Первый тайм

7' Тоуни принял передачу на фланге поля, затем отправил мяч в штрафную площадь с правой стороны поля. Ониика откликнулся на передачу и ударил головой выше ворот.

6' Марч хорошо занял позицию вблизи свой штрафной и перехватил поперечную передачу от соперника, сохранив мяч для своей команды.

5' Не давно только был фол на Кайседо, а теперь уже он нарушает правила против Тоуни. Штрафной удар за подножку фиксирует главный судья.

4' Отличный матч нам сегодня предстоит увидеть на стадионе "Брентфорд Коммьюнити", прогноз погоды радует и футболистов и болельщиков!

3' Ониика встретил своего оппонента не очень приветливо и нарушил правила, поставив подножку. Пострадал - Кайседо, главный судья зафиксировал штрафной удар.

2' Хозяева играют в полосатых футболках красно-белого цвета, а гостям выдан комплект синий формы. Хозяева ввели мяч с центра поля и провели сразу же без раскачки атаку на ворота соперника.