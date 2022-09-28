Тур: 1. Стадион: Арена Болт.
0'
0:1
6' ГолЛарссон Адам
10' Желтая карточкаМаттила Сакари
0:2
29' ГолОтенг Эрик
0:3
34' ГолПеннанен Петтери
1:3
40' ГолЕрёменко Роман
1:4
47' ГолOiva Jukkola
1:5
62' ГолKai Meriluoto
89' Желтая карточкаАрифи Дони
89' Желтая карточкаПеннанен Петтери
90'+2
Ход матча
6'
0:1
10'
29'
0:2
34'
0:3
40'
47'
1:4
62'
1:5
89'
89'
20
Сэтре
Стале
7
Али
Юсиф
15
Jesse
Nikki
55
Якубу
Наджиб
29
Oiva
Jukkola
13
Сийра
Тууре
49
Отенг
Эрик
10
Ларссон
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Сэтре СталеЗащитник
- Защитник
-
7 Али ЮсифЗащитник
-
15 Jesse NikkiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Паателайнен Миксу
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Якубу НаджибЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Oiva JukkolaПолузащитник
-
13 Сийра ТууреПолузащитник
-
49 Отенг ЭрикПолузащитник
-
10 Ларссон АдамНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Янтти ТеемуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Toni Kallio
История личных встреч
ХИФК
Ильвес
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед
21 матч
14.3%
33.3%
52.4%
3 победы 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
3 победы 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ХИФК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркканен Ээро
|3
|0.13
|Michael Bakare
|2
|0.08
|Ерёменко Роман
|2
|0.08
|Али Юсиф
|1
|0.04
|Хинг-Гловер Макарио
|1
|0.04
|Маттила Сакари
|1 (1)
|0.04
|Камавуака Уилсон
|1
|0.04
|Ерёменко Сергей
|1
|0.04
|Роберто Савио
|1
|0.04
|Eetu Puro
|1
|0.04
|Куйянпяя Аату
|1
|0.04
|Тайнио Максимус
|1
|0.04
|Саэс Фелипе
|1 (1)
|0.04
|Didis Lutumba-Pitah
|0
|0
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеннанен Петтери
|9
|0.38
|Kai Meriluoto
|9
|0.38
|Оллила Туомас
|5
|0.21
|Нгуекам Ариэль
|4
|0.17
|Ларссон Адам
|3
|0.13
|Отенг Эрик
|3
|0.13
|Oiva Jukkola
|2
|0.08
|Алмен Микаэль
|1
|0.04
|Парфитт-Уильямс Джаир
|1
|0.04
|Видьеског Аксель
|1
|0.04
|Мяенпя Аапо
|0
|0
|Сийра Тууре
|0
|0
|Сарр Момоду
|0
|0
|Арифи Дони
|0
|0
|Noel Hasa
|0
|0
Карточки
ХИФК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маттила Сакари
|6
|1
|Ерёменко Сергей
|4
|1
|Роберто Савио
|3
|1
|Бакман Джани
|4
|0
|Клинкенберг Дан
|4
|0
|Бету Антониу
|2
|1
|Eetu Puro
|2
|1
|Маркканен Ээро
|3
|0
|Али Юсиф
|3
|0
|Тайнио Максимус
|3
|0
|Камавуака Уилсон
|2
|0
|Серж Канон
|2
|0
|Малоло Обед
|2
|0
|Guillermo Sotelo
|2
|0
|Ахади Мосавер
|2
|0
|Jesse Nikki
|2
|0
|Fortuna Namputu
|2
|0
|Ifeanyi Ani
|2
|0
|Ерёменко Роман
|1
|0
|Сэтре Стале
|1
|0
|Хинг-Гловер Макарио
|1
|0
|Didis Lutumba-Pitah
|1
|0
|Куйянпяя Аату
|1
|0
|Саэс Фелипе
|1
|0
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алмен Микаэль
|4
|1
|Манга Таби
|5
|0
|Катц Калле
|5
|0
|Пеннанен Петтери
|4
|0
|Нгуекам Ариэль
|4
|0
|Сийра Тууре
|4
|0
|Миеттунен Тату
|4
|0
|Арифи Дони
|4
|0
|Мяенпя Аапо
|2
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Лейслахти Расмус
|2
|0
|Каллио Тони
|0
|1
|Янтти Теему
|0
|1
|Ларссон Адам
|1
|0
|Сарр Момоду
|1
|0
|Видьеског Аксель
|1
|0
|Yussif Daouda Moussa
|1
|0
|Kai Meriluoto
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
22
3 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
19 Не забивали 15
0
0%
5
23%
1-15
2
40%
3
14%
16-30
1
20%
5
23%
31-45
1
20%
4
18%
46-60
1
20%
3
14%
61-75
0
0%
2
9%
76-90
Пропущено
33
16
14 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
6
18%
0
0%
1-15
4
12%
3
19%
16-30
4
12%
6
38%
31-45
4
12%
1
6%
46-60
8
24%
1
6%
61-75
7
21%
5
31%
76-90
Забито
12
17
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
5
42%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
2
17%
3
18%
46-60
2
17%
2
12%
61-75
3
25%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
24
23
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
4%
4
17%
1-15
6
25%
3
13%
16-30
1
4%
1
4%
31-45
2
8%
4
17%
46-60
6
25%
3
13%
61-75
8
33%
8
35%
76-90
Забито
17
39
8 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 13
8 Не забивали 6
5
29%
29%
7
18%
1-15
2
12%
4
10%
16-30
1
6%
9
23%
31-45
3
18%
7
18%
46-60
3
18%
5
13%
61-75
3
18%
7
18%
76-90
Пропущено
57
39
22 В 1-м тайме 17
35 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 20
7
12%
4
10%
1-15
10
18%
6
15%
16-30
5
9%
7
18%
31-45
6
11%
5
13%
46-60
14
25%
4
10%
61-75
15
26%
13
33%
76-90
Результаты последних матчей
ХИФК
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Оулу - ХИФК 4:1 ХИФК - Оулу 1:6 ХИК - ХИФК 2:1 ХИФК - Интер Турку 2:3
ВПС - ХИФК 1:1 Хонка - ХИФК 4:1 ХИФК - СЯК Сейнайоки 0:2 Лахти - ХИФК 0:0 ХИФК - Интер Турку 0:3 КуПС - ХИФК 5:1 Мариехамн - ХИФК 1:1 ХИФК - Хака 0:2 ХИФК - Ильвес 0:1 ПК-35 Хельсинки - ХИФК 2:2 Ильвес - ХИФК 0:1 ХИФК - ВПС 1:5 Мариехамн - ХИФК 1:1 ХИФК - Хонка 1:2 Пёксит - ХИФК 0:7 ХИФК - КуПС 0:1
Ильвес
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ильвес - ВПС 2:3 Ильвес - Интер Турку 1:1 КуПС - Ильвес 0:0 Ильвес - Хака 2:3
Мариехамн - Ильвес 1:5 Ильвес - Хонка 0:4 ВПС - Ильвес 3:0 Лахти - Ильвес 1:1 Ильвес - ХИК 1:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 3:3 Ильвес - Оулу 0:2 ХИФК - Ильвес 0:1 Ильвес - ХИФК 0:1 Ильвес - Лахти 3:2 Интер Турку - Ильвес 2:2 Хонка - Ильвес 0:0 Ильвес - Мариехамн 1:0 ХИК - Ильвес 2:1 Ильвес - СЯК Сейнайоки 3:1 Ильвес - ВПС 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|23
|16
|4
|3
|36 - 19
|52
|2.
|КуПС
|23
|14
|5
|4
|37 - 19
|47
|3.
|Хонка
|22
|12
|5
|5
|45 - 21
|41
|4.
|Хака
|23
|12
|4
|7
|37 - 38
|40
|5.
|Оулу
|24
|11
|6
|7
|44 - 35
|39
|6.
|СЯК Сейнайоки
|24
|10
|4
|10
|33 - 35
|34
|7.
|Интер Турку
|23
|8
|5
|10
|37 - 30
|29
|8.
|ВПС
|24
|8
|4
|12
|44 - 38
|28
|9.
|Ильвес
|24
|7
|7
|10
|38 - 40
|28
|10.
|Мариехамн
|24
|7
|6
|11
|33 - 37
|27
|11.
|Лахти
|24
|4
|6
|14
|19 - 51
|18
|12.
|ХИФК
|24
|1
|6
|17
|17 - 57
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|12
|9
|1
|2
|21 - 13
|28
|2.
|КуПС
|11
|8
|3
|0
|22 - 6
|27
|3.
|Хонка
|11
|7
|3
|1
|29 - 10
|24
|4.
|СЯК Сейнайоки
|12
|7
|3
|2
|23 - 16
|24
|5.
|Хака
|11
|7
|2
|2
|19 - 17
|23
|6.
|Оулу
|12
|6
|4
|2
|18 - 16
|22
|7.
|Мариехамн
|13
|5
|4
|4
|23 - 20
|19
|8.
|Интер Турку
|12
|4
|3
|5
|18 - 14
|15
|9.
|Ильвес
|12
|4
|1
|7
|17 - 23
|13
|10.
|ВПС
|11
|1
|3
|7
|13 - 18
|6
|11.
|Лахти
|12
|1
|3
|8
|5 - 21
|6
|12.
|ХИФК
|12
|0
|1
|11
|5 - 33
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|11
|7
|3
|1
|15 - 6
|24
|2.
|ВПС
|13
|7
|1
|5
|31 - 20
|22
|3.
|КуПС
|12
|6
|2
|4
|15 - 13
|20
|4.
|Оулу
|12
|5
|2
|5
|26 - 19
|17
|5.
|Хака
|12
|5
|2
|5
|18 - 21
|17
|6.
|Хонка
|11
|5
|2
|4
|16 - 11
|17
|7.
|Ильвес
|12
|3
|6
|3
|21 - 17
|15
|8.
|Интер Турку
|11
|4
|2
|5
|19 - 16
|14
|9.
|Лахти
|12
|3
|3
|6
|14 - 30
|12
|10.
|СЯК Сейнайоки
|12
|3
|1
|8
|10 - 19
|10
|11.
|Мариехамн
|11
|2
|2
|7
|10 - 17
|8
|12.
|ХИФК
|12
|1
|5
|6
|12 - 24
|8
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Хака
|Эрвин Ли
|18 (2)
|ВПС
|kalle Multanen
|14 (5)
|КуПС
|Вяйринен Тим
|14 (2)
|Оулу
|Лопес Майкл
|12 (2)
|Хонка
|Agon Sadiku
|10
|Лахти
|Эмсис Эдуард
|11
|Оулу
|Magnus Breitenmoser
|9
|Лахти
|Вирта Эмели
|8
|ХИФК
|Маттила Сакари
|1 6
|Интер Турку
|Арсьеро Родриго
|1 6