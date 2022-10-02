Тур: 1. Стадион: Таммела.
0'
1:0
12' ГолНгуекам Ариэль
23' Желтая карточкаБалисо Янга
23' Желтая карточкаАбубакари Мохаммед
1:1
39' ПенальтиОвоери Джон
42' Желтая карточкаОвоери Джон
43' Желтая карточкаOiva Jukkola
Ход матча
12'
1:0
23'
39'
1:1
42'
43'
55
Якубу
Наджиб
13
Сийра
Тууре
49
Отенг
Эрик
29
Oiva
Jukkola
16
Балисо
Янга
19
Овоери
Джон
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Якубу НаджибЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Сийра ТууреПолузащитник
-
49 Отенг ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
29 Oiva JukkolaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Полузащитник
-
10 Ларссон АдамНападающий
-
-
-
Главный тренер: Toni Kallio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Балисо ЯнгаПолузащитник
- Нападающий
-
19 Овоери ДжонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Хамбо ВахидНападающий
-
17 Сид РобинНападающий
-
30 Otto Hautamo
-
9 De
-
-
Главный тренер: Daniel Norrmen
История личных встреч
Ильвес
Мариехамн
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
23 матча
43.5%
17.4%
39.1%
10 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
26.1%
52.2%
21.7%
6 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеннанен Петтери
|9
|0.36
|Kai Meriluoto
|9
|0.36
|Нгуекам Ариэль
|5
|0.2
|Оллила Туомас
|5
|0.2
|Ларссон Адам
|3
|0.12
|Отенг Эрик
|3
|0.12
|Oiva Jukkola
|2
|0.08
|Алмен Микаэль
|1
|0.04
|Парфитт-Уильямс Джаир
|1
|0.04
|Видьеског Аксель
|1
|0.04
|Мяенпя Аапо
|0
|0
|Сийра Тууре
|0
|0
|Сарр Момоду
|0
|0
|Арифи Дони
|0
|0
|Noel Hasa
|0
|0
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Овоери Джон
|9 (5)
|0.36
|De
|7
|0.28
|Joakim Latonen
|2
|0.08
|Абубакари Мохаммед
|2
|0.08
|Сид Робин
|2
|0.08
|Олавале Мухамед
|2
|0.08
|Хамбо Вахид
|2
|0.08
|Сумусало Микко
|1
|0.04
|Хопкатт Джейми
|1
|0.04
|Нгамба Альваро
|1
|0.04
|Гранлунд Альбин
|1
|0.04
|Менса Баба
|1
|0.04
|Тамминен Ээро
|1
|0.04
|Сьорос Рику
|1
|0.04
|Ниссинен Йири
|0
|0
Карточки
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алмен Микаэль
|4
|1
|Манга Таби
|5
|0
|Катц Калле
|5
|0
|Пеннанен Петтери
|4
|0
|Нгуекам Ариэль
|4
|0
|Сийра Тууре
|4
|0
|Миеттунен Тату
|4
|0
|Арифи Дони
|4
|0
|Мяенпя Аапо
|2
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Лейслахти Расмус
|2
|0
|Каллио Тони
|0
|1
|Янтти Теему
|0
|1
|Ларссон Адам
|1
|0
|Сарр Момоду
|1
|0
|Видьеског Аксель
|1
|0
|Yussif Daouda Moussa
|1
|0
|Kai Meriluoto
|1
|0
|Oiva Jukkola
|1
|0
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балисо Янга
|8
|0
|Овоери Джон
|6
|1
|De
|6
|1
|Ниссинен Йири
|7
|0
|Абубакари Мохаммед
|6
|0
|Лахти Тими
|6
|0
|Кубронн Жан-Кристоф
|6
|0
|Райтанен Патрик
|4
|0
|Тамминен Ээро
|2
|1
|Менса Баба
|3
|0
|Нгамба Альваро
|3
|0
|Сумусало Микко
|2
|0
|Филлион Янн-Александр
|2
|0
|Фелипе
|2
|0
|Сид Робин
|1
|0
|Хамбо Вахид
|1
|0
|Joakim Latonen
|1
|0
|Виклеф Оскар
|1
|0
|Олавале Мухамед
|1
|0
|Хенрикссон Элмо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
10
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
2
12%
2
20%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
3
18%
2
20%
46-60
2
12%
2
20%
61-75
5
29%
29%
3
30%
76-90
Пропущено
23
17
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
4
17%
1
6%
1-15
3
13%
7
41%
16-30
1
4%
3
18%
31-45
4
17%
2
12%
46-60
3
13%
2
12%
61-75
8
35%
2
12%
76-90
Забито
22
23
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
5
23%
3
13%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
5
23%
3
13%
31-45
4
18%
3
13%
46-60
3
14%
5
22%
61-75
2
9%
6
26%
76-90
Пропущено
16
20
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
0
0%
5
25%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
6
38%
6
30%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
1
6%
5
25%
61-75
5
31%
2
10%
76-90
Забито
39
33
20 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 10
6 Не забивали 6
7
18%
5
15%
1-15
4
10%
4
12%
16-30
9
23%
3
9%
31-45
7
18%
5
15%
46-60
5
13%
7
21%
61-75
7
18%
9
27%
76-90
Пропущено
39
37
17 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 20
4
10%
6
16%
1-15
6
15%
8
22%
16-30
7
18%
9
24%
31-45
5
13%
3
8%
46-60
4
10%
7
19%
61-75
13
33%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
Ильвес
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ХИФК - Ильвес 1:5 Ильвес - ВПС 2:3 Ильвес - Интер Турку 1:1 КуПС - Ильвес 0:0
Ильвес - Хака 2:3 Мариехамн - Ильвес 1:5 Ильвес - Хонка 0:4 ВПС - Ильвес 3:0 Лахти - Ильвес 1:1 Ильвес - ХИК 1:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 3:3 Ильвес - Оулу 0:2 ХИФК - Ильвес 0:1 Ильвес - ХИФК 0:1 Ильвес - Лахти 3:2 Интер Турку - Ильвес 2:2 Хонка - Ильвес 0:0 Ильвес - Мариехамн 1:0 ХИК - Ильвес 2:1 Ильвес - СЯК Сейнайоки 3:1
Мариехамн
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Мариехамн - Оулу 2:4 Мариехамн - Лахти 6:0 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 2:0 Мариехамн - Интер Турку 2:3
Лахти - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Ильвес 1:5 КуПС - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хака 2:0 ХИК - Мариехамн 1:0 Оулу - Мариехамн 3:1 Мариехамн - ХИФК 1:1 ВПС - Мариехамн 1:3 Хонка - Мариехамн 1:1 Мариехамн - ХИК 2:1 Хака - Мариехамн 3:2 Мариехамн - ХИФК 1:1 Мариехамн - ВПС 1:3 Эспоон Паллосеура - Мариехамн 0:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:0 Ильвес - Мариехамн 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|24
|16
|4
|4
|37 - 22
|52
|2.
|КуПС
|23
|14
|5
|4
|37 - 19
|47
|3.
|Хонка
|23
|13
|5
|5
|48 - 22
|44
|4.
|Хака
|23
|12
|4
|7
|37 - 38
|40
|5.
|Оулу
|24
|11
|6
|7
|44 - 35
|39
|6.
|СЯК Сейнайоки
|24
|10
|4
|10
|33 - 35
|34
|7.
|Ильвес
|1:1
|25
|7
|8
|10
|39 - 41
|29
|8.
|Интер Турку
|23
|8
|5
|10
|37 - 30
|29
|9.
|ВПС
|24
|8
|4
|12
|44 - 38
|28
|10.
|Мариехамн
|1:1
|25
|7
|7
|11
|34 - 38
|28
|11.
|Лахти
|24
|4
|6
|14
|19 - 51
|18
|12.
|ХИФК
|24
|1
|6
|17
|17 - 57
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|12
|9
|1
|2
|21 - 13
|28
|2.
|Хонка
|12
|8
|3
|1
|32 - 11
|27
|3.
|КуПС
|11
|8
|3
|0
|22 - 6
|27
|4.
|СЯК Сейнайоки
|12
|7
|3
|2
|23 - 16
|24
|5.
|Хака
|11
|7
|2
|2
|19 - 17
|23
|6.
|Оулу
|12
|6
|4
|2
|18 - 16
|22
|7.
|Мариехамн
|1:1
|13
|5
|4
|4
|23 - 20
|19
|8.
|Интер Турку
|12
|4
|3
|5
|18 - 14
|15
|9.
|Ильвес
|1:1
|13
|4
|2
|7
|18 - 24
|14
|10.
|ВПС
|11
|1
|3
|7
|13 - 18
|6
|11.
|Лахти
|12
|1
|3
|8
|5 - 21
|6
|12.
|ХИФК
|12
|0
|1
|11
|5 - 33
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|12
|7
|3
|2
|16 - 9
|24
|2.
|ВПС
|13
|7
|1
|5
|31 - 20
|22
|3.
|КуПС
|12
|6
|2
|4
|15 - 13
|20
|4.
|Оулу
|12
|5
|2
|5
|26 - 19
|17
|5.
|Хака
|12
|5
|2
|5
|18 - 21
|17
|6.
|Хонка
|11
|5
|2
|4
|16 - 11
|17
|7.
|Ильвес
|1:1
|12
|3
|6
|3
|21 - 17
|15
|8.
|Интер Турку
|11
|4
|2
|5
|19 - 16
|14
|9.
|Лахти
|12
|3
|3
|6
|14 - 30
|12
|10.
|СЯК Сейнайоки
|12
|3
|1
|8
|10 - 19
|10
|11.
|Мариехамн
|1:1
|12
|2
|3
|7
|11 - 18
|9
|12.
|ХИФК
|12
|1
|5
|6
|12 - 24
|8
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Хака
|Эрвин Ли
|18 (2)
|ВПС
|kalle Multanen
|14 (5)
|КуПС
|Вяйринен Тим
|14 (2)
|Хонка
|Agon Sadiku
|12
|Оулу
|Лопес Майкл
|12 (2)
|Лахти
|Эмсис Эдуард
|11
|Оулу
|Magnus Breitenmoser
|9
|Лахти
|Вирта Эмели
|8
|Мариехамн
|Балисо Янга
|8
|ХИФК
|Маттила Сакари
|1 6