  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2022

Финляндия: Вейккауслига
2022

Тур: 1. Стадион: .
КуПС
0:0
Конец матча
Хака
0'
6' Желтая карточка
Оксанен Яакко
43' Желтая карточка
Аувинен Ээро-Матти
59' Желтая карточка
Артур Джуд
88' Желтая карточка
Stavros Zarokostas
90' Желтая карточка
Роджерсон Логан
90'+4
21
Крайдль
Йоханнес
33
Хямяляйнен
Танели
3
Томас
Диого
2
Рикардо
Пауло
23
Каррильо
Даниэль
II
8
Дальстрем
Себастьян
14
Попович
Антон
13
Оксанен
Яакко
7
Ветели
Йоона
10
Икауниекс
Янис
19
Биспо
Габриэл
12
Хакала
Аату
5
Де
Лукас
Луии
3
Фриберг
Никлас
4
Аувинен
Ээро-Матти
15
Пурме
Тино
8
Ацка
Нтоналнто
27
Артур
Джуд
20
Малундама
Хенри
11
Роджерсон
Логан
9
Эрвин
Ли
7
Oliver
Whyte
КуПС
Хака

История личных встреч

КуПС
Хака

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

27 матчей

48.1%
7.4%
44.5%
13 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

22.2%
51.9%
25.9%
6 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

В
2:1
К
2:2
В
2:1
В
0:1
В
1:2
В
2:3
В
2:4
К
1:1
К
1:0
КС
1:2
В
1:1
В
0:2
В
3:0
В
2:1
В
1:2
В
1:0
К
0:2
В
1:0
В
2:1
К
0:1
КЛ
0:1
В
5:1
В
3:0
КЛ
2:1
В
0:1
В
3:0
ТМС
3:2

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вяйринен Тим 11 (3) 0.44
Икауниекс Янис 7 0.28
Биспо Габриэл 6 0.24
Антви Клинтон 3 0.12
Попович Антон 2 (1) 0.08
Де Паула Таллес 2 0.08
Ветели Йоона 2 0.08
Каррильо Даниэль II 2 0.08
Саволайнен Саку 1 0.04
Тойвомяки Ханри 1 0.04
Дальстрем Себастьян 1 0.04
Видьеског Аксель 1 0.04
Оксанен Яакко 1 0.04
Ярвинен Ииро 0 0
Томас Диого 0 0
Валенчич Филип 0 0
Хаарала Сантери 0 0
Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрвин Ли 17 (3) 0.68
Stavros Zarokostas 7 0.28
Роджерсон Логан 4 0.16
Oliver Whyte 2 0.08
Мастокангас Элиас 2 0.08
Лайне Янне-Пекка 2 0.08
Ойала Саломо 1 0.04
Сааринен Сет 1 0.04
Артур Джуд 1 0.04
Де Лукас Луии 1 0.04
Ацка Нтоналнто 1 0.04
Малундама Хенри 0 0
Пурме Тино 0 0

Карточки

КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томас Диого 5 0
Рикардо Пауло 4 0
Биспо Габриэл 4 0
Крайдль Йоханнес 2 1
Каррильо Даниэль II 2 1
Икауниекс Янис 3 0
Оксанен Яакко 3 0
Попович Антон 2 0
Дальстрем Себастьян 2 0
Хаарала Сантери 2 0
Узочокву Хенри 2 0
Нуу Муса 2 0
Хямяляйнен Танели 2 0
Де Паула Таллес 1 0
Сичинава Ника 1 0
Ветели Йоона 1 0
Вяйринен Тим 1 0
Антви Клинтон 1 0
Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лукас Луии 6 0
Stavros Zarokostas 6 0
Фриберг Никлас 5 0
Atte Sihvonen 4 0
Лайне Янне-Пекка 4 0
Эрвин Ли 3 0
Малундама Хенри 3 0
Аувинен Ээро-Матти 3 0
Артур Джуд 3 0
Хакала Аату 2 0
Сааринен Сет 2 0
Ацка Нтоналнто 2 0
Роджерсон Логан 1 0
Мастокангас Элиас 1 0
Ойала Саломо 1 0
Пурме Тино 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
18
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
3
12%
2
11%
1-15
4
16%
3
17%
16-30
5
20%
1
6%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
6
24%
6
33%
61-75
4
16%
5
28%
76-90

Пропущено

8
21
3 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
13%
4
19%
1-15
1
13%
4
19%
16-30
1
13%
5
24%
31-45
2
25%
2
10%
46-60
1
13%
4
19%
61-75
2
25%
2
10%
76-90

Забито

16
21
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
4
25%
1
5%
1-15
1
6%
4
19%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
2
13%
6
29%
46-60
4
25%
2
10%
61-75
3
19%
6
29%
76-90

Пропущено

12
17
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
2
17%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
4
33%
5
29%
29%
31-45
4
33%
2
12%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90

Забито

41
39
19 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
7
17%
3
8%
1-15
5
12%
7
18%
16-30
7
17%
3
8%
31-45
5
12%
7
18%
46-60
10
24%
8
21%
61-75
7
17%
11
28%
76-90

Пропущено

20
38
9 В 1-м тайме 22
11 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 19
3
15%
6
16%
1-15
1
5%
6
16%
16-30
5
25%
10
26%
31-45
6
30%
4
11%
46-60
3
15%
5
13%
61-75
2
10%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
КуПС - Хонка 3:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 3:1 КуПС - Интер Турку 1:0 ВПС - КуПС 0:1
КуПС - Ильвес 0:0 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:1 КуПС - Мариехамн 1:0 Янг Бойз - КуПС 3:0 КуПС - Хонка 1:1 КуПС - Янг Бойз 0:2 Хака - КуПС 2:1 Милсами - КуПС 1:4 КуПС - ХИФК 5:1 КуПС - Милсами 2:2 Дила - КуПС 0:0 КуПС - Лахти 4:0 КуПС - Дила 2:0 ХИК - КуПС 1:1
Хака
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Интер Турку - Хака 0:1 Лахти - Хака 0:1 Хака - Хонка 2:1
Ильвес - Хака 2:3 Хака - ХИК 0:3 Хака - Оулу 3:2 Мариехамн - Хака 2:0 Хака - КуПС 2:1 ВПС - Хака 3:3 Хака - Интер Турку 3:2 ХИФК - Хака 0:2 Хака - КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:2 Хака - Мариехамн 3:2 ХЯС Академия - Хака 0:1 Хака - Лахти 1:1 КТП - Хака 2:4 ХИК - Хака 4:1 Хака - СЯК Сейнайоки 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 25 17 4 4 40 - 22 55
2. КуПС 25 15 6 4 40 - 21 51
3. Хака 25 13 5 7 39 - 38 44
4. Хонка 24 13 5 6 50 - 25 44
5. Оулу 25 12 6 7 46 - 36 42
6. СЯК Сейнайоки 25 10 4 11 33 - 37 34
7. ВПС 25 9 4 12 48 - 38 31
8. Мариехамн 25 8 6 11 36 - 39 30
9. Интер Турку 24 8 5 11 37 - 33 29
10. Ильвес 25 7 7 11 40 - 43 28
11. Лахти 25 4 6 15 20 - 53 18
12. ХИФК 25 1 6 18 17 - 61 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 13 9 4 0 25 - 8 31
2. ХИК 13 10 1 2 24 - 13 31
3. Хонка 12 8 3 1 32 - 11 27
4. Хака 12 8 2 2 21 - 17 26
5. Оулу 13 7 4 2 20 - 17 25
6. СЯК Сейнайоки 12 7 3 2 23 - 16 24
7. Мариехамн 13 5 4 4 23 - 20 19
8. Интер Турку 12 4 3 5 18 - 14 15
9. Ильвес 13 4 1 8 19 - 26 13
10. ВПС 12 2 3 7 17 - 18 9
11. Лахти 12 1 3 8 5 - 21 6
12. ХИФК 12 0 1 11 5 - 33 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 12 7 3 2 16 - 9 24
2. ВПС 13 7 1 5 31 - 20 22
3. КуПС 12 6 2 4 15 - 13 20
4. Хака 13 5 3 5 18 - 21 18
5. Оулу 12 5 2 5 26 - 19 17
6. Хонка 12 5 2 5 18 - 14 17
7. Ильвес 12 3 6 3 21 - 17 15
8. Интер Турку 12 4 2 6 19 - 19 14
9. Лахти 13 3 3 7 15 - 32 12
10. Мариехамн 12 3 2 7 13 - 19 11
11. СЯК Сейнайоки 13 3 1 9 10 - 21 10
12. ХИФК 13 1 5 7 12 - 28 8
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Хака Эрвин Ли 20 (2)
ВПС kalle Multanen 15 (5)
Хонка Agon Sadiku 14
КуПС Вяйринен Тим 14 (2)
Оулу Лопес Майкл 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лахти Эмсис Эдуард 11
Оулу Magnus Breitenmoser 10
Лахти Вирта Эмели 9
Интер Турку Арсьеро Родриго 1 7
Мариехамн Балисо Янга 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Аувинен Ээро-Матти получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Оксанен Яакко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч КуПС 0:0 Хака онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 