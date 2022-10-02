Тур: 1. Стадион: Савон Саномат Ареена.
0'
1:0
19' ГолИкауниекс Янис
26' Желтая карточкаДальстрем Себастьян
28' Желтая карточкаАрко-Менса Эдмунд
36' Желтая карточкаБиспо Габриэл
1:1
37' ПенальтиAgon Sadiku
2:1
44' ГолИкауниекс Янис
53' Желтая карточкаAgon Sadiku
3:1
63' ГолБиспо Габриэл
67' Желтая карточкаКоскинен Отсо
70' Желтая карточкаОксанен Яакко
3:2
83' ПенальтиБагарич Дражен
90' Желтая карточкаКрайдль Йоханнес
90'+5
Ход матча
19'
1:0
36'
37'
1:1
44'
53'
63'
3:1
67'
70'
83'
3:2
90'
21
Коски
Вилле
20
Рале
Матиас
17
Модесто
Руй
18
Agon
Sadiku
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
4 Нуу МусаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Валакари Симо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Защитник
-
20 Рале МатиасЗащитник
-
17 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Agon SadikuНападающий
- Запасные игроки
-
12 Паунио РоопеВратарь
-
16 Бак ФлорианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
47 Elias Aijala
-
Главный тренер: Весара Веса
История личных встреч
КуПС
Хонка
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
24 матча
8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 22 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Второй тайм
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 20 побед
36 матчей
22.2%
16.7%
61.1%
8 побед 6 ничьих 22 победы
Первый тайм
22.2%
30.6%
47.2%
8 побед 11 ничьих 17 побед
Второй тайм
25%
19.4%
55.6%
9 побед 7 ничьих 20 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вяйринен Тим
|11 (3)
|0.46
|Икауниекс Янис
|7
|0.29
|Биспо Габриэл
|6
|0.25
|Антви Клинтон
|3
|0.13
|Попович Антон
|2 (1)
|0.08
|Де Паула Таллес
|2
|0.08
|Ветели Йоона
|2
|0.08
|Каррильо Даниэль II
|2
|0.08
|Саволайнен Саку
|1
|0.04
|Тойвомяки Ханри
|1
|0.04
|Дальстрем Себастьян
|1
|0.04
|Видьеског Аксель
|1
|0.04
|Оксанен Яакко
|1
|0.04
|Ярвинен Ииро
|0
|0
|Томас Диого
|0
|0
|Валенчич Филип
|0
|0
|Хаарала Сантери
|0
|0
Хонка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Agon Sadiku
|12 (2)
|0.5
|Модесто Руй
|6
|0.25
|Воутилайнен Джерри
|6
|0.25
|Florian Krebs2
|4
|0.17
|Янсен Кевин
|4
|0.17
|Арко-Менса Эдмунд
|3
|0.13
|Эрнандес Алдайр
|3
|0.13
|Багарич Дражен
|3 (1)
|0.13
|Коски Вилле
|2
|0.08
|Рале Матиас
|2
|0.08
|Коскинен Отсо
|2
|0.08
|Кауфманн Лукас
|1 (1)
|0.04
|Аалто Хенри
|1
|0.04
Карточки
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томас Диого
|5
|0
|Рикардо Пауло
|4
|0
|Биспо Габриэл
|4
|0
|Крайдль Йоханнес
|2
|1
|Каррильо Даниэль II
|2
|1
|Икауниекс Янис
|3
|0
|Попович Антон
|2
|0
|Дальстрем Себастьян
|2
|0
|Хаарала Сантери
|2
|0
|Узочокву Хенри
|2
|0
|Нуу Муса
|2
|0
|Оксанен Яакко
|2
|0
|Хямяляйнен Танели
|2
|0
|Де Паула Таллес
|1
|0
|Сичинава Ника
|1
|0
|Ветели Йоона
|1
|0
|Вяйринен Тим
|1
|0
|Антви Клинтон
|1
|0
Хонка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таммилето Дуарте
|6
|0
|Agon Sadiku
|5
|0
|Florian Krebs2
|4
|0
|Арко-Менса Эдмунд
|4
|0
|Янсен Кевин
|3
|0
|Эрнандес Алдайр
|3
|0
|Коски Вилле
|3
|0
|Воутилайнен Джерри
|2
|0
|Рудаков Максим
|2
|0
|Багарич Дражен
|2
|0
|Рале Матиас
|2
|0
|Аалто Хенри
|1
|0
|Кауфманн Лукас
|1
|0
|Модесто Руй
|1
|0
|Коскинен Отсо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
19
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
3
12%
1
5%
1-15
4
16%
2
11%
16-30
5
20%
3
16%
31-45
3
12%
3
16%
46-60
6
24%
5
26%
61-75
4
16%
5
26%
76-90
Пропущено
8
13
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
23%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
2
25%
4
31%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
2
25%
3
23%
76-90
Забито
16
31
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
4
25%
7
23%
1-15
1
6%
3
10%
16-30
2
13%
2
6%
31-45
2
13%
5
16%
46-60
4
25%
6
19%
61-75
3
19%
8
26%
76-90
Пропущено
12
12
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
17%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
4
33%
3
25%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Забито
41
50
19 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 32
17 Забивали первыми 13
3 Не забивали 2
7
17%
8
16%
1-15
5
12%
5
10%
16-30
7
17%
5
10%
31-45
5
12%
8
16%
46-60
10
24%
11
22%
61-75
7
17%
13
26%
76-90
Пропущено
20
25
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 16
3
15%
1
4%
1-15
1
5%
4
16%
16-30
5
25%
2
8%
31-45
6
30%
7
28%
46-60
3
15%
4
16%
61-75
2
10%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
СЯК Сейнайоки - КуПС 3:1 КуПС - Интер Турку 1:0 ВПС - КуПС 0:1 КуПС - Ильвес 0:0
Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:1 КуПС - Мариехамн 1:0 Янг Бойз - КуПС 3:0 КуПС - Хонка 1:1 КуПС - Янг Бойз 0:2 Хака - КуПС 2:1 Милсами - КуПС 1:4 КуПС - ХИФК 5:1 КуПС - Милсами 2:2 Дила - КуПС 0:0 КуПС - Лахти 4:0 КуПС - Дила 2:0 ХИК - КуПС 1:1 Хака - КуПС 2:2
Хонка
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хонка - ХИК 3:1 Хонка - ХИК 1:2 Хака - Хонка 2:1 Хонка - Оулу 2:2
Хонка - ХИФК 4:1 Ильвес - Хонка 0:4 КуПС - Хонка 1:1 Хонка - ВПС 4:0 Интер Турку - Хонка 0:1 Хонка - Лахти 5:0 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 Хонка - Мариехамн 1:1 ВПС - Хонка 0:1 Хонка - КуПС 2:0 ХИФК - Хонка 1:2 Хонка - Ильвес 0:0 Оулу - Хонка 2:1 Хонка - Интер Турку 2:1 Лахти - Хонка 0:2 Хонка - СЯК Сейнайоки 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|0:0
|25
|16
|5
|4
|37 - 22
|53
|2.
|КуПС
|24
|15
|5
|4
|40 - 21
|50
|3.
|Хонка
|24
|13
|5
|6
|50 - 25
|44
|4.
|Хака
|24
|13
|4
|7
|39 - 38
|43
|5.
|Оулу
|25
|12
|6
|7
|46 - 36
|42
|6.
|СЯК Сейнайоки
|25
|10
|4
|11
|33 - 37
|34
|7.
|ВПС
|25
|9
|4
|12
|48 - 38
|31
|8.
|Интер Турку
|0:0
|24
|8
|6
|10
|37 - 30
|30
|9.
|Мариехамн
|25
|8
|6
|11
|36 - 39
|30
|10.
|Ильвес
|25
|7
|7
|11
|40 - 43
|28
|11.
|Лахти
|25
|4
|6
|15
|20 - 53
|18
|12.
|ХИФК
|25
|1
|6
|18
|17 - 61
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|12
|9
|3
|0
|25 - 8
|30
|2.
|ХИК
|0:0
|13
|9
|2
|2
|21 - 13
|29
|3.
|Хонка
|12
|8
|3
|1
|32 - 11
|27
|4.
|Хака
|12
|8
|2
|2
|21 - 17
|26
|5.
|Оулу
|13
|7
|4
|2
|20 - 17
|25
|6.
|СЯК Сейнайоки
|12
|7
|3
|2
|23 - 16
|24
|7.
|Мариехамн
|13
|5
|4
|4
|23 - 20
|19
|8.
|Интер Турку
|0:0
|12
|4
|3
|5
|18 - 14
|15
|9.
|Ильвес
|13
|4
|1
|8
|19 - 26
|13
|10.
|ВПС
|12
|2
|3
|7
|17 - 18
|9
|11.
|Лахти
|12
|1
|3
|8
|5 - 21
|6
|12.
|ХИФК
|12
|0
|1
|11
|5 - 33
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|0:0
|12
|7
|3
|2
|16 - 9
|24
|2.
|ВПС
|13
|7
|1
|5
|31 - 20
|22
|3.
|КуПС
|12
|6
|2
|4
|15 - 13
|20
|4.
|Оулу
|12
|5
|2
|5
|26 - 19
|17
|5.
|Хака
|12
|5
|2
|5
|18 - 21
|17
|6.
|Хонка
|12
|5
|2
|5
|18 - 14
|17
|7.
|Ильвес
|12
|3
|6
|3
|21 - 17
|15
|8.
|Интер Турку
|0:0
|12
|4
|3
|5
|19 - 16
|15
|9.
|Лахти
|13
|3
|3
|7
|15 - 32
|12
|10.
|Мариехамн
|12
|3
|2
|7
|13 - 19
|11
|11.
|СЯК Сейнайоки
|13
|3
|1
|9
|10 - 21
|10
|12.
|ХИФК
|13
|1
|5
|7
|12 - 28
|8
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Хака
|Эрвин Ли
|20 (2)
|ВПС
|kalle Multanen
|15 (5)
|Хонка
|Agon Sadiku
|14
|КуПС
|Вяйринен Тим
|14 (2)
|Оулу
|Лопес Майкл
|12 (2)
|Лахти
|Эмсис Эдуард
|11
|Оулу
|Magnus Breitenmoser
|10
|Лахти
|Вирта Эмели
|9
|Мариехамн
|Балисо Янга
|8
|ХИФК
|Маттила Сакари
|1 6