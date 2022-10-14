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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Вестерло
2:2
Конец матча
Серен Юнайтед
0'
0:1
12' Гол
Бернье Антуан
1:1
28' Гол в свои ворота
Поати Морган
2:1
33' Гол
Nene Dorgeles
2:2
48' Гол
Муандилмаджи Мариус
79' Желтая карточка
Муандилмаджи Мариус
90'+5
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
23
Зигерс
Рубин
24
Тагир
Равиль
11
Кюйпер
Максим
35
Акбунар
Халиль
8
Мадсен
Николас
6
Минейро
Лукас
5
Шадли
Насер
9
Фостер
Лайл
45
Nene
Dorgeles
1
Галье
Тимоти
2
Силла
Абдулайе
99
Мбоу
Мамаду
17
Тремуле
Сандро
21
Самбу
Марсони
27
Сиссоко
Самбу
6
Кахбах
Матье
18
Поати
Морган
7
Вагнер
да
Силва
10
Муандилмаджи
Мариус
12
Бернье
Антуан
Вестерло
4-4-2
Серен Юнайтед
3-4-3

История личных встреч

Вестерло
Серен Юнайтед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПДБ
1:1
ПДБ
4:3
ПДБ
1:1
ПДБ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 5 0.42
Ветокеле Игор 4 0.33
Nene Dorgeles 3 0.25
Диркс Тюр 2 (1) 0.17
Кюйпер Максим 1 0.08
Шадли Насер 1 0.08
Акбунар Халиль 1 0.08
Рейнолдс Брайан 1 0.08
Даци Эрдон 1 0.08
Kyan Vaesen 1 0.08
Бернат Ян 0 0
Нойштедтер Роман 0 0
Мадсен Николас 0 0
Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 6 (3) 0.5
Бернье Антуан 3 0.25
Поати Морган 1 0.08
Сиссоко Самбу 1 0.08
Мбоу Мамаду 1 0.08
Кахбах Матье 0 0
Самбу Марсони 0 0

Карточки

Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пердикицци Пьетро 2 1
Бернат Ян 3 0
Акбунар Халиль 2 0
Фостер Лайл 2 0
Томас ван ден Кейбус 2 0
Нойштедтер Роман 1 0
Болат Синан 1 0
Mathias Fixelles 1 0
Рейнолдс Брайан 1 0
Тагир Равиль 1 0
Кюйпер Максим 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силла Абдулайе 4 1
Сиссоко Самбу 4 0
Элисор Симон 3 0
Муандилмаджи Мариус 2 0
Сами Лахссаини 2 0
Абанда Леруа 2 0
Тремуле Сандро 2 0
Тшибуабуа Марвен 0 1
Sergio Conceicao 1 0
Бернье Антуан 1 0
Ба Абу 1 0
Кахбах Матье 1 0
Гийом Валентин 1 0
Самбу Марсони 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
20%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
30%
3
25%
31-45
2
20%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
30%
1
8%
76-90

Пропущено

8
12
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
13%
2
17%
1-15
1
13%
5
42%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
3
38%
1
8%
61-75
2
25%
1
8%
76-90

Забито

10
2
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
1
50%
46-60
2
20%
1
50%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

14
8
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
2
14%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
6
43%
2
25%
76-90

Забито

20
14
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
5
25%
3
21%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
3
15%
3
21%
31-45
4
20%
4
29%
46-60
2
10%
2
14%
61-75
5
25%
1
7%
76-90

Пропущено

22
20
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
9%
2
10%
1-15
1
5%
6
30%
16-30
5
23%
2
10%
31-45
3
14%
4
20%
46-60
3
14%
3
15%
61-75
8
36%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерло
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Брюгге - Вестерло 0:2 Вестерло - Зульте-Варегем 2:0 Шарлеруа - Вестерло 2:3 Вестерло - Андерлехт 2:1
Антверпен - Вестерло 3:0 Вестерло - Эйпен 0:1 Мехелен - Вестерло 5:4 Вестерло - Стандард 4:2 Гент - Вестерло 2:1 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Вестерло - Беерсхот 2:3 Вестерло - Витесс 0:0 Вестерло - Ломмель 2:1 Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1 Вестерло - Патро Эйсден 2:0 Вестерло - Гент 6:2 Вестерло - Моленбек 2:2 Мускрон-Перювельз - Вестерло 2:6
Серен Юнайтед
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Серен Юнайтед - Остенде 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2
Мехелен - Серен Юнайтед 2:3 Серен Юнайтед - Генк 0:4 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Генк 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 11 10 0 1 24 - 8 30
2. Генк 11 9 1 1 26 - 11 28
3. Брюгге 11 7 1 3 22 - 12 22
4. Унион Сент-Жиллуаз 11 7 1 3 19 - 15 22
5. АХ Лёвен 11 6 2 3 21 - 18 20
6. Вестерло 12 6 1 5 22 - 20 19
7. Стандард 11 6 1 4 16 - 15 19
8. Гент 11 5 2 4 20 - 14 17
9. Андерлехт 11 5 1 5 19 - 12 16
10. Шарлеруа 11 5 0 6 16 - 17 15
11. Сент-Трейден 11 3 4 4 10 - 11 13
12. Остенде 11 3 2 6 12 - 16 11
13. Серен Юнайтед 12 3 2 7 13 - 21 11
14. Мехелен 11 3 2 6 17 - 21 11
15. Кортрейк 11 3 1 7 9 - 18 10
16. Эйпен 11 3 0 8 9 - 20 9
17. Серкль Брюгге 11 2 3 6 10 - 20 9
18. Зульте-Варегем 11 1 2 8 9 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Генк 6 5 1 0 12 - 5 16
3. Вестерло 6 4 1 1 12 - 6 13
4. Брюгге 6 4 1 1 13 - 6 13
5. Унион Сент-Жиллуаз 5 4 0 1 8 - 5 12
6. Андерлехт 6 3 1 2 11 - 6 10
7. Стандард 6 3 1 2 9 - 7 10
8. АХ Лёвен 5 3 0 2 7 - 9 9
9. Гент 5 2 1 2 9 - 8 7
10. Мехелен 6 2 1 3 11 - 12 7
11. Остенде 5 2 0 3 5 - 7 6
12. Шарлеруа 6 2 0 4 9 - 12 6
13. Серкль Брюгге 5 1 3 1 4 - 5 6
14. Сент-Трейден 5 1 1 3 5 - 8 4
15. Кортрейк 5 1 1 3 3 - 8 4
16. Эйпен 6 1 0 5 4 - 12 3
17. Зульте-Варегем 6 1 0 5 7 - 18 3
18. Серен Юнайтед 5 0 1 4 1 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 5 4 0 1 14 - 6 12
2. Антверпен 5 4 0 1 8 - 3 12
3. АХ Лёвен 6 3 2 1 14 - 9 11
4. Гент 6 3 1 2 11 - 6 10
5. Унион Сент-Жиллуаз 6 3 1 2 11 - 10 10
6. Серен Юнайтед 7 3 1 3 12 - 12 10
7. Брюгге 5 3 0 2 9 - 6 9
8. Шарлеруа 5 3 0 2 7 - 5 9
9. Стандард 5 3 0 2 7 - 8 9
10. Сент-Трейден 6 2 3 1 5 - 3 9
11. Андерлехт 5 2 0 3 8 - 6 6
12. Эйпен 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Вестерло 6 2 0 4 10 - 14 6
14. Кортрейк 6 2 0 4 6 - 10 6
15. Остенде 6 1 2 3 7 - 9 5
16. Мехелен 5 1 1 3 6 - 9 4
17. Серкль Брюгге 6 1 0 5 6 - 15 3
18. Зульте-Варегем 5 0 2 3 2 - 7 2
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Антверпен Янссен Винсент 10 (1)
Брюгге Ютгла Ферран 6 (3)
АХ Лёвен Гонсалес Марио 6 (1)
Серен Юнайтед Муандилмаджи Мариус 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 4
Остенде Роша Кенни 5
Стандард Амалла Селим 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Nene Dorgeles бьет в цель!
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Поати Морган уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Бернье Антуан бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Вестерло 2:2 Серен Юнайтед онлайн

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