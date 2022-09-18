Тур: 1 Стадион: Виклоф Холдинг Арена
Ход матча
14'
17
Сид
Робин
19
Овоери
Джон
9
De
26
Мемола
Хюсен
70
Эмсис
Эдуард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сид РобинНападающий
-
19 Овоери ДжонНападающий
-
9 DeНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
16 Балисо ЯнгаПолузащитник
- Нападающий
-
11 Хамбо ВахидНападающий
- Нападающий
-
30 Otto Hautamo
-
Главный тренер: Daniel Norrmen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Мемола ХюсенЗащитник
-
70 Эмсис ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mikko Mannila
История личных встреч
Мариехамн
Лахти
19 матчей
63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.6%
52.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
24 матча
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед
43 матча
27.9%
32.6%
39.5%
12 побед 14 ничьих 17 побед
Первый тайм
23.3%
48.8%
27.9%
10 побед 21 ничья 12 побед
Второй тайм
32.6%
23.3%
44.1%
14 побед 10 ничьих 19 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Овоери Джон
|6 (2)
|0.26
|De
|5
|0.22
|Joakim Latonen
|2
|0.09
|Сид Робин
|2
|0.09
|Олавале Мухамед
|2
|0.09
|Хамбо Вахид
|2
|0.09
|Абубакари Мохаммед
|1
|0.04
|Сумусало Микко
|1
|0.04
|Нгамба Альваро
|1
|0.04
|Гранлунд Альбин
|1
|0.04
|Менса Баба
|1
|0.04
|Тамминен Ээро
|1
|0.04
|Ниссинен Йири
|0
|0
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зекири Альтин
|3
|0.13
|Пеннинкангас Теему
|3
|0.13
|Чарльз Джеффри
|3
|0.13
|Канджи Макумба
|3 (2)
|0.13
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0.04
|Хертси Лооренц
|1
|0.04
|Клинга Матти
|1
|0.04
|Пирттийоки Юхо
|1
|0.04
|Лампинен Пири
|1
|0.04
|Berat Koese
|1
|0.04
|Мемола Хюсен
|0
|0
|Адеми Альбион
|0
|0
|Хейнонен Артту
|0
|0
Карточки
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|De
|6
|1
|Ниссинен Йири
|7
|0
|Балисо Янга
|7
|0
|Лахти Тими
|6
|0
|Кубронн Жан-Кристоф
|6
|0
|Овоери Джон
|4
|1
|Абубакари Мохаммед
|4
|0
|Тамминен Ээро
|2
|1
|Менса Баба
|3
|0
|Райтанен Патрик
|3
|0
|Нгамба Альваро
|3
|0
|Филлион Янн-Александр
|2
|0
|Фелипе
|2
|0
|Сумусало Микко
|1
|0
|Сид Робин
|1
|0
|Хамбо Вахид
|1
|0
|Joakim Latonen
|1
|0
|Виклеф Оскар
|1
|0
|Олавале Мухамед
|1
|0
|Хенрикссон Элмо
|1
|0
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмсис Эдуард
|11
|0
|Вирта Эмели
|7
|0
|Пеннинкангас Теему
|5
|1
|Мемола Хюсен
|6
|0
|Пирттийоки Юхо
|3
|1
|Чарльз Джеффри
|3
|1
|Кабаши Ариан
|4
|0
|Адеми Альбион
|3
|0
|Хейнонен Артту
|3
|0
|Энрике Алан
|1
|1
|Хертси Лооренц
|2
|0
|Martinos Christofi
|2
|0
|Ярвенпяя Ласси
|2
|0
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|2
|0
|Зекири Альтин
|2
|0
|Канджи Макумба
|1
|0
|Клинга Матти
|1
|0
|Регеро Антонио
|1
|0
|Саланович Деннис
|1
|0
|Сейдиу Арлинд
|1
|0
|Jussi Juurikka
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
13
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
3
19%
1
8%
1-15
3
19%
2
15%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
3
19%
2
15%
61-75
3
19%
6
46%
76-90
Пропущено
15
25
11 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
27%
3
12%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
6
40%
2
8%
31-45
0
0%
5
20%
46-60
3
20%
6
24%
61-75
1
7%
7
28%
76-90
Забито
10
5
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
16 Не забивали 18
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
3
60%
76-90
Пропущено
17
19
11 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
1
6%
4
21%
1-15
7
41%
3
16%
16-30
3
18%
3
16%
31-45
2
12%
2
11%
46-60
2
12%
4
21%
61-75
2
12%
3
16%
76-90
Забито
26
18
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 5
6 Не забивали 11
5
19%
1
6%
1-15
4
15%
3
17%
16-30
2
8%
2
11%
31-45
4
15%
1
6%
46-60
5
19%
2
11%
61-75
6
23%
9
50%
76-90
Пропущено
32
44
22 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 18
5
16%
7
16%
1-15
8
25%
5
11%
16-30
9
28%
5
11%
31-45
2
6%
7
16%
46-60
5
16%
10
23%
61-75
3
9%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Мариехамн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Мариехамн - СЯК Сейнайоки 2:0 Мариехамн - Интер Турку 2:3 Лахти - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Ильвес 1:5
КуПС - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хака 2:0 ХИК - Мариехамн 1:0 Оулу - Мариехамн 3:1 Мариехамн - ХИФК 1:1 ВПС - Мариехамн 1:3 Хонка - Мариехамн 1:1 Мариехамн - ХИК 2:1 Хака - Мариехамн 3:2 Мариехамн - ХИФК 1:1 Мариехамн - ВПС 1:3 Эспоон Паллосеура - Мариехамн 0:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:0 Ильвес - Мариехамн 1:0 Мариехамн - КуПС 1:1 Интер Турку - Мариехамн 4:0
Лахти
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Лахти - Хака 0:1 Оулу - Лахти 0:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Мариехамн 0:2
ВПС - Лахти 2:3 Лахти - ХИФК 0:0 Лахти - Ильвес 1:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:3 Хонка - Лахти 5:0 КуПС - Лахти 4:0 Лахти - Интер Турку 2:1 Лахти - ЯПС 2:1 Интер Турку - Лахти 5:1 Ильвес - Лахти 3:2 Лахти - Атлантис Хельсинки 4:2 Хака - Лахти 1:1 ХаПК - Лахти 2:6 Лахти - Оулу 0:2 ХИК - Лахти 3:2 Лахти - ХИК 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|1:1
|23
|15
|5
|3
|35 - 19
|50
|2.
|КуПС
|22
|14
|5
|3
|36 - 16
|47
|3.
|Хонка
|22
|12
|5
|5
|45 - 21
|41
|4.
|Хака
|22
|11
|4
|7
|36 - 38
|37
|5.
|Оулу
|23
|10
|6
|7
|40 - 33
|36
|6.
|СЯК Сейнайоки
|1:1
|23
|9
|5
|9
|30 - 33
|32
|7.
|Интер Турку
|22
|8
|5
|9
|37 - 29
|29
|8.
|ВПС
|23
|7
|4
|12
|42 - 38
|25
|9.
|Ильвес
|23
|6
|7
|10
|33 - 39
|25
|10.
|Мариехамн
|0:0
|23
|6
|7
|10
|25 - 33
|25
|11.
|Лахти
|0:0
|23
|4
|7
|12
|19 - 43
|19
|12.
|ХИФК
|23
|1
|6
|16
|16 - 52
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|11
|8
|3
|0
|22 - 6
|27
|2.
|ХИК
|1:1
|12
|8
|2
|2
|20 - 13
|26
|3.
|Хонка
|11
|7
|3
|1
|29 - 10
|24
|4.
|Хака
|11
|7
|2
|2
|19 - 17
|23
|5.
|Оулу
|12
|6
|4
|2
|18 - 16
|22
|6.
|СЯК Сейнайоки
|1:1
|11
|6
|3
|2
|20 - 15
|21
|7.
|Мариехамн
|0:0
|12
|4
|5
|3
|15 - 16
|17
|8.
|Интер Турку
|11
|4
|3
|4
|18 - 13
|15
|9.
|Ильвес
|12
|4
|1
|7
|17 - 23
|13
|10.
|ВПС
|11
|1
|3
|7
|13 - 18
|6
|11.
|Лахти
|0:0
|11
|1
|3
|7
|5 - 19
|6
|12.
|ХИФК
|11
|0
|1
|10
|4 - 28
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|1:1
|11
|7
|3
|1
|15 - 6
|24
|2.
|КуПС
|11
|6
|2
|3
|14 - 10
|20
|3.
|ВПС
|12
|6
|1
|5
|29 - 20
|19
|4.
|Хонка
|11
|5
|2
|4
|16 - 11
|17
|5.
|Оулу
|11
|4
|2
|5
|22 - 17
|14
|6.
|Хака
|11
|4
|2
|5
|17 - 21
|14
|7.
|Интер Турку
|11
|4
|2
|5
|19 - 16
|14
|8.
|Лахти
|0:0
|12
|3
|4
|5
|14 - 24
|13
|9.
|Ильвес
|11
|2
|6
|3
|16 - 16
|12
|10.
|СЯК Сейнайоки
|1:1
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|11.
|Мариехамн
|0:0
|11
|2
|2
|7
|10 - 17
|8
|12.
|ХИФК
|12
|1
|5
|6
|12 - 24
|8
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Хака
|Эрвин Ли
|17 (2)
|ВПС
|kalle Multanen
|14 (5)
|КуПС
|Вяйринен Тим
|14 (2)
|Хонка
|Agon Sadiku
|10
|Ильвес
|Пеннанен Петтери
|8 (4)
|Лахти
|Эмсис Эдуард
|11
|Оулу
|Magnus Breitenmoser
|9
|Интер Турку
|Арсьеро Родриго
|1 6
|Мариехамн
|De
|1 6
|Мариехамн
|Ниссинен Йири
|7