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  4. Вейккауслига 2022

Финляндия: Вейккауслига
2022

Тур: 1. Стадион: .
ХИК
3:0
Конец матча
Интер Турку
0'
19' Желтая карточка
Вяянянен Сантери
23' Желтая карточка
Хювяринен Юхо
1:0
49' Гол
Олусанья Антони
65' Желтая карточка
Jussi Niska
70' Желтая карточка
Арсьеро Родриго
2:0
71' Гол
Олусанья Антони
82' Желтая карточка
Танака Атому
3:0
86' Пенальти
Радулович Боян
89' Вторая желтая карточка
Jussi Niska
90'+4
ХИК
Интер Турку

История личных встреч

ХИК
Интер Турку

28 матчей

82.1%
17.9%
7.105427357601E-15%
23 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
67.9%
16 побед 19 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
21.4%
14.3%
18 побед 6 ничьих 0 побед

24 матча

50%
50%
0 побед 12 ничьих 12 побед

Первый тайм

45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

54.2%
45.8%
0 побед 13 ничьих 15 побед

52 матча

44.2%
32.7%
23.1%
23 победы 17 ничьих 12 побед

Первый тайм

30.8%
57.7%
11.5%
16 побед 30 ничьих 6 побед

Второй тайм

34.6%
36.5%
28.9%
18 побед 19 ничьих 15 побед

История матчей

К
0:0
В
0:1
В
1:4
В
2:1
В
0:1
В
1:3
К
4:0
В
1:1
К
0:2
В
1:0
К
1:0
В
0:1
В
4:1
В
2:1
К
1:0
В
3:0
В
3:0
К
0:1
В
0:0
В
1:3
В
1:1
В
1:1
В
3:2
В
0:0
В
3:1
КЛ
2:2
В
0:2
В
3:0
В
2:0
КС
0:0
В
2:0
В
3:3
В
0:2
КЛ
1:3
В
1:1
В
6:0
В
2:2
В
1:1
В
0:2
В
2:1
В
1:1
В
4:2
В
1:0
КЛ
1:1
В
2:2
В
0:0
КЛ
1:1
В
1:1
В
2:0
В
3:2
К
1:0
В
1:1

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 8 (4) 0.32
Олусанья Антони 7 0.28
Терхо Каспер 4 0.16
Хосконен Артту 3 0.12
Хетемай Перпарим 2 0.08
Тенхо Миро 2 0.08
Жаир 2 0.08
Хостикка Сантери 2 0.08
Серраренс Фабиан 1 0.04
Браун Дэвид 1 0.04
Вяянянен Сантери 1 0.04
Или-Кокко Йоханнес 1 0.04
Танака Атому 1 0.04
Соири Пюрю 1 0.04
Хальме Аапо 1 0.04
Мартич Мануэль 1 0.04
Бурджеллаб Нассим 1 0.04
Абубакари Малик 1 0.04
Мурило 0 0
Райтала Юкка 0 0
Лингман Лукас 0 0
Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 7 (1) 0.29
Форселль Петтери 6 (1) 0.25
Юрю Томми 5 0.21
David Haro Iniesta 4 0.17
Тамминен Матиас 3 0.13
Кеттинг Рик 3 0.13
Паананен Алекси 3 0.13
Бонет Роджер 3 (1) 0.13
Хямяляйнен Юусо 1 0.04
Хювяринен Юхо 1 0.04
Арсьеро Родриго 0 0
Нурми Ноа 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райтала Юкка 4 0
Бурджеллаб Нассим 4 0
Хетемай Перпарим 3 0
Тенхо Миро 3 0
Мурило 3 0
Или-Кокко Йоханнес 3 0
Радулович Боян 1 1
Танака Атому 2 0
Тойвио Йоона 2 0
Соири Пюрю 2 0
Хостикка Сантери 2 0
Хосконен Артту 2 0
Вяянянен Сантери 2 0
Пелтола Матти 2 0
Араюури Паулус 1 0
Серраренс Фабиан 1 0
Браун Дэвид 1 0
Лингман Лукас 1 0
Мартич Мануэль 1 0
Хазард Конор 1 0
Олусанья Антони 1 0
Терхо Каспер 1 0
Абубакари Малик 1 0
Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арсьеро Родриго 7 1
Jussi Niska 4 1
Паананен Алекси 4 0
Тамминен Матиас 4 0
Кеттинг Рик 3 0
Бонет Роджер 3 0
Хювяринен Юхо 3 0
Юрю Томми 3 0
Форселль Петтери 1 1
Арсало Маркус 1 1
Вийтала Валтер 2 0
Хямяляйнен Юусо 2 0
Назарит Мигель 2 0
Нурми Ноа 2 0
David Haro Iniesta 1 0
Rober Sierra 1 0
Tobias Fagerstroem 1 0
Магута Райан 1 0
Luka Kuittinen 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
19
7 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
2
8%
3
16%
1-15
3
13%
3
16%
16-30
2
8%
4
21%
31-45
5
21%
3
16%
46-60
4
17%
3
16%
61-75
8
33%
3
16%
76-90

Пропущено

13
19
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
3
23%
2
11%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
3
23%
3
16%
61-75
2
15%
6
32%
76-90

Забито

16
18
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
6
33%
16-30
6
38%
4
22%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
4
25%
1
6%
76-90

Пропущено

9
14
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
0
0%
1
7%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
2
22%
2
14%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
1
11%
5
36%
61-75
4
44%
2
14%
76-90

Забито

40
37
17 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 12
2 Не забивали 6
5
13%
3
8%
1-15
4
10%
9
24%
16-30
8
20%
8
22%
31-45
5
13%
7
19%
46-60
6
15%
6
16%
61-75
12
30%
4
11%
76-90

Пропущено

22
33
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 21
3
14%
3
9%
1-15
4
18%
4
12%
16-30
4
18%
4
12%
31-45
1
5%
6
18%
46-60
4
18%
8
24%
61-75
6
27%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хонка - ХИК 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:1 Рома - ХИК 3:0 Хонка - ХИК 1:2
ХИК - Бетис 0:2 ХИК - ХИФК 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 1:0 Силькеборг - ХИК 1:1 Хака - ХИК 0:3 ХИК - Силькеборг 1:0 ХИК - Марибор 1:0 Оулу - ХИК 1:1 Марибор - ХИК 0:2 ХИК - Мариехамн 1:0 Виктория Пльзень - ХИК 5:0 Ильвес - ХИК 1:2 ХИК - Виктория Пльзень 1:2 ХИК - ВПС 3:1 РФШ Рига - ХИК 2:1 ХИК - РФШ Рига 1:0
Интер Турку
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Интер Турку - Хака 0:1 КуПС - Интер Турку 1:0 Ильвес - Интер Турку 1:1 Мариехамн - Интер Турку 2:3
ХИФК - Интер Турку 2:3 Интер Турку - КуПС 1:2 Оулу - Интер Турку 1:0 Интер Турку - ВПС 1:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК - Интер Турку 0:3 Интер Турку - Хонка 0:1 Хака - Интер Турку 3:2 Дрита - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Дрита 1:0 Лахти - Интер Турку 2:1 Интер Турку - ХИК 0:0 Интер Турку - Лахти 5:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 1:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 1:1 Интер Турку - Ильвес 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 25 17 4 4 40 - 22 55
2. КуПС 24 15 5 4 40 - 21 50
3. Хонка 24 13 5 6 50 - 25 44
4. Хака 24 13 4 7 39 - 38 43
5. Оулу 25 12 6 7 46 - 36 42
6. СЯК Сейнайоки 25 10 4 11 33 - 37 34
7. ВПС 25 9 4 12 48 - 38 31
8. Мариехамн 25 8 6 11 36 - 39 30
9. Интер Турку 24 8 5 11 37 - 33 29
10. Ильвес 25 7 7 11 40 - 43 28
11. Лахти 25 4 6 15 20 - 53 18
12. ХИФК 25 1 6 18 17 - 61 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 13 10 1 2 24 - 13 31
2. КуПС 12 9 3 0 25 - 8 30
3. Хонка 12 8 3 1 32 - 11 27
4. Хака 12 8 2 2 21 - 17 26
5. Оулу 13 7 4 2 20 - 17 25
6. СЯК Сейнайоки 12 7 3 2 23 - 16 24
7. Мариехамн 13 5 4 4 23 - 20 19
8. Интер Турку 12 4 3 5 18 - 14 15
9. Ильвес 13 4 1 8 19 - 26 13
10. ВПС 12 2 3 7 17 - 18 9
11. Лахти 12 1 3 8 5 - 21 6
12. ХИФК 12 0 1 11 5 - 33 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 12 7 3 2 16 - 9 24
2. ВПС 13 7 1 5 31 - 20 22
3. КуПС 12 6 2 4 15 - 13 20
4. Оулу 12 5 2 5 26 - 19 17
5. Хака 12 5 2 5 18 - 21 17
6. Хонка 12 5 2 5 18 - 14 17
7. Ильвес 12 3 6 3 21 - 17 15
8. Интер Турку 12 4 2 6 19 - 19 14
9. Лахти 13 3 3 7 15 - 32 12
10. Мариехамн 12 3 2 7 13 - 19 11
11. СЯК Сейнайоки 13 3 1 9 10 - 21 10
12. ХИФК 13 1 5 7 12 - 28 8
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Топ бомбардиров
Хака Эрвин Ли 20 (2)
ВПС kalle Multanen 15 (5)
Хонка Agon Sadiku 14
КуПС Вяйринен Тим 14 (2)
Оулу Лопес Майкл 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лахти Эмсис Эдуард 11
Оулу Magnus Breitenmoser 10
Лахти Вирта Эмели 9
Интер Турку Арсьеро Родриго 1 7
Мариехамн Балисо Янга 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 37'
      Ойяла Матиас уходит с поля. Аккам Давид выходит вместо него
    • Желтая карточка
      23'
      Хювяринен Юхо получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      19'
      Вяянянен Сантери получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
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