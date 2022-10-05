Тур: 1. Стадион: Савон Саномат Ареена.
0'
6' Желтая карточкаОксанен Яакко
43' Желтая карточкаАувинен Ээро-Матти
59' Желтая карточкаАртур Джуд
88' Желтая карточкаStavros Zarokostas
90' Желтая карточкаРоджерсон Логан
90'+4
Ход матча
59'
90'
12
Хакала
Аату
15
Пурме
Тино
27
Артур
Джуд
9
Эрвин
Ли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
4 Нуу МусаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Валакари Симо
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Артур ДжудПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Эрвин ЛиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
-
23 Ойала СаломоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Elias Collin
-
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
История личных встреч
КуПС
Хака
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
27 матчей
48.1%
7.4%
44.5%
13 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
22.2%
51.9%
25.9%
6 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вяйринен Тим
|11 (3)
|0.44
|Икауниекс Янис
|7
|0.28
|Биспо Габриэл
|6
|0.24
|Антви Клинтон
|3
|0.12
|Попович Антон
|2 (1)
|0.08
|Де Паула Таллес
|2
|0.08
|Ветели Йоона
|2
|0.08
|Каррильо Даниэль II
|2
|0.08
|Саволайнен Саку
|1
|0.04
|Тойвомяки Ханри
|1
|0.04
|Дальстрем Себастьян
|1
|0.04
|Видьеског Аксель
|1
|0.04
|Оксанен Яакко
|1
|0.04
|Ярвинен Ииро
|0
|0
|Томас Диого
|0
|0
|Валенчич Филип
|0
|0
|Хаарала Сантери
|0
|0
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрвин Ли
|17 (3)
|0.68
|Stavros Zarokostas
|7
|0.28
|Роджерсон Логан
|4
|0.16
|Oliver Whyte
|2
|0.08
|Мастокангас Элиас
|2
|0.08
|Лайне Янне-Пекка
|2
|0.08
|Ойала Саломо
|1
|0.04
|Сааринен Сет
|1
|0.04
|Артур Джуд
|1
|0.04
|Де Лукас Луии
|1
|0.04
|Ацка Нтоналнто
|1
|0.04
|Малундама Хенри
|0
|0
|Пурме Тино
|0
|0
Карточки
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томас Диого
|5
|0
|Рикардо Пауло
|4
|0
|Биспо Габриэл
|4
|0
|Крайдль Йоханнес
|2
|1
|Каррильо Даниэль II
|2
|1
|Икауниекс Янис
|3
|0
|Оксанен Яакко
|3
|0
|Попович Антон
|2
|0
|Дальстрем Себастьян
|2
|0
|Хаарала Сантери
|2
|0
|Узочокву Хенри
|2
|0
|Нуу Муса
|2
|0
|Хямяляйнен Танели
|2
|0
|Де Паула Таллес
|1
|0
|Сичинава Ника
|1
|0
|Ветели Йоона
|1
|0
|Вяйринен Тим
|1
|0
|Антви Клинтон
|1
|0
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лукас Луии
|6
|0
|Stavros Zarokostas
|6
|0
|Фриберг Никлас
|5
|0
|Atte Sihvonen
|4
|0
|Лайне Янне-Пекка
|4
|0
|Эрвин Ли
|3
|0
|Малундама Хенри
|3
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|3
|0
|Артур Джуд
|3
|0
|Хакала Аату
|2
|0
|Сааринен Сет
|2
|0
|Ацка Нтоналнто
|2
|0
|Роджерсон Логан
|1
|0
|Мастокангас Элиас
|1
|0
|Ойала Саломо
|1
|0
|Пурме Тино
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
18
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
3
12%
2
11%
1-15
4
16%
3
17%
16-30
5
20%
1
6%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
6
24%
6
33%
61-75
4
16%
5
28%
76-90
Пропущено
8
21
3 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
13%
4
19%
1-15
1
13%
4
19%
16-30
1
13%
5
24%
31-45
2
25%
2
10%
46-60
1
13%
4
19%
61-75
2
25%
2
10%
76-90
Забито
16
21
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
4
25%
1
5%
1-15
1
6%
4
19%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
2
13%
6
29%
46-60
4
25%
2
10%
61-75
3
19%
6
29%
76-90
Пропущено
12
17
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
2
17%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
4
33%
5
29%
29%
31-45
4
33%
2
12%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90
Забито
41
39
19 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
7
17%
3
8%
1-15
5
12%
7
18%
16-30
7
17%
3
8%
31-45
5
12%
7
18%
46-60
10
24%
8
21%
61-75
7
17%
11
28%
76-90
Пропущено
20
38
9 В 1-м тайме 22
11 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 19
3
15%
6
16%
1-15
1
5%
6
16%
16-30
5
25%
10
26%
31-45
6
30%
4
11%
46-60
3
15%
5
13%
61-75
2
10%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
КуПС - Хонка 3:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 3:1 КуПС - Интер Турку 1:0 ВПС - КуПС 0:1
КуПС - Ильвес 0:0 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:1 КуПС - Мариехамн 1:0 Янг Бойз - КуПС 3:0 КуПС - Хонка 1:1 КуПС - Янг Бойз 0:2 Хака - КуПС 2:1 Милсами - КуПС 1:4 КуПС - ХИФК 5:1 КуПС - Милсами 2:2 Дила - КуПС 0:0 КуПС - Лахти 4:0 КуПС - Дила 2:0 ХИК - КуПС 1:1
Хака
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Интер Турку - Хака 0:1 Лахти - Хака 0:1 Хака - Хонка 2:1
Ильвес - Хака 2:3 Хака - ХИК 0:3 Хака - Оулу 3:2 Мариехамн - Хака 2:0 Хака - КуПС 2:1 ВПС - Хака 3:3 Хака - Интер Турку 3:2 ХИФК - Хака 0:2 Хака - КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:2 Хака - Мариехамн 3:2 ХЯС Академия - Хака 0:1 Хака - Лахти 1:1 КТП - Хака 2:4 ХИК - Хака 4:1 Хака - СЯК Сейнайоки 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|25
|17
|4
|4
|40 - 22
|55
|2.
|КуПС
|25
|15
|6
|4
|40 - 21
|51
|3.
|Хака
|25
|13
|5
|7
|39 - 38
|44
|4.
|Хонка
|24
|13
|5
|6
|50 - 25
|44
|5.
|Оулу
|25
|12
|6
|7
|46 - 36
|42
|6.
|СЯК Сейнайоки
|25
|10
|4
|11
|33 - 37
|34
|7.
|ВПС
|25
|9
|4
|12
|48 - 38
|31
|8.
|Мариехамн
|25
|8
|6
|11
|36 - 39
|30
|9.
|Интер Турку
|24
|8
|5
|11
|37 - 33
|29
|10.
|Ильвес
|25
|7
|7
|11
|40 - 43
|28
|11.
|Лахти
|25
|4
|6
|15
|20 - 53
|18
|12.
|ХИФК
|25
|1
|6
|18
|17 - 61
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|13
|9
|4
|0
|25 - 8
|31
|2.
|ХИК
|13
|10
|1
|2
|24 - 13
|31
|3.
|Хонка
|12
|8
|3
|1
|32 - 11
|27
|4.
|Хака
|12
|8
|2
|2
|21 - 17
|26
|5.
|Оулу
|13
|7
|4
|2
|20 - 17
|25
|6.
|СЯК Сейнайоки
|12
|7
|3
|2
|23 - 16
|24
|7.
|Мариехамн
|13
|5
|4
|4
|23 - 20
|19
|8.
|Интер Турку
|12
|4
|3
|5
|18 - 14
|15
|9.
|Ильвес
|13
|4
|1
|8
|19 - 26
|13
|10.
|ВПС
|12
|2
|3
|7
|17 - 18
|9
|11.
|Лахти
|12
|1
|3
|8
|5 - 21
|6
|12.
|ХИФК
|12
|0
|1
|11
|5 - 33
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|12
|7
|3
|2
|16 - 9
|24
|2.
|ВПС
|13
|7
|1
|5
|31 - 20
|22
|3.
|КуПС
|12
|6
|2
|4
|15 - 13
|20
|4.
|Хака
|13
|5
|3
|5
|18 - 21
|18
|5.
|Оулу
|12
|5
|2
|5
|26 - 19
|17
|6.
|Хонка
|12
|5
|2
|5
|18 - 14
|17
|7.
|Ильвес
|12
|3
|6
|3
|21 - 17
|15
|8.
|Интер Турку
|12
|4
|2
|6
|19 - 19
|14
|9.
|Лахти
|13
|3
|3
|7
|15 - 32
|12
|10.
|Мариехамн
|12
|3
|2
|7
|13 - 19
|11
|11.
|СЯК Сейнайоки
|13
|3
|1
|9
|10 - 21
|10
|12.
|ХИФК
|13
|1
|5
|7
|12 - 28
|8
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Хака
|Эрвин Ли
|20 (2)
|ВПС
|kalle Multanen
|15 (5)
|Хонка
|Agon Sadiku
|14
|КуПС
|Вяйринен Тим
|14 (2)
|Оулу
|Лопес Майкл
|12 (2)
|Лахти
|Эмсис Эдуард
|11
|Оулу
|Magnus Breitenmoser
|10
|Лахти
|Вирта Эмели
|9
|Интер Турку
|Арсьеро Родриго
|1 7
|Мариехамн
|Балисо Янга
|8