'+5

Ход матча

42'
0:1
Бакиз Юнес
(Андреасен Лука)
55'
Вестергорд Магнус
 
60'
0:2
Бакиз Юнес
(Соуза Аллан II)
61'
Винтер Каспер
Чуквуани Точи
 
61'
Магнуссон Сайвар-Атли
Коструп Магнус
 
62'
 
Поульсен Андреас
Альманн Якоб
62'
 
Рамкильде Марко
Соуза Аллан
67'
 
Феррейра Педру
71'
 
Педерсен Йеппе
Андреасен Лука
74'
Летсерт Тимо
Грегор Паскаль
 
76'
Магнуссон Сайвар-Атли
 
78'
Летсерт Тимо
 
79'
 
Oliver Ross
Андерсен Лукас
79'
 
Хёйхольт Мальте
Феррейра Педру
85'
Теллуфсен Расмус
Ромер Марсель
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

16
Mads
Kikkenborg
23
Грегор
Паскаль
30
Ромер
Марсель
29
Lucas
Boel
Hey
20
Йоргенсен
Каспер
17
Сёренсен
Адам
22
Вестергорд
Магнус
42
Чуквуани
Точи
97
Чорлу
Резан
9
Mathias
Kristensen2
11
Коструп
Магнус
22
Theo
Sander
2
Паллесен
Кристоффер
5
Гранли
Даниэль
4
Крамер
Ларс
II
3
Альманн
Якоб
8
Фоссум
Ивер
6
Феррейра
Педру
7
Соуза
Аллан
II
10
Андерсен
Лукас
18
Андреасен
Лука
23
Бакиз
Юнес
Люнгбю
3-4-1-2
Ольборг
4-2-3-1

История личных встреч

Люнгбю
Ольборг

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

20 матчей

25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

СД
1:1
К
0:4
СБЗВ
4:0
СБЗВ
2:2
ТМК
0:1
СД
3:2
СД
0:0
СД
3:0
СД
2:0
СД
1:2
СД
3:1
СД
1:0
СД
1:0
К
1:2
СД
3:2
СЛ
1:2
СЛ
2:1
СЛ
1:2
СЛ
2:4
СЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоргенсен Каспер 3 0.23
Mathias Kristensen2 2 (2) 0.15
Нильсен Эмиль 2 0.15
Магнуссон Сайвар-Атли 2 0.15
Гюткьяер Фредерик 1 0.08
Чорлу Резан 1 0.08
Риис Кристиан 1 0.08
Хамалайнен Брайан 0 0
Финнбогасон Альфред 0 0
Ромер Марсель 0 0
Сёренсен Адам 0 0
Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Аллан II 4 0.31
Бакиз Юнес 2 0.15
Куск Каспер 1 0.08
Феррейра Педру 1 0.08
Педерсен Йеппе 1 0.08
Крамер Ларс II 1 0.08
Росс Матиас 1 0.08
Хагельскьер Андерс 1 0.08
Андреасен Лука 0 0
Андерсен Лукас 0 0
Макарич Милан 0 0

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винтер Каспер 4 0
Бьеллан Андреас 3 0
Ромер Марсель 3 0
Вестергорд Магнус 3 0
Чуквуани Точи 3 0
Хамалайнен Брайан 2 0
Нильсен Эмиль 2 0
Коструп Магнус 2 0
Mathias Kristensen2 2 0
Грегор Паскаль 1 0
Летсерт Тимо 1 0
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0
Риис Кристиан 1 0
Сёренсен Адам 1 0
Йоргенсен Каспер 1 0
Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соуза Аллан II 5 0
Крамер Ларс II 3 0
Альманн Якоб 2 0
Феррейра Педру 2 0
Росс Матиас 2 0
Anosike Ementa 2 0
Паллесен Кристоффер 1 0
Макарич Милан 1 0
Посавец Йосип 1 0
Андреасен Лука 1 0
Людевиг Килиан 1 0
Бакиз Юнес 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
38%
76-90

Пропущено

15
8
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
5
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
5
33%
2
25%
46-60
1
7%
2
25%
61-75
2
13%
2
25%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
17%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
3
30%
1
17%
76-90

Забито

12
13
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
2
17%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
25%
2
15%
31-45
2
17%
3
23%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
5
38%
76-90

Пропущено

25
14
12 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
5
20%
1
7%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
3
12%
3
21%
31-45
6
24%
4
29%
46-60
2
8%
3
21%
61-75
5
20%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Люнгбю - Виборг 1:1 Брондбю - Люнгбю 3:3 Люнгбю - Оденсе 0:2 Ольборг - Люнгбю 1:1
Люнгбю - Раннерс 0:2 Виборг - Люнгбю 2:1 Хельсингёр - Люнгбю 2:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - Ког 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Никобинг 2:0 Рудерсдаль - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Фредерисия 1:0 Нюкёбинг - Люнгбю 1:1 Хельсингёр - Люнгбю 1:2
Ольборг
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Хорсенс - Ольборг 0:0 Ольборг - Оденсе 1:1 Орхус - Ольборг 3:1 Ольборг - Люнгбю 1:1
Митьюлланд - Ольборг 0:2 Раннерс - Ольборг 1:0 Ольборг - Брондбю 2:1 Ольборг - Нордшелланн 0:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Ольборг - Хорсенс 0:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Виборг - Ольборг 2:1 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Варта Познань - Ольборг 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Орхус - Ольборг 2:2 Ольборг - Виборг 1:1 Копенгаген - Ольборг 3:0 Ольборг - Брондбю 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 12 7 3 2 19 - 11 24
2. Раннерс 12 6 4 2 19 - 14 22
3. Виборг 12 6 3 3 17 - 13 21
4. Силькеборг 12 6 2 4 19 - 14 20
5. Митьюлланд 12 4 5 3 20 - 18 17
6. Копенгаген 12 5 1 6 19 - 18 16
7. Орхус 12 5 1 6 14 - 12 16
8. Брондбю 12 4 3 5 16 - 20 15
9. Оденсе 12 4 3 5 14 - 19 15
10. Хорсенс 12 4 3 5 10 - 12 15
11. Ольборг 13 3 5 5 12 - 15 14
12. Люнгбю 13 0 5 8 12 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 6 5 1 0 12 - 5 16
2. Нордшелланн 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Раннерс 6 4 1 1 10 - 7 13
4. Силькеборг 5 4 0 1 9 - 4 12
5. Хорсенс 6 3 2 1 7 - 6 11
6. Копенгаген 6 3 1 2 8 - 6 10
7. Орхус 6 3 1 2 9 - 6 10
8. Брондбю 6 2 2 2 9 - 10 8
9. Оденсе 7 2 1 4 7 - 13 7
10. Ольборг 6 1 4 1 5 - 6 7
11. Митьюлланд 6 1 2 3 5 - 10 5
12. Люнгбю 7 0 3 4 6 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 6 3 3 0 15 - 8 12
2. Нордшелланн 6 3 2 1 9 - 5 11
3. Раннерс 6 2 3 1 9 - 7 9
4. Оденсе 5 2 2 1 7 - 6 8
5. Силькеборг 7 2 2 3 10 - 10 8
6. Ольборг 7 2 1 4 7 - 9 7
7. Брондбю 6 2 1 3 7 - 10 7
8. Копенгаген 6 2 0 4 11 - 12 6
9. Орхус 6 2 0 4 5 - 6 6
10. Виборг 6 1 2 3 5 - 8 5
11. Хорсенс 6 1 1 4 3 - 6 4
12. Люнгбю 6 0 2 4 6 - 10 2
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Топ бомбардиров
Нордшелланн Andreas Schjelderup 8 (1)
Копенгаген Биэл Пеп 8 (3)
Копенгаген Классон Виктор 6 (1)
Митьюлланд Дрейер Андерс 6 (1)
Орхус Мортенсен Патрик 7
Весь список

Топ нарушителей
Ольборг Соуза Аллан II 5
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 4
Орхус Поульсен Николай 4
Митьюлланд Феррейра Эвандер 4
Хорсенс Йенсен Магнус 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Бакиз Юнес из команды Ольборг сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 95'
    Ольборг заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Люнгбю: 51%, Ольборг: 49%.
  • 95'
    Поульсен Андреас из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    95'
    Чорлу Резан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 94'
    Летсерт Тимо успешно блокирует удар.
  • 94'
    Рамкильде Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 94'
    Вестергорд Магнус ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Педерсен Йеппе создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 94'
    Ольборг начинает контратаку
  • 93'
    Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Theo Sander взял и забрал мяч на выходе
  • 92'
    Theo Sander из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • Первый тайм
    • 47'
      Контроль мяча: Люнгбю: 42%, Ольборг: 58%.
    • 47'
      Theo Sander взял и забрал мяч на выходе
    • 47'
      Вестергорд Магнус создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 46'
      Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 46'
      Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 45'
      Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 45'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 45'
      Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 45'
      Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 44'
      Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 44'
      Феррейра Педру из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Игрок из команды Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 44'
      Контроль мяча: Люнгбю: 41%, Ольборг: 59%.
    • 43'
      Альманн Якоб сделал ключевой пас для гола!
    • 42'
      Андреасен Лука сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Бакиз Юнес забивает с правой ноги!
    • 42'
      Андреасен Лука создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      42'
      Чуквуани Точи фолит на сопернике
    • 42'
      Крамер Ларс II успешно блокирует удар.
    • 41'
      Матиас Кристенсен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 41'
      Коструп Магнус создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 41'
      Гранли Даниэль выиграл воздушное противоборство у Коструп Магнус.
    • 41'
      Гранли Даниэль из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Lucas Hey из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      40'
      Соуза Аллан II навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 40'
      Мэдс Киккенборг делает важнейший сейв!
    • 40'
      Хорошую попытку сделал Андерсен Лукас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 40'
      Альманн Якоб создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 40'
      Lucas Hey из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      39'
      Соуза Аллан II навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 39'
      Грегор Паскаль из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      39'
      Судья сигнализирует, что Чуквуани Точи из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Соуза Аллан II
    • 38'
      Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 38'
      Сёренсен Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Мэдс Киккенборг из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 37'
      Вестергорд Магнус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 37'
      Theo Sander ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Грегор Паскаль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 37'
      Ромер Марсель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 36'
      Lucas Hey из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Контроль мяча: Люнгбю: 41%, Ольборг: 59%.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Ольборг
    • 35'
      Коструп Магнус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 35'
      Матиас Кристенсен выиграл воздушное противоборство у Альманн Якоб.
    • 35'
      Матиас Кристенсен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 35'
      Сёренсен Адам из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 35'
      Оооо... вот это был удар! Коструп Магнус должен был забить с этой позиции.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Ольборг
    • 34'
      Коструп Магнус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 34'
      Гранли Даниэль ошибается в защите.
    • 34'
      Грегор Паскаль из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      33'
      Судья свистит. Феррейра Педру атаковал сзади соперника. Это Коструп Магнус заработал своей команде штрафной
    • 33'
      Lucas Hey из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 32'
      Фоссум Ивер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Theo Sander взял и забрал мяч на выходе
    • 30'
      Theo Sander из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Травма, повреждение
      30'
      Бакиз Юнес возвращается на поле.
    • 30'
      Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 30'
      Матч возобновлен
    • 30'
      Контроль мяча: Люнгбю: 38%, Ольборг: 62%.
    • Травма, повреждение
      29'
      Ох, нехорошо это выглядит. Бакиз Юнес получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 29'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 29'
      Крамер Ларс II ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Йоргенсен Каспер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 29'
      Сёренсен Адам из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      28'
      Судья сигнализирует, что Альманн Якоб из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Чорлу Резан
    • 28'
      Удар от ворот произведет Люнгбю
    • 28'
      Бакиз Юнес нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • Фол, нарушение
      27'
      Судья сигнализирует, что Грегор Паскаль из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Андреасен Лука
    • 25'
      Удар от ворот произведет Люнгбю
    • 25'
      Бакиз Юнес из команды Ольборг нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
    • 25'
      Бакиз Юнес создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 24'
      Чуквуани Точи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      24'
      Матиас Кристенсен наказан за толчок Альманн Якоб
    • 23'
      Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 23'
      Ромер Марсель из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Контроль мяча: Люнгбю: 41%, Ольборг: 59%.
    • 21'
      Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 21'
      Паллесен Кристоффер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Люнгбю начинает контратаку
    • 21'
      Вестергорд Магнус из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      21'
      Соуза Аллан II навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 21'
      Lucas Hey успешно блокирует удар.
    • 20'
      Хорошую попытку сделал Гранли Даниэль. Удар в створ, но вратарь начеку
    • Угловой
      20'
      Соуза Аллан II из команды Ольборг подал угловой справа.
    • 20'
      Оооо... вот это был удар! Андерсен Лукас должен был забить с этой позиции.
    • 20'
      Хорошую попытку сделал Андерсен Лукас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 19'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 19'
      Матч возобновлен
    • 19'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 18'
      Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 18'
      Контроль мяча: Люнгбю: 41%, Ольборг: 59%.
    • 17'
      Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 17'
      Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 17'
      Ромер Марсель из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Ромер Марсель успешно блокирует удар.
    • 16'
      Андреасен Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 16'
      Ольборг начинает контратаку
    • 16'
      Гранли Даниэль успешно блокирует удар.
    • 16'
      Вестергорд Магнус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 16'
      Феррейра Педру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Андреасен Лука ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Крамер Ларс II из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Матч возобновлен
    • 14'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Фол, нарушение
      13'
      Крамер Ларс II из команды Ольборг толкнул локтем оппонента. Это Матиас Кристенсен заработал фол
    • 13'
      Удар от ворот произведет Люнгбю
    • 12'
      Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      Lucas Hey из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Lucas Hey из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 11'
      Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 11'
      Контроль мяча: Люнгбю: 43%, Ольборг: 57%.
    • 10'
      Хорошую попытку сделал Матиас Кристенсен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 10'
      Грегор Паскаль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 10'
      Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 9'
      Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 9'
      Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе
    • 9'
      Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 9'
      Удар от ворот произведет Ольборг
    • 9'
      Ромер Марсель нанес удар чуть мимо. Близко!
    • 8'
      Андерсен Лукас успешно блокирует удар.
    • 8'
      Вестергорд Магнус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 8'
      Йоргенсен Каспер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 8'
      Игрок из команды Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 8'
      Контроль мяча: Люнгбю: 47%, Ольборг: 53%.
    • 8'
      Альманн Якоб ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      7'
      Судья сигнализирует, что Вестергорд Магнус из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Фоссум Ивер
    • 7'
      Вестергорд Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Удар от ворот произведет Ольборг
    • 5'
      Грегор Паскаль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 4'
      Игрок из команды Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 4'
      Гранли Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Ромер Марсель из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 4'
      Theo Sander из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      4'
      Чорлу Резан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Фоссум Ивер из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Ольборг начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Люнгбю 0:2 Ольборг онлайн

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