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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
Венеция
1:3
Конец матча
Фрозиноне
0'
25' Желтая карточка
Чеккарони Пьетро
1:0
42' Гол
Черышев Денис
45' Желтая карточка
Фьордилино Лука
47' Желтая карточка
Маццители Лука
58' Желтая карточка
Черышев Денис
1:1
70' Гол
Лучиони Фабио
74' Желтая карточка
Фработта Джанлука
76' Вторая желтая карточка
Чеккарони Пьетро
1:2
85' Гол
Мулаттьери Самуэле
1:3
90' Гол
Боррелли Дженнаро
90'+6
66
Йоронен
Йессе
30
Свобода
Михаэль
32
Чеккарони
Пьетро
2
Висневски
Пшемыслав
7
Дзампано
Франческо
5
Хапс
Ридгесиано
16
Фьордилино
Лука
6
Бузио
Джанлука
20
Похьянпало
Йоэль
21
Черышев
Денис
10
Кюизанс
Микаэль
22
Турати
Стефано
31
Сампиризи
Марио
5
Лучиони
Фабио
25
Шиминьски
Пшемыслав
29
Коттали
Маттео
36
Маццители
Лука
4
Коне
Бенджамин
7
Роден
Маркус
16
Гарритано
Лука
10
Касо
Джузеппе
24
Моро
Лука
Венеция
3-4-1-2
Фрозиноне
4-2-3-1

История личных встреч

Венеция
Фрозиноне

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

К
1:1
СB
1:2
СB
0:2
СB
0:1
СB
1:1
СB
2:1
СB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черышев Денис 3 0.33
Кюизанс Микаэль 2 0.22
Похьянпало Йоэль 1 0.11
Хапс Ридгесиано 1 0.11
Чеккарони Пьетро 1 0.11
Новакович Андрия 1 0.11
Йонсен Деннис 1 0.11
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 3 0.33
Касо Джузеппе 2 0.22
Моро Лука 2 0.22
Роден Маркус 1 0.11
Гарритано Лука 1 0.11
Лучиони Фабио 1 0.11
Маццители Лука 1 0.11
Коне Бенджамин 1 0.11
Боррелли Дженнаро 1 0.11
Фработта Джанлука 0 0
Бошич Милош 0 0
Киерво Риккардо 0 0
Ойоно Энтони 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккарони Пьетро 4 1
Тессманн Таннер 2 1
Хапс Ридгесиано 3 0
Дзампано Франческо 3 0
Фьордилино Лука 2 0
Висневски Пшемыслав 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Коннолли Аарон 1 0
Черышев Денис 1 0
Чрнигой Домен 1 0
Модоло Марко 1 0
Йоронен Йессе 1 0
Кандела Антонио 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 5 0
Коттали Маттео 4 0
Коне Бенджамин 3 0
Лучиони Фабио 2 0
Гарритано Лука 2 0
Маццители Лука 2 0
Фработта Джанлука 2 0
Касо Джузеппе 2 0
Сампиризи Марио 1 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Раванелли Лука 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0
Турати Стефано 1 0
Киерво Риккардо 1 0
Ойоно Энтони 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

10
6
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
3
50%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
5
50%
1
17%
76-90

Забито

6
7
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
3
50%
2
29%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

10
13
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
1
10%
3
23%
46-60
4
40%
2
15%
61-75
3
30%
5
38%
76-90

Пропущено

16
7
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
4
57%
31-45
3
19%
1
14%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
7
44%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Венеция - Бари 1:2 Кальяри - Венеция 1:4 Венеция - Пиза 1:1 СПАЛ - Венеция 2:0
Венеция - Беневенто 0:2 Читтаделла - Венеция 1:1 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Венеция - Дженоа 1:2 Венеция - Асколи 2:3 Венеция - Чезена 0:1 Венеция - Кальяри 0:0 Рома - Венеция 1:1 Венеция - Болонья 4:3 Салернитана - Венеция 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Венеция - Аталанта 1:3 Фиорентина - Венеция 1:0 Венеция - Удинезе 1:2 Специя - Венеция 1:0 Венеция - Сампдория 0:2
Фрозиноне
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Фрозиноне - СПАЛ 2:0 Парма - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Палермо 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0
Фрозиноне - Комо 2:0 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Модена - Фрозиноне 0:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 СПАЛ - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Тернана - Фрозиноне 4:4 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Лечче - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Кротоне - Фрозиноне 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 8 6 0 2 17 - 3 18
2. Бари 8 5 3 0 18 - 9 18
3. Фрозиноне 9 6 0 3 14 - 6 18
4. Тернана 8 5 1 2 13 - 9 16
5. Брешия 8 5 1 2 12 - 12 16
6. Дженоа 8 4 3 1 9 - 5 15
7. Парма 8 3 4 1 13 - 10 13
8. Козенца 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Кальяри 8 3 2 3 7 - 8 11
10. Зюйдтироль 8 3 2 3 8 - 11 11
11. Модена 8 3 0 5 9 - 10 9
12. Асколи 8 2 3 3 9 - 11 9
13. Беневенто 8 2 3 3 6 - 7 9
14. СПАЛ 8 2 3 3 10 - 13 9
15. Читтаделла 8 2 3 3 8 - 12 9
16. Венеция 9 2 2 5 11 - 15 8
17. Палермо 8 2 1 5 6 - 12 7
18. Комо 8 1 3 4 8 - 14 6
19. Пиза 8 1 3 4 10 - 12 6
20. Перуджа 8 1 1 6 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 4 4 0 0 13 - 0 12
2. Фрозиноне 4 4 0 0 8 - 0 12
3. Тернана 4 3 1 0 6 - 1 10
4. Брешия 4 3 1 0 6 - 2 10
5. Парма 4 2 1 1 7 - 6 7
6. Читтаделла 4 2 1 1 6 - 6 7
7. Козенца 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Кальяри 4 2 0 2 4 - 6 6
9. Дженоа 4 1 3 0 4 - 3 6
10. Модена 4 2 0 2 6 - 5 6
11. Палермо 4 2 0 2 5 - 4 6
12. СПАЛ 4 2 0 2 4 - 5 6
13. Бари 3 1 2 0 9 - 5 5
14. Зюйдтироль 4 1 2 1 5 - 5 5
15. Асколи 5 1 2 2 5 - 7 5
16. Комо 5 1 2 2 5 - 7 5
17. Беневенто 4 1 1 2 3 - 5 4
18. Перуджа 4 1 1 2 3 - 6 4
19. Пиза 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Венеция 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 5 4 1 0 9 - 4 13
2. Дженоа 4 3 0 1 5 - 2 9
3. Венеция 4 2 1 1 7 - 5 7
4. Тернана 4 2 0 2 7 - 8 6
5. Парма 4 1 3 0 6 - 4 6
6. Реджина 4 2 0 2 4 - 3 6
7. Брешия 4 2 0 2 6 - 10 6
8. Зюйдтироль 4 2 0 2 3 - 6 6
9. Фрозиноне 5 2 0 3 6 - 6 6
10. Кальяри 4 1 2 1 3 - 2 5
11. Козенца 5 1 2 2 3 - 6 5
12. Беневенто 4 1 2 1 3 - 2 5
13. Асколи 3 1 1 1 4 - 4 4
14. Пиза 4 1 1 2 8 - 8 4
15. Модена 4 1 0 3 3 - 5 3
16. СПАЛ 4 0 3 1 6 - 8 3
17. Читтаделла 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Комо 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Палермо 4 0 1 3 1 - 8 1
20. Перуджа 4 0 0 4 1 - 6 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Бари Антенуччи Мирко 6 (1)
СПАЛ Ла Мантия Андреа 4 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Асколи Гондо Седрик 5
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Венеция Чеккарони Пьетро 1 4
Фрозиноне Болока Даниэль 5
Парма Юрич Станко 5
Палермо Ivan Marconi 1 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Фьордилино Лука получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Черышев Денис бьет в цель!
    • Желтая карточка
      25'
      Чеккарони Пьетро получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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