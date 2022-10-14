Тур: 9. Стадион: Пьерлуиджи Пенцо.
Ход матча
26'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
24
Моро
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ivan Javorcic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Калай СержиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Траоре АлиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Бошич МилошНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Grosso
История личных встреч
Венеция
Фрозиноне
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кюизанс Микаэль
|2
|0.22
|Черышев Денис
|2
|0.22
|Похьянпало Йоэль
|1
|0.11
|Хапс Ридгесиано
|1
|0.11
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.11
|Новакович Андрия
|1
|0.11
|Йонсен Деннис
|1
|0.11
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|2
|0.22
|Касо Джузеппе
|2
|0.22
|Моро Лука
|2
|0.22
|Роден Маркус
|1
|0.11
|Гарритано Лука
|1
|0.11
|Маццители Лука
|1
|0.11
|Коне Бенджамин
|1
|0.11
|Лучиони Фабио
|0
|0
|Бошич Милош
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тессманн Таннер
|2
|1
|Хапс Ридгесиано
|3
|0
|Дзампано Франческо
|3
|0
|Чеккарони Пьетро
|3
|0
|Висневски Пшемыслав
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Коннолли Аарон
|1
|0
|Чрнигой Домен
|1
|0
|Модоло Марко
|1
|0
|Йоронен Йессе
|1
|0
|Фьордилино Лука
|1
|0
|Кандела Антонио
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болока Даниэль
|5
|0
|Коттали Маттео
|4
|0
|Коне Бенджамин
|3
|0
|Лучиони Фабио
|2
|0
|Гарритано Лука
|2
|0
|Касо Джузеппе
|2
|0
|Сампиризи Марио
|1
|0
|Маццители Лука
|1
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Фработта Джанлука
|1
|0
|Раванелли Лука
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
|Турати Стефано
|1
|0
|Киерво Риккардо
|1
|0
|Ойоно Энтони
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
43%
1
20%
76-90
Забито
6
7
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
3
50%
2
29%
76-90
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
9
10
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
1
11%
3
30%
46-60
4
44%
1
10%
61-75
3
33%
3
30%
76-90
Пропущено
13
6
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
3
50%
31-45
3
23%
1
17%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
5
38%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Венеция - Бари 1:2 Кальяри - Венеция 1:4 Венеция - Пиза 1:1 СПАЛ - Венеция 2:0
Венеция - Беневенто 0:2 Читтаделла - Венеция 1:1 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Венеция - Дженоа 1:2 Венеция - Асколи 2:3 Венеция - Чезена 0:1 Венеция - Кальяри 0:0 Рома - Венеция 1:1 Венеция - Болонья 4:3 Салернитана - Венеция 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Венеция - Аталанта 1:3 Фиорентина - Венеция 1:0 Венеция - Удинезе 1:2 Специя - Венеция 1:0 Венеция - Сампдория 0:2
Фрозиноне
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Фрозиноне - СПАЛ 2:0 Парма - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Палермо 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0
Фрозиноне - Комо 2:0 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Модена - Фрозиноне 0:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 СПАЛ - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Тернана - Фрозиноне 4:4 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Лечче - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Кротоне - Фрозиноне 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|8
|6
|0
|2
|17 - 3
|18
|2.
|Бари
|8
|5
|3
|0
|18 - 9
|18
|3.
|Фрозиноне
|0:0
|9
|5
|1
|3
|11 - 5
|16
|4.
|Тернана
|8
|5
|1
|2
|13 - 9
|16
|5.
|Брешия
|8
|5
|1
|2
|12 - 12
|16
|6.
|Дженоа
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|7.
|Парма
|8
|3
|4
|1
|13 - 10
|13
|8.
|Козенца
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Кальяри
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|10.
|Зюйдтироль
|8
|3
|2
|3
|8 - 11
|11
|11.
|Модена
|8
|3
|0
|5
|9 - 10
|9
|12.
|Асколи
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|13.
|Беневенто
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|14.
|СПАЛ
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|15.
|Венеция
|0:0
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|16.
|Читтаделла
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|17.
|Палермо
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|18.
|Комо
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|19.
|Пиза
|8
|1
|3
|4
|10 - 12
|6
|20.
|Перуджа
|8
|1
|1
|6
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|4
|4
|0
|0
|13 - 0
|12
|2.
|Фрозиноне
|0:0
|4
|4
|0
|0
|8 - 0
|12
|3.
|Тернана
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|Брешия
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|Парма
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|Читтаделла
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|7.
|Козенца
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Кальяри
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|9.
|Дженоа
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|10.
|Модена
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|11.
|Палермо
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|12.
|СПАЛ
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|13.
|Бари
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|14.
|Зюйдтироль
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|15.
|Асколи
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Комо
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|17.
|Беневенто
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|18.
|Перуджа
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|19.
|Пиза
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Венеция
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|2.
|Дженоа
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|3.
|Венеция
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|4.
|Тернана
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|5.
|Парма
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|6.
|Реджина
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|7.
|Брешия
|4
|2
|0
|2
|6 - 10
|6
|8.
|Зюйдтироль
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|9.
|Кальяри
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|10.
|Козенца
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|11.
|Беневенто
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|12.
|Асколи
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Пиза
|4
|1
|1
|2
|8 - 8
|4
|14.
|Фрозиноне
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|15.
|Модена
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|16.
|СПАЛ
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|17.
|Читтаделла
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Комо
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Палермо
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|20.
|Перуджа
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Walid Cheddira
|9 (4)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|6 (1)
|СПАЛ
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Парма
|Инглезе Роберто
|4
|Асколи
|Гондо Седрик
|5
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|5
|Парма
|Юрич Станко
|5
|Палермо
|Ivan Marconi
|1 3
|Козенца
|Флоренци Альдо
|1 3