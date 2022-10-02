Тур: 1. Стадион: Арена Болт.
3:0
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаВяянянен Сантери
23' Желтая карточкаХювяринен Юхо
1:0
49' ГолОлусанья Антони
65' Желтая карточкаJussi Niska
70' Желтая карточкаАрсьеро Родриго
2:0
71' ГолОлусанья Антони
82' Желтая карточкаТанака Атому
3:0
86' ПенальтиРадулович Боян
89' Вторая желтая карточкаJussi Niska
90'+4
Ход матча
19'
23'
49'
1:0
65'
70'
71'
2:0
82'
86'
3:0
89'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
-
19 Терхо КасперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Соири ПюрюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Браун ДэвидПолузащитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коскела Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Юрю ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
27 Rober Sierra
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Аккам ДавидНападающий
-
-
-
Главный тренер: Miguel Grau
История личных встреч
ХИК
Интер Турку
28 матчей
82.1%
17.9%
7.105427357601E-15%
23 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
67.9%
16 побед 19 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
21.4%
14.3%
18 побед 6 ничьих 0 побед
24 матча
50%
50%
0 побед 12 ничьих 12 побед
Первый тайм
45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
54.2%
45.8%
0 побед 13 ничьих 15 побед
52 матча
44.2%
32.7%
23.1%
23 победы 17 ничьих 12 побед
Первый тайм
30.8%
57.7%
11.5%
16 побед 30 ничьих 6 побед
Второй тайм
34.6%
36.5%
28.9%
18 побед 19 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|8 (4)
|0.32
|Олусанья Антони
|7
|0.28
|Терхо Каспер
|4
|0.16
|Хосконен Артту
|3
|0.12
|Хетемай Перпарим
|2
|0.08
|Тенхо Миро
|2
|0.08
|Жаир
|2
|0.08
|Хостикка Сантери
|2
|0.08
|Серраренс Фабиан
|1
|0.04
|Браун Дэвид
|1
|0.04
|Вяянянен Сантери
|1
|0.04
|Или-Кокко Йоханнес
|1
|0.04
|Танака Атому
|1
|0.04
|Соири Пюрю
|1
|0.04
|Хальме Аапо
|1
|0.04
|Мартич Мануэль
|1
|0.04
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0.04
|Абубакари Малик
|1
|0.04
|Мурило
|0
|0
|Райтала Юкка
|0
|0
|Лингман Лукас
|0
|0
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|7 (1)
|0.29
|Форселль Петтери
|6 (1)
|0.25
|Юрю Томми
|5
|0.21
|David Haro Iniesta
|4
|0.17
|Тамминен Матиас
|3
|0.13
|Кеттинг Рик
|3
|0.13
|Паананен Алекси
|3
|0.13
|Бонет Роджер
|3 (1)
|0.13
|Хямяляйнен Юусо
|1
|0.04
|Хювяринен Юхо
|1
|0.04
|Арсьеро Родриго
|0
|0
|Нурми Ноа
|0
|0
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райтала Юкка
|4
|0
|Бурджеллаб Нассим
|4
|0
|Хетемай Перпарим
|3
|0
|Тенхо Миро
|3
|0
|Мурило
|3
|0
|Или-Кокко Йоханнес
|3
|0
|Радулович Боян
|1
|1
|Танака Атому
|2
|0
|Тойвио Йоона
|2
|0
|Соири Пюрю
|2
|0
|Хостикка Сантери
|2
|0
|Хосконен Артту
|2
|0
|Вяянянен Сантери
|2
|0
|Пелтола Матти
|2
|0
|Араюури Паулус
|1
|0
|Серраренс Фабиан
|1
|0
|Браун Дэвид
|1
|0
|Лингман Лукас
|1
|0
|Мартич Мануэль
|1
|0
|Хазард Конор
|1
|0
|Олусанья Антони
|1
|0
|Терхо Каспер
|1
|0
|Абубакари Малик
|1
|0
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арсьеро Родриго
|7
|1
|Jussi Niska
|4
|1
|Паананен Алекси
|4
|0
|Тамминен Матиас
|4
|0
|Кеттинг Рик
|3
|0
|Бонет Роджер
|3
|0
|Хювяринен Юхо
|3
|0
|Юрю Томми
|3
|0
|Форселль Петтери
|1
|1
|Арсало Маркус
|1
|1
|Вийтала Валтер
|2
|0
|Хямяляйнен Юусо
|2
|0
|Назарит Мигель
|2
|0
|Нурми Ноа
|2
|0
|David Haro Iniesta
|1
|0
|Rober Sierra
|1
|0
|Tobias Fagerstroem
|1
|0
|Магута Райан
|1
|0
|Luka Kuittinen
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
19
7 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
2
8%
3
16%
1-15
3
13%
3
16%
16-30
2
8%
4
21%
31-45
5
21%
3
16%
46-60
4
17%
3
16%
61-75
8
33%
3
16%
76-90
Пропущено
13
19
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
3
23%
2
11%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
3
23%
3
16%
61-75
2
15%
6
32%
76-90
Забито
16
18
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
6
33%
16-30
6
38%
4
22%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
4
25%
1
6%
76-90
Пропущено
9
14
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
0
0%
1
7%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
2
22%
2
14%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
1
11%
5
36%
61-75
4
44%
2
14%
76-90
Забито
40
37
17 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 12
2 Не забивали 6
5
13%
3
8%
1-15
4
10%
9
24%
16-30
8
20%
8
22%
31-45
5
13%
7
19%
46-60
6
15%
6
16%
61-75
12
30%
4
11%
76-90
Пропущено
22
33
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 21
3
14%
3
9%
1-15
4
18%
4
12%
16-30
4
18%
4
12%
31-45
1
5%
6
18%
46-60
4
18%
8
24%
61-75
6
27%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хонка - ХИК 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:1 Рома - ХИК 3:0 Хонка - ХИК 1:2
ХИК - Бетис 0:2 ХИК - ХИФК 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 1:0 Силькеборг - ХИК 1:1 Хака - ХИК 0:3 ХИК - Силькеборг 1:0 ХИК - Марибор 1:0 Оулу - ХИК 1:1 Марибор - ХИК 0:2 ХИК - Мариехамн 1:0 Виктория Пльзень - ХИК 5:0 Ильвес - ХИК 1:2 ХИК - Виктория Пльзень 1:2 ХИК - ВПС 3:1 РФШ Рига - ХИК 2:1 ХИК - РФШ Рига 1:0
Интер Турку
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Интер Турку - Хака 0:1 КуПС - Интер Турку 1:0 Ильвес - Интер Турку 1:1 Мариехамн - Интер Турку 2:3
ХИФК - Интер Турку 2:3 Интер Турку - КуПС 1:2 Оулу - Интер Турку 1:0 Интер Турку - ВПС 1:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК - Интер Турку 0:3 Интер Турку - Хонка 0:1 Хака - Интер Турку 3:2 Дрита - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Дрита 1:0 Лахти - Интер Турку 2:1 Интер Турку - ХИК 0:0 Интер Турку - Лахти 5:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 1:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 1:1 Интер Турку - Ильвес 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|25
|17
|4
|4
|40 - 22
|55
|2.
|КуПС
|24
|15
|5
|4
|40 - 21
|50
|3.
|Хонка
|24
|13
|5
|6
|50 - 25
|44
|4.
|Хака
|24
|13
|4
|7
|39 - 38
|43
|5.
|Оулу
|25
|12
|6
|7
|46 - 36
|42
|6.
|СЯК Сейнайоки
|25
|10
|4
|11
|33 - 37
|34
|7.
|ВПС
|25
|9
|4
|12
|48 - 38
|31
|8.
|Мариехамн
|25
|8
|6
|11
|36 - 39
|30
|9.
|Интер Турку
|24
|8
|5
|11
|37 - 33
|29
|10.
|Ильвес
|25
|7
|7
|11
|40 - 43
|28
|11.
|Лахти
|25
|4
|6
|15
|20 - 53
|18
|12.
|ХИФК
|25
|1
|6
|18
|17 - 61
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|13
|10
|1
|2
|24 - 13
|31
|2.
|КуПС
|12
|9
|3
|0
|25 - 8
|30
|3.
|Хонка
|12
|8
|3
|1
|32 - 11
|27
|4.
|Хака
|12
|8
|2
|2
|21 - 17
|26
|5.
|Оулу
|13
|7
|4
|2
|20 - 17
|25
|6.
|СЯК Сейнайоки
|12
|7
|3
|2
|23 - 16
|24
|7.
|Мариехамн
|13
|5
|4
|4
|23 - 20
|19
|8.
|Интер Турку
|12
|4
|3
|5
|18 - 14
|15
|9.
|Ильвес
|13
|4
|1
|8
|19 - 26
|13
|10.
|ВПС
|12
|2
|3
|7
|17 - 18
|9
|11.
|Лахти
|12
|1
|3
|8
|5 - 21
|6
|12.
|ХИФК
|12
|0
|1
|11
|5 - 33
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|12
|7
|3
|2
|16 - 9
|24
|2.
|ВПС
|13
|7
|1
|5
|31 - 20
|22
|3.
|КуПС
|12
|6
|2
|4
|15 - 13
|20
|4.
|Оулу
|12
|5
|2
|5
|26 - 19
|17
|5.
|Хака
|12
|5
|2
|5
|18 - 21
|17
|6.
|Хонка
|12
|5
|2
|5
|18 - 14
|17
|7.
|Ильвес
|12
|3
|6
|3
|21 - 17
|15
|8.
|Интер Турку
|12
|4
|2
|6
|19 - 19
|14
|9.
|Лахти
|13
|3
|3
|7
|15 - 32
|12
|10.
|Мариехамн
|12
|3
|2
|7
|13 - 19
|11
|11.
|СЯК Сейнайоки
|13
|3
|1
|9
|10 - 21
|10
|12.
|ХИФК
|13
|1
|5
|7
|12 - 28
|8
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Хака
|Эрвин Ли
|20 (2)
|ВПС
|kalle Multanen
|15 (5)
|Хонка
|Agon Sadiku
|14
|КуПС
|Вяйринен Тим
|14 (2)
|Оулу
|Лопес Майкл
|12 (2)
|Лахти
|Эмсис Эдуард
|11
|Оулу
|Magnus Breitenmoser
|10
|Лахти
|Вирта Эмели
|9
|Интер Турку
|Арсьеро Родриго
|1 7
|Мариехамн
|Балисо Янга
|8