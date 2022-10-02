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Финляндия: Вейккауслига
2022

Тур: 1. Стадион: .
Ильвес
2:3
Конец матча
Мариехамн
0'
1:0
12' Гол
Нгуекам Ариэль
23' Желтая карточка
Балисо Янга
23' Желтая карточка
Абубакари Мохаммед
1:1
39' Пенальти
Овоери Джон
42' Желтая карточка
Овоери Джон
43' Желтая карточка
Oiva Jukkola
2:1
52' Гол
Оллила Туомас
2:2
54' Гол
Балисо Янга
63' Желтая карточка
Хопкатт Джейми
81' Желтая карточка
Нгамба Альваро
2:3
86' Гол
De
90'+6
1
Лейслахти
Расмус
55
Якубу
Наджиб
5
Катц
Калле
15
Алмен
Микаэль
2
Оллила
Туомас
30
Yussif
Daouda
Moussa
13
Сийра
Тууре
49
Отенг
Эрик
42
Kai
Meriluoto
29
Oiva
Jukkola
11
Нгуекам
Ариэль
81
Хенрикссон
Элмо
28
Ниссинен
Йири
2
Лахти
Тими
13
Кубронн
Жан-Кристоф
23
Сумусало
Микко
25
Хопкатт
Джейми
6
Абубакари
Мохаммед
16
Балисо
Янга
7
Сьорос
Рику
19
Овоери
Джон
18
Олавале
Мухамед
Ильвес
Мариехамн

История личных встреч

Ильвес
Мариехамн

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

23 матча

43.5%
17.4%
39.1%
10 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

26.1%
52.2%
21.7%
6 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

В
1:5
В
1:0
В
2:0
В
1:0
В
0:2
В
4:3
В
2:2
В
0:1
К
0:2
В
0:0
В
3:6
В
1:2
В
2:0
В
0:1
В
2:2
В
3:0
В
2:1
В
3:1
В
0:1
В
1:3
В
0:0
В
2:0
К
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеннанен Петтери 9 0.36
Kai Meriluoto 9 0.36
Оллила Туомас 6 0.24
Нгуекам Ариэль 5 0.2
Ларссон Адам 3 0.12
Отенг Эрик 3 0.12
Oiva Jukkola 2 0.08
Алмен Микаэль 1 0.04
Парфитт-Уильямс Джаир 1 0.04
Видьеског Аксель 1 0.04
Мяенпя Аапо 0 0
Сийра Тууре 0 0
Сарр Момоду 0 0
Арифи Дони 0 0
Noel Hasa 0 0
Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Овоери Джон 9 (5) 0.36
De 8 0.32
Joakim Latonen 2 0.08
Абубакари Мохаммед 2 0.08
Сид Робин 2 0.08
Олавале Мухамед 2 0.08
Хамбо Вахид 2 0.08
Сумусало Микко 1 0.04
Хопкатт Джейми 1 0.04
Нгамба Альваро 1 0.04
Гранлунд Альбин 1 0.04
Менса Баба 1 0.04
Тамминен Ээро 1 0.04
Сьорос Рику 1 0.04
Балисо Янга 1 0.04
Ниссинен Йири 0 0

Карточки

Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алмен Микаэль 4 1
Манга Таби 5 0
Катц Калле 5 0
Пеннанен Петтери 4 0
Нгуекам Ариэль 4 0
Сийра Тууре 4 0
Миеттунен Тату 4 0
Арифи Дони 4 0
Мяенпя Аапо 2 0
Якубу Наджиб 2 0
Лейслахти Расмус 2 0
Каллио Тони 0 1
Янтти Теему 0 1
Ларссон Адам 1 0
Сарр Момоду 1 0
Видьеског Аксель 1 0
Yussif Daouda Moussa 1 0
Kai Meriluoto 1 0
Oiva Jukkola 1 0
Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балисо Янга 8 0
Овоери Джон 6 1
De 6 1
Ниссинен Йири 7 0
Абубакари Мохаммед 6 0
Лахти Тими 6 0
Кубронн Жан-Кристоф 6 0
Райтанен Патрик 4 0
Нгамба Альваро 4 0
Тамминен Ээро 2 1
Менса Баба 3 0
Сумусало Микко 2 0
Филлион Янн-Александр 2 0
Фелипе 2 0
Хопкатт Джейми 1 0
Сид Робин 1 0
Хамбо Вахид 1 0
Joakim Latonen 1 0
Виклеф Оскар 1 0
Олавале Мухамед 1 0
Хенрикссон Элмо 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
13
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
3
16%
2
15%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
4
21%
1
8%
31-45
4
21%
3
23%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
5
26%
4
31%
76-90

Пропущено

26
19
9 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
4
15%
2
11%
1-15
3
12%
7
37%
16-30
2
8%
3
16%
31-45
5
19%
3
16%
46-60
3
12%
2
11%
61-75
9
35%
2
11%
76-90

Забито

22
23
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 13
5
23%
3
13%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
5
23%
3
13%
31-45
4
18%
3
13%
46-60
3
14%
5
22%
61-75
2
9%
6
26%
76-90

Пропущено

16
20
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
0
0%
5
25%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
6
38%
6
30%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
1
6%
5
25%
61-75
5
31%
2
10%
76-90

Забито

41
36
21 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 10
6 Не забивали 6
8
20%
5
14%
1-15
4
10%
4
11%
16-30
9
22%
4
11%
31-45
8
20%
6
17%
46-60
5
12%
7
19%
61-75
7
17%
10
28%
76-90

Пропущено

42
39
18 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 21
4
10%
7
18%
1-15
6
14%
8
21%
16-30
8
19%
9
23%
31-45
6
14%
4
10%
46-60
4
10%
7
18%
61-75
14
33%
4
10%
76-90

Результаты последних матчей

Ильвес
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ХИФК - Ильвес 1:5 Ильвес - ВПС 2:3 Ильвес - Интер Турку 1:1 КуПС - Ильвес 0:0
Ильвес - Хака 2:3 Мариехамн - Ильвес 1:5 Ильвес - Хонка 0:4 ВПС - Ильвес 3:0 Лахти - Ильвес 1:1 Ильвес - ХИК 1:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 3:3 Ильвес - Оулу 0:2 ХИФК - Ильвес 0:1 Ильвес - ХИФК 0:1 Ильвес - Лахти 3:2 Интер Турку - Ильвес 2:2 Хонка - Ильвес 0:0 Ильвес - Мариехамн 1:0 ХИК - Ильвес 2:1 Ильвес - СЯК Сейнайоки 3:1
Мариехамн
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Мариехамн - Оулу 2:4 Мариехамн - Лахти 6:0 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 2:0 Мариехамн - Интер Турку 2:3
Лахти - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Ильвес 1:5 КуПС - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хака 2:0 ХИК - Мариехамн 1:0 Оулу - Мариехамн 3:1 Мариехамн - ХИФК 1:1 ВПС - Мариехамн 1:3 Хонка - Мариехамн 1:1 Мариехамн - ХИК 2:1 Хака - Мариехамн 3:2 Мариехамн - ХИФК 1:1 Мариехамн - ВПС 1:3 Эспоон Паллосеура - Мариехамн 0:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:0 Ильвес - Мариехамн 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 0:0 25 16 5 4 37 - 22 53
2. КуПС 24 15 5 4 40 - 21 50
3. Хонка 24 13 5 6 50 - 25 44
4. Хака 24 13 4 7 39 - 38 43
5. Оулу 25 12 6 7 46 - 36 42
6. СЯК Сейнайоки 25 10 4 11 33 - 37 34
7. ВПС 25 9 4 12 48 - 38 31
8. Интер Турку 0:0 24 8 6 10 37 - 30 30
9. Мариехамн 25 8 6 11 36 - 39 30
10. Ильвес 25 7 7 11 40 - 43 28
11. Лахти 25 4 6 15 20 - 53 18
12. ХИФК 25 1 6 18 17 - 61 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 12 9 3 0 25 - 8 30
2. ХИК 0:0 13 9 2 2 21 - 13 29
3. Хонка 12 8 3 1 32 - 11 27
4. Хака 12 8 2 2 21 - 17 26
5. Оулу 13 7 4 2 20 - 17 25
6. СЯК Сейнайоки 12 7 3 2 23 - 16 24
7. Мариехамн 13 5 4 4 23 - 20 19
8. Интер Турку 0:0 12 4 3 5 18 - 14 15
9. Ильвес 13 4 1 8 19 - 26 13
10. ВПС 12 2 3 7 17 - 18 9
11. Лахти 12 1 3 8 5 - 21 6
12. ХИФК 12 0 1 11 5 - 33 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 0:0 12 7 3 2 16 - 9 24
2. ВПС 13 7 1 5 31 - 20 22
3. КуПС 12 6 2 4 15 - 13 20
4. Оулу 12 5 2 5 26 - 19 17
5. Хака 12 5 2 5 18 - 21 17
6. Хонка 12 5 2 5 18 - 14 17
7. Ильвес 12 3 6 3 21 - 17 15
8. Интер Турку 0:0 12 4 3 5 19 - 16 15
9. Лахти 13 3 3 7 15 - 32 12
10. Мариехамн 12 3 2 7 13 - 19 11
11. СЯК Сейнайоки 13 3 1 9 10 - 21 10
12. ХИФК 13 1 5 7 12 - 28 8
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Топ бомбардиров
Хака Эрвин Ли 20 (2)
ВПС kalle Multanen 15 (5)
Хонка Agon Sadiku 14
КуПС Вяйринен Тим 14 (2)
Оулу Лопес Майкл 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лахти Эмсис Эдуард 11
Оулу Magnus Breitenmoser 10
Лахти Вирта Эмели 9
Мариехамн Балисо Янга 8
ХИФК Маттила Сакари 1 6
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