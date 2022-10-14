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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Якубик Кржыштоф
Висла Плоцк
0:0
Первый тайм: 35'
Легия
0'
30' Желтая карточка
Швох Матеуш
30' Желтая карточка
Жозуэ Филипе
34' Желтая карточка

Ход матча

30'
Швох Матеуш
 
30'
 
Жозуэ Филипе
34'
 
Лучшие коэффициенты
Висла Плоцк
Ничья
Легия
3.55
3.40
2.73
Все Коэффициенты
1
Каминьски
Кжиштоф
19
Шулек
Мартин
25
Жезничак
Якуб
4
Хжановски
Адам
5
Кривоцюк
Антон
6
Расак
Дамиан
8
Фурман
Доминик
14
Швох
Матеуш
11
Альварес
Давид
17
Левандовски
Матеуш
II
10
Вольски
Рафал
1
Тобиаш
Кацпер
6
Йоханссон
Маттиас
55
Енджейчик
Артур
17
Навроцкий
Майк
13
Вшолек
Павел
25
Младенович
Филип
18
Соколовски
Патрик
99
Слиш
Бартош
27
Жозуэ
Филипе
19
Карлитос
Карлос
39
Росолек
Мацей
Висла Плоцк
4-3-1-2
Легия
3-4-1-2

История личных встреч

Висла Плоцк
Легия

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

125%
50%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

14 матчей

28.6%
7.1%
64.3%
4 победы 1 ничья 9 побед

Первый тайм

35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

Э
1:0
Э
1:0
Э
5:2
Э
0:1
Э
3:1
Э
1:0
Э
0:1
Э
1:4
Э
3:2
Э
0:2
Э
0:1
Э
2:2
Э
2:3
К
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Давид 8 (1) 0.62
Вольски Рафал 5 (1) 0.38
Колар Марко 3 0.23
Валло Кристиан 2 0.15
Секульски Лукаш 1 0.08
Кривоцюк Антон 1 0.08
Коцыля Давид 1 0.08
Левандовски Матеуш II 1 0.08
Павляк Александр 1 0.08
Расак Дамиан 0 0
Томасик Пётр 0 0
Фурман Доминик 0 0
Лесняк Филип 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Младенович Филип 3 0.23
Вшолек Павел 3 (1) 0.23
Мучи Эрнест 2 0.15
Капустка Бартош 1 0.08
Жозуэ Филипе 1 (1) 0.08
Йоханссон Маттиас 1 0.08
Роуз Линдси 1 0.08
Карлитос Карлос 1 0.08
Августиняк Рафал 1 0.08
Росолек Мацей 1 0.08
Пих Роберт 0 0
Баку Макана 0 0

Карточки

Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вольски Рафал 2 1
Томасик Пётр 2 0
Фурман Доминик 2 0
Расак Дамиан 2 0
Градецки Бартломей 2 0
Павляк Александр 2 0
Капюади Стив 0 1
Жезничак Якуб 1 0
Секульски Лукаш 1 0
Michal Mokrzycki 1 0
Кривоцюк Антон 1 0
Михальски Дамян 1 0
Коцыля Давид 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 5 1
Младенович Филип 4 0
Жозуэ Филипе 4 0
Ветеска Матеуш 2 1
Роуз Линдси 3 0
Капустка Бартош 3 0
Слиш Бартош 2 0
Йоханссон Маттиас 1 0
Вшолек Павел 1 0
Харатин Игорь 1 0
Карлитос Карлос 1 0
Баку Макана 1 0
Навроцкий Майк 1 0
Августиняк Рафал 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Мучи Эрнест 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
4
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
3
27%
1
25%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
5
45%
0
0%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
6
67%
76-90

Забито

13
11
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
3
27%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
3
23%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
4
36%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
1
11%
2
50%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

24
15
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
0 Не забивали 3
2
8%
0
0%
1-15
4
17%
4
27%
16-30
6
25%
2
13%
31-45
4
17%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
8
33%
4
27%
76-90

Пропущено

12
13
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
1
8%
2
15%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
1
8%
6
46%
76-90

Результаты последних матчей

Висла Плоцк
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ягеллония - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Пяст 1:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 2:1 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 2:0
Висла Плоцк - Гурник Забже 1:1 СКРА Ченстохова - Висла Плоцк 1:3 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Корона Кельце 2:1 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2 Висла Плоцк - Медзь 4:1 Лех - Висла Плоцк 1:3 Висла Плоцк - Заря 2:3 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Висла Плоцк - Арка Гдыня 2:0 Стежица - Висла Плоцк 2:3 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0
Легия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Легия - Варта Познань 1:0 Лех - Легия 0:0 Легия - Сталь Жешув 3:0 Легия - Медзь 3:2
Ракув - Легия 4:0 Легия - Радомьяк Радом 1:0 Брук-Бет Термалица - Легия 2:3 Сталь Мелец - Легия 0:1 Легия - Гурник Забже 2:2 Видзев Лодзь - Легия 1:2 Легия - Пяст 2:0 Краковия - Легия 3:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Селтик 2:2 Корона Кельце - Легия 1:1 Легия - Заря 2:1 Легия - Мотор Люблин 2:3 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Легия - Сепси 0:1 Легия - Краковия 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 12 8 2 2 20 - 9 26
2. Легия 0:0 13 7 4 2 15 - 13 25
3. Сталь Мелец 13 7 1 5 20 - 19 22
4. Висла Плоцк 0:0 13 6 4 3 23 - 13 22
5. Погонь Щецин 12 6 3 3 20 - 16 21
6. Видзев Лодзь 12 6 2 4 16 - 11 20
7. Лех 11 5 3 3 12 - 9 18
8. Краковия 12 5 2 5 14 - 10 17
9. Ягеллония 12 4 5 3 20 - 14 17
10. Заглембе Любин 12 4 5 3 12 - 14 17
11. Шлёнск 12 4 4 4 13 - 16 16
12. Варта Познань 12 4 2 6 10 - 13 14
13. Радомьяк Радом 12 4 2 6 11 - 16 14
14. Гурник Забже 11 3 4 4 17 - 20 13
15. Корона Кельце 13 3 3 7 14 - 20 12
16. Пяст 12 3 2 7 12 - 15 11
17. Лехия Гданьск 11 2 2 7 10 - 21 8
18. Медзь 11 1 2 8 11 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 7 6 1 0 15 - 4 19
2. Легия 0:0 6 5 1 0 11 - 4 16
3. Висла Плоцк 0:0 6 4 2 0 11 - 3 14
4. Погонь Щецин 6 4 2 0 12 - 6 14
5. Ягеллония 7 4 1 2 14 - 7 13
6. Шлёнск 7 3 2 2 10 - 10 11
7. Сталь Мелец 6 3 1 2 9 - 7 10
8. Краковия 7 3 1 3 9 - 5 10
9. Лех 7 3 1 3 5 - 6 10
10. Видзев Лодзь 5 2 1 2 7 - 6 7
11. Радомьяк Радом 6 2 1 3 7 - 9 7
12. Заглембе Любин 6 1 4 1 5 - 5 7
13. Пяст 6 2 1 3 8 - 6 7
14. Гурник Забже 6 1 2 3 8 - 12 5
15. Корона Кельце 6 1 1 4 6 - 9 4
16. Медзь 5 1 1 3 5 - 8 4
17. Лехия Гданьск 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Варта Познань 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Видзев Лодзь 7 4 1 2 9 - 5 13
2. Варта Познань 7 4 1 2 7 - 3 13
3. Сталь Мелец 7 4 0 3 11 - 12 12
4. Заглембе Любин 6 3 1 2 7 - 9 10
5. Легия 0:0 7 2 3 2 4 - 9 9
6. Лех 4 2 2 0 7 - 3 8
7. Гурник Забже 5 2 2 1 9 - 8 8
8. Висла Плоцк 0:0 7 2 2 3 12 - 10 8
9. Корона Кельце 7 2 2 3 8 - 11 8
10. Краковия 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Ракув 5 2 1 2 5 - 5 7
12. Погонь Щецин 6 2 1 3 8 - 10 7
13. Радомьяк Радом 6 2 1 3 4 - 7 7
14. Лехия Гданьск 7 2 0 5 8 - 15 6
15. Шлёнск 5 1 2 2 3 - 6 5
16. Ягеллония 5 0 4 1 6 - 7 4
17. Пяст 6 1 1 4 4 - 9 4
18. Медзь 6 0 1 5 6 - 13 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 9 (2)
Ягеллония Имас Хесус 8 (1)
Сталь Мелец Said Hamulic 7 (2)
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Висла Плоцк Вольски Рафал 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Легия Енджейчик Артур 1 5
Ягеллония Цэру Богдан 6
Шлёнск Ольсен Патрик 5
Лехия Гданьск Налепа Михал 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    34'
    Maciej Rosolek получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Жозуэ Филипе получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Швох Матеуш получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Висла Плоцк
Ничья
Легия
3.55
3.40
2.73
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Висла Плоцк 0:0 Легия онлайн

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Висла Плоцк
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