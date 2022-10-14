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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Бадштюбнер Флориан
Шальке 04
0:1
Первый тайм: 36'
Хоффенхайм
0'
10' Желтая карточка
Граймль Лео
0:1
11' Пенальти
Сков Роберт
19' Желтая карточка
Фогт Кевин
0:1. Гол Роберта Скова с пенальт...

Ход матча

10'
Граймль Лео
 
11'
0:1
Сков Роберт
19'
 
Фогт Кевин

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 128
Шальке 04 22.7% (29)
X 33.6% (43)
Хоффенхайм 43.8% (56)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шальке 04
Ничья
Хоффенхайм
3.84
4.06
3.77
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Шволов
Александер
27
Бруннер
Седрик
3
Граймль
Лео
4
Йосида
Майя
2
Оуведжан
Томас
30
Крал
Алекс
6
Краусс
Том
24
Дрекслер
Доминик
20
Молле
Флоран
11
Бюльтер
Мариус
9
Теродде
Симон
1
Бауманн
Оливер
5
Кабак
Озан
22
Фогт
Кевин
34
Нсоки
Стенли
29
Сков
Роберт
11
Анхелиньо
Хосе
6
Прёмель
Гриша
8
Гайгер
Деннис
14
Баумгартнер
Кристоф
33
Рюттер
Жоржиньо
10
Даббур
Мунас
Шальке 04
4-2-3-1
Хоффенхайм
3-5-2

История личных встреч

Шальке 04
Хоффенхайм

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

127.3%
9.1%
14 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 12 побед

27 матчей

33.3%
25.9%
40.8%
9 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

51.9%
18.5%
29.6%
14 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
9 побед 6 ничьих 12 побед

История матчей

Б
4:2
Б
4:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:5
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
1:4
Б
1:0
Б
3:1
Б
2:1
Б
4:0
К
1:3
Б
3:3
Б
3:0
Б
3:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
2:0
Б
0:0
Б
2:3
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюльтер Мариус 3 (2) 0.3
Теродде Симон 2 0.2
Дрекслер Доминик 1 0.1
Полтер Себастьян 1 0.1
Краусс Том 1 0.1
Саласар Родриго 1 0.1
Мор Тобиас 0 0
Оуведжан Томас 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 3 0.3
Даббур Мунас 3 0.3
Баумгартнер Кристоф 2 0.2
Сков Роберт 2 (1) 0.2
Гайгер Деннис 1 0.1
Прёмель Гриша 1 0.1
Кабак Озан 1 0.1
Рюттер Жоржиньо 1 0.1
Кадержабек Павел 1 0.1
Руди Себастьян 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Штиллер Анджело 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бюльтер Мариус 3 0
Дрекслер Доминик 1 1
Теродде Симон 2 0
Тиау Малик 2 0
Латца Данни 1 0
Йосида Майя 1 0
Шволов Александер 1 0
Бруннер Седрик 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Крал Алекс 1 0
Ван дер Берг Сепп 1 0
Краусс Том 1 0
Граймль Лео 1 0
Саласар Родриго 1 0
Флик Флориан 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фогт Кевин 5 0
Акпогума Кевин 3 0
Кабак Озан 3 0
Пош Штефан 1 1
Гайгер Деннис 2 0
Крамарич Андрей 1 0
Даббур Мунас 1 0
Сков Роберт 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Прёмель Гриша 1 0
Самассеку Диади 1 0
Баумгартнер Кристоф 1 0
Рюттер Жоржиньо 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
3
43%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

13
5
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
15%
2
40%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
20%
61-75
4
31%
1
20%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
3
33%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
40%
76-90

Забито

9
14
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
0
0%
2
14%
1-15
2
22%
3
21%
16-30
3
33%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
3
33%
4
29%
76-90

Пропущено

22
10
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
9%
2
20%
1-15
2
9%
2
20%
16-30
4
18%
2
20%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
3
14%
1
10%
61-75
7
32%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Байер Л - Шальке 04 4:0 Шальке 04 - Аугсбург 2:3 Гутерслох - Шальке 04 0:3 Боруссия Д - Шальке 04 1:0
Шальке 04 - Бохум 3:1 Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Бремер - Шальке 04 0:5 Твенте - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Шальке 04 - Куфштайн 5:0 Салернитана - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Меппен 1:3 Шальке 04 - Ферль 1:0 Лоне - Шальке 04 0:7 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2
Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хоффенхайм - Вердер 1:2 Герта - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 4:1
Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Аугсбург 1:0 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Хоффенхайм - Бохум 3:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Рёдингхаузен - Хоффенхайм 0:2 Хоффенхайм - Верона 3:2 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Пушкаш-Академия 2:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 РВ Вальдорф - Хоффенхайм 0:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 9 6 2 1 16 - 6 20
2. Фрайбург Заявка 9 5 3 1 14 - 8 18
3. Хоффенхайм 1:0 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
4. Бавария Заявка 9 4 4 1 25 - 8 16
5. Боруссия Д Заявка 9 5 1 3 13 - 12 16
6. Вердер Заявка 9 4 3 2 20 - 14 15
7. Боруссия М Заявка 9 4 3 2 16 - 12 15
8. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 2 3 16 - 16 14
9. Кёльн Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
10. Аугсбург Заявка 9 4 1 4 9 - 13 13
11. РБ Лейпциг Заявка 9 3 3 3 14 - 13 12
12. Майнц Заявка 9 3 3 3 9 - 13 12
13. Вольфсбург Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
14. Герта Заявка 9 1 5 3 10 - 12 8
15. Байер Л Заявка 9 2 2 5 13 - 16 8
16. Шальке 04 0:1 Заявка 10 1 3 6 10 - 22 6
17. Штуттгарт Заявка 9 0 5 4 9 - 14 5
18. Бохум Заявка 9 1 1 7 8 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
2. РБ Лейпциг Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
3. Унион Берлин Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Боруссия Д Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Хоффенхайм 1:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
6. Бавария Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
7. Кёльн Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Фрайбург Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Айнтрахт Фр Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
10. Вольфсбург Заявка 4 1 2 1 7 - 8 5
11. Вердер Заявка 4 1 1 2 10 - 8 4
12. Байер Л Заявка 5 1 1 3 8 - 9 4
13. Герта Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
14. Шальке 04 0:1 Заявка 5 1 1 3 8 - 13 4
15. Аугсбург Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
16. Бохум Заявка 5 1 1 3 5 - 12 4
17. Майнц Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
18. Штуттгарт Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
2. Вердер Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
3. Унион Берлин Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
4. Аугсбург Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Майнц Заявка 5 3 0 2 7 - 8 9
6. Бавария Заявка 5 2 2 1 16 - 5 8
7. Хоффенхайм 1:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
8. Айнтрахт Фр Заявка 4 2 1 1 8 - 8 7
9. Кёльн Заявка 5 1 3 1 10 - 11 6
10. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
11. Байер Л Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Герта Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Вольфсбург Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
14. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
15. Боруссия М Заявка 4 0 3 1 4 - 8 3
16. Шальке 04 0:1 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
17. РБ Лейпциг Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
18. Бохум Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фуллкруг Никлас 11 (2)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 9
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
Бавария Мусиала Джамал 5 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 5
Аугсбург Бауэр Максимилиан 5
Штуттгарт Каразор Атакан 5
Вердер Пипер Амос 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 3
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    Прогнозы 128
    Шальке 04 22.7% (29)
    X 33.6% (43)
    Хоффенхайм 43.8% (56)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шальке 04
    Ничья
    Хоффенхайм
    3.84
    4.06
    3.77
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    Прогнозы на матч Шальке 04 0:1 Хоффенхайм

    Исход игры
    Шальке 04
    22.7% (29)
    Ничья
    33.6% (43)
    Хоффенхайм
    43.8% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.41% (76)
    Меньше
    35.59% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    91.53% (108)
    Нет
    8.47% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Хоффенхайм
    31.3% (40)
    1:1 Ничья
    25.8% (33)
    2:1 Шальке 04
    15.6% (20)
    2:2 Ничья
    6.3% (8)
    1:3 Хоффенхайм
    3.1% (4)
    0:1 Хоффенхайм
    3.1% (4)
    1:0 Шальке 04
    1.6% (2)
    2:0 Шальке 04
    1.6% (2)
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    Шальке 04
    Хоффенхайм
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