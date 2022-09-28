Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

40' Г О О О О Л - Ерёменко Роман бьет в цель!

34' Г О О О О Л - Пеннанен Петтери бьет в цель!

29' Г О О О О Л - Eric Oteng бьет в цель!

10' Маттила Сакари получил желтую карточку от судьи

6' Г О О О О Л - Adam Larsson бьет в цель!