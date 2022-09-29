Тур: 1. Стадион: Тапиолан Урхейлупуисто.
0'
14' Желтая карточкаБурджеллаб Нассим
0:1
35' ГолХосконен Артту
39' Желтая карточкаЯнсен Кевин
1:1
58' ГолАрко-Менса Эдмунд
70' Желтая карточкаРайтала Юкка
2:1
70' ПенальтиAgon Sadiku
74' Желтая карточкаАалто Хенри
90' Желтая карточкаРудаков Максим
3:1
90' ГолБагарич Дражен
90'+9
Ход матча
35'
0:1
39'
58'
70'
70'
2:1
74'
90'
90'
3:1
21
Коски
Вилле
20
Рале
Матиас
17
Модесто
Руй
18
Agon
Sadiku
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
24
Браун
Дэвид
19
Терхо
Каспер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Защитник
-
20 Рале МатиасЗащитник
-
17 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Agon SadikuНападающий
- Запасные игроки
-
12 Паунио РоопеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
47 Elias Aijala
-
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Браун ДэвидПолузащитник
-
19 Терхо КасперНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
-
23 Соири ПюрюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коскела Тони
История личных встреч
Хонка
ХИК
24 матча
54.2%
45.8%
13 побед 11 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
54.2%
12 побед 13 ничьих 0 побед
26 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 18 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 17 побед
50 матчей
26%
34%
40%
13 побед 17 ничьих 20 побед
Первый тайм
24%
40%
36%
12 побед 20 ничьих 18 побед
Второй тайм
24%
42%
34%
12 побед 21 ничья 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хонка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Agon Sadiku
|11 (1)
|0.48
|Модесто Руй
|6
|0.26
|Воутилайнен Джерри
|6
|0.26
|Florian Krebs2
|4
|0.17
|Янсен Кевин
|4
|0.17
|Арко-Менса Эдмунд
|3
|0.13
|Эрнандес Алдайр
|3
|0.13
|Коски Вилле
|2
|0.09
|Багарич Дражен
|2
|0.09
|Рале Матиас
|2
|0.09
|Коскинен Отсо
|2
|0.09
|Кауфманн Лукас
|1 (1)
|0.04
|Аалто Хенри
|1
|0.04
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|7 (3)
|0.29
|Олусанья Антони
|5
|0.21
|Терхо Каспер
|4
|0.17
|Хосконен Артту
|3
|0.13
|Хетемай Перпарим
|2
|0.08
|Тенхо Миро
|2
|0.08
|Жаир
|2
|0.08
|Хостикка Сантери
|2
|0.08
|Серраренс Фабиан
|1
|0.04
|Браун Дэвид
|1
|0.04
|Вяянянен Сантери
|1
|0.04
|Или-Кокко Йоханнес
|1
|0.04
|Танака Атому
|1
|0.04
|Соири Пюрю
|1
|0.04
|Хальме Аапо
|1
|0.04
|Мартич Мануэль
|1
|0.04
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0.04
|Абубакари Малик
|1
|0.04
|Мурило
|0
|0
|Райтала Юкка
|0
|0
|Лингман Лукас
|0
|0
Карточки
Хонка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таммилето Дуарте
|6
|0
|Florian Krebs2
|4
|0
|Agon Sadiku
|4
|0
|Янсен Кевин
|3
|0
|Эрнандес Алдайр
|3
|0
|Арко-Менса Эдмунд
|3
|0
|Коски Вилле
|3
|0
|Воутилайнен Джерри
|2
|0
|Рудаков Максим
|2
|0
|Багарич Дражен
|2
|0
|Рале Матиас
|2
|0
|Аалто Хенри
|1
|0
|Кауфманн Лукас
|1
|0
|Модесто Руй
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райтала Юкка
|4
|0
|Бурджеллаб Нассим
|4
|0
|Хетемай Перпарим
|3
|0
|Тенхо Миро
|3
|0
|Мурило
|3
|0
|Или-Кокко Йоханнес
|3
|0
|Радулович Боян
|1
|1
|Тойвио Йоона
|2
|0
|Соири Пюрю
|2
|0
|Хостикка Сантери
|2
|0
|Хосконен Артту
|2
|0
|Пелтола Матти
|2
|0
|Араюури Паулус
|1
|0
|Танака Атому
|1
|0
|Серраренс Фабиан
|1
|0
|Браун Дэвид
|1
|0
|Лингман Лукас
|1
|0
|Мартич Мануэль
|1
|0
|Хазард Конор
|1
|0
|Олусанья Антони
|1
|0
|Вяянянен Сантери
|1
|0
|Терхо Каспер
|1
|0
|Абубакари Малик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
16
12 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 9
12 Не забивали 13
7
23%
3
19%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
2
6%
6
38%
31-45
5
16%
0
0%
46-60
6
19%
2
13%
61-75
8
26%
4
25%
76-90
Пропущено
12
9
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
3
25%
1
11%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
4
33%
4
44%
76-90
Забито
17
21
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
1
6%
2
10%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
2
12%
2
10%
31-45
3
18%
4
19%
46-60
5
29%
29%
3
14%
61-75
4
24%
7
33%
76-90
Пропущено
10
13
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
0
0%
3
23%
1-15
2
20%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
3
23%
61-75
3
30%
2
15%
76-90
Забито
48
37
17 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 14
2 Не забивали 2
8
17%
5
14%
1-15
5
10%
4
11%
16-30
4
8%
8
22%
31-45
8
17%
4
11%
46-60
11
23%
5
14%
61-75
12
25%
11
30%
30%
76-90
Пропущено
22
22
5 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 15
1
5%
3
14%
1-15
3
14%
4
18%
16-30
1
5%
4
18%
31-45
7
32%
1
5%
46-60
3
14%
4
18%
61-75
7
32%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Хонка
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хонка - ХИК 1:2 Хака - Хонка 2:1 Хонка - Оулу 2:2 Хонка - ХИФК 4:1
Ильвес - Хонка 0:4 КуПС - Хонка 1:1 Хонка - ВПС 4:0 Интер Турку - Хонка 0:1 Хонка - Лахти 5:0 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 Хонка - Мариехамн 1:1 ВПС - Хонка 0:1 Хонка - КуПС 2:0 ХИФК - Хонка 1:2 Хонка - Ильвес 0:0 Оулу - Хонка 2:1 Хонка - Интер Турку 2:1 Лахти - Хонка 0:2 Хонка - СЯК Сейнайоки 5:1 Мариехамн - Хонка 1:1
ХИК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ХИК - СЯК Сейнайоки 2:1 Рома - ХИК 3:0 Хонка - ХИК 1:2 ХИК - Бетис 0:2
ХИК - ХИФК 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 1:0 Силькеборг - ХИК 1:1 Хака - ХИК 0:3 ХИК - Силькеборг 1:0 ХИК - Марибор 1:0 Оулу - ХИК 1:1 Марибор - ХИК 0:2 ХИК - Мариехамн 1:0 Виктория Пльзень - ХИК 5:0 Ильвес - ХИК 1:2 ХИК - Виктория Пльзень 1:2 ХИК - ВПС 3:1 РФШ Рига - ХИК 2:1 ХИК - РФШ Рига 1:0 ХИК - КуПС 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|24
|16
|4
|4
|37 - 22
|52
|2.
|КуПС
|23
|14
|5
|4
|37 - 19
|47
|3.
|Хонка
|23
|13
|5
|5
|48 - 22
|44
|4.
|Хака
|23
|12
|4
|7
|37 - 38
|40
|5.
|Оулу
|24
|11
|6
|7
|44 - 35
|39
|6.
|СЯК Сейнайоки
|24
|10
|4
|10
|33 - 35
|34
|7.
|Интер Турку
|23
|8
|5
|10
|37 - 30
|29
|8.
|ВПС
|24
|8
|4
|12
|44 - 38
|28
|9.
|Ильвес
|24
|7
|7
|10
|38 - 40
|28
|10.
|Мариехамн
|24
|7
|6
|11
|33 - 37
|27
|11.
|Лахти
|24
|4
|6
|14
|19 - 51
|18
|12.
|ХИФК
|24
|1
|6
|17
|17 - 57
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|12
|9
|1
|2
|21 - 13
|28
|2.
|Хонка
|12
|8
|3
|1
|32 - 11
|27
|3.
|КуПС
|11
|8
|3
|0
|22 - 6
|27
|4.
|СЯК Сейнайоки
|12
|7
|3
|2
|23 - 16
|24
|5.
|Хака
|11
|7
|2
|2
|19 - 17
|23
|6.
|Оулу
|12
|6
|4
|2
|18 - 16
|22
|7.
|Мариехамн
|13
|5
|4
|4
|23 - 20
|19
|8.
|Интер Турку
|12
|4
|3
|5
|18 - 14
|15
|9.
|Ильвес
|12
|4
|1
|7
|17 - 23
|13
|10.
|ВПС
|11
|1
|3
|7
|13 - 18
|6
|11.
|Лахти
|12
|1
|3
|8
|5 - 21
|6
|12.
|ХИФК
|12
|0
|1
|11
|5 - 33
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|12
|7
|3
|2
|16 - 9
|24
|2.
|ВПС
|13
|7
|1
|5
|31 - 20
|22
|3.
|КуПС
|12
|6
|2
|4
|15 - 13
|20
|4.
|Оулу
|12
|5
|2
|5
|26 - 19
|17
|5.
|Хака
|12
|5
|2
|5
|18 - 21
|17
|6.
|Хонка
|11
|5
|2
|4
|16 - 11
|17
|7.
|Ильвес
|12
|3
|6
|3
|21 - 17
|15
|8.
|Интер Турку
|11
|4
|2
|5
|19 - 16
|14
|9.
|Лахти
|12
|3
|3
|6
|14 - 30
|12
|10.
|СЯК Сейнайоки
|12
|3
|1
|8
|10 - 19
|10
|11.
|Мариехамн
|11
|2
|2
|7
|10 - 17
|8
|12.
|ХИФК
|12
|1
|5
|6
|12 - 24
|8
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Хака
|Эрвин Ли
|18 (2)
|ВПС
|kalle Multanen
|14 (5)
|КуПС
|Вяйринен Тим
|14 (2)
|Хонка
|Agon Sadiku
|12
|Оулу
|Лопес Майкл
|12 (2)
|Лахти
|Эмсис Эдуард
|11
|Оулу
|Magnus Breitenmoser
|9
|Лахти
|Вирта Эмели
|8
|ХИФК
|Маттила Сакари
|1 6
|Интер Турку
|Арсьеро Родриго
|1 6