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  4. Вейккауслига 2022

Финляндия: Вейккауслига
2022

Тур: 1. Стадион: .
Хонка
3:1
Конец матча
ХИК
0'
14' Желтая карточка
Бурджеллаб Нассим
0:1
35' Гол
Хосконен Артту
39' Желтая карточка
Янсен Кевин
1:1
58' Гол
Арко-Менса Эдмунд
70' Желтая карточка
Райтала Юкка
2:1
70' Пенальти
Agon Sadiku
74' Желтая карточка
Аалто Хенри
90' Желтая карточка
Рудаков Максим
3:1
90' Гол
Багарич Дражен
90'+9
1
Рудаков
Максим
5
Аалто
Хенри
21
Коски
Вилле
23
Эрнандес
Алдайр
20
Рале
Матиас
17
Модесто
Руй
6
Воутилайнен
Джерри
33
Таммилето
Дуарте
8
Янсен
Кевин
15
Арко-Менса
Эдмунд
18
Agon
Sadiku
1
Хазард
Конор
5
Хосконен
Артту
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
14
Пелтола
Матти
56
Хетемай
Перпарим
21
Вяянянен
Сантери
24
Браун
Дэвид
19
Терхо
Каспер
29
Олусанья
Антони
10
Бурджеллаб
Нассим
Хонка
ХИК

История личных встреч

Хонка
ХИК

24 матча

54.2%
45.8%
13 побед 11 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
54.2%
12 побед 13 ничьих 0 побед

26 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 18 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 17 побед

50 матчей

26%
34%
40%
13 побед 17 ничьих 20 побед

Первый тайм

24%
40%
36%
12 побед 20 ничьих 18 побед

Второй тайм

24%
42%
34%
12 побед 21 ничья 17 побед

История матчей

В
1:2
В
1:0
В
0:0
В
4:2
В
0:0
В
1:1
ТМС
2:1
К
1:1
В
3:1
В
0:1
В
0:1
К
2:3
В
0:0
В
1:2
В
3:2
К
2:1
К
2:1
К
3:2
В
1:1
В
1:1
В
2:2
КЛ
3:3
КЛ
1:1
В
4:2
В
1:0
В
0:2
КЛ(2
4:0
КЛ(2
0:1
В
1:0
В
1:0
КС
2:2
В
3:0
КЛ
4:0
КЛ
0:2
В
1:1
В
2:1
В
0:2
КЛ
1:1
В
0:1
К
3:0
В
3:1
КЛ
3:3
В
1:1
В
1:1
КЛ
3:0
К
2:1
В
0:2
В
1:0
КЛ
2:2
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Agon Sadiku 11 (1) 0.48
Модесто Руй 6 0.26
Воутилайнен Джерри 6 0.26
Florian Krebs2 4 0.17
Янсен Кевин 4 0.17
Арко-Менса Эдмунд 3 0.13
Эрнандес Алдайр 3 0.13
Коски Вилле 2 0.09
Багарич Дражен 2 0.09
Рале Матиас 2 0.09
Коскинен Отсо 2 0.09
Кауфманн Лукас 1 (1) 0.04
Аалто Хенри 1 0.04
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 7 (3) 0.29
Олусанья Антони 5 0.21
Терхо Каспер 4 0.17
Хосконен Артту 3 0.13
Хетемай Перпарим 2 0.08
Тенхо Миро 2 0.08
Жаир 2 0.08
Хостикка Сантери 2 0.08
Серраренс Фабиан 1 0.04
Браун Дэвид 1 0.04
Вяянянен Сантери 1 0.04
Или-Кокко Йоханнес 1 0.04
Танака Атому 1 0.04
Соири Пюрю 1 0.04
Хальме Аапо 1 0.04
Мартич Мануэль 1 0.04
Бурджеллаб Нассим 1 0.04
Абубакари Малик 1 0.04
Мурило 0 0
Райтала Юкка 0 0
Лингман Лукас 0 0

Карточки

Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таммилето Дуарте 6 0
Florian Krebs2 4 0
Agon Sadiku 4 0
Янсен Кевин 3 0
Эрнандес Алдайр 3 0
Арко-Менса Эдмунд 3 0
Коски Вилле 3 0
Воутилайнен Джерри 2 0
Рудаков Максим 2 0
Багарич Дражен 2 0
Рале Матиас 2 0
Аалто Хенри 1 0
Кауфманн Лукас 1 0
Модесто Руй 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райтала Юкка 4 0
Бурджеллаб Нассим 4 0
Хетемай Перпарим 3 0
Тенхо Миро 3 0
Мурило 3 0
Или-Кокко Йоханнес 3 0
Радулович Боян 1 1
Тойвио Йоона 2 0
Соири Пюрю 2 0
Хостикка Сантери 2 0
Хосконен Артту 2 0
Пелтола Матти 2 0
Араюури Паулус 1 0
Танака Атому 1 0
Серраренс Фабиан 1 0
Браун Дэвид 1 0
Лингман Лукас 1 0
Мартич Мануэль 1 0
Хазард Конор 1 0
Олусанья Антони 1 0
Вяянянен Сантери 1 0
Терхо Каспер 1 0
Абубакари Малик 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
16
12 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 9
12 Не забивали 13
7
23%
3
19%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
2
6%
6
38%
31-45
5
16%
0
0%
46-60
6
19%
2
13%
61-75
8
26%
4
25%
76-90

Пропущено

12
9
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
3
25%
1
11%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
4
33%
4
44%
76-90

Забито

17
21
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
1
6%
2
10%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
2
12%
2
10%
31-45
3
18%
4
19%
46-60
5
29%
29%
3
14%
61-75
4
24%
7
33%
76-90

Пропущено

10
13
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
0
0%
3
23%
1-15
2
20%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
3
23%
61-75
3
30%
2
15%
76-90

Забито

48
37
17 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 14
2 Не забивали 2
8
17%
5
14%
1-15
5
10%
4
11%
16-30
4
8%
8
22%
31-45
8
17%
4
11%
46-60
11
23%
5
14%
61-75
12
25%
11
30%
30%
76-90

Пропущено

22
22
5 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 15
1
5%
3
14%
1-15
3
14%
4
18%
16-30
1
5%
4
18%
31-45
7
32%
1
5%
46-60
3
14%
4
18%
61-75
7
32%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Хонка
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хонка - ХИК 1:2 Хака - Хонка 2:1 Хонка - Оулу 2:2 Хонка - ХИФК 4:1
Ильвес - Хонка 0:4 КуПС - Хонка 1:1 Хонка - ВПС 4:0 Интер Турку - Хонка 0:1 Хонка - Лахти 5:0 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 Хонка - Мариехамн 1:1 ВПС - Хонка 0:1 Хонка - КуПС 2:0 ХИФК - Хонка 1:2 Хонка - Ильвес 0:0 Оулу - Хонка 2:1 Хонка - Интер Турку 2:1 Лахти - Хонка 0:2 Хонка - СЯК Сейнайоки 5:1 Мариехамн - Хонка 1:1
ХИК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ХИК - СЯК Сейнайоки 2:1 Рома - ХИК 3:0 Хонка - ХИК 1:2 ХИК - Бетис 0:2
ХИК - ХИФК 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 1:0 Силькеборг - ХИК 1:1 Хака - ХИК 0:3 ХИК - Силькеборг 1:0 ХИК - Марибор 1:0 Оулу - ХИК 1:1 Марибор - ХИК 0:2 ХИК - Мариехамн 1:0 Виктория Пльзень - ХИК 5:0 Ильвес - ХИК 1:2 ХИК - Виктория Пльзень 1:2 ХИК - ВПС 3:1 РФШ Рига - ХИК 2:1 ХИК - РФШ Рига 1:0 ХИК - КуПС 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 24 16 4 4 37 - 22 52
2. КуПС 23 14 5 4 37 - 19 47
3. Хонка 23 13 5 5 48 - 22 44
4. Хака 23 12 4 7 37 - 38 40
5. Оулу 24 11 6 7 44 - 35 39
6. СЯК Сейнайоки 24 10 4 10 33 - 35 34
7. Интер Турку 23 8 5 10 37 - 30 29
8. ВПС 24 8 4 12 44 - 38 28
9. Ильвес 24 7 7 10 38 - 40 28
10. Мариехамн 24 7 6 11 33 - 37 27
11. Лахти 24 4 6 14 19 - 51 18
12. ХИФК 24 1 6 17 17 - 57 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 12 9 1 2 21 - 13 28
2. Хонка 12 8 3 1 32 - 11 27
3. КуПС 11 8 3 0 22 - 6 27
4. СЯК Сейнайоки 12 7 3 2 23 - 16 24
5. Хака 11 7 2 2 19 - 17 23
6. Оулу 12 6 4 2 18 - 16 22
7. Мариехамн 13 5 4 4 23 - 20 19
8. Интер Турку 12 4 3 5 18 - 14 15
9. Ильвес 12 4 1 7 17 - 23 13
10. ВПС 11 1 3 7 13 - 18 6
11. Лахти 12 1 3 8 5 - 21 6
12. ХИФК 12 0 1 11 5 - 33 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 12 7 3 2 16 - 9 24
2. ВПС 13 7 1 5 31 - 20 22
3. КуПС 12 6 2 4 15 - 13 20
4. Оулу 12 5 2 5 26 - 19 17
5. Хака 12 5 2 5 18 - 21 17
6. Хонка 11 5 2 4 16 - 11 17
7. Ильвес 12 3 6 3 21 - 17 15
8. Интер Турку 11 4 2 5 19 - 16 14
9. Лахти 12 3 3 6 14 - 30 12
10. СЯК Сейнайоки 12 3 1 8 10 - 19 10
11. Мариехамн 11 2 2 7 10 - 17 8
12. ХИФК 12 1 5 6 12 - 24 8
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Топ бомбардиров
Хака Эрвин Ли 18 (2)
ВПС kalle Multanen 14 (5)
КуПС Вяйринен Тим 14 (2)
Хонка Agon Sadiku 12
Оулу Лопес Майкл 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лахти Эмсис Эдуард 11
Оулу Magnus Breitenmoser 9
Лахти Вирта Эмели 8
ХИФК Маттила Сакари 1 6
Интер Турку Арсьеро Родриго 1 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      39'
      Янсен Кевин получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Хосконен Артту бьет в цель!
    • Желтая карточка
      14'
      Бурджеллаб Нассим получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хонка 3:1 ХИК онлайн

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