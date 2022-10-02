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Финляндия: Вейккауслига
2022

Тур: 1. Стадион: .
ХИК
0:0
Первый тайм: 29'
Интер Турку
0'
19' Желтая карточка
Вяянянен Сантери
23' Желтая карточка
Хювяринен Юхо

Ход матча

19'
Вяянянен Сантери
 
23'
 
Хювяринен Юхо
Лучшие коэффициенты
ХИК
Ничья
Интер Турку
7.80
4.33
8.48
Все Коэффициенты
ХИК
Интер Турку

История личных встреч

ХИК
Интер Турку

28 матчей

82.1%
17.9%
7.105427357601E-15%
23 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
67.9%
16 побед 19 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
21.4%
14.3%
18 побед 6 ничьих 0 побед

24 матча

50%
50%
0 побед 12 ничьих 12 побед

Первый тайм

45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

54.2%
45.8%
0 побед 13 ничьих 15 побед

52 матча

44.2%
32.7%
23.1%
23 победы 17 ничьих 12 побед

Первый тайм

30.8%
57.7%
11.5%
16 побед 30 ничьих 6 побед

Второй тайм

34.6%
36.5%
28.9%
18 побед 19 ничьих 15 побед

История матчей

К
0:0
В
0:1
В
1:4
В
2:1
В
0:1
В
1:3
К
4:0
В
1:1
К
0:2
В
1:0
К
1:0
В
0:1
В
4:1
В
2:1
К
1:0
В
3:0
В
3:0
К
0:1
В
0:0
В
1:3
В
1:1
В
1:1
В
3:2
В
0:0
В
3:1
КЛ
2:2
В
0:2
В
3:0
В
2:0
КС
0:0
В
2:0
В
3:3
В
0:2
КЛ
1:3
В
1:1
В
6:0
В
2:2
В
1:1
В
0:2
В
2:1
В
1:1
В
4:2
В
1:0
КЛ
1:1
В
2:2
В
0:0
КЛ
1:1
В
1:1
В
2:0
В
3:2
К
1:0
В
1:1

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 7 (3) 0.28
Олусанья Антони 5 0.2
Терхо Каспер 4 0.16
Хосконен Артту 3 0.12
Хетемай Перпарим 2 0.08
Тенхо Миро 2 0.08
Жаир 2 0.08
Хостикка Сантери 2 0.08
Серраренс Фабиан 1 0.04
Браун Дэвид 1 0.04
Вяянянен Сантери 1 0.04
Или-Кокко Йоханнес 1 0.04
Танака Атому 1 0.04
Соири Пюрю 1 0.04
Хальме Аапо 1 0.04
Мартич Мануэль 1 0.04
Бурджеллаб Нассим 1 0.04
Абубакари Малик 1 0.04
Мурило 0 0
Райтала Юкка 0 0
Лингман Лукас 0 0
Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 7 (1) 0.29
Форселль Петтери 6 (1) 0.25
Юрю Томми 5 0.21
David Haro Iniesta 4 0.17
Тамминен Матиас 3 0.13
Кеттинг Рик 3 0.13
Паананен Алекси 3 0.13
Бонет Роджер 3 (1) 0.13
Хямяляйнен Юусо 1 0.04
Хювяринен Юхо 1 0.04
Арсьеро Родриго 0 0
Нурми Ноа 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райтала Юкка 4 0
Бурджеллаб Нассим 4 0
Хетемай Перпарим 3 0
Тенхо Миро 3 0
Мурило 3 0
Или-Кокко Йоханнес 3 0
Радулович Боян 1 1
Тойвио Йоона 2 0
Соири Пюрю 2 0
Хостикка Сантери 2 0
Хосконен Артту 2 0
Вяянянен Сантери 2 0
Пелтола Матти 2 0
Араюури Паулус 1 0
Танака Атому 1 0
Серраренс Фабиан 1 0
Браун Дэвид 1 0
Лингман Лукас 1 0
Мартич Мануэль 1 0
Хазард Конор 1 0
Олусанья Антони 1 0
Терхо Каспер 1 0
Абубакари Малик 1 0
Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арсьеро Родриго 6 1
Паананен Алекси 4 0
Тамминен Матиас 4 0
Кеттинг Рик 3 0
Бонет Роджер 3 0
Юрю Томми 3 0
Jussi Niska 3 0
Форселль Петтери 1 1
Арсало Маркус 1 1
Вийтала Валтер 2 0
Хямяляйнен Юусо 2 0
Хювяринен Юхо 2 0
Назарит Мигель 2 0
Нурми Ноа 2 0
David Haro Iniesta 1 0
Rober Sierra 1 0
Tobias Fagerstroem 1 0
Магута Райан 1 0
Luka Kuittinen 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
19
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
2
10%
3
16%
1-15
3
14%
3
16%
16-30
2
10%
4
21%
31-45
4
19%
3
16%
46-60
3
14%
3
16%
61-75
7
33%
3
16%
76-90

Пропущено

13
16
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
3
23%
2
13%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
2
15%
5
31%
76-90

Забито

16
18
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
6
33%
16-30
6
38%
4
22%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
4
25%
1
6%
76-90

Пропущено

9
14
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
0
0%
1
7%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
2
22%
2
14%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
1
11%
5
36%
61-75
4
44%
2
14%
76-90

Забито

37
37
17 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 12
2 Не забивали 5
5
14%
3
8%
1-15
4
11%
9
24%
16-30
8
22%
8
22%
31-45
4
11%
7
19%
46-60
5
14%
6
16%
61-75
11
30%
30%
4
11%
76-90

Пропущено

22
30
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 20
3
14%
3
10%
1-15
4
18%
4
13%
16-30
4
18%
4
13%
31-45
1
5%
5
17%
46-60
4
18%
7
23%
61-75
6
27%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хонка - ХИК 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:1 Рома - ХИК 3:0 Хонка - ХИК 1:2
ХИК - Бетис 0:2 ХИК - ХИФК 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 1:0 Силькеборг - ХИК 1:1 Хака - ХИК 0:3 ХИК - Силькеборг 1:0 ХИК - Марибор 1:0 Оулу - ХИК 1:1 Марибор - ХИК 0:2 ХИК - Мариехамн 1:0 Виктория Пльзень - ХИК 5:0 Ильвес - ХИК 1:2 ХИК - Виктория Пльзень 1:2 ХИК - ВПС 3:1 РФШ Рига - ХИК 2:1 ХИК - РФШ Рига 1:0
Интер Турку
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Интер Турку - Хака 0:1 КуПС - Интер Турку 1:0 Ильвес - Интер Турку 1:1 Мариехамн - Интер Турку 2:3
ХИФК - Интер Турку 2:3 Интер Турку - КуПС 1:2 Оулу - Интер Турку 1:0 Интер Турку - ВПС 1:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК - Интер Турку 0:3 Интер Турку - Хонка 0:1 Хака - Интер Турку 3:2 Дрита - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Дрита 1:0 Лахти - Интер Турку 2:1 Интер Турку - ХИК 0:0 Интер Турку - Лахти 5:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 1:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 1:1 Интер Турку - Ильвес 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 0:0 25 16 5 4 37 - 22 53
2. КуПС 24 15 5 4 40 - 21 50
3. Хонка 24 13 5 6 50 - 25 44
4. Хака 24 13 4 7 39 - 38 43
5. Оулу 25 12 6 7 46 - 36 42
6. СЯК Сейнайоки 25 10 4 11 33 - 37 34
7. ВПС 25 9 4 12 48 - 38 31
8. Интер Турку 0:0 24 8 6 10 37 - 30 30
9. Мариехамн 25 8 6 11 36 - 39 30
10. Ильвес 25 7 7 11 40 - 43 28
11. Лахти 25 4 6 15 20 - 53 18
12. ХИФК 25 1 6 18 17 - 61 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 12 9 3 0 25 - 8 30
2. ХИК 0:0 13 9 2 2 21 - 13 29
3. Хонка 12 8 3 1 32 - 11 27
4. Хака 12 8 2 2 21 - 17 26
5. Оулу 13 7 4 2 20 - 17 25
6. СЯК Сейнайоки 12 7 3 2 23 - 16 24
7. Мариехамн 13 5 4 4 23 - 20 19
8. Интер Турку 0:0 12 4 3 5 18 - 14 15
9. Ильвес 13 4 1 8 19 - 26 13
10. ВПС 12 2 3 7 17 - 18 9
11. Лахти 12 1 3 8 5 - 21 6
12. ХИФК 12 0 1 11 5 - 33 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 0:0 12 7 3 2 16 - 9 24
2. ВПС 13 7 1 5 31 - 20 22
3. КуПС 12 6 2 4 15 - 13 20
4. Оулу 12 5 2 5 26 - 19 17
5. Хака 12 5 2 5 18 - 21 17
6. Хонка 12 5 2 5 18 - 14 17
7. Ильвес 12 3 6 3 21 - 17 15
8. Интер Турку 0:0 12 4 3 5 19 - 16 15
9. Лахти 13 3 3 7 15 - 32 12
10. Мариехамн 12 3 2 7 13 - 19 11
11. СЯК Сейнайоки 13 3 1 9 10 - 21 10
12. ХИФК 13 1 5 7 12 - 28 8
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Хака Эрвин Ли 20 (2)
ВПС kalle Multanen 15 (5)
Хонка Agon Sadiku 14
КуПС Вяйринен Тим 14 (2)
Оулу Лопес Майкл 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лахти Эмсис Эдуард 11
Оулу Magnus Breitenmoser 10
Лахти Вирта Эмели 9
Мариехамн Балисо Янга 8
ХИФК Маттила Сакари 1 6
Весь список
Лучшие коэффициенты
ХИК
Ничья
Интер Турку
7.80
4.33
8.48
Все Коэффициенты
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