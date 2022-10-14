28' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Рюттер Жоржиньо из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

26' Теродде Симон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Краусс Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Фогт Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Оооо... вот это был удар! Рюттер Жоржиньо должен был забить с этой позиции.

23' Рюттер Жоржиньо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Баумгартнер Кристоф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Бруннер Седрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

21' Краусс Том оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Краусс Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Молле Флоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Фогт Кевин получает желтую карточку за неспортивное поведение

17' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Молле Флоран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Игрок из команды Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

14' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

14' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

13' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' 'Г О О О О О Л - Сков Роберт из команды Хоффенхайм забивает с пенальти! Он пробил левой. Александр Шволов был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

10' Матч возобновлен

10' Граймль Лео совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

9' После проверки VAR судья изменил решение - Хоффенхайм пробьет пенальти!

9' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

8' Баумгартнер Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Анхелиньо Хосе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

4' Молле Флоран решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

3' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Краусс Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Сков Роберт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Баумгартнер Кристоф навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Хоффенхайм начинает с центра поля