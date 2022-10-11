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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Michael Salisbury
Брентфорд
 
Позже
Брайтон
Прогнозы 41
Брентфорд 31.7% (13)
X 46.3% (19)
Брайтон 22% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Брентфорд
Ничья
Брайтон
3.35
3.50
3.05
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Брентфорд
Брайтон

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед

14 матчей

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
Ч
3:3
Ч
0:2
Ч
3:0
Ч
0:0
Ч
0:1
К
0:2
Ч
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 6 (2) 0.67
Висса Йоан 2 0.22
Мбеумо Брайан 2 0.22
Дасилва Джошуа 2 0.22
Йенсен Матиас 1 0.11
Янельт Витали 1 0.11
Ми Бен 1 0.11
Норгор Кристиан 1 0.11
Генри Рико 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Троссар Леандро 5 0.63
Макаллистер Алексис 4 (3) 0.5
Гросс Паскаль 3 0.38
Кайседо Мойсес 1 0.13
Уэлбек Данни 0 0
Марч Соломон 0 0
Мвепу Энок 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хикки Аарон 4 0
Тони Айвен 3 0
Ми Бен 1 0
Висса Йоан 1 0
Дамсгор Миккель 1 0
Дасилва Джошуа 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 3 0
Эступиньян Первис 2 0
Уэбстер Адам 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Троссар Леандро 1 0
Марч Соломон 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
11
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
10%
1
9%
1-15
3
30%
3
27%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
30%
1
9%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

7
5
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
3
60%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
10%
2
50%
1-15
3
30%
1
25%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

17
16
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
6%
2
13%
1-15
3
18%
3
19%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
2
12%
6
38%
61-75
6
35%
2
13%
76-90

Пропущено

16
7
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
6%
2
29%
1-15
6
38%
1
14%
16-30
2
13%
2
29%
31-45
4
25%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Борнмут - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 0:3 Брентфорд - Лидс 5:2
Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Колчестер - Брентфорд 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Лестер - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Брайтон - Брентфорд 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Брентфорд - Страсбург 2:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Борэм Вуд - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Лидс 1:2 Эвертон - Брентфорд 2:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:0
Брайтон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Брайтон - Лестер 5:2 Фулхэм - Брайтон 2:1
Брайтон - Лидс 1:0 Форест Грин - Брайтон 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Брайтон - Эспаньол 5:1 Брайтон - Брентфорд 0:1 Рединг - Брайтон 1:2 Эшторил - Брайтон 1:4 Брайтон - Роял Юнион 0:0 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Лидс - Брайтон 1:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3 Брайтон - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Брайтон 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 9 8 0 1 23 - 10 24
2. Манчестер Сити Заявка 9 7 2 0 33 - 9 23
3. Тоттенхэм Заявка 9 6 2 1 20 - 10 20
4. Челси Заявка 8 5 1 2 13 - 10 16
5. Манчестер Юнайтед Заявка 8 5 0 3 13 - 15 15
6. Ньюкасл Заявка 9 3 5 1 17 - 9 14
7. Брайтон Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
8. Борнмут Заявка 9 3 3 3 8 - 20 12
9. Фулхэм Заявка 9 3 2 4 14 - 18 11
10. Ливерпуль Заявка 8 2 4 2 20 - 12 10
11. Эвертон Заявка 9 2 4 3 8 - 9 10
12. Брентфорд Заявка 9 2 4 3 16 - 17 10
13. Вест Хэм Заявка 9 3 1 5 8 - 10 10
14. Кристал Пэлас Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
15. Лидс Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
16. Астон Вилла Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
17. Саутгемптон Заявка 9 2 1 6 8 - 17 7
18. Вулверхэмптон Заявка 9 1 3 5 3 - 12 6
19. Ноттингем Форест Заявка 9 1 2 6 7 - 22 5
20. Лестер Заявка 9 1 1 7 15 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 5 5 0 0 24 - 5 15
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
4. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
5. Ньюкасл Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
6. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 15 - 5 8
7. Лидс Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
8. Борнмут Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
9. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
10. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11. Фулхэм Заявка 4 2 1 1 8 - 9 7
12. Брентфорд Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
13. Брайтон Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
14. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
16. Вулверхэмптон Заявка 4 1 2 1 2 - 4 5
17. Эвертон Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
18. Саутгемптон Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
19. Лестер Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
20. Ноттингем Форест Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 0 2 7 - 11 9
2. Арсенал Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
3. Манчестер Сити Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
4. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
5. Брайтон Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6. Челси Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
7. Ньюкасл Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
8. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Борнмут Заявка 4 1 1 2 4 - 16 4
10. Фулхэм Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
11. Вест Хэм Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
12. Саутгемптон Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
13. Брентфорд Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
14. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Ливерпуль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16. Астон Вилла Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Лидс Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
18. Ноттингем Форест Заявка 4 0 1 3 1 - 13 1
19. Вулверхэмптон Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
20. Лестер Заявка 5 0 0 5 8 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 9 (1)
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Ливерпуль Фирмино Роберто 6 (3)
Брентфорд Тони Айвен 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Эвертон Гордон Энтони 5
Борнмут Смит Адам 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брентфорд - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 октября 2022, осталось 2 дня 9 часов 31 минуту.

    Главный судья: Michael Salisbury

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Брентфорд 31.7% (13)
    X 46.3% (19)
    Брайтон 22% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Брайтон
    3.35
    3.50
    3.05
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Брентфорд - Брайтон

    Исход игры
    Брентфорд
    33.3% (14)
    Ничья
    45.2% (19)
    Брайтон
    21.4% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.78% (20)
    Меньше
    51.22% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    85.37% (35)
    Нет
    14.63% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.1% (16)
    2:1 Брентфорд
    23.8% (10)
    0:1 Брайтон
    7.1% (3)
    1:2 Брайтон
    7.1% (3)
    2:3 Брайтон
    4.8% (2)
    2:2 Ничья
    4.8% (2)
    1:0 Брентфорд
    4.8% (2)
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