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Финляндия: Вейккауслига
2022

Тур: 1 Стадион:
Мариехамн
0:0
Первый тайм: 29'
Лахти
0'
14' Желтая карточка
Эмсис Эдуард

Ход матча

14'
 
Эмсис Эдуард
Лучшие коэффициенты
Мариехамн
Ничья
Лахти
4.80
4.30
4.60
Все Коэффициенты
81
Хенрикссон
Элмо
22
Гранлунд Альбин
2
Лахти
Тими
29
Райтанен
Патрик
23
Сумусало
Микко
8
Нгамба
Альваро
6
Абубакари
Мохаммед
25
Хопкатт
Джейми
17
Сид
Робин
19
Овоери
Джон
9
De
31
Тиайнен
Йоона
27
Пеннинкангас
Теему
15
Пирттийоки
Юхо
93
Martinos
Christofi
26
Мемола
Хюсен
70
Эмсис
Эдуард
17
Сейдиу
Арлинд
8
Клинга
Матти
22
Хертси
Лооренц
9
Чарльз
Джеффри
7
Зекири
Альтин
Мариехамн
Лахти

История личных встреч

Мариехамн
Лахти

19 матчей

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.6%
52.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

24 матча

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед

43 матча

27.9%
32.6%
39.5%
12 побед 14 ничьих 17 побед

Первый тайм

23.3%
48.8%
27.9%
10 побед 21 ничья 12 побед

Второй тайм

32.6%
23.3%
44.1%
14 побед 10 ничьих 19 побед

История матчей

В
0:2
В
0:0
В
0:3
В
1:1
В
0:3
В
3:1
В
2:2
В
0:1
В
0:1
К
3:1
К
1:0
В
3:0
В
2:0
В
1:2
В
0:1
В
6:2
В
0:2
В
0:2
В
1:1
В
3:0
К
1:2
КЛ
2:2
В
0:2
В
0:0
В
0:1
В
1:1
В
0:1
В
0:0
В
5:1
В
2:1
В
2:2
В
2:2
В
2:0
В
2:0
В
1:1
В
2:2
КЛ
2:1
В
2:0
В
1:1
КЛ
3:3
В
2:1
В
0:1
КЛ
3:4

Бомбардиры внутри турнира

Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Овоери Джон 6 (2) 0.26
De 5 0.22
Joakim Latonen 2 0.09
Сид Робин 2 0.09
Олавале Мухамед 2 0.09
Хамбо Вахид 2 0.09
Абубакари Мохаммед 1 0.04
Сумусало Микко 1 0.04
Нгамба Альваро 1 0.04
Гранлунд Альбин 1 0.04
Менса Баба 1 0.04
Тамминен Ээро 1 0.04
Ниссинен Йири 0 0
Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зекири Альтин 3 0.13
Пеннинкангас Теему 3 0.13
Чарльз Джеффри 3 0.13
Канджи Макумба 3 (2) 0.13
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0.04
Хертси Лооренц 1 0.04
Клинга Матти 1 0.04
Пирттийоки Юхо 1 0.04
Лампинен Пири 1 0.04
Berat Koese 1 0.04
Мемола Хюсен 0 0
Адеми Альбион 0 0
Хейнонен Артту 0 0

Карточки

Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
De 6 1
Ниссинен Йири 7 0
Балисо Янга 7 0
Лахти Тими 6 0
Кубронн Жан-Кристоф 6 0
Овоери Джон 4 1
Абубакари Мохаммед 4 0
Тамминен Ээро 2 1
Менса Баба 3 0
Райтанен Патрик 3 0
Нгамба Альваро 3 0
Филлион Янн-Александр 2 0
Фелипе 2 0
Сумусало Микко 1 0
Сид Робин 1 0
Хамбо Вахид 1 0
Joakim Latonen 1 0
Виклеф Оскар 1 0
Олавале Мухамед 1 0
Хенрикссон Элмо 1 0
Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмсис Эдуард 11 0
Вирта Эмели 7 0
Пеннинкангас Теему 5 1
Мемола Хюсен 6 0
Пирттийоки Юхо 3 1
Чарльз Джеффри 3 1
Кабаши Ариан 4 0
Адеми Альбион 3 0
Хейнонен Артту 3 0
Энрике Алан 1 1
Хертси Лооренц 2 0
Martinos Christofi 2 0
Ярвенпяя Ласси 2 0
Коуассиви-Бениссан Кевин 2 0
Зекири Альтин 2 0
Канджи Макумба 1 0
Клинга Матти 1 0
Регеро Антонио 1 0
Саланович Деннис 1 0
Сейдиу Арлинд 1 0
Jussi Juurikka 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
13
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
3
19%
1
8%
1-15
3
19%
2
15%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
3
19%
2
15%
61-75
3
19%
6
46%
76-90

Пропущено

15
25
11 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
27%
3
12%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
6
40%
2
8%
31-45
0
0%
5
20%
46-60
3
20%
6
24%
61-75
1
7%
7
28%
76-90

Забито

10
5
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
16 Не забивали 18
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
3
60%
76-90

Пропущено

17
19
11 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
1
6%
4
21%
1-15
7
41%
3
16%
16-30
3
18%
3
16%
31-45
2
12%
2
11%
46-60
2
12%
4
21%
61-75
2
12%
3
16%
76-90

Забито

26
18
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 5
6 Не забивали 11
5
19%
1
6%
1-15
4
15%
3
17%
16-30
2
8%
2
11%
31-45
4
15%
1
6%
46-60
5
19%
2
11%
61-75
6
23%
9
50%
76-90

Пропущено

32
44
22 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 18
5
16%
7
16%
1-15
8
25%
5
11%
16-30
9
28%
5
11%
31-45
2
6%
7
16%
46-60
5
16%
10
23%
61-75
3
9%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Мариехамн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Мариехамн - СЯК Сейнайоки 2:0 Мариехамн - Интер Турку 2:3 Лахти - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Ильвес 1:5
КуПС - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хака 2:0 ХИК - Мариехамн 1:0 Оулу - Мариехамн 3:1 Мариехамн - ХИФК 1:1 ВПС - Мариехамн 1:3 Хонка - Мариехамн 1:1 Мариехамн - ХИК 2:1 Хака - Мариехамн 3:2 Мариехамн - ХИФК 1:1 Мариехамн - ВПС 1:3 Эспоон Паллосеура - Мариехамн 0:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:0 Ильвес - Мариехамн 1:0 Мариехамн - КуПС 1:1 Интер Турку - Мариехамн 4:0
Лахти
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Лахти - Хака 0:1 Оулу - Лахти 0:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Мариехамн 0:2
ВПС - Лахти 2:3 Лахти - ХИФК 0:0 Лахти - Ильвес 1:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:3 Хонка - Лахти 5:0 КуПС - Лахти 4:0 Лахти - Интер Турку 2:1 Лахти - ЯПС 2:1 Интер Турку - Лахти 5:1 Ильвес - Лахти 3:2 Лахти - Атлантис Хельсинки 4:2 Хака - Лахти 1:1 ХаПК - Лахти 2:6 Лахти - Оулу 0:2 ХИК - Лахти 3:2 Лахти - ХИК 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 1:1 23 15 5 3 35 - 19 50
2. КуПС 22 14 5 3 36 - 16 47
3. Хонка 22 12 5 5 45 - 21 41
4. Хака 22 11 4 7 36 - 38 37
5. Оулу 23 10 6 7 40 - 33 36
6. СЯК Сейнайоки 1:1 23 9 5 9 30 - 33 32
7. Интер Турку 22 8 5 9 37 - 29 29
8. ВПС 23 7 4 12 42 - 38 25
9. Ильвес 23 6 7 10 33 - 39 25
10. Мариехамн 0:0 23 6 7 10 25 - 33 25
11. Лахти 0:0 23 4 7 12 19 - 43 19
12. ХИФК 23 1 6 16 16 - 52 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 11 8 3 0 22 - 6 27
2. ХИК 1:1 12 8 2 2 20 - 13 26
3. Хонка 11 7 3 1 29 - 10 24
4. Хака 11 7 2 2 19 - 17 23
5. Оулу 12 6 4 2 18 - 16 22
6. СЯК Сейнайоки 1:1 11 6 3 2 20 - 15 21
7. Мариехамн 0:0 12 4 5 3 15 - 16 17
8. Интер Турку 11 4 3 4 18 - 13 15
9. Ильвес 12 4 1 7 17 - 23 13
10. ВПС 11 1 3 7 13 - 18 6
11. Лахти 0:0 11 1 3 7 5 - 19 6
12. ХИФК 11 0 1 10 4 - 28 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 1:1 11 7 3 1 15 - 6 24
2. КуПС 11 6 2 3 14 - 10 20
3. ВПС 12 6 1 5 29 - 20 19
4. Хонка 11 5 2 4 16 - 11 17
5. Оулу 11 4 2 5 22 - 17 14
6. Хака 11 4 2 5 17 - 21 14
7. Интер Турку 11 4 2 5 19 - 16 14
8. Лахти 0:0 12 3 4 5 14 - 24 13
9. Ильвес 11 2 6 3 16 - 16 12
10. СЯК Сейнайоки 1:1 12 3 2 7 10 - 18 11
11. Мариехамн 0:0 11 2 2 7 10 - 17 8
12. ХИФК 12 1 5 6 12 - 24 8
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Хака Эрвин Ли 17 (2)
ВПС kalle Multanen 14 (5)
КуПС Вяйринен Тим 14 (2)
Хонка Agon Sadiku 10
Ильвес Пеннанен Петтери 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Лахти Эмсис Эдуард 11
Оулу Magnus Breitenmoser 9
Интер Турку Арсьеро Родриго 1 6
Мариехамн De 1 6
Мариехамн Ниссинен Йири 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    14'
    Эмсис Эдуард получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мариехамн
Ничья
Лахти
4.80
4.30
4.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мариехамн 0:0 Лахти онлайн

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