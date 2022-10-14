Тур: 11. Стадион: Брентфорд Коммьюнити. Главный судья: Michael Salisbury
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
16
Ми
Бен
15
Ониика
Фрэнк
17
Тони
Айвен
11
Висса
Йоан
18
Уэлбек
Данни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ми БенЗащитник
- Защитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Тони АйвенНападающий
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Запасные игроки
-
34 Кокс МэттьюВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
-
43 Тёрнс ЭдЗащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
-
22 Митома КаоруПолузащитник
-
27 Гилмор БиллиПолузащитник
- Нападающий
-
20 Энсисо ХулиоНападающий
-
21 Ундав ДенизНападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Брентфорд
Брайтон
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед
14 матчей
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|6 (2)
|0.67
|Висса Йоан
|2
|0.22
|Мбеумо Брайан
|2
|0.22
|Дасилва Джошуа
|2
|0.22
|Йенсен Матиас
|1
|0.11
|Янельт Витали
|1
|0.11
|Ми Бен
|1
|0.11
|Норгор Кристиан
|1
|0.11
|Генри Рико
|0
|0
|Льюис-Поттер Кин
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Троссар Леандро
|5
|0.63
|Макаллистер Алексис
|4 (3)
|0.5
|Гросс Паскаль
|3
|0.38
|Кайседо Мойсес
|1
|0.13
|Уэлбек Данни
|0
|0
|Марч Соломон
|0
|0
|Мвепу Энок
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хикки Аарон
|4
|0
|Тони Айвен
|3
|0
|Ми Бен
|1
|0
|Висса Йоан
|1
|0
|Дамсгор Миккель
|1
|0
|Дасилва Джошуа
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Алексис
|3
|0
|Эступиньян Первис
|2
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Вельтман Йоел
|1
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
11
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
10%
1
9%
1-15
3
30%
3
27%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
30%
1
9%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
7
5
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
3
60%
61-75
3
43%
1
20%
76-90
Пропущено
10
4
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
10%
2
50%
1-15
3
30%
1
25%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
17
16
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
6%
2
13%
1-15
3
18%
3
19%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
2
12%
6
38%
61-75
6
35%
2
13%
76-90
Пропущено
16
7
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
6%
2
29%
1-15
6
38%
1
14%
16-30
2
13%
2
29%
31-45
4
25%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Борнмут - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 0:3 Брентфорд - Лидс 5:2
Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Колчестер - Брентфорд 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Лестер - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Брайтон - Брентфорд 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Брентфорд - Страсбург 2:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Борэм Вуд - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Лидс 1:2 Эвертон - Брентфорд 2:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:0
Брайтон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Брайтон - Лестер 5:2 Фулхэм - Брайтон 2:1
Брайтон - Лидс 1:0 Форест Грин - Брайтон 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Брайтон - Эспаньол 5:1 Брайтон - Брентфорд 0:1 Рединг - Брайтон 1:2 Эшторил - Брайтон 1:4 Брайтон - Роял Юнион 0:0 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Лидс - Брайтон 1:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3 Брайтон - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Брайтон 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|23 - 10
|24
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|33 - 9
|23
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 10
|20
|4.
|Челси
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 10
|16
|5.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|13 - 15
|15
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|17 - 9
|14
|8.
|Борнмут
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 20
|12
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 18
|11
|10.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|10
|2
|5
|3
|16 - 17
|11
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 10
|10
|12.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|20 - 12
|10
|13.
|Эвертон
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|15.
|Лидс
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|3 - 12
|6
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 22
|5
|20.
|Лестер
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|15 - 24
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|24 - 5
|15
|2.
|Арсенал
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|4.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 5
|9
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|15 - 5
|8
|7.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|8.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|9.
|Борнмут
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|10.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|14.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 9
|7
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|16.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 4
|5
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|19.
|Лестер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 11
|9
|2.
|Арсенал
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|5.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|8.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|10.
|Борнмут
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 16
|4
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|12.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 11
|3
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|Лидс
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 13
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|20.
|Лестер
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|8 - 19
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|9 (1)
|Манчестер Сити
|Фоден Фил
|6 (4)
|Ливерпуль
|Фирмино Роберто
|6 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|8 (2)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|5
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Манчестер Юнайтед
|Мактоминай Скотт
|5
|Эвертон
|Гордон Энтони
|5
|Борнмут
|Смит Адам
|4
Прогнозы на матч Брентфорд 0:0 Брайтон
Исход игры
Брентфорд
25.6% (32)
Ничья
47.2% (59)
Брайтон
27.2% (34)
Тотал 2.5
Больше
42.02% (50)
Меньше
57.98% (69)
Обе команды забьют
Да
84.03% (100)
Нет
15.97% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.8% (51)
1:2 Брайтон
16% (20)
2:1 Брентфорд
13.6% (17)
0:1 Брайтон
7.2% (9)
1:0 Брентфорд
5.6% (7)
2:2 Ничья
4.8% (6)
2:3 Брайтон
2.4% (3)
2:0 Брентфорд
1.6% (2)
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