Эдуарду Куарежма выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Хоффенхайм играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Теродде Симон нанес удар головой, но Оливер Бауманн спокойно отбил мяч.

47' Г О О О О Л - Даббур Мунас забивает с правой ноги!

47' Рюттер Жоржиньо из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Йосида Майя наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!

45' Сков Роберт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Рюттер Жоржиньо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Анхелиньо Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Краусс Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Хорошую попытку сделал Баумгартнер Кристоф . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Оуведжан Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Прёмель Гриша получает желтую карточку за неспортивное поведение

37' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Прёмель Гриша из команды Хоффенхайм наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

35' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

34' Оуведжан Томас не смог попасть в створ ударом издали

34' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Баумгартнер Кристоф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Хорошую попытку сделал Оуведжан Томас . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Близко! Молле Флоран нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

29' Анхелиньо Хосе из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Рюттер Жоржиньо из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

26' Теродде Симон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Краусс Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Фогт Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Оооо... вот это был удар! Рюттер Жоржиньо должен был забить с этой позиции.

23' Рюттер Жоржиньо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Баумгартнер Кристоф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Бруннер Седрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

21' Краусс Том оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Краусс Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Молле Флоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Фогт Кевин получает желтую карточку за неспортивное поведение

17' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Молле Флоран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Игрок из команды Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

14' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

14' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

13' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' 'Г О О О О О Л - Сков Роберт из команды Хоффенхайм забивает с пенальти! Он пробил левой. Александр Шволов был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

10' Матч возобновлен

10' Граймль Лео совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

9' После проверки VAR судья изменил решение - Хоффенхайм пробьет пенальти!

9' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

8' Баумгартнер Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Анхелиньо Хосе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

4' Молле Флоран решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

3' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Краусс Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Сков Роберт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Баумгартнер Кристоф навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Хоффенхайм начинает с центра поля