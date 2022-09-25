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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 1. Стадион:
Минай
0:0
Первый тайм: 38'
Львов
0'
32' Желтая карточка
Муравский Назарий
37' Желтая карточка
Шишка Михаил

Ход матча

9'
 
Шишка Михаил
Мышенко Богдан
28'
 
Ременяк Артур
Бугай Владислав
32'
 
Муравский Назарий
37'
 
Шишка Михаил
Прогнозы 113
Минай 46% (52)
X 38.1% (43)
Львов 15.9% (18)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
ДА
Arii #
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Минай
Ничья
Львов
2.25
3.45
3.27
Все Коэффициенты
94
Пеньков
Герман
3
Трубочкин
Иван
23
Немчанинов
Дмитрий
25
Горин
Олег
33
Гончар
Игорь
44
Vadym
Vitenchuk
7
Кулиев
Эльдар
22
Yegor
Tverdokhlib
8
Хахлев
Алексей
17
Nazariy
Vorobchak
77
Вишневский
Олег
55
Ivan
Ponomarenko
22
Бусько
Андрей
3
Муравский
Назарий
15
Крушиньский
Борис
7
Мышенко
Богдан
77
Грисьо
Максим
73
Васильев
Александр
Андреевич
8
Бойко
Виталий
33
Мильченко
Артём
11
Бугай
Владислав
99
Нич
Назарий
Минай
Львов

История личных встреч

Минай
Львов

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

ТМК
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ТМК
2:3
ТМС
2:3
К
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хахлев Алексей 1 0.25
Кулиев Эльдар 1 0.25
Yegor Tverdokhlib 1 0.25
Danylo Golub 1 0.25
Гончар Игорь 0 0
Горин Олег 0 0
Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойко Виталий 1 0.25
Нич Назарий 1 0.25
Мильченко Артём 0 0

Карточки

Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горин Олег 2 0
Danylo Golub 2 0
Бандура Александр 0 1
Трубочкин Иван 1 0
Valeriy Rogozynsky 1 0
Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васильев Александр Андреевич 1 0
Грисьо Максим 1 0
Якимив Андрей 1 0
Бусько Андрей 1 0
Муравский Назарий 1 0
Мильченко Артём 1 0
Вовкун Артем 1 0
Roman Mykhailiv 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Минай
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Ингулец - Минай 1:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Александрия - Минай 2:1 Верес - Минай 1:3
Минай - Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Минай 2:1 Александрия - Минай 3:0 Минай - Динамо Киев 0:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Минай - Ингулец 2:2 Минай - Мариуполь 0:2 Днепр-1 - Минай 4:0 Рух Львов - Минай 2:2 Минай - Десна 0:0 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Львов 1:2 Ворскла - Минай 2:0 Минай - Черноморец Од 2:2 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Минай 1:0
Львов
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Динамо Киев - Львов 1:0 Кривбасс - Львов 0:0 Львов - Заря 2:3 Рух Львов - Львов 0:1
Минай - Львов 2:2 Хартберг - Львов 0:0 Львов - Ворскла 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 6:1 Мариуполь - Львов 0:1 Львов - Заря 2:1 Львов - Десна 0:2 Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Альянс - Львов 1:1 Черноморец Од - Львов 1:1 Львов - Динамо Киев 1:4 Львов - Днепр-1 0:1 Минай - Львов 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Верес - Львов 1:0 Рух Львов - Львов 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 4 3 1 0 5 - 1 10
2. Шахтёр Донецк 4 3 1 0 4 - 1 10
3. Днепр-1 3 3 0 0 8 - 0 9
4. Заря 4 3 0 1 10 - 8 9
5. Верес 4 3 0 1 4 - 3 9
6. Металлист 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Александрия 4 2 1 1 5 - 5 7
8. Минай 0:0 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Металлист-1925 4 1 2 1 3 - 5 5
10. Рух Львов 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Динамо Киев 3 1 0 2 3 - 6 3
12. Львов 0:0 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Ингулец 4 0 2 2 4 - 6 2
14. Черноморец Од 4 0 2 2 2 - 4 2
15. Кривбасс 4 0 1 3 0 - 3 1
16. Ворскла 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Шахтёр Донецк 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Днепр-1 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Заря 2 2 0 0 6 - 3 6
5. Металлист-1925 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Александрия 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Рух Львов 3 1 0 2 4 - 4 3
8. Динамо Киев 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Минай 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Металлист 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ворскла 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Кривбасс 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Черноморец Од 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Верес 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Львов 0:0 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Ингулец 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 4 3 0 1 4 - 3 9
2. Металлист 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Александрия 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Днепр-1 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Шахтёр Донецк 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Минай 0:0 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Заря 2 1 0 1 4 - 5 3
8. Ингулец 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Львов 0:0 3 0 2 1 0 - 1 2
10. Колос Ковалёвка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Черноморец Од 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Металлист-1925 2 0 1 1 0 - 3 1
13. Динамо Киев 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Рух Львов 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Кривбасс 2 0 0 2 0 - 2 0
16. Ворскла 2 0 0 2 3 - 6 0
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Заря Безбородько Денис 3
Рух Львов Де Паула Таллес 4
Динамо Киев Буяльский Виталий 2 (1)
Металлист Прядун Максим 2 (1)
Заря Русин Назарий 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Металлист Каплиенко Александр 1 2
Кривбасс Татарков Никита 1 2
Колос Ковалёвка Милько Вадим 3
Ворскла Скляр Александр 3
Колос Ковалёвка Новак Евгений 3
Весь список
Прогнозы 113
Минай 46% (52)
X 38.1% (43)
Львов 15.9% (18)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
ДА
Arii #
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Минай
Ничья
Львов
2.25
3.45
3.27
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Минай 0:0 Львов онлайн

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Прогнозы на матч Минай 0:0 Львов

Исход игры
Минай
46% (52)
Ничья
38.1% (43)
Львов
15.9% (18)
Тотал 2.5
Больше
26.55% (30)
Меньше
73.45% (83)
Обе команды забьют
Да
60.18% (68)
Нет
39.82% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (38)
1:0 Минай
27.4% (31)
2:1 Минай
15% (17)
1:2 Львов
9.7% (11)
0:1 Львов
5.3% (6)
2:0 Минай
3.5% (4)
0:0 Ничья
3.5% (4)
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Минай
Львов
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