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  4. Вейккауслига 2022

Финляндия: Вейккауслига
2022

Тур: 1. Стадион: .
ХИФК
1:5
Конец матча
Ильвес
0'
0:1
6' Гол
Ларссон Адам
10' Желтая карточка
Маттила Сакари
0:2
29' Гол
Отенг Эрик
0:3
34' Гол
Пеннанен Петтери
1:3
40' Гол
Ерёменко Роман
1:4
47' Гол
Oiva Jukkola
1:5
62' Гол
Kai Meriluoto
89' Желтая карточка
Арифи Дони
89' Желтая карточка
Пеннанен Петтери
90'+2
22
Ramilson
Almeida
2
Guillermo
Sotelo
4
Клинкенберг
Дан
20
Сэтре
Стале
14
Didis
Lutumba-Pitah
7
Али
Юсиф
15
Jesse
Nikki
3
Маттила
Сакари
19
Тайнио
Максимус
18
Ерёменко
Роман
32
Oliver
Kangaslahti
1
Лейслахти
Расмус
55
Якубу
Наджиб
5
Катц
Калле
15
Алмен
Микаэль
2
Оллила
Туомас
29
Oiva
Jukkola
13
Сийра
Тууре
49
Отенг
Эрик
10
Ларссон
Адам
8
Пеннанен
Петтери
42
Kai
Meriluoto
ХИФК
Ильвес

История личных встреч

ХИФК
Ильвес

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

21 матч

14.3%
33.3%
52.4%
3 победы 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
3 победы 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

В
0:1
В
0:1
В
0:3
В
1:0
В
1:1
В
1:2
В
2:2
В
3:1
В
2:2
В
2:1
В
4:3
В
0:1
В
1:1
В
3:1
В
0:1
В
1:3
В
2:2
В
1:1
И
2:3
И
0:0
И
2:0

Бомбардиры внутри турнира

ХИФК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркканен Ээро 3 0.13
Michael Bakare 2 0.08
Ерёменко Роман 2 0.08
Али Юсиф 1 0.04
Хинг-Гловер Макарио 1 0.04
Маттила Сакари 1 (1) 0.04
Камавуака Уилсон 1 0.04
Ерёменко Сергей 1 0.04
Роберто Савио 1 0.04
Eetu Puro 1 0.04
Куйянпяя Аату 1 0.04
Тайнио Максимус 1 0.04
Саэс Фелипе 1 (1) 0.04
Didis Lutumba-Pitah 0 0
Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеннанен Петтери 9 0.38
Kai Meriluoto 9 0.38
Оллила Туомас 5 0.21
Нгуекам Ариэль 4 0.17
Ларссон Адам 3 0.13
Отенг Эрик 3 0.13
Oiva Jukkola 2 0.08
Алмен Микаэль 1 0.04
Парфитт-Уильямс Джаир 1 0.04
Видьеског Аксель 1 0.04
Мяенпя Аапо 0 0
Сийра Тууре 0 0
Сарр Момоду 0 0
Арифи Дони 0 0
Noel Hasa 0 0

Карточки

ХИФК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маттила Сакари 6 1
Ерёменко Сергей 4 1
Роберто Савио 3 1
Бакман Джани 4 0
Клинкенберг Дан 4 0
Бету Антониу 2 1
Eetu Puro 2 1
Маркканен Ээро 3 0
Али Юсиф 3 0
Тайнио Максимус 3 0
Камавуака Уилсон 2 0
Серж Канон 2 0
Малоло Обед 2 0
Guillermo Sotelo 2 0
Ахади Мосавер 2 0
Jesse Nikki 2 0
Fortuna Namputu 2 0
Ifeanyi Ani 2 0
Ерёменко Роман 1 0
Сэтре Стале 1 0
Хинг-Гловер Макарио 1 0
Didis Lutumba-Pitah 1 0
Куйянпяя Аату 1 0
Саэс Фелипе 1 0
Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алмен Микаэль 4 1
Манга Таби 5 0
Катц Калле 5 0
Пеннанен Петтери 4 0
Нгуекам Ариэль 4 0
Сийра Тууре 4 0
Миеттунен Тату 4 0
Арифи Дони 4 0
Мяенпя Аапо 2 0
Якубу Наджиб 2 0
Лейслахти Расмус 2 0
Каллио Тони 0 1
Янтти Теему 0 1
Ларссон Адам 1 0
Сарр Момоду 1 0
Видьеског Аксель 1 0
Yussif Daouda Moussa 1 0
Kai Meriluoto 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
22
3 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
19 Не забивали 15
0
0%
5
23%
1-15
2
40%
3
14%
16-30
1
20%
5
23%
31-45
1
20%
4
18%
46-60
1
20%
3
14%
61-75
0
0%
2
9%
76-90

Пропущено

33
16
14 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
6
18%
0
0%
1-15
4
12%
3
19%
16-30
4
12%
6
38%
31-45
4
12%
1
6%
46-60
8
24%
1
6%
61-75
7
21%
5
31%
76-90

Забито

12
17
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
5
42%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
2
17%
3
18%
46-60
2
17%
2
12%
61-75
3
25%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

24
23
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
4%
4
17%
1-15
6
25%
3
13%
16-30
1
4%
1
4%
31-45
2
8%
4
17%
46-60
6
25%
3
13%
61-75
8
33%
8
35%
76-90

Забито

17
39
8 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 13
8 Не забивали 6
5
29%
29%
7
18%
1-15
2
12%
4
10%
16-30
1
6%
9
23%
31-45
3
18%
7
18%
46-60
3
18%
5
13%
61-75
3
18%
7
18%
76-90

Пропущено

57
39
22 В 1-м тайме 17
35 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 20
7
12%
4
10%
1-15
10
18%
6
15%
16-30
5
9%
7
18%
31-45
6
11%
5
13%
46-60
14
25%
4
10%
61-75
15
26%
13
33%
76-90

Результаты последних матчей

ХИФК
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Оулу - ХИФК 4:1 ХИФК - Оулу 1:6 ХИК - ХИФК 2:1 ХИФК - Интер Турку 2:3
ВПС - ХИФК 1:1 Хонка - ХИФК 4:1 ХИФК - СЯК Сейнайоки 0:2 Лахти - ХИФК 0:0 ХИФК - Интер Турку 0:3 КуПС - ХИФК 5:1 Мариехамн - ХИФК 1:1 ХИФК - Хака 0:2 ХИФК - Ильвес 0:1 ПК-35 Хельсинки - ХИФК 2:2 Ильвес - ХИФК 0:1 ХИФК - ВПС 1:5 Мариехамн - ХИФК 1:1 ХИФК - Хонка 1:2 Пёксит - ХИФК 0:7 ХИФК - КуПС 0:1
Ильвес
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ильвес - ВПС 2:3 Ильвес - Интер Турку 1:1 КуПС - Ильвес 0:0 Ильвес - Хака 2:3
Мариехамн - Ильвес 1:5 Ильвес - Хонка 0:4 ВПС - Ильвес 3:0 Лахти - Ильвес 1:1 Ильвес - ХИК 1:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 3:3 Ильвес - Оулу 0:2 ХИФК - Ильвес 0:1 Ильвес - ХИФК 0:1 Ильвес - Лахти 3:2 Интер Турку - Ильвес 2:2 Хонка - Ильвес 0:0 Ильвес - Мариехамн 1:0 ХИК - Ильвес 2:1 Ильвес - СЯК Сейнайоки 3:1 Ильвес - ВПС 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 23 16 4 3 36 - 19 52
2. КуПС 23 14 5 4 37 - 19 47
3. Хонка 22 12 5 5 45 - 21 41
4. Хака 23 12 4 7 37 - 38 40
5. Оулу 24 11 6 7 44 - 35 39
6. СЯК Сейнайоки 24 10 4 10 33 - 35 34
7. Интер Турку 23 8 5 10 37 - 30 29
8. ВПС 24 8 4 12 44 - 38 28
9. Ильвес 24 7 7 10 38 - 40 28
10. Мариехамн 24 7 6 11 33 - 37 27
11. Лахти 24 4 6 14 19 - 51 18
12. ХИФК 24 1 6 17 17 - 57 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 12 9 1 2 21 - 13 28
2. КуПС 11 8 3 0 22 - 6 27
3. Хонка 11 7 3 1 29 - 10 24
4. СЯК Сейнайоки 12 7 3 2 23 - 16 24
5. Хака 11 7 2 2 19 - 17 23
6. Оулу 12 6 4 2 18 - 16 22
7. Мариехамн 13 5 4 4 23 - 20 19
8. Интер Турку 12 4 3 5 18 - 14 15
9. Ильвес 12 4 1 7 17 - 23 13
10. ВПС 11 1 3 7 13 - 18 6
11. Лахти 12 1 3 8 5 - 21 6
12. ХИФК 12 0 1 11 5 - 33 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 11 7 3 1 15 - 6 24
2. ВПС 13 7 1 5 31 - 20 22
3. КуПС 12 6 2 4 15 - 13 20
4. Оулу 12 5 2 5 26 - 19 17
5. Хака 12 5 2 5 18 - 21 17
6. Хонка 11 5 2 4 16 - 11 17
7. Ильвес 12 3 6 3 21 - 17 15
8. Интер Турку 11 4 2 5 19 - 16 14
9. Лахти 12 3 3 6 14 - 30 12
10. СЯК Сейнайоки 12 3 1 8 10 - 19 10
11. Мариехамн 11 2 2 7 10 - 17 8
12. ХИФК 12 1 5 6 12 - 24 8
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Хака Эрвин Ли 18 (2)
ВПС kalle Multanen 14 (5)
КуПС Вяйринен Тим 14 (2)
Оулу Лопес Майкл 12 (2)
Хонка Agon Sadiku 10
Весь список

Топ нарушителей
Лахти Эмсис Эдуард 11
Оулу Magnus Breitenmoser 9
Лахти Вирта Эмели 8
ХИФК Маттила Сакари 1 6
Интер Турку Арсьеро Родриго 1 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Ерёменко Роман бьет в цель!
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Пеннанен Петтери бьет в цель!
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Eric Oteng бьет в цель!
    • Желтая карточка
      10'
      Маттила Сакари получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Adam Larsson бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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