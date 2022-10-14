Тур: 12. Стадион: Хет Куипие.
2:2
Конец матча
0'
0:1
12' ГолБернье Антуан
1:1
28' Гол в свои воротаПоати Морган
2:1
33' ГолNene Dorgeles
2:2
48' ГолМуандилмаджи Мариус
79' Желтая карточкаМуандилмаджи Мариус
90'+5
Ход матча
12'
0:1
28'
1:1
33'
2:1
48'
23
Зигерс
Рубин
24
Тагир
Равиль
99
Мбоу
Мамаду
18
Поати
Морган
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Зигерс РубинЗащитник
-
24 Тагир РавильЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
-
14 Kyan Vaesen
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
99 Мбоу МамадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Поати МорганПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Абанда ЛеруаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Женешам Хосе
История личных встреч
Вестерло
Серен Юнайтед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|5
|0.42
|Ветокеле Игор
|4
|0.33
|Nene Dorgeles
|3
|0.25
|Диркс Тюр
|2 (1)
|0.17
|Кюйпер Максим
|1
|0.08
|Шадли Насер
|1
|0.08
|Акбунар Халиль
|1
|0.08
|Рейнолдс Брайан
|1
|0.08
|Даци Эрдон
|1
|0.08
|Kyan Vaesen
|1
|0.08
|Бернат Ян
|0
|0
|Нойштедтер Роман
|0
|0
|Мадсен Николас
|0
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|6 (3)
|0.5
|Бернье Антуан
|3
|0.25
|Поати Морган
|1
|0.08
|Сиссоко Самбу
|1
|0.08
|Мбоу Мамаду
|1
|0.08
|Кахбах Матье
|0
|0
|Самбу Марсони
|0
|0
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пердикицци Пьетро
|2
|1
|Бернат Ян
|3
|0
|Акбунар Халиль
|2
|0
|Фостер Лайл
|2
|0
|Томас ван ден Кейбус
|2
|0
|Нойштедтер Роман
|1
|0
|Болат Синан
|1
|0
|Mathias Fixelles
|1
|0
|Рейнолдс Брайан
|1
|0
|Тагир Равиль
|1
|0
|Кюйпер Максим
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силла Абдулайе
|4
|1
|Сиссоко Самбу
|4
|0
|Элисор Симон
|3
|0
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0
|Сами Лахссаини
|2
|0
|Абанда Леруа
|2
|0
|Тремуле Сандро
|2
|0
|Тшибуабуа Марвен
|0
|1
|Sergio Conceicao
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Ба Абу
|1
|0
|Кахбах Матье
|1
|0
|Гийом Валентин
|1
|0
|Самбу Марсони
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
20%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
30%
3
25%
31-45
2
20%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
30%
1
8%
76-90
Пропущено
8
12
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
13%
2
17%
1-15
1
13%
5
42%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
3
38%
1
8%
61-75
2
25%
1
8%
76-90
Забито
10
2
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
1
50%
46-60
2
20%
1
50%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
14
8
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
2
14%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
6
43%
2
25%
76-90
Забито
20
14
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
5
25%
3
21%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
3
15%
3
21%
31-45
4
20%
4
29%
46-60
2
10%
2
14%
61-75
5
25%
1
7%
76-90
Пропущено
22
20
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
9%
2
10%
1-15
1
5%
6
30%
16-30
5
23%
2
10%
31-45
3
14%
4
20%
46-60
3
14%
3
15%
61-75
8
36%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Брюгге - Вестерло 0:2 Вестерло - Зульте-Варегем 2:0 Шарлеруа - Вестерло 2:3 Вестерло - Андерлехт 2:1
Антверпен - Вестерло 3:0 Вестерло - Эйпен 0:1 Мехелен - Вестерло 5:4 Вестерло - Стандард 4:2 Гент - Вестерло 2:1 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Вестерло - Беерсхот 2:3 Вестерло - Витесс 0:0 Вестерло - Ломмель 2:1 Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1 Вестерло - Патро Эйсден 2:0 Вестерло - Гент 6:2 Вестерло - Моленбек 2:2 Мускрон-Перювельз - Вестерло 2:6
Серен Юнайтед
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Серен Юнайтед - Остенде 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2
Мехелен - Серен Юнайтед 2:3 Серен Юнайтед - Генк 0:4 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Генк 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|11
|10
|0
|1
|24 - 8
|30
|2.
|Генк
|11
|9
|1
|1
|26 - 11
|28
|3.
|Брюгге
|11
|7
|1
|3
|22 - 12
|22
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|7
|1
|3
|19 - 15
|22
|5.
|АХ Лёвен
|11
|6
|2
|3
|21 - 18
|20
|6.
|Вестерло
|12
|6
|1
|5
|22 - 20
|19
|7.
|Стандард
|11
|6
|1
|4
|16 - 15
|19
|8.
|Гент
|11
|5
|2
|4
|20 - 14
|17
|9.
|Андерлехт
|11
|5
|1
|5
|19 - 12
|16
|10.
|Шарлеруа
|11
|5
|0
|6
|16 - 17
|15
|11.
|Сент-Трейден
|11
|3
|4
|4
|10 - 11
|13
|12.
|Остенде
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|13.
|Серен Юнайтед
|12
|3
|2
|7
|13 - 21
|11
|14.
|Мехелен
|11
|3
|2
|6
|17 - 21
|11
|15.
|Кортрейк
|11
|3
|1
|7
|9 - 18
|10
|16.
|Эйпен
|11
|3
|0
|8
|9 - 20
|9
|17.
|Серкль Брюгге
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|9
|18.
|Зульте-Варегем
|11
|1
|2
|8
|9 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|2.
|Генк
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|3.
|Вестерло
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|4.
|Брюгге
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|13
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|6.
|Андерлехт
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|7.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|8.
|АХ Лёвен
|5
|3
|0
|2
|7 - 9
|9
|9.
|Гент
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|10.
|Мехелен
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|11.
|Остенде
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Шарлеруа
|6
|2
|0
|4
|9 - 12
|6
|13.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|14.
|Сент-Трейден
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|Кортрейк
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|16.
|Эйпен
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|17.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|0
|5
|7 - 18
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|5
|0
|1
|4
|1 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|2.
|Антверпен
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|3.
|АХ Лёвен
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|4.
|Гент
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|6.
|Серен Юнайтед
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|7.
|Брюгге
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|8.
|Шарлеруа
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|9.
|Стандард
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|10.
|Сент-Трейден
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|11.
|Андерлехт
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|12.
|Эйпен
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|13.
|Вестерло
|6
|2
|0
|4
|10 - 14
|6
|14.
|Кортрейк
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|15.
|Остенде
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|16.
|Мехелен
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|17.
|Серкль Брюгге
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
|18.
|Зульте-Варегем
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|10 (1)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|6 (3)
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|6 (1)
|Серен Юнайтед
|Муандилмаджи Мариус
|9 (1)
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 4
|Остенде
|Роша Кенни
|5
|Стандард
|Амалла Селим
|1 3