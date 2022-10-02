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Финляндия: Вейккауслига
2022

Тур: 1. Стадион: .
Ильвес
1:1
Перерыв
Мариехамн
0'
1:0
12' Гол
Нгуекам Ариэль
23' Желтая карточка
Балисо Янга
23' Желтая карточка
Абубакари Мохаммед
1:1
39' Пенальти
Овоери Джон
42' Желтая карточка
Овоери Джон
43' Желтая карточка
Oiva Jukkola

Ход матча

12'
Нгуекам Ариэль
(Оллила Туомас)
1:0
23'
 
Балисо Янга
23'
 
Абубакари Мохаммед
39'
1:1
Овоери Джон
42'
 
Овоери Джон
43'
Oiva Jukkola
 
Лучшие коэффициенты
Ильвес
Ничья
Мариехамн
2.53
3.85
3.56
Все Коэффициенты
1
Лейслахти
Расмус
55
Якубу
Наджиб
5
Катц
Калле
15
Алмен
Микаэль
2
Оллила
Туомас
30
Yussif
Daouda
Moussa
13
Сийра
Тууре
49
Отенг
Эрик
42
Kai
Meriluoto
29
Oiva
Jukkola
11
Нгуекам
Ариэль
81
Хенрикссон
Элмо
28
Ниссинен
Йири
2
Лахти
Тими
13
Кубронн
Жан-Кристоф
23
Сумусало
Микко
25
Хопкатт
Джейми
6
Абубакари
Мохаммед
16
Балисо
Янга
7
Сьорос
Рику
19
Овоери
Джон
18
Олавале
Мухамед
Ильвес
Мариехамн

История личных встреч

Ильвес
Мариехамн

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

23 матча

43.5%
17.4%
39.1%
10 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

26.1%
52.2%
21.7%
6 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

В
1:5
В
1:0
В
2:0
В
1:0
В
0:2
В
4:3
В
2:2
В
0:1
К
0:2
В
0:0
В
3:6
В
1:2
В
2:0
В
0:1
В
2:2
В
3:0
В
2:1
В
3:1
В
0:1
В
1:3
В
0:0
В
2:0
К
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеннанен Петтери 9 0.36
Kai Meriluoto 9 0.36
Нгуекам Ариэль 5 0.2
Оллила Туомас 5 0.2
Ларссон Адам 3 0.12
Отенг Эрик 3 0.12
Oiva Jukkola 2 0.08
Алмен Микаэль 1 0.04
Парфитт-Уильямс Джаир 1 0.04
Видьеског Аксель 1 0.04
Мяенпя Аапо 0 0
Сийра Тууре 0 0
Сарр Момоду 0 0
Арифи Дони 0 0
Noel Hasa 0 0
Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Овоери Джон 9 (5) 0.36
De 7 0.28
Joakim Latonen 2 0.08
Абубакари Мохаммед 2 0.08
Сид Робин 2 0.08
Олавале Мухамед 2 0.08
Хамбо Вахид 2 0.08
Сумусало Микко 1 0.04
Хопкатт Джейми 1 0.04
Нгамба Альваро 1 0.04
Гранлунд Альбин 1 0.04
Менса Баба 1 0.04
Тамминен Ээро 1 0.04
Сьорос Рику 1 0.04
Ниссинен Йири 0 0

Карточки

Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алмен Микаэль 4 1
Манга Таби 5 0
Катц Калле 5 0
Пеннанен Петтери 4 0
Нгуекам Ариэль 4 0
Сийра Тууре 4 0
Миеттунен Тату 4 0
Арифи Дони 4 0
Мяенпя Аапо 2 0
Якубу Наджиб 2 0
Лейслахти Расмус 2 0
Каллио Тони 0 1
Янтти Теему 0 1
Ларссон Адам 1 0
Сарр Момоду 1 0
Видьеског Аксель 1 0
Yussif Daouda Moussa 1 0
Kai Meriluoto 1 0
Oiva Jukkola 1 0
Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балисо Янга 8 0
Овоери Джон 6 1
De 6 1
Ниссинен Йири 7 0
Абубакари Мохаммед 6 0
Лахти Тими 6 0
Кубронн Жан-Кристоф 6 0
Райтанен Патрик 4 0
Тамминен Ээро 2 1
Менса Баба 3 0
Нгамба Альваро 3 0
Сумусало Микко 2 0
Филлион Янн-Александр 2 0
Фелипе 2 0
Сид Робин 1 0
Хамбо Вахид 1 0
Joakim Latonen 1 0
Виклеф Оскар 1 0
Олавале Мухамед 1 0
Хенрикссон Элмо 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
10
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
2
12%
2
20%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
3
18%
2
20%
46-60
2
12%
2
20%
61-75
5
29%
29%
3
30%
76-90

Пропущено

23
17
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
4
17%
1
6%
1-15
3
13%
7
41%
16-30
1
4%
3
18%
31-45
4
17%
2
12%
46-60
3
13%
2
12%
61-75
8
35%
2
12%
76-90

Забито

22
23
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
5
23%
3
13%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
5
23%
3
13%
31-45
4
18%
3
13%
46-60
3
14%
5
22%
61-75
2
9%
6
26%
76-90

Пропущено

16
20
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
0
0%
5
25%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
6
38%
6
30%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
1
6%
5
25%
61-75
5
31%
2
10%
76-90

Забито

39
33
20 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 10
6 Не забивали 6
7
18%
5
15%
1-15
4
10%
4
12%
16-30
9
23%
3
9%
31-45
7
18%
5
15%
46-60
5
13%
7
21%
61-75
7
18%
9
27%
76-90

Пропущено

39
37
17 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 20
4
10%
6
16%
1-15
6
15%
8
22%
16-30
7
18%
9
24%
31-45
5
13%
3
8%
46-60
4
10%
7
19%
61-75
13
33%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Ильвес
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ХИФК - Ильвес 1:5 Ильвес - ВПС 2:3 Ильвес - Интер Турку 1:1 КуПС - Ильвес 0:0
Ильвес - Хака 2:3 Мариехамн - Ильвес 1:5 Ильвес - Хонка 0:4 ВПС - Ильвес 3:0 Лахти - Ильвес 1:1 Ильвес - ХИК 1:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 3:3 Ильвес - Оулу 0:2 ХИФК - Ильвес 0:1 Ильвес - ХИФК 0:1 Ильвес - Лахти 3:2 Интер Турку - Ильвес 2:2 Хонка - Ильвес 0:0 Ильвес - Мариехамн 1:0 ХИК - Ильвес 2:1 Ильвес - СЯК Сейнайоки 3:1
Мариехамн
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Мариехамн - Оулу 2:4 Мариехамн - Лахти 6:0 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 2:0 Мариехамн - Интер Турку 2:3
Лахти - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Ильвес 1:5 КуПС - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хака 2:0 ХИК - Мариехамн 1:0 Оулу - Мариехамн 3:1 Мариехамн - ХИФК 1:1 ВПС - Мариехамн 1:3 Хонка - Мариехамн 1:1 Мариехамн - ХИК 2:1 Хака - Мариехамн 3:2 Мариехамн - ХИФК 1:1 Мариехамн - ВПС 1:3 Эспоон Паллосеура - Мариехамн 0:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:0 Ильвес - Мариехамн 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 24 16 4 4 37 - 22 52
2. КуПС 23 14 5 4 37 - 19 47
3. Хонка 23 13 5 5 48 - 22 44
4. Хака 23 12 4 7 37 - 38 40
5. Оулу 24 11 6 7 44 - 35 39
6. СЯК Сейнайоки 24 10 4 10 33 - 35 34
7. Ильвес 1:1 25 7 8 10 39 - 41 29
8. Интер Турку 23 8 5 10 37 - 30 29
9. ВПС 24 8 4 12 44 - 38 28
10. Мариехамн 1:1 25 7 7 11 34 - 38 28
11. Лахти 24 4 6 14 19 - 51 18
12. ХИФК 24 1 6 17 17 - 57 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 12 9 1 2 21 - 13 28
2. Хонка 12 8 3 1 32 - 11 27
3. КуПС 11 8 3 0 22 - 6 27
4. СЯК Сейнайоки 12 7 3 2 23 - 16 24
5. Хака 11 7 2 2 19 - 17 23
6. Оулу 12 6 4 2 18 - 16 22
7. Мариехамн 1:1 13 5 4 4 23 - 20 19
8. Интер Турку 12 4 3 5 18 - 14 15
9. Ильвес 1:1 13 4 2 7 18 - 24 14
10. ВПС 11 1 3 7 13 - 18 6
11. Лахти 12 1 3 8 5 - 21 6
12. ХИФК 12 0 1 11 5 - 33 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 12 7 3 2 16 - 9 24
2. ВПС 13 7 1 5 31 - 20 22
3. КуПС 12 6 2 4 15 - 13 20
4. Оулу 12 5 2 5 26 - 19 17
5. Хака 12 5 2 5 18 - 21 17
6. Хонка 11 5 2 4 16 - 11 17
7. Ильвес 1:1 12 3 6 3 21 - 17 15
8. Интер Турку 11 4 2 5 19 - 16 14
9. Лахти 12 3 3 6 14 - 30 12
10. СЯК Сейнайоки 12 3 1 8 10 - 19 10
11. Мариехамн 1:1 12 2 3 7 11 - 18 9
12. ХИФК 12 1 5 6 12 - 24 8
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Хака Эрвин Ли 18 (2)
ВПС kalle Multanen 14 (5)
КуПС Вяйринен Тим 14 (2)
Хонка Agon Sadiku 12
Оулу Лопес Майкл 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лахти Эмсис Эдуард 11
Оулу Magnus Breitenmoser 9
Лахти Вирта Эмели 8
Мариехамн Балисо Янга 8
ХИФК Маттила Сакари 1 6
Весь список
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  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ильвес
Ничья
Мариехамн
2.53
3.85
3.56
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