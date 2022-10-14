Тур: 10. Стадион: Фелтинс-Арена. Зрители: 60000 Главный судья: Бадштюбнер Флориан
0:3
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаГраймль Лео
0:1
11' ПенальтиСков Роберт
19' Желтая карточкаФогт Кевин
38' Желтая карточкаПрёмель Гриша
0:2
45' ГолДаббур Мунас
56' Желтая карточкаДрекслер Доминик
0:3
59' ПенальтиСков Роберт
90'+1
Бонусы букмекеров
Ход матча
10'
11'
0:1
19'
38'
45'
0:2
56'
59'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
9 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 7
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
30
Крал
Алекс
20
Молле
Флоран
22
Фогт
Кевин
34
Нсоки
Стенли
29
Сков
Роберт
10
Даббур
Мунас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Молле ФлоранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Айдин МехметЗащитник
- Защитник
-
29 Мор ТобиасЗащитник
-
17 Флик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Крамер Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
-
34 Нсоки СтенлиЗащитник
-
29 Сков РобертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Даббур МунасНападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
-
39 Бишоф ТомПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Шальке 04
Хоффенхайм
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
127.3%
9.1%
14 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 12 побед
27 матчей
33.3%
25.9%
40.8%
9 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
51.9%
18.5%
29.6%
14 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
9 побед 6 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюльтер Мариус
|3 (2)
|0.3
|Теродде Симон
|2
|0.2
|Дрекслер Доминик
|1
|0.1
|Полтер Себастьян
|1
|0.1
|Краусс Том
|1
|0.1
|Саласар Родриго
|1
|0.1
|Мор Тобиас
|0
|0
|Оуведжан Томас
|0
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даббур Мунас
|4
|0.4
|Крамарич Андрей
|3
|0.3
|Сков Роберт
|3 (2)
|0.3
|Баумгартнер Кристоф
|2
|0.2
|Гайгер Деннис
|1
|0.1
|Рюттер Жоржиньо
|1
|0.1
|Прёмель Гриша
|1
|0.1
|Кабак Озан
|1
|0.1
|Кадержабек Павел
|1
|0.1
|Руди Себастьян
|0
|0
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Штиллер Анджело
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрекслер Доминик
|2
|1
|Бюльтер Мариус
|3
|0
|Теродде Симон
|2
|0
|Тиау Малик
|2
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Йосида Майя
|1
|0
|Шволов Александер
|1
|0
|Бруннер Седрик
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Крал Алекс
|1
|0
|Ван дер Берг Сепп
|1
|0
|Краусс Том
|1
|0
|Граймль Лео
|1
|0
|Саласар Родриго
|1
|0
|Флик Флориан
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фогт Кевин
|5
|0
|Акпогума Кевин
|3
|0
|Кабак Озан
|3
|0
|Пош Штефан
|1
|1
|Гайгер Деннис
|2
|0
|Прёмель Гриша
|2
|0
|Крамарич Андрей
|1
|0
|Даббур Мунас
|1
|0
|Сков Роберт
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Самассеку Диади
|1
|0
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0
|Рюттер Жоржиньо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
3
43%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
Пропущено
16
5
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
1
20%
16-30
3
19%
2
40%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
1
20%
61-75
4
25%
1
20%
76-90
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
3
33%
76-90
Пропущено
9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
40%
76-90
Забито
9
17
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
0
0%
3
18%
1-15
2
22%
3
18%
16-30
3
33%
4
24%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
3
33%
4
24%
76-90
Пропущено
25
10
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
3
12%
2
20%
1-15
2
8%
2
20%
16-30
5
20%
2
20%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
3
12%
1
10%
61-75
7
28%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Байер Л - Шальке 04 4:0 Шальке 04 - Аугсбург 2:3 Гутерслох - Шальке 04 0:3 Боруссия Д - Шальке 04 1:0
Шальке 04 - Бохум 3:1 Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Бремер - Шальке 04 0:5 Твенте - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Шальке 04 - Куфштайн 5:0 Салернитана - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Меппен 1:3 Шальке 04 - Ферль 1:0 Лоне - Шальке 04 0:7 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2
Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хоффенхайм - Вердер 1:2 Герта - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 4:1
Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Аугсбург 1:0 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Хоффенхайм - Бохум 3:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Рёдингхаузен - Хоффенхайм 0:2 Хоффенхайм - Верона 3:2 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Пушкаш-Академия 2:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 РВ Вальдорф - Хоффенхайм 0:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 8
|18
|3.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 10
|17
|4.
|Бавария
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|25 - 8
|16
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 12
|16
|6.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|20 - 14
|15
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 16
|14
|9.
|Кёльн
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 15
|13
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 13
|13
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 13
|12
|12.
|Майнц
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 13
|12
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|14.
|Герта
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 12
|8
|15.
|Байер Л
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 16
|8
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 24
|6
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 14
|5
|18.
|Бохум
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Бавария
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|7.
|Кёльн
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|11.
|Байер Л
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|12.
|Герта
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|14.
|Вердер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|10 - 8
|4
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 15
|4
|16.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|17.
|Майнц
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|18.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|2.
|Вердер
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Майнц
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|6.
|Бавария
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|16 - 5
|8
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|9.
|Кёльн
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 11
|6
|10.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|11.
|Байер Л
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 8
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
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|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|11 (2)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|9
|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|6 (3)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|5 (5)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|5 (2)
|Хоффенхайм
|Фогт Кевин
|5
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|5
|Аугсбург
|Бауэр Максимилиан
|5
|Штуттгарт
|Каразор Атакан
|5
|Вердер
|Пипер Амос
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Шальке 04 0:3 Хоффенхайм
Исход игры
Шальке 04
22.7% (29)
Ничья
33.6% (43)
Хоффенхайм
43.8% (56)
Тотал 2.5
Больше
64.41% (76)
Меньше
35.59% (42)
Обе команды забьют
Да
91.53% (108)
Нет
8.47% (10)
Популярный счёт
1:2 Хоффенхайм
31.3% (40)
1:1 Ничья
25.8% (33)
2:1 Шальке 04
15.6% (20)
2:2 Ничья
6.3% (8)
1:3 Хоффенхайм
3.1% (4)
0:1 Хоффенхайм
3.1% (4)
1:0 Шальке 04
1.6% (2)
2:0 Шальке 04
1.6% (2)
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