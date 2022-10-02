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Финляндия: Вейккауслига
2022

Тур: 1. Стадион: .
КуПС
3:2
Конец матча
Хонка
0'
1:0
19' Гол
Икауниекс Янис
26' Желтая карточка
Дальстрем Себастьян
28' Желтая карточка
Арко-Менса Эдмунд
36' Желтая карточка
Биспо Габриэл
1:1
37' Пенальти
Agon Sadiku
2:1
44' Гол
Икауниекс Янис
53' Желтая карточка
Agon Sadiku
3:1
63' Гол
Биспо Габриэл
67' Желтая карточка
Коскинен Отсо
70' Желтая карточка
Оксанен Яакко
3:2
83' Пенальти
Багарич Дражен
90' Желтая карточка
Крайдль Йоханнес
90'+5
21
Крайдль
Йоханнес
6
Саволайнен
Саку
3
Томас
Диого
2
Рикардо
Пауло
23
Каррильо
Даниэль
II
8
Дальстрем
Себастьян
14
Попович
Антон
13
Оксанен
Яакко
7
Ветели
Йоона
10
Икауниекс
Янис
19
Биспо
Габриэл
1
Рудаков
Максим
5
Аалто
Хенри
21
Коски
Вилле
23
Эрнандес
Алдайр
20
Рале
Матиас
17
Модесто
Руй
6
Воутилайнен
Джерри
11
Florian
Krebs2
8
Янсен
Кевин
15
Арко-Менса
Эдмунд
18
Agon
Sadiku
КуПС
Хонка

История личных встреч

КуПС
Хонка

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

24 матча

8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 22 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Второй тайм

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 20 побед

36 матчей

22.2%
16.7%
61.1%
8 побед 6 ничьих 22 победы

Первый тайм

22.2%
30.6%
47.2%
8 побед 11 ничьих 17 побед

Второй тайм

25%
19.4%
55.6%
9 побед 7 ничьих 20 побед

История матчей

В
1:1
В
2:0
В
0:1
В
2:1
К
2:1
В
0:2
В
1:1
В
1:1
В
1:2
В
0:3
В
1:1
В
2:1
В
1:1
К
2:4
В
2:2
В
2:0
В
2:0
КС
0:3
В
2:4
В
1:0
В
1:2
В
2:1
КС
1:0
В
0:2
В
1:0
В
1:4
В
3:1
В
0:2
В
2:1
В
0:2
В
0:4
В
4:1
КЛ
7:0
В
2:1
В
1:2
КЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вяйринен Тим 11 (3) 0.46
Икауниекс Янис 7 0.29
Биспо Габриэл 6 0.25
Антви Клинтон 3 0.13
Попович Антон 2 (1) 0.08
Де Паула Таллес 2 0.08
Ветели Йоона 2 0.08
Каррильо Даниэль II 2 0.08
Саволайнен Саку 1 0.04
Тойвомяки Ханри 1 0.04
Дальстрем Себастьян 1 0.04
Видьеског Аксель 1 0.04
Оксанен Яакко 1 0.04
Ярвинен Ииро 0 0
Томас Диого 0 0
Валенчич Филип 0 0
Хаарала Сантери 0 0
Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Agon Sadiku 12 (2) 0.5
Модесто Руй 6 0.25
Воутилайнен Джерри 6 0.25
Florian Krebs2 4 0.17
Янсен Кевин 4 0.17
Арко-Менса Эдмунд 3 0.13
Эрнандес Алдайр 3 0.13
Багарич Дражен 3 (1) 0.13
Коски Вилле 2 0.08
Рале Матиас 2 0.08
Коскинен Отсо 2 0.08
Кауфманн Лукас 1 (1) 0.04
Аалто Хенри 1 0.04

Карточки

КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томас Диого 5 0
Рикардо Пауло 4 0
Биспо Габриэл 4 0
Крайдль Йоханнес 2 1
Каррильо Даниэль II 2 1
Икауниекс Янис 3 0
Попович Антон 2 0
Дальстрем Себастьян 2 0
Хаарала Сантери 2 0
Узочокву Хенри 2 0
Нуу Муса 2 0
Оксанен Яакко 2 0
Хямяляйнен Танели 2 0
Де Паула Таллес 1 0
Сичинава Ника 1 0
Ветели Йоона 1 0
Вяйринен Тим 1 0
Антви Клинтон 1 0
Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таммилето Дуарте 6 0
Agon Sadiku 5 0
Florian Krebs2 4 0
Арко-Менса Эдмунд 4 0
Янсен Кевин 3 0
Эрнандес Алдайр 3 0
Коски Вилле 3 0
Воутилайнен Джерри 2 0
Рудаков Максим 2 0
Багарич Дражен 2 0
Рале Матиас 2 0
Аалто Хенри 1 0
Кауфманн Лукас 1 0
Модесто Руй 1 0
Коскинен Отсо 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
19
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
3
12%
1
5%
1-15
4
16%
2
11%
16-30
5
20%
3
16%
31-45
3
12%
3
16%
46-60
6
24%
5
26%
61-75
4
16%
5
26%
76-90

Пропущено

8
13
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
23%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
2
25%
4
31%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
2
25%
3
23%
76-90

Забито

16
31
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
4
25%
7
23%
1-15
1
6%
3
10%
16-30
2
13%
2
6%
31-45
2
13%
5
16%
46-60
4
25%
6
19%
61-75
3
19%
8
26%
76-90

Пропущено

12
12
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
17%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
4
33%
3
25%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Забито

41
50
19 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 32
17 Забивали первыми 13
3 Не забивали 2
7
17%
8
16%
1-15
5
12%
5
10%
16-30
7
17%
5
10%
31-45
5
12%
8
16%
46-60
10
24%
11
22%
61-75
7
17%
13
26%
76-90

Пропущено

20
25
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 16
3
15%
1
4%
1-15
1
5%
4
16%
16-30
5
25%
2
8%
31-45
6
30%
7
28%
46-60
3
15%
4
16%
61-75
2
10%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
СЯК Сейнайоки - КуПС 3:1 КуПС - Интер Турку 1:0 ВПС - КуПС 0:1 КуПС - Ильвес 0:0
Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:1 КуПС - Мариехамн 1:0 Янг Бойз - КуПС 3:0 КуПС - Хонка 1:1 КуПС - Янг Бойз 0:2 Хака - КуПС 2:1 Милсами - КуПС 1:4 КуПС - ХИФК 5:1 КуПС - Милсами 2:2 Дила - КуПС 0:0 КуПС - Лахти 4:0 КуПС - Дила 2:0 ХИК - КуПС 1:1 Хака - КуПС 2:2
Хонка
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хонка - ХИК 3:1 Хонка - ХИК 1:2 Хака - Хонка 2:1 Хонка - Оулу 2:2
Хонка - ХИФК 4:1 Ильвес - Хонка 0:4 КуПС - Хонка 1:1 Хонка - ВПС 4:0 Интер Турку - Хонка 0:1 Хонка - Лахти 5:0 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 Хонка - Мариехамн 1:1 ВПС - Хонка 0:1 Хонка - КуПС 2:0 ХИФК - Хонка 1:2 Хонка - Ильвес 0:0 Оулу - Хонка 2:1 Хонка - Интер Турку 2:1 Лахти - Хонка 0:2 Хонка - СЯК Сейнайоки 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 0:0 25 16 5 4 37 - 22 53
2. КуПС 24 15 5 4 40 - 21 50
3. Хонка 24 13 5 6 50 - 25 44
4. Хака 24 13 4 7 39 - 38 43
5. Оулу 25 12 6 7 46 - 36 42
6. СЯК Сейнайоки 25 10 4 11 33 - 37 34
7. ВПС 25 9 4 12 48 - 38 31
8. Интер Турку 0:0 24 8 6 10 37 - 30 30
9. Мариехамн 25 8 6 11 36 - 39 30
10. Ильвес 25 7 7 11 40 - 43 28
11. Лахти 25 4 6 15 20 - 53 18
12. ХИФК 25 1 6 18 17 - 61 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 12 9 3 0 25 - 8 30
2. ХИК 0:0 13 9 2 2 21 - 13 29
3. Хонка 12 8 3 1 32 - 11 27
4. Хака 12 8 2 2 21 - 17 26
5. Оулу 13 7 4 2 20 - 17 25
6. СЯК Сейнайоки 12 7 3 2 23 - 16 24
7. Мариехамн 13 5 4 4 23 - 20 19
8. Интер Турку 0:0 12 4 3 5 18 - 14 15
9. Ильвес 13 4 1 8 19 - 26 13
10. ВПС 12 2 3 7 17 - 18 9
11. Лахти 12 1 3 8 5 - 21 6
12. ХИФК 12 0 1 11 5 - 33 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 0:0 12 7 3 2 16 - 9 24
2. ВПС 13 7 1 5 31 - 20 22
3. КуПС 12 6 2 4 15 - 13 20
4. Оулу 12 5 2 5 26 - 19 17
5. Хака 12 5 2 5 18 - 21 17
6. Хонка 12 5 2 5 18 - 14 17
7. Ильвес 12 3 6 3 21 - 17 15
8. Интер Турку 0:0 12 4 3 5 19 - 16 15
9. Лахти 13 3 3 7 15 - 32 12
10. Мариехамн 12 3 2 7 13 - 19 11
11. СЯК Сейнайоки 13 3 1 9 10 - 21 10
12. ХИФК 13 1 5 7 12 - 28 8
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Топ бомбардиров
Хака Эрвин Ли 20 (2)
ВПС kalle Multanen 15 (5)
Хонка Agon Sadiku 14
КуПС Вяйринен Тим 14 (2)
Оулу Лопес Майкл 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лахти Эмсис Эдуард 11
Оулу Magnus Breitenmoser 10
Лахти Вирта Эмели 9
Мариехамн Балисо Янга 8
ХИФК Маттила Сакари 1 6
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